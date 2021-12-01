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Греция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Лариса
1:1
Конец матча
ПАОК
0'
52' Желтая карточка
Таар Аймен
1:0
64' Гол
Таар Аймен
79' Желтая карточка
Лукас Тэйлор
81' Желтая карточка
Глинос Спиридон
88' Желтая карточка
Теологу Пантелис
90' Желтая карточка
Майданос Георгиос
1:1
90' Гол
Куртич Ясмин
90'+6
Лариса
ПАОК

История личных встреч

Лариса
ПАОК

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

17 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 17 побед

Первый тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

23 матча

8.7%
17.4%
73.9%
2 победы 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

4.3%
30.4%
65.3%
1 победа 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

13%
47.8%
39.2%
3 победы 11 ничьих 9 побед

История матчей

К
1:2
К
5:0
С
1:1
С
1:0
С
1:2
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
3:0
С
1:1
С
2:0
С
0:2
К
2:0
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
0:2
С
0:0
С
1:0
С
4:3
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лариса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таар Аймен 1 0.25
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куртич Ясмин 1 1

Карточки

Лариса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теологу Пантелис 1 0
Таар Аймен 1 0
Глинос Спиридон 1 0
Майданос Георгиос 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукас Тэйлор 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лариса
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ираклис - Лариса 1:1 Лариса - Пансерраикос 2:0 Olympiacos B - Лариса 1:0 Лариса - Аполлон Лариса 2:0
Лариса - ПАС Янина 1:1 Диагорас Родос - Лариса 1:2 Аполлон Лариса - Лариса 0:3 Лариса - ПАС Янина 2:0 Волос - Лариса 3:1 Лариса - ОФИ 0:1 Ламия - Лариса 0:0 Атромитос - Лариса 0:1 Лариса - Панетоликос 1:1 Аполлон Смирнис - Лариса 0:2 Лариса - Олимпиакос 1:3 Ламия - Лариса 2:1 ОФИ - Лариса 2:3 Лариса - Панетоликос 1:0 Лариса - Ламия 0:1 Атромитос - Лариса 1:1
ПАОК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ПАОК - Арис Салоники 0:1 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Атромитос - ПАОК 2:0 Панатинаикос - ПАОК 1:3
ПАОК - Копенгаген 1:2 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 ПАОК - Волос 4:4 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАОК - Слован Братислава 1:1 ПАОК - АЕК 2:0 Панетоликос - ПАОК 1:2 Астерас - ПАОК 0:1 Линкольн - ПАОК 0:2 ПАОК - ПАС Янина 0:1 Риека - ПАОК 0:2 ПАОК - Риека 1:1 ПАОК - Богемианс 2:0 Богемианс - ПАОК 2:1
1/8 финала
0 Ники Волоу
1 Панетоликос
3 Арис Салоники
1 ОФИ
3 Левадиакос
2 Олимпиакос
2 Панатинаикос
1 Волос
4 АЕК
0 Кифисия
1 Лариса
1 ПАОК
0 Agios Nikolaos
0 Анагенниси Кардица
0 Ламия
0 Ионикос
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лариса 1:1 ПАОК онлайн


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