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Греция: Кубок 2021-2022

2021-2022
АЕК
4:0
Конец матча
Кифисия
0'
24' Желтая карточка
Йевтич Дарко
51' Желтая карточка
Dorival III
1:0
52' Гол
Ансарифард Карим
2:0
57' Гол
Сварнас Стратос
60' Желтая карточка
Antonis Papasavas
3:0
70' Гол
Танкович Муамер
4:0
74' Гол
Хаджсафи Эсхан
90'+4
АЕК
Кифисия

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ансарифард Карим 1 1
Хаджсафи Эсхан 1 1
Танкович Муамер 1 1
Сварнас Стратос 1 1
Кифисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йевтич Дарко 1 0
Кифисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Antonis Papasavas 1 0
Dorival III 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ПАС Янина - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 АЕК - Арис Салоники 2:1
Волос - АЕК 1:3 АЕК - Атромитос 3:0 Панетоликос - АЕК 1:3 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Ламия 1:0 ОФИ - АЕК 3:3 АЕК - Ионикос 3:0 АЕК - Вележ 1:0 Вележ - АЕК 2:1 Брюгге - АЕК 2:1 Антверпен - АЕК 0:2 Фейеноорд - АЕК 3:1 Витесс - АЕК 1:3 АЕК - Арис Салоники 0:0 Астерас - АЕК 1:1 Панатинаикос - АЕК 0:1
Кифисия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кифисия - Диагорас Родос 0:0 Астерас Влахиоти - Кифисия 0:1 Кифисия - Эрготелис 1:2 Караискакис - Кифисия 0:2
Кифисия - Panathinaikos B 2:0 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0 Nea Artaki - Кифисия 1:2 Кифисия - Агиос Иеротеос 2:2 Иерапетра - Кифисия 5:0 Кифисия - Милопотамос 2:1 Иродотос - Кифисия 2:1 Эгалео - Кифисия 3:1 Кифисия - Эрмис Зонианон 4:1 Илисиакос - Кифисия 2:0 Ацалениос - Кифисия 1:2 Кифисия - Фостирас 2:1 Кифисия - Палеохора 0:2 Агиос Иеротеос - Кифисия 2:0 Кифисия - Иерапетра 1:1 Милопотамос - Кифисия 1:0
1/8 финала
0 Ники Волоу
1 Панетоликос
3 Арис Салоники
1 ОФИ
3 Левадиакос
2 Олимпиакос
2 Панатинаикос
1 Волос
4 АЕК
0 Кифисия
0 Лариса
0 ПАОК
0 Agios Nikolaos
0 Анагенниси Кардица
0 Ламия
0 Ионикос
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    24'
    Йевтич Дарко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч АЕК 4:0 Кифисия онлайн


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