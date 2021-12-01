Греция: Кубок 2021-2022
0:1
Конец матча
42' Желтая карточкаКорнелиус Дерек
0:1
44' ГолДуарте Фредерику
50' Желтая карточкаPaschalis Kassos
58' Желтая карточкаPanagiotis Panagiotidis
81' Желтая карточкаДуарте Фредерику
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
Ход матча
42'
44'
0:1
50'
81'
История личных встреч
Ники Волоу
Панетоликос
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ники Волоу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуарте Фредерику
|1
|0.5
Карточки
Ники Волоу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Paschalis Kassos
|1
|0
|Panagiotis Panagiotidis
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Дуарте Фредерику
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ники Волоу
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Пиерикос - Ники Волоу 0:3 Ники Волоу - Анагенниси Кардица 1:0 Apollon Pontou - Ники Волоу 0:0 Ники Волоу - Elpis Skoutari 2:2
Ираклис - Ники Волоу 0:0 Трикала - Ники Волоу 0:1 Ники Волоу - Эрготелис 2:0 Эпископи - Ники Волоу 0:0 Каллитея - Ники Волоу 0:0 Ники Волоу - Аспропиргос Эносис 6:1 Ники Волоу - Каламата 2:2 AS Santorini 2020 - Ники Волоу 0:1 Ники Волоу - Астерас Влахиоти 1:0 Аспропиргос Эносис - Ники Волоу 3:2 Иалисос - Ники Волоу 1:1 Ники Волоу - Родос 1:2 Egaleo1 - Ники Волоу 0:0 Ники Волоу - Эпископи 0:0 Ники Волоу - Каллитея 1:0 Каламата - Ники Волоу 0:0
Панетоликос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2
Панахаики - Панетоликос 1:2 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Панетоликос - ОФИ 1:2 Панетоликос - АЕК 1:3 Ламия - Панетоликос 2:2 Панетоликос - ПАОК 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Астерас 0:0 ОФИ - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Атромитос 1:3 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Панетоликос 3:1 Лариса - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Ламия 0:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0
1/8 финала
1/4 финала
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— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?