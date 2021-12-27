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  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ньюкасл
1:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Манчестер Юнайтед
0'
1:0
7' Гол
Сен-Максимен Аллан
47'

Ход матча

7'
Сен-Максимен Аллан
(Лонгстафф Шон)
1:0
45'
Мёрфи Джейкоб
Уилсон Каллум
 
46'
 
Кавани Эдинсон
Гринвуд Мэйсон
46'
 
Санчо Джедон
Фред Сантос

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Прогнозы 180
Ньюкасл 5% (9)
X 6.1% (11)
Манчестер Юнайтед 88.9% (160)
+1
выиграет Манчестер Юнайтед, со счетом 1:3
Победа Манчестер Юнайте
Awadas #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл
Ничья
Манчестер Юнайтед
7.23
4.86
3.43
Все Коэффициенты
Новости
1
Дубравка
Мартин
17
Крафт
Эмиль
5
Шёр
Фабиан
6
Ласcеллс
Джамал
19
Манкильо
Хави
36
Лонгстафф
Шон
8
Шелви
Джонджо
7
Жоэлинтон
21
Фрейзер
Райан
10
Сен-Максимен
Аллан
9
Уилсон
Каллум
1
Де
Хеа
Давид
20
Далот
Диогу
19
Варан
Рафаэль
5
Магуайр
Гарри
27
Теллес
Алекс
39
Мактоминай
Скотт
17
Фред
Сантос
10
Рэшфорд
Маркус
18
Фернандеш
Бруну
11
Гринвуд
Мэйсон
7
Роналду
Криштиану
Ньюкасл
4-3-2-1
Манчестер Юнайтед
4-2-2-2

История личных встреч

Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
116.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

26 матчей

15.4%
19.2%
65.4%
4 победы 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

11.5%
50%
38.5%
3 победы 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

19.2%
23.1%
57.7%
5 побед 6 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:4
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
4:3
ПЛ
0:3
КЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:5
ПЛ
6:0

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 6 (1) 0.32
Сен-Максимен Аллан 4 0.21
Манкильо Хави 1 0.05
Мёрфи Джейкоб 1 0.05
Жоэлинтон 1 0.05
Лонгстафф Шон 1 0.05
Шелви Джонджо 1 0.05
Хендрик Джефф 1 0.05
Ласcеллс Джамал 1 0.05
Хэйден Айзак 1 0.05
Ритчи Мэтт 0 0
Кларк Киран 0 0
Фрейзер Райан 0 0
Крафт Эмиль 0 0
Шёр Фабиан 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 7 (2) 0.41
Фернандеш Бруну 5 0.29
Гринвуд Мэйсон 4 0.24
Фред Сантос 2 0.12
Рэшфорд Маркус 2 0.12
Лингард Джесси 2 0.12
Кавани Эдинсон 1 0.06
Марсьяль Антони 1 0.06
Ван де Бек Донни 1 0.06
Санчо Джедон 1 0.06
Погба Поль 0 0
Матич Неманья 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Варан Рафаэль 0 0
Шоу Люк 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ритчи Мэтт 5 0
Ласcеллс Джамал 5 0
Хэйден Айзак 5 0
Шелви Джонджо 3 1
Уилсон Каллум 4 0
Манкильо Хави 4 0
Кларк Киран 2 1
Жоэлинтон 3 0
Шёр Фабиан 2 0
Сен-Максимен Аллан 2 0
Мёрфи Джейкоб 2 0
Фрейзер Райан 1 0
Дарлоу Карл 1 0
Крафт Эмиль 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Льюис Джамал 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 4 1
Погба Поль 4 1
Фернандеш Бруну 4 0
Шоу Люк 4 0
Фред Сантос 4 0
Мактоминай Скотт 4 0
Роналду Криштиану 3 0
Линделоф Виктор 2 0
Далот Диогу 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Байи Эрик 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
13
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
33%
2
15%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
1
8%
4
31%
76-90

Пропущено

21
10
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
3
14%
0
0%
1-15
4
19%
2
20%
16-30
2
10%
2
20%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
5
24%
1
10%
61-75
6
29%
5
50%
76-90

Забито

6
15
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
17%
1
7%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
1
17%
3
20%
31-45
1
17%
4
27%
46-60
2
33%
3
20%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Пропущено

20
12
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
3
15%
3
25%
31-45
4
20%
4
33%
46-60
4
20%
1
8%
61-75
5
25%
1
8%
76-90

Забито

18
28
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 11
5 Не забивали 2
4
22%
1
4%
1-15
1
6%
3
11%
16-30
5
28%
5
18%
31-45
2
11%
7
25%
46-60
5
28%
5
18%
61-75
1
6%
7
25%
76-90

