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Греция: Кубок 2021-2022

2021-2022
АЕК
0:0
Первый тайм: 28'
Кифисия
0'
24' Желтая карточка
 28'
АЕК
Кифисия

Ход матча

24'
 

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ПАС Янина - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 АЕК - Арис Салоники 2:1
Волос - АЕК 1:3 АЕК - Атромитос 3:0 Панетоликос - АЕК 1:3 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Ламия 1:0 ОФИ - АЕК 3:3 АЕК - Ионикос 3:0 АЕК - Вележ 1:0 Вележ - АЕК 2:1 Брюгге - АЕК 2:1 Антверпен - АЕК 0:2 Фейеноорд - АЕК 3:1 Витесс - АЕК 1:3 АЕК - Арис Салоники 0:0 Астерас - АЕК 1:1 Панатинаикос - АЕК 0:1
Кифисия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кифисия - Диагорас Родос 0:0 Астерас Влахиоти - Кифисия 0:1 Кифисия - Эрготелис 1:2 Караискакис - Кифисия 0:2
Кифисия - Panathinaikos B 2:0 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0 Nea Artaki - Кифисия 1:2 Кифисия - Агиос Иеротеос 2:2 Иерапетра - Кифисия 5:0 Кифисия - Милопотамос 2:1 Иродотос - Кифисия 2:1 Эгалео - Кифисия 3:1 Кифисия - Эрмис Зонианон 4:1 Илисиакос - Кифисия 2:0 Ацалениос - Кифисия 1:2 Кифисия - Фостирас 2:1 Кифисия - Палеохора 0:2 Агиос Иеротеос - Кифисия 2:0 Кифисия - Иерапетра 1:1 Милопотамос - Кифисия 1:0
1/8 финала
0 Ники Волоу
1 Панетоликос
3 Арис Салоники
1 ОФИ
3 Левадиакос
2 Олимпиакос
0 Панатинаикос
0 Волос
0 АЕК
0 Кифисия
0 Лариса
0 ПАОК
0 Agios Nikolaos
0 Анагенниси Кардица
0 Ламия
0 Ионикос
1/4 финала
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1/2 финала
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  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    24'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
Кифисия
1.09
8.80
33.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АЕК 0:0 Кифисия онлайн


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