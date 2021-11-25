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  4. .Чемпионшип 2021-2022

Англия: .Чемпионшип 2021-2022

2021-2022
КПР
 
Позже

Стадион:
Борнмут
Прогнозы 68
КПР 61.8% (42)
X 23.5% (16)
Борнмут 14.7% (10)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
КПР
Ничья
Борнмут
2.87
3.56
2.56
Все Коэффициенты

История личных встреч

КПР
Борнмут

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

Ч
2:1
Ч
2:1
Ч
0:0
ТМК
0:1
Ч
2:1
Ч
3:0

Бомбардиры внутри турнира

КПР
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шайр Илиас 6 0.29
Дайкс Линдон 6 0.29
Уиллок Кристофер 5 0.24
Грэй Андре 4 0.19
Остин Чарльз 2 0.1
Дикки Роберт 2 0.1
Маккаллум Сэм 2 0.1
Йохансен Стефан 1 0.05
Барбе Йоанн 1 0.05
Данн Джимми 1 0.05
Амос Люк 1 0.05
Одубаджо Мозес 0 0
Уоллес Ли 0 0
Адома Альберт 0 0
Болл Доминик 0 0
Де Вейс Йорди 0 0
Доззелл Андре 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 16 (2) 0.7
Биллинг Филип 7 0.3
Энтони Джейдон 6 0.26
Земура Джордан 3 0.13
Лоу Джамал 2 0.09
Брукс Дэвид 1 0.04
Хансен Эмилиано 1 0.04
Келли Ллойд 1 0.04
Кристи Райан 0 0
Смит Адам 0 0
Кэхилл Гари 0 0
Станислас Жуниор 0 0
Пирсон Бен 0 0
Кук Льюис 0 0
Стэйси Джек 0 0
Хефферсон Лерма 0 0
Дэвис Лейф 0 0
Росси Зено Ибсен 0 0

Карточки

КПР
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йохансен Стефан 6 0
Одубаджо Мозес 3 1
Дикки Роберт 4 0
Доззелл Андре 4 0
Барбе Йоанн 3 0
Болл Доминик 3 0
Адома Альберт 2 0
Грэй Андре 2 0
Шайр Илиас 2 0
Данн Джимми 2 0
Остин Чарльз 1 0
Уиллок Кристофер 1 0
Какэй Осман 1 0
Амос Люк 1 0
Дьенг Сени 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биллинг Филип 7 0
Мефам Крис 5 0
Хефферсон Лерма 3 1
Смит Адам 4 0
Килкенни Гэвин 4 0
Брукс Дэвид 2 1
Пирсон Бен 3 0
Кук Льюис 3 0
Стэйси Джек 3 0
Келли Ллойд 3 0
Земура Джордан 3 0
Кэхилл Гари 2 0
Кристи Райан 2 0
Энтони Джейдон 2 0
Кук Стив 1 0
Лоу Джамал 1 0
Хансен Эмилиано 1 0
Соланке Доминик 1 0
Траверс Марк 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
14
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
11 Не забивали 14
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
3
19%
4
29%
31-45
2
13%
5
36%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
5
31%
2
14%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
30%
1
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
3
30%
1
14%
76-90

Забито

15
24
4 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
11 Не забивали 12
1
7%
5
21%
1-15
2
13%
5
21%
16-30
1
7%
3
13%
31-45
5
33%
4
17%
46-60
2
13%
5
21%
61-75
4
27%
2
8%
76-90

Пропущено

19
12
7 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
5
26%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
3
16%
5
42%
46-60
5
26%
3
25%
61-75
4
21%
3
25%
76-90

Забито

31
38
9 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 17
1 Не забивали 3
2
6%
5
13%
1-15
3
10%
8
21%
16-30
4
13%
7
18%
31-45
7
23%
9
24%
46-60
6
19%
5
13%
61-75
9
29%
29%
4
11%
76-90

