Греция: Кубок 2021-2022
52' Желтая карточкаТаар Аймен
1:0
64' ГолТаар Аймен
80' Желтая карточкаЛукас Тэйлор
81' Желтая карточкаГлинос Спиридон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Феста Джанлука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
Ход матча
52'
64'
1:0
80'
81'
88'
История личных встреч
Лариса
ПАОК
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
17 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 17 побед
Первый тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
23 матча
8.7%
17.4%
73.9%
2 победы 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
4.3%
30.4%
65.3%
1 победа 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
13%
47.8%
39.2%
3 победы 11 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лариса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таар Аймен
|1
|0.25
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Лариса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таар Аймен
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукас Тэйлор
|1
|0
Результаты последних матчей
Лариса
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ираклис - Лариса 1:1 Лариса - Пансерраикос 2:0 Olympiacos B - Лариса 1:0 Лариса - Аполлон Лариса 2:0
Лариса - ПАС Янина 1:1 Диагорас Родос - Лариса 1:2 Аполлон Лариса - Лариса 0:3 Лариса - ПАС Янина 2:0 Волос - Лариса 3:1 Лариса - ОФИ 0:1 Ламия - Лариса 0:0 Атромитос - Лариса 0:1 Лариса - Панетоликос 1:1 Аполлон Смирнис - Лариса 0:2 Лариса - Олимпиакос 1:3 Ламия - Лариса 2:1 ОФИ - Лариса 2:3 Лариса - Панетоликос 1:0 Лариса - Ламия 0:1 Атромитос - Лариса 1:1
ПАОК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ПАОК - Арис Салоники 0:1 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Атромитос - ПАОК 2:0 Панатинаикос - ПАОК 1:3
ПАОК - Копенгаген 1:2 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 ПАОК - Волос 4:4 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАОК - Слован Братислава 1:1 ПАОК - АЕК 2:0 Панетоликос - ПАОК 1:2 Астерас - ПАОК 0:1 Линкольн - ПАОК 0:2 ПАОК - ПАС Янина 0:1 Риека - ПАОК 0:2 ПАОК - Риека 1:1 ПАОК - Богемианс 2:0 Богемианс - ПАОК 2:1
1/8 финала
1/4 финала
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— ?
— ?
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— ?
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1/2 финала
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— ?
Финал
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