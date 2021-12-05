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  3. Швеция: Суперэттан: Квалификация: Финал
ГАИС
1:1
Конец матча
Далкурд
0'
0:1
32' Гол
Umit Aras
45' Желтая карточка
Stefan Wolf2
45' Желтая карточка
Андерсен Никлас
46' Желтая карточка
Кабаши Ариан
46' Желтая карточка
Suleman Zurmati
63' Желтая карточка
Костонс Кун
76' Желтая карточка
Alex Simovski
1:1
79' Гол
Каргбо Майкл
90'+8
1
Карлссон
Матиас
26
Моенза
Малкольм
6
Вангберг
Август
24
Грозданич
Эмин
5
Андерсен
Никлас
II
16
Андерссон
Йохан
II
4
Оберг
Йоаким
18
Лумбана
Борис
8
Александерссон
Виктор
21
Александерссон
Симон
25
Линдберг
Йонас
1
Jon
Viscosi
23
Arash
Motaraghebjafarpour
5
Диллан
Исмаил
4
Umit
Aras
21
Christoffer
Styffe
16
Rassa
Rahmani
22
Ezequiel
Montagna
32
Stefan
Wolf2
10
Haron
Ahmed
Zubair
7
Кабаши
Ариан
14
Костонс
Кун
ГАИС
4-4-2
Далкурд
4-5-1

История личных встреч

ГАИС
Далкурд

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

10 матчей

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
70%
3 победы 0 ничьих 7 побед

История матчей

С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
3:0
С
1:5
С
1:0
С
0:1
К
2:2
С
0:1
С
2:2

Результаты последних матчей

ГАИС
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Далкурд - ГАИС 2:1 ГАИС - Сундсвалль 2:1 Акрополис - ГАИС 0:0 Эстер - ГАИС 1:0
ГАИС - Норрбю 1:4 Хельсинборг - ГАИС 0:1 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 2:3 ГАИС - Вернаму 1:2 Вестерос - ГАИС 3:0 ГАИС - Эргрюте 2:1 ГАИС - Фалькенберг 0:0 Браге - ГАИС 1:4 Ландскруна - ГАИС 2:1 Васалунд - ГАИС 3:4 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Венерсборг - ГАИС 2:2 Треллеборг - ГАИС 1:0 ГАИС - Васалунд 2:0 Эргрюте - ГАИС 1:0 ГАИС - Акрополис 1:1
Далкурд
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Далкурд - ГАИС 2:1 Ханинге - Далкурд 2:2 Далкурд - Худиксвалль 3:0 Далкурд - Фрей 3:2
Питео - Далкурд 0:3 Далкурд - Ассириска 5:0 Карлштад - Далкурд 3:1 Тебю - Далкурд 1:2 Далкурд - Эребру Сюрианска 2:1 Сильвия - Далкурд 1:2 Далкурд - Соллентуна 2:2 ИФК Лулео - Далкурд 1:4 Далкурд - Сандвикен 2:0 Броммапойкарна - Далкурд 3:0 Далкурд - Гефле 2:1 Умео - Далкурд 1:1 Далкурд - Тебю 5:1 Соллентуна - Далкурд 2:3 Далкурд - Умео 2:2 Далкурд - Карлштад 2:1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Андерсен Никлас II получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    Stefan Wolf получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Umit Aras бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч ГАИС 1:1 Далкурд онлайн


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