Пропущено

29
19
13 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 13
8
28%
1
5%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
3
10%
1
5%
31-45
4
14%
7
37%
46-60
5
17%
6
32%
61-75
7
24%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

КПР
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
КПР - Сток Сити 0:2 Дерби - КПР 1:2 КПР - Хаддерсфилд Таун 1:0 КПР - Лутон Таун 2:0
Блэкпул - КПР 1:1 Кардифф Сити - КПР 0:1 КПР - Ноттингем Форест 1:1 КПР - Сандерленд 0:0 Питерборо Юнайтед - КПР 2:1 КПР - Блэкберн 1:0 Фулхэм - КПР 4:1 КПР - Престон Норт Энд 3:2 КПР - Бирмингем 2:0 Вест Бромвич - КПР 2:1 КПР - Эвертон 2:2 КПР - Бристоль Сити 1:2 Борнмут - КПР 2:1 Рединг - КПР 3:3 КПР - Ковентри 2:0 КПР - Оксфорд Юнайтед 2:0
Борнмут
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мидлсбро - Борнмут 1:0 Борнмут - Блэкберн 0:2 Фулхэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Ковентри 2:2
Миллуолл - Борнмут 1:1 Дерби - Борнмут 3:2 Борнмут - Суонси 4:0 Борнмут - Престон Норт Энд 1:2 Рединг - Борнмут 0:2 Борнмут - Хаддерсфилд Таун 3:0 Сток Сити - Борнмут 0:1 Бристоль Сити - Борнмут 0:2 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:1 Питерборо Юнайтед - Борнмут 0:0 Борнмут - Лутон Таун 2:1 Кардифф Сити - Борнмут 0:1 Борнмут - КПР 2:1 Борнмут - Барнсли 3:0 Халл Сити - Борнмут 0:0 Норвич - Борнмут 6:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фулхэм Заявка 23 13 6 4 51 - 19 45
2. Борнмут Заявка 23 12 7 4 37 - 20 43
3. Блэкберн Заявка 23 12 6 5 41 - 27 42
4. Вест Бромвич Заявка 23 11 8 4 30 - 17 41
5. Сток Сити Заявка 22 10 5 7 26 - 21 35
6. КПР Заявка 21 10 5 6 33 - 27 35
7. Ковентри Заявка 22 9 7 6 29 - 26 34
8. Ноттингем Форест Заявка 23 9 7 7 32 - 25 34
9. Мидлсбро Заявка 23 9 6 8 25 - 23 33
10. Хаддерсфилд Таун Заявка 23 9 6 8 28 - 27 33
11. Шеффилд Юнайтед Заявка 22 9 5 8 29 - 28 32
12. Миллуолл Заявка 22 7 9 6 24 - 24 30
13. Блэкпул Заявка 23 8 6 9 23 - 27 30
14. Лутон Таун Заявка 22 7 8 7 31 - 27 29
15. Престон Норт Энд Заявка 22 7 7 8 24 - 28 28
16. Бирмингем Заявка 23 7 6 10 22 - 30 27
17. Суонси Заявка 22 7 6 9 26 - 31 27
18. Бристоль Сити Заявка 23 7 6 10 26 - 35 27
19. Халл Сити Заявка 23 6 5 12 20 - 28 23
20. Кардифф Сити Заявка 22 6 4 12 25 - 39 22
21. Рединг Заявка 22 8 3 11 27 - 34 21
22. Питерборо Юнайтед Заявка 23 5 4 14 20 - 44 19
23. Барнсли Заявка 23 2 8 13 15 - 34 14
24. Дерби Заявка 22 5 10 7 18 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Блэкберн Заявка 12 8 2 2 28 - 16 26
2. Вест Бромвич Заявка 11 7 4 0 17 - 5 25
3. Фулхэм Заявка 12 7 3 2 24 - 8 24
4. Ковентри Заявка 11 7 2 2 20 - 10 23
5. Борнмут Заявка 11 6 3 2 23 - 13 21
6. Сток Сити Заявка 11 6 3 2 15 - 9 21
7. КПР Заявка 11 6 3 2 16 - 10 21
8. Мидлсбро Заявка 12 6 2 4 16 - 12 20
9. Хаддерсфилд Таун Заявка 11 6 2 3 15 - 12 20
