Греция: Кубок 2021-2022
- Основной состав
- Вратарь
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12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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88 Йевтич ДаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
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15 Лаци ЖигаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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40 Митай МариоПолузащитник
- Нападающий
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Главный тренер: Argirios Giannikis
- Основной состав
- Полузащитник
- Полузащитник
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- Запасные игроки
- Полузащитник
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Ход матча
24'
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ПАС Янина - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 АЕК - Арис Салоники 2:1
Волос - АЕК 1:3 АЕК - Атромитос 3:0 Панетоликос - АЕК 1:3 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Ламия 1:0 ОФИ - АЕК 3:3 АЕК - Ионикос 3:0 АЕК - Вележ 1:0 Вележ - АЕК 2:1 Брюгге - АЕК 2:1 Антверпен - АЕК 0:2 Фейеноорд - АЕК 3:1 Витесс - АЕК 1:3 АЕК - Арис Салоники 0:0 Астерас - АЕК 1:1 Панатинаикос - АЕК 0:1
Кифисия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кифисия - Диагорас Родос 0:0 Астерас Влахиоти - Кифисия 0:1 Кифисия - Эрготелис 1:2 Караискакис - Кифисия 0:2
Кифисия - Panathinaikos B 2:0 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0 Nea Artaki - Кифисия 1:2 Кифисия - Агиос Иеротеос 2:2 Иерапетра - Кифисия 5:0 Кифисия - Милопотамос 2:1 Иродотос - Кифисия 2:1 Эгалео - Кифисия 3:1 Кифисия - Эрмис Зонианон 4:1 Илисиакос - Кифисия 2:0 Ацалениос - Кифисия 1:2 Кифисия - Фостирас 2:1 Кифисия - Палеохора 0:2 Агиос Иеротеос - Кифисия 2:0 Кифисия - Иерапетра 1:1 Милопотамос - Кифисия 1:0
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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