  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Кубок 2021-2022

Греция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Айос-Николаос
0:1
Конец матча
Анагенниси Кардица
0'
61' Желтая карточка
Баллас Панайотис
0:1
90' Гол
Panagiotis Manios
90'+5
Айос-Николаос
Анагенниси Кардица

Бомбардиры внутри турнира

Айос-Николаос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Анагенниси Кардица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Panagiotis Manios 1 0.25

Карточки

Айос-Николаос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анагенниси Кардица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баллас Панайотис 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Айос-Николаос
(6 матчей)
100%
6 побед 0 ничьих 0 поражений
Лефкимми - Айос-Николаос 1:2 Козани - Айос-Николаос 1:1 Юхтас - Айос-Николаос 1:2 Айос-Николаос - Панелефсиниакос 3:2
Айос-Николаос - Kyanos Asteras Vari 2:0 Айос-Николаос - Minotavros 1:1
Анагенниси Кардица
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Анагенниси Кардица - Олимпиакос Волос 4:0 Ники Волоу - Анагенниси Кардица 1:0 Анагенниси Кардица - Алмопос Аридая 4:0 Анагенниси Кардица - Теспротос 1:0
Анагенниси Кардица - Каллитея 0:0 Анагенниси Кардица - Алмопос Аридая 1:1 Elpis Skoutari - Анагенниси Кардица 0:1 Анагенниси Кардица - Ахиллес Неокесария 0:3 Фокикос - Анагенниси Кардица 3:0 Анагенниси Кардица - Селлана 0:3 Анагенниси Кардица - Олимпиакос Волос 0:3 Астерас Итея - Анагенниси Кардица 3:0 Анагенниси Кардица - Apollon Makrychori 0:3 Ники Волоу - Анагенниси Кардица 3:0 Анагенниси Кардица - AO Stylis 0:3 Анагенниси Кардица - Meteora 0:3 Ахиллес Неокесария - Анагенниси Кардица 3:0 Ойкономос - Анагенниси Кардица 3:0 Анагенниси Кардица - Фокикос 0:0 Селлана - Анагенниси Кардица 3:0
1/8 финала
0 Ники Волоу
1 Панетоликос
3 Арис Салоники
1 ОФИ
3 Левадиакос
2 Олимпиакос
2 Панатинаикос
1 Волос
4 АЕК
0 Кифисия
1 Лариса
1 ПАОК
0 Айос-Николаос
1 Анагенниси Кардица
0 Ламия
0 Ионикос
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 22'
    Бьянкони Мигел уходит с поля. Damian Gjini выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Айос-Николаос 0:1 Анагенниси Кардица онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 