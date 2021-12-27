Победа КПР
Awadas #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шайр Илиас
|6
|0.27
|Дайкс Линдон
|6
|0.27
|Уиллок Кристофер
|5
|0.23
|Грэй Андре
|4
|0.18
|Остин Чарльз
|2
|0.09
|Дикки Роберт
|2
|0.09
|Маккаллум Сэм
|2
|0.09
|Йохансен Стефан
|1
|0.05
|Барбе Йоанн
|1
|0.05
|Данн Джимми
|1
|0.05
|Амос Люк
|1
|0.05
|Одубаджо Мозес
|0
|0
|Уоллес Ли
|0
|0
|Адома Альберт
|0
|0
|Болл Доминик
|0
|0
|Де Вейс Йорди
|0
|0
|Доззелл Андре
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|17 (2)
|0.71
|Биллинг Филип
|7
|0.29
|Энтони Джейдон
|6
|0.25
|Земура Джордан
|3
|0.13
|Лоу Джамал
|2
|0.08
|Брукс Дэвид
|1
|0.04
|Хансен Эмилиано
|1
|0.04
|Келли Ллойд
|1
|0.04
|Кристи Райан
|0
|0
|Станислас Жуниор
|0
|0
|Смит Адам
|0
|0
|Кэхилл Гари
|0
|0
|Пирсон Бен
|0
|0
|Кук Льюис
|0
|0
|Стэйси Джек
|0
|0
|Хефферсон Лерма
|0
|0
|Дэвис Лейф
|0
|0
|Росси Зено Ибсен
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йохансен Стефан
|6
|0
|Доззелл Андре
|5
|0
|Одубаджо Мозес
|3
|1
|Дикки Роберт
|4
|0
|Барбе Йоанн
|3
|0
|Болл Доминик
|3
|0
|Адома Альберт
|2
|0
|Грэй Андре
|2
|0
|Шайр Илиас
|2
|0
|Данн Джимми
|2
|0
|Остин Чарльз
|1
|0
|Уиллок Кристофер
|1
|0
|Какэй Осман
|1
|0
|Филд Сэм
|1
|0
|Амос Люк
|1
|0
|Дьенг Сени
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биллинг Филип
|7
|0
|Мефам Крис
|5
|0
|Хефферсон Лерма
|3
|1
|Смит Адам
|4
|0
|Килкенни Гэвин
|4
|0
|Брукс Дэвид
|2
|1
|Кристи Райан
|3
|0
|Пирсон Бен
|3
|0
|Кук Льюис
|3
|0
|Стэйси Джек
|3
|0
|Келли Ллойд
|3
|0
|Земура Джордан
|3
|0
|Кэхилл Гари
|2
|0
|Энтони Джейдон
|2
|0
|Кук Стив
|1
|0
|Лоу Джамал
|1
|0
|Хансен Эмилиано
|1
|0
|Соланке Доминик
|1
|0
|Траверс Марк
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Борнмут
|1:0 Заявка
|24
|13
|7
|4
|38 - 20
|46
|2.
|Фулхэм
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|51 - 19
|45
|3.
|Блэкберн
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|41 - 27
|42
|4.
|Вест Бромвич
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|30 - 18
|41
|5.
|Мидлсбро
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|27 - 23
|36
|6.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|31 - 29
|36
|7.
|Сток Сити
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|26 - 21
|35
|8.
|КПР
|0:1 Заявка
|22
|10
|5
|7
|33 - 28
|35
|9.
|Ковентри
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|29 - 26
|34
|10.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|32 - 27
|34
|11.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|29 - 28
|32
|12.
|Миллуолл
|Заявка
|22
|7
|9
|6
|24 - 24
|30
|13.
|Блэкпул
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|25 - 30
|30
|14.
|Лутон Таун
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|31 - 27
|29
|15.
|Престон Норт Энд
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|24 - 28
|28
|16.
|Бирмингем
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|22 - 30
|27
|17.
|Суонси
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|26 - 31
|27
|18.
|Бристоль Сити
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|26 - 35
|27
|19.
|Халл Сити
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|20 - 28
|23
|20.
|Кардифф Сити
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|25 - 39
|22
|21.
|Рединг
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|27 - 34
|21
|22.
|Питерборо Юнайтед
|Заявка
|23
|5
|4
|14
|20 - 44
|19
|23.
|Барнсли
|Заявка
|23
|2
|8
|13
|15 - 34
|14
|24.
|Дерби
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|19 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Блэкберн
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|28 - 16
|26
|2.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|17 - 5
|25
|3.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 8
|24
|4.
|Ковентри
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 10
|23
|5.
|Мидлсбро
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 12
|23
|6.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 14
|23
|7.
|Борнмут
|1:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 13
|21
|8.
|Сток Сити
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 9
|21
|9.
|КПР
|0:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 11
|21
|10.
|Миллуолл
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|14 - 11
|19
|11.
|Престон Норт Энд
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 12
|19
|12.
|Блэкпул
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 13
|17
|13.
|Суонси
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|14.
|Лутон Таун
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 13
|16
|15.
|Питерборо Юнайтед
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 11
|16
|16.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 16
|15
|17.
|Рединг
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 16
|15
|18.
|Бирмингем
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 11
|14
|20.
|Бристоль Сити
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 13
|14
|21.
|Халл Сити
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 14
|12
|22.
|Барнсли
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 15
|10
|23.
|Кардифф Сити
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 18
|7
|24.
|Дерби
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|14 - 11
|-1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Борнмут
|1:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|2.
|Фулхэм
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|27 - 11
|21
|3.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 11
|19
|4.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 17
|18
|5.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 13
|16
|6.
|Блэкберн
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|7.
|Кардифф Сити
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 21
|15
|8.
|Сток Сити
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 12
|14
|9.
|КПР
|0:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 17
|14
|10.
|Лутон Таун
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 14
|13
|11.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 15
|13
|12.
|Блэкпул
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 17
|13
|13.
|Мидлсбро
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 11
|13
|14.
|Бристоль Сити
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 22
|13
|15.
|Бирмингем
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 16
|12
|16.
|Суонси
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|17.
|Ковентри
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 16
|11
|18.
|Халл Сити
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 14
|11
|19.
|Миллуолл
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 13
|11
|20.
|Престон Норт Энд
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|21.
|Дерби
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|5 - 10
|8
|22.
|Рединг
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|11 - 18
|6
|23.
|Барнсли
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 19
|4
|24.
|Питерборо Юнайтед
|Заявка
|12
|1
|0
|11
|6 - 33
|3