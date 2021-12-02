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Греция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Ламия
0:0
Первый тайм: 19'
Ионикос
0'
15' Желтая карточка
Konstantinos Tsirigotis
19'
Ламия
Ионикос

Ход матча

15'
 
Konstantinos Tsirigotis

История личных встреч

Ламия
Ионикос

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:2
ТМС
1:2

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - Атромитос 2:2
Ilioupoli GS - Ламия 0:3 ОФИ - Ламия 0:0 Ламия - Арис Салоники 0:1 Ионикос - Ламия 1:2 Ламия - Панетоликос 2:2 АЕК - Ламия 1:0 Ламия - Олимпиакос 1:2 Волос - Ламия 2:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Ламия - ОФИ 0:2 Атромитос - Ламия 0:0 Ламия - Лариса 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:2 Ламия - Волос 1:1 Панетоликос - Ламия 0:3 Ламия - Атромитос 0:0
Ионикос
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ОФИ - Ионикос 2:1 Ионикос - Астерас 1:1 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Волос 1:1
Ксанти - Ионикос 1:2 Атромитос - Ионикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Ионикос - Ламия 1:2 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Ионикос - ПАС Янина 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Ионикос 3:0 Ионикос - Эрготелис 2:1 Диагорас Родос - Ионикос 3:5 Ионикос - Ксанти 0:2 Киссамикос - Ионикос 1:0 Ионикос - Левадиакос 2:3 Ионикос - Киссамикос 1:1 Левадиакос - Ионикос 1:2 Ионикос - Докса Драма 4:2
1/8 финала
0 Ники Волоу
1 Панетоликос
3 Арис Салоники
1 ОФИ
3 Левадиакос
2 Олимпиакос
2 Панатинаикос
1 Волос
4 АЕК
0 Кифисия
1 Лариса
1 ПАОК
0 Айос-Николаос
1 Анагенниси Кардица
0 Ламия
0 Ионикос
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    15'
    Konstantinos Tsirigotis получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
Ионикос
2.41
3.00
3.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ламия 0:0 Ионикос онлайн


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