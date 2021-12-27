Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:3
Конец матча
Стадион: Дю Паи де Шарлеруа
4' Желтая карточкаИлаймахаритра Марко
0:1
17' ГолДе Норре Каспер
0:2
54' ГолАль-Тамари Мусса
0:3
74' ГолКаба Сори
Ход матча
17'
54'
74'
0:3
16
Коффи
Херве
27
Фалл
Мамаду
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Фалл МамадуНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
30 Жийе ГийомПолузащитник
-
34 Беншаиб АминПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Edward Still
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Марк Брис
История личных встреч
Шарлеруа
АХ Лёвен
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
14 матчей
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николсон Шамар
|13
|0.62
|Голизадех Али
|6
|0.29
|Мориока Риота
|4
|0.19
|Anass Zaroury
|3
|0.14
|Бессиль Лоик
|2
|0.1
|Кайембе Йорис
|1
|0.05
|Adem Zorgane
|1
|0.05
|Илаймахаритра Марко
|1
|0.05
|Jackson Tchatchoua
|1
|0.05
|Кнежевич Стефан
|1
|0.05
|Бедья Крис
|1
|0.05
|Фалл Мамаду
|1
|0.05
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|0.05
|Беншаиб Амин
|0
|0
|Дескотт Антони
|0
|0
|Martin Wasinski
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мертенс Матье
|7
|0.33
|Каба Сори
|5 (1)
|0.24
|Мерсье Ксавье
|3
|0.14
|Анри Тома
|3 (1)
|0.14
|Шрейверс Сьебе
|2
|0.1
|Де Норре Каспер
|2
|0.1
|Шенгелия Леван
|2
|0.1
|Озкаджар Дженк
|2
|0.1
|Аль-Тамари Мусса
|1
|0.05
|Де Сарт Алексис
|1
|0.05
|Секидика Джесс
|1
|0.05
|Шакла Софьян
|0
|0
|Резаи Кавех
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
Карточки
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голизадех Али
|5
|1
|Jackson Tchatchoua
|4
|0
|Мориока Риота
|3
|0
|Илаймахаритра Марко
|3
|0
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Зедадка Карим
|2
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
|Adem Zorgane
|1
|0
|Бессиль Лоик
|1
|0
|Андреу Стелиос
|1
|0
|Martin Wasinski
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|5
|1
|Аль-Тамари Мусса
|3
|1
|Шрейверс Сьебе
|4
|0
|Деваст Себастьен
|2
|1
|Нгава Пьер-Айвес
|3
|0
|Мерсье Ксавье
|3
|0
|Мертенс Матье
|3
|0
|Де Сарт Алексис
|3
|0
|Озкаджар Дженк
|3
|0
|Каба Сори
|1
|1
|Де Норре Каспер
|2
|0
|Mandela Keita
|2
|0
|Шакла Софьян
|0
|1
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Шенгелия Леван
|1
|0
|Уэдраого Дилан
|1
|0
|Патрис Луи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
16
1 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
4
29%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
9
64%
3
19%
76-90
Пропущено
11
16
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
4
25%
31-45
2
18%
3
19%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
3
27%
5
31%
76-90
Забито
25
14
16 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
8
32%
1
7%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
3
12%
2
14%
31-45
5
20%
2
14%
46-60
1
4%
4
29%
61-75
3
12%
5
36%
76-90
Пропущено
16
17
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
2
12%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
7
44%
2
12%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
3
19%
6
35%
61-75
4
25%
3
18%
76-90
Забито
39
30
17 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
8
21%
4
13%
1-15
5
13%
2
7%
16-30
4
10%
5
17%
31-45
9
23%
4
13%
46-60
1
3%
7
23%
61-75
12
31%
8
27%
76-90
Пропущено
27
33
12 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 18
0
0%
4
12%
1-15
3
11%
3
9%
16-30
9
33%
6
18%
31-45
3
11%
4
12%
46-60
5
19%
8
24%
61-75
7
26%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлеруа
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Эйпен - Шарлеруа 0:4 Шарлеруа - Рюпель Бом 0:2 Генк - Шарлеруа 4:2 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 1:3
Шарлеруа - Остенде 1:0 Стандард - Шарлеруа 0:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Тес Спорт - Шарлеруа 0:5 Шарлеруа - Кнокке 1:0 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Франкс-Борен - Шарлеруа 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Шарлеруа - Дендер 2:2 ЮРСЛ Визе - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Шарлеруа - Ломмель 0:0 Шарлеруа - Ла-Лувьер Сентр 2:1 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Генк 2:0 Дессель - Шарлеруа 1:1
АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Брюгге - АХ Лёвен 4:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1
АХ Лёвен - Гент 0:1 Вестерло - АХ Лёвен 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Льерс Кемпензонен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Генк - АХ Лёвен 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|21
|15
|2
|4
|50 - 20
|47
|2.
