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Греция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Арис Салоники
2:0
Перерыв
ОФИ
0'
14' Желтая карточка
Вурос Праксителис
1:0
16' Пенальти
Бруну Гама
2:0
45' Пенальти
Камара Абубакар
Арис Салоники
ОФИ

История личных встреч

Арис Салоники
ОФИ

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

22 матча

54.5%
27.3%
18.2%
12 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

22.7%
54.5%
22.8%
5 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:0
С
1:0
С
0:3
С
0:1
С
3:1
С
3:1
С
1:1
С
3:1
С
1:2
ФЛ
2:0
ФЛ
0:0
ФЛ
1:1
ФЛ
1:0
С
0:0
С
2:0
С
2:0
С
0:0
С
0:1
С
4:1
С
0:1
С
2:0
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруну Гама 1 (1) 1
Камара Абубакар 1 (1) 1
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вурос Праксителис 1 0

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 Волос - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:1
Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Ламия - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ОФИ 0:0 Арис Салоники - Астана 2:1 Астана - Арис Салоники 2:0 Локомотив Москва - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 ПАОК - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 1:1 Астерас - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - ПАОК 0:1
ОФИ
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
ОФИ - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 ОФИ - Атромитос 2:0 Панатинаикос - ОФИ 0:0
Ахерон Каналаки - ОФИ 0:1 ОФИ - Ламия 0:0 Панетоликос - ОФИ 1:2 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАС Янина - ОФИ 1:1 ОФИ - Астерас 0:0 ОФИ - АЕК 3:3 Арис Салоники - ОФИ 0:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 АЗ Алкмаар - ОФИ 2:0 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1 Андерлехт - ОФИ 1:1 Витесс - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:2 Ламия - ОФИ 0:2 Лариса - ОФИ 0:1
1/8 финала
0 Ники Волоу
1 Панетоликос
0 Арис Салоники
0 ОФИ
0 Левадиакос
0 Олимпиакос
0 Панатинаикос
0 Волос
0 АЕК
0 Кифисия
0 Лариса
0 ПАОК
0 Agios Nikolaos
0 Анагенниси Кардица
0 Ламия
0 Ионикос
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Лучшие коэффициенты
Арис Салоники
Ничья
ОФИ
1.57
7.77
6.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Арис Салоники 2:0 ОФИ онлайн


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