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Англия: .Чемпионшип 2021-2022

2021-2022
КПР
0:1
Второй тайм: 74'

Стадион:
Борнмут
0'
40' Желтая карточка
Филд Сэм
0:1
41' Гол
Соланке Доминик
57' Желтая карточка
Кристи Райан
58' Желтая карточка
Доззелл Андре
74'

Ход матча

40'
Филд Сэм
 
41'
0:1
Соланке Доминик
(Станислас Жуниор)
46'
Доззелл Андре
Шайр Илиас
 
57'
 
Кристи Райан
58'
Доззелл Андре
 
60'
 
Энтони Джейдон
Станислас Жуниор
70'
Грэй Андре
Какэй Осман
 
70'
Адома Альберт
Уоллес Ли
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 8
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 138
КПР 46.4% (64)
X 37% (51)
Борнмут 16.7% (23)
+1
выиграет КПР, со счетом 2:1
Победа КПР
Awadas #
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
КПР
Ничья
Борнмут
2.83
5.00
2.59
Все Коэффициенты
1
Дьенг
Сени
4
Дикки
Роберт
20
Данн
Джимми
6
Барбе
Йоанн
2
Какэй
Осман
15
Филд
Сэм
7
Йохансен
Стефан
3
Уоллес
Ли
10
Шайр
Илиас
21
Уиллок
Кристофер
9
Дайкс
Линдон
42
Траверс
Марк
17
Стэйси
Джек
6
Мефам
Крис
24
Кэхилл
Гари
33
Земура
Джордан
4
Кук
Льюис
8
Хефферсон
Лерма
10
Кристи
Райан
29
Биллинг
Филип
19
Станислас
Жуниор
9
Соланке
Доминик
КПР
3-4-2-1
Борнмут
4-2-3-1

История личных встреч

КПР
Борнмут

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

Ч
2:1
Ч
2:1
Ч
0:0
ТМК
0:1
Ч
2:1
Ч
3:0

Бомбардиры внутри турнира

КПР
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шайр Илиас 6 0.27
Дайкс Линдон 6 0.27
Уиллок Кристофер 5 0.23
Грэй Андре 4 0.18
Остин Чарльз 2 0.09
Дикки Роберт 2 0.09
Маккаллум Сэм 2 0.09
Йохансен Стефан 1 0.05
Барбе Йоанн 1 0.05
Данн Джимми 1 0.05
Амос Люк 1 0.05
Одубаджо Мозес 0 0
Уоллес Ли 0 0
Адома Альберт 0 0
Болл Доминик 0 0
Де Вейс Йорди 0 0
Доззелл Андре 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 17 (2) 0.71
Биллинг Филип 7 0.29
Энтони Джейдон 6 0.25
Земура Джордан 3 0.13
Лоу Джамал 2 0.08
Брукс Дэвид 1 0.04
Хансен Эмилиано 1 0.04
Келли Ллойд 1 0.04
Кристи Райан 0 0
Станислас Жуниор 0 0
Смит Адам 0 0
Кэхилл Гари 0 0
Пирсон Бен 0 0
Кук Льюис 0 0
Стэйси Джек 0 0
Хефферсон Лерма 0 0
Дэвис Лейф 0 0
Росси Зено Ибсен 0 0

Карточки

КПР
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йохансен Стефан 6 0
Доззелл Андре 5 0
Одубаджо Мозес 3 1
Дикки Роберт 4 0
Барбе Йоанн 3 0
Болл Доминик 3 0
Адома Альберт 2 0
Грэй Андре 2 0
Шайр Илиас 2 0
Данн Джимми 2 0
Остин Чарльз 1 0
Уиллок Кристофер 1 0
Какэй Осман 1 0
Филд Сэм 1 0
Амос Люк 1 0
Дьенг Сени 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биллинг Филип 7 0
Мефам Крис 5 0
Хефферсон Лерма 3 1
Смит Адам 4 0
Килкенни Гэвин 4 0
Брукс Дэвид 2 1
Кристи Райан 3 0
Пирсон Бен 3 0
Кук Льюис 3 0
Стэйси Джек 3 0
Келли Ллойд 3 0
Земура Джордан 3 0
Кэхилл Гари 2 0
Энтони Джейдон 2 0
Кук Стив 1 0
Лоу Джамал 1 0
Хансен Эмилиано 1 0
Соланке Доминик 1 0
Траверс Марк 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
14
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
11 Не забивали 14
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
3
19%
4
29%
31-45
2
13%
5
36%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
5
31%
2
14%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
30%
1
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
3
30%
1
14%
76-90