10. Миллуолл Заявка 11 5 4 2 14 - 11 19
11. Престон Норт Энд Заявка 11 5 4 2 15 - 12 19
12. Блэкпул Заявка 12 5 2 5 10 - 13 17
13. Суонси Заявка 11 4 4 3 14 - 12 16
14. Лутон Таун Заявка 11 4 4 3 17 - 13 16
15. Питерборо Юнайтед Заявка 11 4 4 3 14 - 11 16
16. Ноттингем Форест Заявка 12 4 3 5 14 - 16 15
17. Рединг Заявка 11 4 3 4 16 - 16 15
18. Бирмингем Заявка 11 4 3 4 12 - 14 15
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 4 2 4 15 - 11 14
20. Бристоль Сити Заявка 12 3 5 4 11 - 13 14
21. Халл Сити Заявка 11 3 3 5 11 - 14 12
22. Барнсли Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
23. Кардифф Сити Заявка 11 2 1 8 9 - 18 7
24. Дерби Заявка 11 4 5 2 13 - 11 -4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Борнмут Заявка 12 6 4 2 14 - 7 22
2. Фулхэм Заявка 11 6 3 2 27 - 11 21
3. Ноттингем Форест Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
4. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 5 3 4 14 - 17 18
5. Вест Бромвич Заявка 12 4 4 4 13 - 12 16
6. Блэкберн Заявка 11 4 4 3 13 - 11 16
7. Кардифф Сити Заявка 11 4 3 4 16 - 21 15
8. Сток Сити Заявка 11 4 2 5 11 - 12 14
9. КПР Заявка 10 4 2 4 17 - 17 14
10. Лутон Таун Заявка 11 3 4 4 14 - 14 13
11. Хаддерсфилд Таун Заявка 12 3 4 5 13 - 15 13
12. Блэкпул Заявка 11 3 4 4 13 - 14 13
13. Мидлсбро Заявка 11 3 4 4 9 - 11 13
14. Бристоль Сити Заявка 11 4 1 6 15 - 22 13
15. Бирмингем Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
16. Суонси Заявка 11 3 2 6 12 - 19 11
17. Ковентри Заявка 11 2 5 4 9 - 16 11
18. Халл Сити Заявка 12 3 2 7 9 - 14 11
19. Миллуолл Заявка 11 2 5 4 10 - 13 11
20. Престон Норт Энд Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
21. Дерби Заявка 11 1 5 5 5 - 10 8
22. Рединг Заявка 11 4 0 7 11 - 18 6
23. Барнсли Заявка 11 0 4 7 7 - 19 4
24. Питерборо Юнайтед Заявка 12 1 0 11 6 - 33 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча КПР - Борнмут от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 декабря 2021, осталось 2 дня 16 часов 4 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 68
    КПР 61.8% (42)
    X 23.5% (16)
    Борнмут 14.7% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    КПР
    Ничья
    Борнмут
    2.87
    3.56
    2.56
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч КПР - Борнмут онлайн


    Прогнозы на матч КПР - Борнмут

    Исход игры
    КПР
    61.8% (42)
    Ничья
    23.5% (16)
    Борнмут
    14.7% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (30)
    Меньше
    54.55% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    69.7% (46)
    Нет
    30.3% (20)
    Популярный счёт
    2:1 КПР
    33.8% (23)
    1:1 Ничья
    23.5% (16)
    1:0 КПР
    23.5% (16)
    1:2 Борнмут
    10.3% (7)
    0:1 Борнмут
    4.4% (3)
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