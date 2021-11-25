Англия: .Чемпионшип 2021-2022
Позже
Стадион: The Kiyan Prince Foundation Stadium
История личных встреч
КПР
Борнмут
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
КПР
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шайр Илиас
|6
|0.29
|Дайкс Линдон
|6
|0.29
|Уиллок Кристофер
|5
|0.24
|Грэй Андре
|4
|0.19
|Остин Чарльз
|2
|0.1
|Дикки Роберт
|2
|0.1
|Маккаллум Сэм
|2
|0.1
|Йохансен Стефан
|1
|0.05
|Барбе Йоанн
|1
|0.05
|Данн Джимми
|1
|0.05
|Амос Люк
|1
|0.05
|Одубаджо Мозес
|0
|0
|Уоллес Ли
|0
|0
|Адома Альберт
|0
|0
|Болл Доминик
|0
|0
|Де Вейс Йорди
|0
|0
|Доззелл Андре
|0
|0
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|16 (2)
|0.7
|Биллинг Филип
|7
|0.3
|Энтони Джейдон
|6
|0.26
|Земура Джордан
|3
|0.13
|Лоу Джамал
|2
|0.09
|Брукс Дэвид
|1
|0.04
|Хансен Эмилиано
|1
|0.04
|Келли Ллойд
|1
|0.04
|Кристи Райан
|0
|0
|Смит Адам
|0
|0
|Кэхилл Гари
|0
|0
|Станислас Жуниор
|0
|0
|Пирсон Бен
|0
|0
|Кук Льюис
|0
|0
|Стэйси Джек
|0
|0
|Хефферсон Лерма
|0
|0
|Дэвис Лейф
|0
|0
|Росси Зено Ибсен
|0
|0
Карточки
КПР
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йохансен Стефан
|6
|0
|Одубаджо Мозес
|3
|1
|Дикки Роберт
|4
|0
|Доззелл Андре
|4
|0
|Барбе Йоанн
|3
|0
|Болл Доминик
|3
|0
|Адома Альберт
|2
|0
|Грэй Андре
|2
|0
|Шайр Илиас
|2
|0
|Данн Джимми
|2
|0
|Остин Чарльз
|1
|0
|Уиллок Кристофер
|1
|0
|Какэй Осман
|1
|0
|Амос Люк
|1
|0
|Дьенг Сени
|1
|0
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биллинг Филип
|7
|0
|Мефам Крис
|5
|0
|Хефферсон Лерма
|3
|1
|Смит Адам
|4
|0
|Килкенни Гэвин
|4
|0
|Брукс Дэвид
|2
|1
|Пирсон Бен
|3
|0
|Кук Льюис
|3
|0
|Стэйси Джек
|3
|0
|Келли Ллойд
|3
|0
|Земура Джордан
|3
|0
|Кэхилл Гари
|2
|0
|Кристи Райан
|2
|0
|Энтони Джейдон
|2
|0
|Кук Стив
|1
|0
|Лоу Джамал
|1
|0
|Хансен Эмилиано
|1
|0
|Соланке Доминик
|1
|0
|Траверс Марк
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
14
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
11 Не забивали 14
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
3
19%
4
29%
31-45
2
13%
5
36%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
5
31%
2
14%
76-90
Пропущено
10
7
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
30%
1
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
3
30%
1
14%
76-90
Забито
15
24
4 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
11 Не забивали 12
1
7%
5
21%
1-15
2
13%
5
21%
16-30
1
7%
3
13%
31-45
5
33%
4
17%
46-60
2
13%
5
21%
61-75
4
27%
2
8%
76-90
Пропущено
19
12
7 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
5
26%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
3
16%
5
42%
46-60
5
26%
3
25%
61-75
4
21%
3
25%
76-90
Забито
31
38
9 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 17
1 Не забивали 3
2
6%
5
13%
1-15
3
10%
8
21%
16-30
4
13%
7
18%
31-45
7
23%
9
24%
46-60
6
19%
5
13%
61-75
9
29%
29%
4
11%
76-90
Пропущено
29
19
13 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 13
8
28%
1
5%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
3
10%
1
5%
31-45
4
14%
7
37%
46-60
5
17%
6
32%
61-75
7
24%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
КПР
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
КПР - Сток Сити 0:2 Дерби - КПР 1:2 КПР - Хаддерсфилд Таун 1:0 КПР - Лутон Таун 2:0
Блэкпул - КПР 1:1 Кардифф Сити - КПР 0:1 КПР - Ноттингем Форест 1:1 КПР - Сандерленд 0:0 Питерборо Юнайтед - КПР 2:1 КПР - Блэкберн 1:0 Фулхэм - КПР 4:1 КПР - Престон Норт Энд 3:2 КПР - Бирмингем 2:0 Вест Бромвич - КПР 2:1 КПР - Эвертон 2:2 КПР - Бристоль Сити 1:2 Борнмут - КПР 2:1 Рединг - КПР 3:3 КПР - Ковентри 2:0 КПР - Оксфорд Юнайтед 2:0
Борнмут
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мидлсбро - Борнмут 1:0 Борнмут - Блэкберн 0:2 Фулхэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Ковентри 2:2
Миллуолл - Борнмут 1:1 Дерби - Борнмут 3:2 Борнмут - Суонси 4:0 Борнмут - Престон Норт Энд 1:2 Рединг - Борнмут 0:2 Борнмут - Хаддерсфилд Таун 3:0 Сток Сити - Борнмут 0:1 Бристоль Сити - Борнмут 0:2 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:1 Питерборо Юнайтед - Борнмут 0:0 Борнмут - Лутон Таун 2:1 Кардифф Сити - Борнмут 0:1 Борнмут - КПР 2:1 Борнмут - Барнсли 3:0 Халл Сити - Борнмут 0:0 Норвич - Борнмут 6:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фулхэм
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|51 - 19
|45
|2.
