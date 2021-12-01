Греция: Кубок 2021-2022
2:1
Перерыв
1:0
3' ГолLucas Poletto2
2:0
6' ГолStavros Panagiotou
2:1
26' ГолСемеду Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Nikolaos Karageorgiou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ба АльгассимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
75 Кицос ФотисЗащитник
- Защитник
-
10 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
Ход матча
3'
1:0
6'
26'
2:1
История личных встреч
Левадиакос
Олимпиакос
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
150%
150%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
20 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 20 побед
Первый тайм
15%
85%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
13.6%
27.3%
59.1%
3 победы 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Левадиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Poletto2
|1
|0.25
|Stavros Panagiotou
|1
|0.25
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Семеду Рубен
|1
|1
Карточки
Результаты последних матчей
Левадиакос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Левадиакос - Иерапетра 3:1 Левадиакос - Киссамикос 1:1 Диагорас Родос - Левадиакос 1:1 Левадиакос - Астерас Влахиоти 2:1
Левадиакос - Астерас 1:0 Левадиакос - Каламата 2:0 Poseidon Nea Michaniona - Левадиакос 0:5 Ксанти - Левадиакос 1:0 Левадиакос - Киссамикос 3:0 Левадиакос - Диагорас Родос 4:0 Левадиакос - Эрготелис 0:1 Ионикос - Левадиакос 2:3 Докса Драма - Левадиакос 0:4 Левадиакос - Ионикос 1:2 Аполлон Лариса - Левадиакос 1:2 Левадиакос - Панахаики 3:0 Иерапетра - Левадиакос 1:1 Диагорас Родос - Левадиакос 0:4 Левадиакос - Трикала 0:0 Ксанти - Левадиакос 1:0
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Олимпиакос - Волос 2:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - Ионикос 1:0
Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Ламия - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 3:0 Лудогорец - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Лудогорец 1:1
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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