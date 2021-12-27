Англия: Премьер-лига 2021-2022
1:0
Второй тайм: 47'
Стадион: Сент-Джеймс Парк
1:0
7' ГолСен-Максимен Аллан
Ход матча
7'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
17
Крафт
Эмиль
20
Далот
Диогу
27
Теллес
Алекс
17
Фред
Сантос
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
56 Уайт ДжоПолузащитник
-
34 Гейл ДуайтНападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Санчо ДжедонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рангник Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
116.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
26 матчей
15.4%
19.2%
65.4%
4 победы 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
11.5%
50%
38.5%
3 победы 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
19.2%
23.1%
57.7%
5 побед 6 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|6 (1)
|0.32
|Сен-Максимен Аллан
|4
|0.21
|Манкильо Хави
|1
|0.05
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.05
|Жоэлинтон
|1
|0.05
|Лонгстафф Шон
|1
|0.05
|Шелви Джонджо
|1
|0.05
|Хендрик Джефф
|1
|0.05
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.05
|Хэйден Айзак
|1
|0.05
|Ритчи Мэтт
|0
|0
|Кларк Киран
|0
|0
|Фрейзер Райан
|0
|0
|Крафт Эмиль
|0
|0
|Шёр Фабиан
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|7 (2)
|0.41
|Фернандеш Бруну
|5
|0.29
|Гринвуд Мэйсон
|4
|0.24
|Фред Сантос
|2
|0.12
|Рэшфорд Маркус
|2
|0.12
|Лингард Джесси
|2
|0.12
|Кавани Эдинсон
|1
|0.06
|Марсьяль Антони
|1
|0.06
|Ван де Бек Донни
|1
|0.06
|Санчо Джедон
|1
|0.06
|Погба Поль
|0
|0
|Матич Неманья
|0
|0
|Линделоф Виктор
|0
|0
|Варан Рафаэль
|0
|0
|Шоу Люк
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ритчи Мэтт
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|5
|0
|Хэйден Айзак
|5
|0
|Шелви Джонджо
|3
|1
|Уилсон Каллум
|4
|0
|Манкильо Хави
|4
|0
|Кларк Киран
|2
|1
|Жоэлинтон
|3
|0
|Шёр Фабиан
|2
|0
|Сен-Максимен Аллан
|2
|0
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0
|Фрейзер Райан
|1
|0
|Дарлоу Карл
|1
|0
|Крафт Эмиль
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
|Льюис Джамал
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магуайр Гарри
|4
|1
|Погба Поль
|4
|1
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|Шоу Люк
|4
|0
|Фред Сантос
|4
|0
|Мактоминай Скотт
|4
|0
|Роналду Криштиану
|3
|0
|Линделоф Виктор
|2
|0
|Далот Диогу
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Байи Эрик
|1
|0
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
13
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
33%
2
15%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
1
8%
4
31%
76-90
Пропущено
21
10
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
3
14%
0
0%
1-15
4
19%
2
20%
16-30
2
10%
2
20%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
5
24%
1
10%
61-75
6
29%
5
50%
76-90
Забито
6
15
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
17%
1
7%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
1
17%
3
20%
31-45
1
17%
4
27%
46-60
2
33%
3
20%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Пропущено
20
12
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
3
15%
3
25%
31-45
4
20%
4
33%
46-60
4
20%
1
8%
61-75
5
25%
1
8%
76-90
Забито
18
28
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 11
5 Не забивали 2
4
22%
1
4%
1-15
1
6%
3
11%
16-30
5
28%
5
18%
31-45
2
11%
7
25%
46-60
5
28%
5
18%
61-75
1
6%
7
25%
76-90
Пропущено
41
22
16 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 11
3
7%
3
14%
1-15
8
20%
2
9%
16-30
5
12%
5
23%
31-45
5
12%
4
18%
46-60
9
22%
2
9%
61-75
11
27%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Лестер - Ньюкасл 4:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0
Ньюкасл - Норвич 1:1 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Ньюкасл - Норвич 3:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2
Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|50 - 12
|47
|2.
|Челси
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|42 - 13
|41
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|12
|5
|1
|50 - 15
|41
|4.
|Арсенал
|Заявка
|19
|11
|2
|6
|32 - 23
|35
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|21 - 19
|29
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|30 - 24
|28
|7.
|Манчестер Юнайтед
|0:1 Заявка
|17
|8
|3
|6
|26 - 25
|27
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|13 - 14
|25
|9.
|Брайтон
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|16 - 17
|23
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|7
|1
|10
|24 - 28
|22
|11.
|Лестер
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 33
|22
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 24
|20
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|19 - 28
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|24 - 27
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 29
|19
|16.
|Лидс
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 36
|16
|17.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|19
|2
|7
|10
|19 - 41
|13
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|21 - 31
|13
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|14 - 21
|11
|20.
|Норвич
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|8 - 39
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 6
|25
|2.
|Арсенал
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 6
|22
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 6
|21
|5.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 7
|18
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 9
|14
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 15
|14
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 14
|13
|9.
|Лестер
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|10.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|11.
|Манчестер Юнайтед
|0:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|12.
|Брайтон
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|5 - 7
|11
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|16.
|Лидс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 15
|10
|17.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 21
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|20.
|Норвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 6
|23
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 6
|22
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|28 - 9
|20
|4.
|Манчестер Юнайтед
|0:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 7
|14
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|7.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|8.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|11.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 21
|9
|13.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|15.
|Эвертон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|16.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 20
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед
Исход игры
Ньюкасл
5% (9)
Ничья
6.1% (11)
Манчестер Юнайтед
88.9% (160)
Тотал 2.5
Больше
67.91% (91)
Меньше
32.09% (43)
Обе команды забьют
Да
68.66% (92)
Нет
31.34% (42)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
35% (63)
0:2 Манчестер Юнайтед
12.8% (23)
1:3 Манчестер Юнайтед
8.9% (16)
0:1 Манчестер Юнайтед
8.3% (15)
1:1 Ничья
2.8% (5)
0:3 Манчестер Юнайтед
1.7% (3)
2:3 Манчестер Юнайтед
1.7% (3)
2:1 Ньюкасл
1.1% (2)
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