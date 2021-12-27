Второй тайм в Ньюкасл-апон-Тайне!

В перерыве в составе "Манчестер Юнайтед" произошли замены: вместо Сантоса Фреда и Мэйсона Гринвуда на поле вышли Джедон Санчо и Эдинсон Кавани.

Шелви не позволил Мактоминею справа ворваться в штрафную площадь.

Замена в составе "Ньюкасла": вместо Каллума Уилсона на поле вышел Джейкоб Мёрфи.

45' Фернандеш исполнил длинный безадресный заброс вперёд.

45' Удар Сен-Максимена слева от угла штрафной площади заблокировал Фред.

45' Уилсон у центрального круга в стыке с Фредом получил травму. Снова медики вышли на поле.

45' 4 минуты добавил Поусон в первом тайме.

44' Роналду не успел выбежать из офсайда.

43' Далот справа пытался навесить к воротам и угодил мячом в голову Жоэлинтону. В нокдаун отправлен игрок "Ньюкасла".

42' Фернандеш со штрафного сделал заброс к воротам, где Дубравка на выходе не дал сыграть Роналду.

41' Шёр сбил Рэшфорда. Тридцать два метра до ворот.

40' Рэшфорд откликнулся на длинный заброс вперёд, но не сумел укротить мяч, а Дубравка на выходе уверенно сыграл руками.

38' Уилсон отправил мяч в ворота, но сделал это Каллум из офсайда после паса Сен-Максимена.

37' Фрейзер от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч вынесен на Сен-Максимена, который с лёта пробить не смог.

36' Альмирон слева со штрафного навесил к дальней штанге, где Фред выбил мяч за пределы поля.

35' Магуайр у угла штрафной площади сбил Уилсона.

34' Варан на чужой половине поля справа сделал безадресную передачу в центр.

33' Роналду слева с острого угла попытался пробить с лёта, но не попал ногой по мячу.

32' Успокоилась игра к середине тайма. Командам не удаётся остро играть впереди, на дальние удары отваживаются игроки редко.

30' Удар Гринвуда справа с двадцати метров пришёлся в Шёра.

29' Прострел Жоэлинтона слева к воротам перехватил Варан.

28' Варан в центральном круге толкнул в спину Уилсона.

27' Ласселлс в чужой штрафной площади нарушил правила.

26' Мактоминей в стыке с соперником получил небольшое повреждение. Медики быстро оказали помощь Скотту.

24' Удар Шелви с дальней дистанции Де Хеа отразил кулаками.

23' Пас Гринвуда справа в штрафную площадь на Мактоминея получился неточным.

22' Жоэлинтон вернулся на поле. Видимо, повреждение не помешает бразильцы продолжить встречу. Хозяева левым флангом стараются организовать атаку.

20' Теллес от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч вынесли.

19' У Жоэлинтона проблемы со здоровьем. Похоже, уже в первом тайме хозяевам придётся делать замену.

18' Теллес исполнил первый угловой удар в матче. "Ньюкасл" мяч от своих ворот выбил.

16' Роналду справа сделал рывок вперёд, а Далот сделал пас на Мактоминея.

15' Рэшфорд на линии чужой штрафной площади не смог сделать точную скидку на Теллеса.

14' Пас Теллеса слева по левому флангу на Роналду не получился точным.

13' Жоэлинтон с двадцати трёх метров пробил рядом с правой штангой.

12' Уилсон на левом фланге забрался в офсайд.

11' Теллес слева получил мяч, но вперёд продвинуться не смог.

10' Сен-Максимен сделал заброс в штрафную площадь на Уилсона, который не смог поймать мяч на ногу.

9' Навес Далота справа к дальней штанге получился слишком сильным и высоким.

7' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

СЕН-МАКСИМЕН!!! Сен-Максимен слева получил мяч, вошёл в штрафную площадь, сместился немного к центру и с пятнадцати метров пробил в правый угол.

6' Шелви недалеко от центрального круга сбил Гринвуда.

4' Далот на чужой половине поля прихватил руками за футболку Жоэлинтона.

3' Магуайр грубо ошибся на фланге, но Альмирону, сыгравшему на перехвате, не удалось сделать точный пас справа в штрафную площадь.

2' "Ньюкасл" играет в полосатых чёрно-белых футболках и чёрных трусах, "Манчестер Юнайтед" - в красных футболках и белых трусах.