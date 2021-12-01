Греция: Кубок 2021-2022
2:0
Перерыв
14' Желтая карточкаВурос Праксителис
1:0
16' ПенальтиБруну Гама
2:0
45' ПенальтиКамара Абубакар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
-
88 СашаПолузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Итурбе ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Камау БрюсНападающий
- Нападающий
-
21 Тораль ХонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
Ход матча
16'
1:0
45'
2:0
История личных встреч
Арис Салоники
ОФИ
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
22 матча
54.5%
27.3%
18.2%
12 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
22.7%
54.5%
22.8%
5 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруну Гама
|1 (1)
|1
|Камара Абубакар
|1 (1)
|1
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вурос Праксителис
|1
|0
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 Волос - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:1
Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Ламия - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ОФИ 0:0 Арис Салоники - Астана 2:1 Астана - Арис Салоники 2:0 Локомотив Москва - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 ПАОК - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 1:1 Астерас - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - ПАОК 0:1
ОФИ
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
ОФИ - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 ОФИ - Атромитос 2:0 Панатинаикос - ОФИ 0:0
Ахерон Каналаки - ОФИ 0:1 ОФИ - Ламия 0:0 Панетоликос - ОФИ 1:2 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАС Янина - ОФИ 1:1 ОФИ - Астерас 0:0 ОФИ - АЕК 3:3 Арис Салоники - ОФИ 0:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 АЗ Алкмаар - ОФИ 2:0 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1 Андерлехт - ОФИ 1:1 Витесс - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:2 Ламия - ОФИ 0:2 Лариса - ОФИ 0:1
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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