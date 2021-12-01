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Греция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Панатинаикос
2:1
Второй тайм: 84'
Волос
0'
20' Желтая карточка
Бартоло Хулиан
1:0
25' Гол
Македа Федерико
31' Желтая карточка
Цоканис Тасос
37' Желтая карточка
Маурисио Жозе
48' Желтая карточка
Ринер Жан-Пьер
2:0
51' Гол
Александропулос Сотириос
2:1
56' Гол
Фернандес Пауло
80' Желтая карточка
 84'
Панатинаикос
Волос

История личных встреч

Панатинаикос
Волос

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

С
5:1
С
0:2
С
1:1
С
4:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Македа Федерико 1 0.5
Александропулос Сотириос 1 0.5
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандес Пауло 1 0.5

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маурисио Жозе 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цоканис Тасос 1 0
Ринер Жан-Пьер 1 0
Бартоло Хулиан 1 0

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ОФИ 0:0
Атромитос - Панатинаикос 0:1 Астерас - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 5:1 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 Милан - Панатинаикос 2:1 АЗ Алкмаар - Панатинаикос 3:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:4 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Астерас 2:2 ПАОК - Панатинаикос 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:1
Волос
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Олимпиакос - Волос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 Волос - Арис Салоники 1:2 Ионикос - Волос 1:1
Пансерраикос - Волос 1:3 Волос - АЕК 1:3 ПАОК - Волос 4:4 Волос - Астерас 2:1 Панатинаикос - Волос 5:1 Волос - Атромитос 3:0 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Волос - Ламия 2:1 Утрехт - Волос 6:2 Мехелен - Волос 2:1 Атромитос - Волос 1:0 Волос - Лариса 3:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Волос - ПАС Янина 1:1 Волос - Панетоликос 3:1 Ламия - Волос 1:1
1/8 финала
0 Ники Волоу
1 Панетоликос
3 Арис Салоники
1 ОФИ
3 Левадиакос
2 Олимпиакос
0 Панатинаикос
0 Волос
0 АЕК
0 Кифисия
0 Лариса
0 ПАОК
0 Agios Nikolaos
0 Анагенниси Кардица
0 Ламия
0 Ионикос
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Маурисио Жозе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Цоканис Тасос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Македа Федерико бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Бартоло Хулиан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
Волос
1.90
6.30
4.16
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Панатинаикос 2:1 Волос онлайн


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