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Греция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Левадиакос
2:1
Перерыв
Олимпиакос
0'
1:0
3' Гол
Lucas Poletto2
2:0
6' Гол
Stavros Panagiotou
2:1
26' Гол
Семеду Рубен
Левадиакос
Олимпиакос

Ход матча

3'
Lucas Poletto2
1:0
6'
Stavros Panagiotou
2:0
26'
2:1
Семеду Рубен

История личных встреч

Левадиакос
Олимпиакос

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
150%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

20 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 20 побед

Первый тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

13.6%
27.3%
59.1%
3 победы 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

История матчей

С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
4:0
С
3:1
С
0:2
С
4:0
С
1:2
С
2:0
С
0:5
С
0:1
С
4:0
С
3:1
С
0:4
С
5:1
С
0:3
С
1:2
С
1:0
С
1:3
С
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Левадиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Poletto2 1 0.25
Stavros Panagiotou 1 0.25
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семеду Рубен 1 1

Карточки

Результаты последних матчей

Левадиакос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Левадиакос - Иерапетра 3:1 Левадиакос - Киссамикос 1:1 Диагорас Родос - Левадиакос 1:1 Левадиакос - Астерас Влахиоти 2:1
Левадиакос - Астерас 1:0 Левадиакос - Каламата 2:0 Poseidon Nea Michaniona - Левадиакос 0:5 Ксанти - Левадиакос 1:0 Левадиакос - Киссамикос 3:0 Левадиакос - Диагорас Родос 4:0 Левадиакос - Эрготелис 0:1 Ионикос - Левадиакос 2:3 Докса Драма - Левадиакос 0:4 Левадиакос - Ионикос 1:2 Аполлон Лариса - Левадиакос 1:2 Левадиакос - Панахаики 3:0 Иерапетра - Левадиакос 1:1 Диагорас Родос - Левадиакос 0:4 Левадиакос - Трикала 0:0 Ксанти - Левадиакос 1:0
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Олимпиакос - Волос 2:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - Ионикос 1:0
Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Ламия - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 3:0 Лудогорец - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Лудогорец 1:1
1/8 финала
0 Ники Волоу
1 Панетоликос
0 Арис Салоники
0 ОФИ
0 Левадиакос
0 Олимпиакос
0 Панатинаикос
0 Волос
0 АЕК
0 Кифисия
0 Лариса
0 ПАОК
0 Agios Nikolaos
0 Анагенниси Кардица
0 Ламия
0 Ионикос
1/4 финала
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Семеду Рубен бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Stavros Panagiotou бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Lucas Poletto бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Левадиакос
Ничья
Олимпиакос
9.70
5.20
2.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Левадиакос 2:1 Олимпиакос онлайн


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