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Греция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Ники Волоу
0:1
Конец матча
Панетоликос
0'
42' Желтая карточка
Корнелиус Дерек
0:1
44' Гол
Дуарте Фредерику
50' Желтая карточка
Paschalis Kassos
58' Желтая карточка
Panagiotis Panagiotidis
81' Желтая карточка
Дуарте Фредерику
90'+4
Ники Волоу
Панетоликос

История личных встреч

Ники Волоу
Панетоликос

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

С
3:0
ФЛ
2:1
ФЛ
1:1
ФЛ
0:0
ФЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Ники Волоу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуарте Фредерику 1 0.5

Карточки

Ники Волоу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Paschalis Kassos 1 0
Panagiotis Panagiotidis 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 1 0
Дуарте Фредерику 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ники Волоу
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Пиерикос - Ники Волоу 0:3 Ники Волоу - Анагенниси Кардица 1:0 Apollon Pontou - Ники Волоу 0:0 Ники Волоу - Elpis Skoutari 2:2
Ираклис - Ники Волоу 0:0 Трикала - Ники Волоу 0:1 Ники Волоу - Эрготелис 2:0 Эпископи - Ники Волоу 0:0 Каллитея - Ники Волоу 0:0 Ники Волоу - Аспропиргос Эносис 6:1 Ники Волоу - Каламата 2:2 AS Santorini 2020 - Ники Волоу 0:1 Ники Волоу - Астерас Влахиоти 1:0 Аспропиргос Эносис - Ники Волоу 3:2 Иалисос - Ники Волоу 1:1 Ники Волоу - Родос 1:2 Egaleo1 - Ники Волоу 0:0 Ники Волоу - Эпископи 0:0 Ники Волоу - Каллитея 1:0 Каламата - Ники Волоу 0:0
Панетоликос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2
Панахаики - Панетоликос 1:2 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Панетоликос - ОФИ 1:2 Панетоликос - АЕК 1:3 Ламия - Панетоликос 2:2 Панетоликос - ПАОК 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Астерас 0:0 ОФИ - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Атромитос 1:3 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Панетоликос 3:1 Лариса - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Ламия 0:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0
1/8 финала
0 Ники Волоу
1 Панетоликос
0 Арис Салоники
0 ОФИ
0 Левадиакос
0 Олимпиакос
0 Панатинаикос
0 Волос
0 АЕК
0 Кифисия
0 Лариса
0 ПАОК
0 Agios Nikolaos
0 Анагенниси Кардица
0 Ламия
0 Ионикос
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Дуарте Фредерику бьет в цель!
  • Желтая карточка
    42'
    Корнелиус Дерек получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ники Волоу 0:1 Панетоликос онлайн


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