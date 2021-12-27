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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Шарлеруа
0:2
Второй тайм: 58'

Стадион:
АХ Лёвен
0'
4' Желтая карточка
Илаймахаритра Марко
0:1
17' Гол
Де Норре Каспер
0:2
54' Гол
Аль-Тамари Мусса
58'

Ход матча

4'
Илаймахаритра Марко
 
17'
0:1
Де Норре Каспер
(Шрейверс Сьебе)
54'
0:2
Аль-Тамари Мусса
Лучшие коэффициенты
Шарлеруа
Ничья
АХ Лёвен
6.80
4.00
3.68
Все Коэффициенты
16
Коффи
Херве
39
Kilian
Lokembo
Lokaso
21
Андреу
Стелиос
31
Martin
Wasinski
6
Adem
Zorgane
26
Илаймахаритра
Марко
44
Мориока
Риота
12
Кайембе
Йорис
8
Голизадех
Али
70
Anass
Zaroury
27
Фалл
Мамаду
13
Рунарссон
Рунар
3
Шакла
Софьян
6
Деваст
Себастьен
35
Озкаджар
Дженк
11
Аль-Тамари
Мусса
8
Шрейверс
Сьебе
4
Малинов
Кристиян
24
Де
Норре
Каспер
10
Мерсье
Ксавье
33
Мертенс
Матье
9
Каба
Сори
Шарлеруа
3-4-2-1
АХ Лёвен
3-4-2-1

История личных встреч

Шарлеруа
АХ Лёвен

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

14 матчей

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
0:2
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
1:3
ТМС
0:4
ТМК
0:3
ЛП
2:1
ЛП
2:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
3:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николсон Шамар 13 0.62
Голизадех Али 6 0.29
Мориока Риота 4 0.19
Anass Zaroury 3 0.14
Бессиль Лоик 2 0.1
Кайембе Йорис 1 0.05
Adem Zorgane 1 0.05
Илаймахаритра Марко 1 0.05
Jackson Tchatchoua 1 0.05
Кнежевич Стефан 1 0.05
Бедья Крис 1 0.05
Фалл Мамаду 1 0.05
Ван Клеемпут Жюль 1 0.05
Беншаиб Амин 0 0
Дескотт Антони 0 0
Martin Wasinski 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мертенс Матье 7 0.33
Каба Сори 4 (1) 0.19
Мерсье Ксавье 3 0.14
Анри Тома 3 (1) 0.14
Шрейверс Сьебе 2 0.1
Де Норре Каспер 2 0.1
Шенгелия Леван 2 0.1
Озкаджар Дженк 2 0.1
Аль-Тамари Мусса 1 0.05
Де Сарт Алексис 1 0.05
Секидика Джесс 1 0.05
Шакла Софьян 0 0
Резаи Кавех 0 0
Влитинк Тибо 0 0

Карточки

Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голизадех Али 5 1
Jackson Tchatchoua 4 0
Мориока Риота 3 0
Илаймахаритра Марко 3 0
Кнежевич Стефан 3 0
Кайембе Йорис 3 0
Зедадка Карим 2 0
Ван Клеемпут Жюль 1 0
Коффи Херве 1 0
Николсон Шамар 1 0
Adem Zorgane 1 0
Бессиль Лоик 1 0
Андреу Стелиос 1 0
Martin Wasinski 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 5 1
Аль-Тамари Мусса 3 1
Шрейверс Сьебе 4 0
Деваст Себастьен 2 1
Нгава Пьер-Айвес 3 0
Мерсье Ксавье 3 0
Мертенс Матье 3 0
Де Сарт Алексис 3 0
Озкаджар Дженк 3 0
Каба Сори 1 1
Де Норре Каспер 2 0
Mandela Keita 2 0
Шакла Софьян 0 1
Ромо Рафаэль 1 0
Анри Тома 1 0
Шенгелия Леван 1 0
Уэдраого Дилан 1 0
Патрис Луи 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
13
1 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
9
64%
3
23%
76-90

Пропущено

8
16
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
4
25%
31-45
1
13%
3
19%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
3
38%
5
31%
76-90

Забито

25
14
16 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
8
32%
1
7%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
3
12%
2
14%
31-45
5
20%
2
14%
46-60
1
4%
4
29%
61-75
3
12%
5
36%
76-90

Пропущено

16
17
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
2
12%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
7
44%
2
12%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
3
19%
6
35%
61-75
4
25%
3
18%
76-90

Забито

39
27
17 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
8
21%
4
15%
1-15
5
13%
1
4%
16-30
4
10%
5
19%
31-45
9
23%
3
11%
46-60
1
3%
6
22%
61-75
12
31%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