Забито

15
24
4 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
11 Не забивали 12
1
7%
5
21%
1-15
2
13%
5
21%
16-30
1
7%
3
13%
31-45
5
33%
4
17%
46-60
2
13%
5
21%
61-75
4
27%
2
8%
76-90

Пропущено

19
12
7 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
5
26%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
3
16%
5
42%
46-60
5
26%
3
25%
61-75
4
21%
3
25%
76-90

Забито

31
38
9 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 17
1 Не забивали 3
2
6%
5
13%
1-15
3
10%
8
21%
16-30
4
13%
7
18%
31-45
7
23%
9
24%
46-60
6
19%
5
13%
61-75
9
29%
29%
4
11%
76-90

Пропущено

29
19
13 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 13
8
28%
1
5%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
3
10%
1
5%
31-45
4
14%
7
37%
46-60
5
17%
6
32%
61-75
7
24%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

КПР
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
КПР - Сток Сити 0:2 Дерби - КПР 1:2 КПР - Хаддерсфилд Таун 1:0 КПР - Лутон Таун 2:0
Блэкпул - КПР 1:1 Кардифф Сити - КПР 0:1 КПР - Ноттингем Форест 1:1 КПР - Сандерленд 0:0 Питерборо Юнайтед - КПР 2:1 КПР - Блэкберн 1:0 Фулхэм - КПР 4:1 КПР - Престон Норт Энд 3:2 КПР - Бирмингем 2:0 Вест Бромвич - КПР 2:1 КПР - Эвертон 2:2 КПР - Бристоль Сити 1:2 Борнмут - КПР 2:1 Рединг - КПР 3:3 КПР - Ковентри 2:0 КПР - Оксфорд Юнайтед 2:0
Борнмут
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мидлсбро - Борнмут 1:0 Борнмут - Блэкберн 0:2 Фулхэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Ковентри 2:2
Миллуолл - Борнмут 1:1 Дерби - Борнмут 3:2 Борнмут - Суонси 4:0 Борнмут - Престон Норт Энд 1:2 Рединг - Борнмут 0:2 Борнмут - Хаддерсфилд Таун 3:0 Сток Сити - Борнмут 0:1 Бристоль Сити - Борнмут 0:2 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:1 Питерборо Юнайтед - Борнмут 0:0 Борнмут - Лутон Таун 2:1 Кардифф Сити - Борнмут 0:1 Борнмут - КПР 2:1 Борнмут - Барнсли 3:0 Халл Сити - Борнмут 0:0 Норвич - Борнмут 6:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Борнмут 1:0 Заявка 24 13 7 4 38 - 20 46
2. Фулхэм Заявка 23 13 6 4 51 - 19 45
3. Блэкберн Заявка 23 12 6 5 41 - 27 42
4. Вест Бромвич Заявка 24 11 8 5 30 - 18 41
5. Мидлсбро Заявка 24 10 6 8 27 - 23 36
6. Хаддерсфилд Таун Заявка 24 10 6 8 31 - 29 36
7. Сток Сити Заявка 22 10 5 7 26 - 21 35
8. КПР 0:1 Заявка 22 10 5 7 33 - 28 35
9. Ковентри Заявка 22 9 7 6 29 - 26 34
10. Ноттингем Форест Заявка 24 9 7 8 32 - 27 34
11. Шеффилд Юнайтед Заявка 22 9 5 8 29 - 28 32
12. Миллуолл Заявка 22 7 9 6 24 - 24 30
13. Блэкпул Заявка 24 8 6 10 25 - 30 30
14. Лутон Таун Заявка 22 7 8 7 31 - 27 29
15. Престон Норт Энд Заявка 22 7 7 8 24 - 28 28
16. Бирмингем Заявка 23 7 6 10 22 - 30 27
17. Суонси Заявка 22 7 6 9 26 - 31 27
18. Бристоль Сити Заявка 23 7 6 10 26 - 35 27
19. Халл Сити Заявка 23 6 5 12 20 - 28 23
20. Кардифф Сити Заявка 22 6 4 12 25 - 39 22
21. Рединг Заявка 22 8 3 11 27 - 34 21
22. Питерборо Юнайтед Заявка 23 5 4 14 20 - 44 19
23. Барнсли Заявка 23 2 8 13 15 - 34 14
24. Дерби Заявка 23 6 10 7 19 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Блэкберн Заявка 12 8 2 2 28 - 16 26
2. Вест Бромвич Заявка 11 7 4 0 17 - 5 25