|Брюгге
|21
|11
|7
|3
|41 - 28
|40
|3.
|Андерлехт
|4:0
|21
|10
|8
|3
|47 - 26
|38
|4.
|Антверпен
|20
|11
|4
|5
|37 - 24
|37
|5.
|Шарлеруа
|21
|10
|5
|6
|38 - 29
|35
|6.
|Гент
|21
|10
|4
|7
|33 - 22
|34
|7.
|Мехелен
|21
|10
|3
|8
|37 - 37
|33
|8.
|Кортрейк
|20
|8
|7
|5
|26 - 22
|31
|9.
|Генк
|21
|8
|5
|8
|40 - 33
|29
|10.
|АХ Лёвен
|21
|6
|8
|7
|29 - 34
|26
|11.
|Эйпен
|0:1
|21
|7
|4
|10
|30 - 35
|25
|12.
|Серкль Брюгге
|21
|7
|4
|10
|29 - 28
|25
|13.
|Сент-Трейден
|1:0
|21
|7
|3
|11
|21 - 31
|24
|14.
|Стандард
|20
|6
|5
|9
|22 - 34
|23
|15.
|Зульте-Варегем
|21
|6
|5
|10
|31 - 45
|23
|16.
|Остенде
|21
|7
|2
|12
|23 - 43
|23
|17.
|Серен Юнайтед
|21
|6
|1
|14
|23 - 42
|19
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:4
|20
|2
|3
|15
|15 - 39
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|11
|7
|2
|2
|23 - 15
|23
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|7
|1
|3
|23 - 11
|22
|3.
|Гент
|10
|7
|1
|2
|22 - 11
|22
|4.
|Брюгге
|10
|5
|5
|0
|22 - 12
|20
|5.
|Антверпен
|10
|6
|2
|2
|21 - 12
|20
|6.
|Андерлехт
|4:0
|10
|5
|4
|1
|25 - 14
|19
|7.
|Генк
|10
|4
|3
|3
|20 - 15
|15
|8.
|Кортрейк
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|9.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|10.
|Шарлеруа
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|11.
|Остенде
|11
|4
|1
|6
|13 - 27
|13
|12.
|Серен Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 16
|13
|13.
|Эйпен
|0:1
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|14.
|Серкль Брюгге
|11
|3
|2
|6
|12 - 14
|11
|15.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|2
|6
|17 - 27
|11
|16.
|Сент-Трейден
|1:0
|11
|3
|2
|6
|13 - 18
|11
|17.
|Стандард
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:4
|11
|2
|0
|9
|5 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|8
|1
|1
|27 - 9
|25
|2.
|Шарлеруа
|11
|6
|3
|2
|25 - 17
|21
|3.
|Брюгге
|11
|6
|2
|3
|19 - 16
|20
|4.
|Андерлехт
|4:0
|11
|5
|4
|2
|22 - 12
|19
|5.
|Антверпен
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|6.
|Кортрейк
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|7.
|Серкль Брюгге
|10
|4
|2
|4
|17 - 14
|14
|8.
|Генк
|11
|4
|2
|5
|20 - 18
|14
|9.
|Стандард
|10
|4
|2
|4
|13 - 18
|14
|10.
|Сент-Трейден
|1:0
|10
|4
|1
|5
|8 - 13
|13
|11.
|Эйпен
|0:1
|11
|4
|1
|6
|17 - 18
|13
|12.
|Гент
|11
|3
|3
|5
|11 - 11
|12
|13.
|Зульте-Варегем
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|14.
|АХ Лёвен
|10
|2
|5
|3
|15 - 17
|11
|15.
|Мехелен
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|16.
|Остенде
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|17.
|Серен Юнайтед
|11
|2
|0
|9
|10 - 26
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:4
|9
|0
|3
|6
|10 - 21
|3