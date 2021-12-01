Греция: Кубок 2021-2022
2:1
Второй тайм: 84'
20' Желтая карточкаБартоло Хулиан
1:0
25' ГолМакеда Федерико
31' Желтая карточкаЦоканис Тасос
37' Желтая карточкаМаурисио Жозе
48' Желтая карточкаРинер Жан-Пьер
2:0
51' ГолАлександропулос Сотириос
2:1
56' ГолФернандес Пауло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Mateus VitalПолузащитник
-
-
Главный тренер: Иван Джованович
- Основной состав
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Алекс СоарешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
70 Kevin Rosero
-
Главный тренер: Guillermo Abascal
Ход матча
20'
25'
1:0
31'
37'
48'
51'
56'
2:1
80'
История личных встреч
Панатинаикос
Волос
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Македа Федерико
|1
|0.5
|Александропулос Сотириос
|1
|0.5
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандес Пауло
|1
|0.5
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маурисио Жозе
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цоканис Тасос
|1
|0
|Ринер Жан-Пьер
|1
|0
|Бартоло Хулиан
|1
|0
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ОФИ 0:0
Атромитос - Панатинаикос 0:1 Астерас - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 5:1 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 Милан - Панатинаикос 2:1 АЗ Алкмаар - Панатинаикос 3:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:4 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Астерас 2:2 ПАОК - Панатинаикос 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:1
Волос
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Олимпиакос - Волос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 Волос - Арис Салоники 1:2 Ионикос - Волос 1:1
Пансерраикос - Волос 1:3 Волос - АЕК 1:3 ПАОК - Волос 4:4 Волос - Астерас 2:1 Панатинаикос - Волос 5:1 Волос - Атромитос 3:0 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Волос - Ламия 2:1 Утрехт - Волос 6:2 Мехелен - Волос 2:1 Атромитос - Волос 1:0 Волос - Лариса 3:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Волос - ПАС Янина 1:1 Волос - Панетоликос 3:1 Ламия - Волос 1:1
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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