Греция: Кубок 2021-2022
24' Желтая карточкаЙевтич Дарко
51' Желтая карточкаDorival III
1:0
52' ГолАнсарифард Карим
2:0
57' ГолСварнас Стратос
60' Желтая карточкаAntonis Papasavas
3:0
70' ГолТанкович Муамер
4:0
74' ГолХаджсафи Эсхан
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Йевтич ДаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лаци ЖигаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Митай МариоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
- Основной состав
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Ход матча
24'
51'
52'
1:0
57'
2:0
70'
3:0
74'
4:0
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ансарифард Карим
|1
|1
|Хаджсафи Эсхан
|1
|1
|Танкович Муамер
|1
|1
|Сварнас Стратос
|1
|1
Кифисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йевтич Дарко
|1
|0
Кифисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Antonis Papasavas
|1
|0
|Dorival III
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ПАС Янина - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 АЕК - Арис Салоники 2:1
Волос - АЕК 1:3 АЕК - Атромитос 3:0 Панетоликос - АЕК 1:3 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Ламия 1:0 ОФИ - АЕК 3:3 АЕК - Ионикос 3:0 АЕК - Вележ 1:0 Вележ - АЕК 2:1 Брюгге - АЕК 2:1 Антверпен - АЕК 0:2 Фейеноорд - АЕК 3:1 Витесс - АЕК 1:3 АЕК - Арис Салоники 0:0 Астерас - АЕК 1:1 Панатинаикос - АЕК 0:1
Кифисия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кифисия - Диагорас Родос 0:0 Астерас Влахиоти - Кифисия 0:1 Кифисия - Эрготелис 1:2 Караискакис - Кифисия 0:2
Кифисия - Panathinaikos B 2:0 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0 Nea Artaki - Кифисия 1:2 Кифисия - Агиос Иеротеос 2:2 Иерапетра - Кифисия 5:0 Кифисия - Милопотамос 2:1 Иродотос - Кифисия 2:1 Эгалео - Кифисия 3:1 Кифисия - Эрмис Зонианон 4:1 Илисиакос - Кифисия 2:0 Ацалениос - Кифисия 1:2 Кифисия - Фостирас 2:1 Кифисия - Палеохора 0:2 Агиос Иеротеос - Кифисия 2:0 Кифисия - Иерапетра 1:1 Милопотамос - Кифисия 1:0
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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— ?
— ?
Финал
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