24
33
11 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 18
0
0%
4
12%
1-15
2
8%
3
9%
16-30
9
38%
6
18%
31-45
2
8%
4
12%
46-60
4
17%
8
24%
61-75
7
29%
29%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлеруа
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Эйпен - Шарлеруа 0:4 Шарлеруа - Рюпель Бом 0:2 Генк - Шарлеруа 4:2 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 1:3
Шарлеруа - Остенде 1:0 Стандард - Шарлеруа 0:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Тес Спорт - Шарлеруа 0:5 Шарлеруа - Кнокке 1:0 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Франкс-Борен - Шарлеруа 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Шарлеруа - Дендер 2:2 ЮРСЛ Визе - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Шарлеруа - Ломмель 0:0 Шарлеруа - Ла-Лувьер Сентр 2:1 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Генк 2:0 Дессель - Шарлеруа 1:1
АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Брюгге - АХ Лёвен 4:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1
АХ Лёвен - Гент 0:1 Вестерло - АХ Лёвен 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Льерс Кемпензонен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Генк - АХ Лёвен 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 21 15 2 4 50 - 20 47
2. Брюгге 21 11 7 3 41 - 28 40
3. Антверпен 20 11 4 5 37 - 24 37
4. Андерлехт 20 9 8 3 43 - 26 35
5. Шарлеруа 0:2 21 10 5 6 38 - 28 35
6. Гент 21 10 4 7 33 - 22 34
7. Мехелен 1:0 21 10 3 8 36 - 37 33
8. Кортрейк 20 8 7 5 26 - 22 31
9. Генк 21 8 5 8 40 - 33 29
10. АХ Лёвен 2:0 21 6 8 7 28 - 34 26
11. Эйпен 20 7 4 9 30 - 34 25
12. Серкль Брюгге 21 7 4 10 29 - 28 25
13. Стандард 20 6 5 9 22 - 34 23
14. Зульте-Варегем 21 6 5 10 31 - 45 23
15. Остенде 21 7 2 12 23 - 43 23
16. Сент-Трейден 20 6 3 11 20 - 31 21
17. Серен Юнайтед 0:1 21 6 1 14 23 - 41 19
18. Беерсхот-Вильрейк 19 2 3 14 15 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 1:0 11 7 2 2 22 - 15 23
2. Унион Сент-Жиллуаз 11 7 1 3 23 - 11 22
3. Гент 10 7 1 2 22 - 11 22
4. Брюгге 10 5 5 0 22 - 12 20
5. Антверпен 10 6 2 2 21 - 12 20
6. Андерлехт 10 5 4 1 25 - 14 19
7. Генк 10 4 3 3 20 - 15 15
8. Кортрейк 9 4 3 2 12 - 10 15
9. АХ Лёвен 2:0 11 4 3 4 14 - 17 15
10. Шарлеруа 0:2 10 4 2 4 13 - 11 14
11. Остенде 11 4 1 6 13 - 27 13
12. Серен Юнайтед 0:1 10 4 1 5 13 - 16 13
13. Эйпен 10 3 3 4 13 - 17 12
14. Серкль Брюгге 11 3 2 6 12 - 14 11
15. Зульте-Варегем 11 3 2 6 17 - 27 11
16. Стандард 10 2 3 5 9 - 16 9
17. Сент-Трейден 10 2 2 6 12 - 18 8
18. Беерсхот-Вильрейк 10 2 0 8 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 10 8 1 1 27 - 9 25
2. Шарлеруа 0:2 11 6 3 2 25 - 17 21
3. Брюгге 11 6 2 3 19 - 16 20
4. Антверпен 10 5 2 3 16 - 12 17
5. Кортрейк 11 4 4 3 14 - 12 16
6. Андерлехт 10 4 4 2 18 - 12 16
7. Серкль Брюгге 10 4 2 4 17 - 14 14
8. Генк 11 4 2 5 20 - 18 14
9. Стандард 10 4 2 4 13 - 18 14
10. Эйпен 10 4 1 5 17 - 17 13
11. Сент-Трейден 10 4 1 5 8 - 13 13
12. Гент 11 3 3 5 11 - 11 12
13. Зульте-Варегем 10 3 3 4 14 - 18 12
14. АХ Лёвен 2:0 10 2 5 3 14 - 17 11
15. Мехелен 1:0 10 3 1 6 14 - 22 10
16. Остенде 10 3 1 6 10 - 16 10
17. Серен Юнайтед 0:1 11 2 0 9 10 - 25 6
18. Беерсхот-Вильрейк 9 0 3 6 10 - 21 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Де Норре Каспер бьет в цель!
  • Желтая карточка
    4'
    Илаймахаритра Марко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Шарлеруа
Ничья
АХ Лёвен
6.80
4.00
3.68
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шарлеруа 0:2 АХ Лёвен онлайн


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Шарлеруа
АХ Лёвен

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