|Борнмут
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|37 - 20
|43
|3.
|Блэкберн
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|41 - 27
|42
|4.
|Вест Бромвич
|Заявка
|23
|11
|8
|4
|30 - 17
|41
|5.
|Сток Сити
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|26 - 21
|35
|6.
|КПР
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|33 - 27
|35
|7.
|Ковентри
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|29 - 26
|34
|8.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|32 - 25
|34
|9.
|Мидлсбро
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|25 - 23
|33
|10.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|28 - 27
|33
|11.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|29 - 28
|32
|12.
|Миллуолл
|Заявка
|22
|7
|9
|6
|24 - 24
|30
|13.
|Блэкпул
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|23 - 27
|30
|14.
|Лутон Таун
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|31 - 27
|29
|15.
|Престон Норт Энд
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|24 - 28
|28
|16.
|Бирмингем
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|22 - 30
|27
|17.
|Суонси
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|26 - 31
|27
|18.
|Бристоль Сити
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|26 - 35
|27
|19.
|Халл Сити
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|20 - 28
|23
|20.
|Кардифф Сити
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|25 - 39
|22
|21.
|Рединг
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|27 - 34
|21
|22.
|Питерборо Юнайтед
|Заявка
|23
|5
|4
|14
|20 - 44
|19
|23.
|Барнсли
|Заявка
|23
|2
|8
|13
|15 - 34
|14
|24.
|Дерби
|Заявка
|22
|5
|10
|7
|18 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Блэкберн
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|28 - 16
|26
|2.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|17 - 5
|25
|3.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 8
|24
|4.
|Ковентри
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 10
|23
|5.
|Борнмут
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 13
|21
|6.
|Сток Сити
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 9
|21
|7.
|КПР
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 10
|21
|8.
|Мидлсбро
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 12
|20
|9.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 12
|20
|10.
|Миллуолл
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|14 - 11
|19
|11.
|Престон Норт Энд
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 12
|19
|12.
|Блэкпул
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 13
|17
|13.
|Суонси
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|14.
|Лутон Таун
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 13
|16
|15.
|Питерборо Юнайтед
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 11
|16
|16.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 16
|15
|17.
|Рединг
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 16
|15
|18.
|Бирмингем
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 11
|14
|20.
|Бристоль Сити
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 13
|14
|21.
|Халл Сити
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 14
|12
|22.
|Барнсли
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 15
|10
|23.
|Кардифф Сити
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 18
|7
|24.
|Дерби
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 11
|-4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Борнмут
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 7
|22
|2.
|Фулхэм
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|27 - 11
|21
|3.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|4.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 17
|18
|5.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|6.
|Блэкберн
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|7.
|Кардифф Сити
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 21
|15
|8.
|Сток Сити
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 12
|14
|9.
|КПР
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 17
|14
|10.
|Лутон Таун
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 14
|13
|11.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 15
|13
|12.
|Блэкпул
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 14
|13
|13.
|Мидлсбро
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 11
|13
|14.
|Бристоль Сити
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 22
|13
|15.
|Бирмингем
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 16
|12
|16.
|Суонси
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|17.
|Ковентри
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 16
|11
|18.
|Халл Сити
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 14
|11
|19.
|Миллуолл
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 13
|11
|20.
|Престон Норт Энд
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|21.
|Дерби
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|5 - 10
|8
|22.
|Рединг
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|11 - 18
|6
|23.
|Барнсли
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 19
|4
|24.
|Питерборо Юнайтед
|Заявка
|12
|1
|0
|11
|6 - 33
|3
Прогнозы на матч КПР - Борнмут
Исход игры
КПР
61.8% (42)
Ничья
23.5% (16)
Борнмут
14.7% (10)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (30)
Меньше
54.55% (36)
Обе команды забьют
Да
69.7% (46)
Нет
30.3% (20)
Популярный счёт
2:1 КПР
33.8% (23)
1:1 Ничья
23.5% (16)
1:0 КПР
23.5% (16)
1:2 Борнмут
10.3% (7)
0:1 Борнмут
4.4% (3)
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