3. Фулхэм Заявка 12 7 3 2 24 - 8 24
4. Ковентри Заявка 11 7 2 2 20 - 10 23
5. Мидлсбро Заявка 13 7 2 4 18 - 12 23
6. Хаддерсфилд Таун Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
7. Борнмут 1:0 Заявка 11 6 3 2 23 - 13 21
8. Сток Сити Заявка 11 6 3 2 15 - 9 21
9. КПР 0:1 Заявка 12 6 3 3 16 - 11 21
10. Миллуолл Заявка 11 5 4 2 14 - 11 19
11. Престон Норт Энд Заявка 11 5 4 2 15 - 12 19
12. Блэкпул Заявка 12 5 2 5 10 - 13 17
13. Суонси Заявка 11 4 4 3 14 - 12 16
14. Лутон Таун Заявка 11 4 4 3 17 - 13 16
15. Питерборо Юнайтед Заявка 11 4 4 3 14 - 11 16
16. Ноттингем Форест Заявка 12 4 3 5 14 - 16 15
17. Рединг Заявка 11 4 3 4 16 - 16 15
18. Бирмингем Заявка 11 4 3 4 12 - 14 15
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 4 2 4 15 - 11 14
20. Бристоль Сити Заявка 12 3 5 4 11 - 13 14
21. Халл Сити Заявка 11 3 3 5 11 - 14 12
22. Барнсли Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
23. Кардифф Сити Заявка 11 2 1 8 9 - 18 7
24. Дерби Заявка 12 5 5 2 14 - 11 -1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Борнмут 1:0 Заявка 13 7 4 2 15 - 7 25
2. Фулхэм Заявка 11 6 3 2 27 - 11 21
3. Ноттингем Форест Заявка 12 5 4 3 18 - 11 19
4. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 5 3 4 14 - 17 18
5. Вест Бромвич Заявка 13 4 4 5 13 - 13 16
6. Блэкберн Заявка 11 4 4 3 13 - 11 16
7. Кардифф Сити Заявка 11 4 3 4 16 - 21 15
8. Сток Сити Заявка 11 4 2 5 11 - 12 14
9. КПР 0:1 Заявка 10 4 2 4 17 - 17 14
10. Лутон Таун Заявка 11 3 4 4 14 - 14 13
11. Хаддерсфилд Таун Заявка 12 3 4 5 13 - 15 13
12. Блэкпул Заявка 12 3 4 5 15 - 17 13
13. Мидлсбро Заявка 11 3 4 4 9 - 11 13
14. Бристоль Сити Заявка 11 4 1 6 15 - 22 13
15. Бирмингем Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
16. Суонси Заявка 11 3 2 6 12 - 19 11
17. Ковентри Заявка 11 2 5 4 9 - 16 11
18. Халл Сити Заявка 12 3 2 7 9 - 14 11
19. Миллуолл Заявка 11 2 5 4 10 - 13 11
20. Престон Норт Энд Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
21. Дерби Заявка 11 1 5 5 5 - 10 8
22. Рединг Заявка 11 4 0 7 11 - 18 6
23. Барнсли Заявка 11 0 4 7 7 - 19 4
24. Питерборо Юнайтед Заявка 12 1 0 11 6 - 33 3
  • Анонс
    Текстовая трансляция еще не началась.
    • Прогнозы 138
    КПР 46.4% (64)
    X 37% (51)
    Борнмут 16.7% (23)
    +1
    выиграет КПР, со счетом 2:1
    Победа КПР
    Awadas #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    КПР
    Ничья
    Борнмут
    2.83
    5.00
    2.59
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч КПР 0:1 Борнмут онлайн


    Прогнозы на матч КПР 0:1 Борнмут

    Исход игры
    КПР
    46.4% (64)
    Ничья
    37% (51)
    Борнмут
    16.7% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.6% (54)
    Меньше
    59.4% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    74.44% (99)
    Нет
    25.56% (34)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.6% (45)
    2:1 КПР
    24.6% (34)
    1:0 КПР
    18.1% (25)
    1:2 Борнмут
    10.9% (15)
    0:1 Борнмут
    3.6% (5)
    0:0 Ничья
    2.2% (3)
    2:3 Борнмут
    1.4% (2)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
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