Пропущено

41
22
16 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 11
3
7%
3
14%
1-15
8
20%
2
9%
16-30
5
12%
5
23%
31-45
5
12%
4
18%
46-60
9
22%
2
9%
61-75
11
27%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Лестер - Ньюкасл 4:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0
Ньюкасл - Норвич 1:1 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Ньюкасл - Норвич 3:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2
Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 15 2 2 50 - 12 47
2. Челси Заявка 19 12 5 2 42 - 13 41
3. Ливерпуль Заявка 18 12 5 1 50 - 15 41
4. Арсенал Заявка 19 11 2 6 32 - 23 35
5. Тоттенхэм Заявка 16 9 2 5 21 - 19 29
6. Вест Хэм Заявка 18 8 4 6 30 - 24 28
7. Манчестер Юнайтед 0:1 Заявка 17 8 3 6 26 - 25 27
8. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 13 - 14 25
9. Брайтон Заявка 17 5 8 4 16 - 17 23
10. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 24 - 28 22
11. Лестер Заявка 17 6 4 7 30 - 33 22
12. Брентфорд Заявка 17 5 5 7 21 - 24 20
13. Саутгемптон Заявка 18 4 8 6 19 - 28 20
14. Кристал Пэлас Заявка 18 4 8 6 24 - 27 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
16. Лидс Заявка 18 3 7 8 18 - 36 16
17. Ньюкасл 1:0 Заявка 19 2 7 10 19 - 41 13
18. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
19. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
20. Норвич Заявка 18 2 4 12 8 - 39 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 8 1 1 31 - 6 25
2. Арсенал Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
4. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
5. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 7 18
6. Кристал Пэлас Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
7. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 18 - 15 14
8. Астон Вилла Заявка 9 4 1 4 15 - 14 13
9. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед 0:1 Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Брайтон Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
13. Вулверхэмптон Заявка 9 3 2 4 5 - 7 11
14. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
15. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
16. Лидс Заявка 9 2 4 3 10 - 15 10
17. Ньюкасл 1:0 Заявка 10 2 4 4 13 - 21 10
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 10 1 2 7 5 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 10 7 2 1 20 - 6 23
2. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 19 - 6 22
3. Ливерпуль Заявка 9 6 2 1 28 - 9 20
4. Манчестер Юнайтед 0:1 Заявка 9 4 2 3 12 - 12 14
5. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
6. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
7. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
8. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
9. Брентфорд Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
10. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
11. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
12. Саутгемптон Заявка 10 2 3 5 11 - 21 9
13. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
14. Кристал Пэлас Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
15. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
16. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
17. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
18. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл 1:0 Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • 48'
    Шелви не позволил Мактоминею справа ворваться в штрафную площадь.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Манчестер Юнайтед" произошли замены: вместо Сантоса Фреда и Мэйсона Гринвуда на поле вышли Джедон Санчо и Эдинсон Кавани.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Ньюкасл-апон-Тайне!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед" - 1:0.
  • Замена
    45'
    Замена в составе "Ньюкасла": вместо Каллума Уилсона на поле вышел Джейкоб Мёрфи.
  • 45'
    Фернандеш исполнил длинный безадресный заброс вперёд.
  • 45'
    Удар Сен-Максимена слева от угла штрафной площади заблокировал Фред.
  • Травма, повреждение
    45'
    Уилсон у центрального круга в стыке с Фредом получил травму. Снова медики вышли на поле.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты добавил Поусон в первом тайме.
  • Офсайд
    44'
    Роналду не успел выбежать из офсайда.
  • Травма, повреждение
    43'
    Далот справа пытался навесить к воротам и угодил мячом в голову Жоэлинтону. В нокдаун отправлен игрок "Ньюкасла".
  • 42'
    Фернандеш со штрафного сделал заброс к воротам, где Дубравка на выходе не дал сыграть Роналду.
  • Фол, нарушение
    41'
    Шёр сбил Рэшфорда. Тридцать два метра до ворот.
  • 40'
    Рэшфорд откликнулся на длинный заброс вперёд, но не сумел укротить мяч, а Дубравка на выходе уверенно сыграл руками.
  • Офсайд
    38'
    Уилсон отправил мяч в ворота, но сделал это Каллум из офсайда после паса Сен-Максимена.
  • 37'
    Фрейзер от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч вынесен на Сен-Максимена, который с лёта пробить не смог.
  • 36'
    Альмирон слева со штрафного навесил к дальней штанге, где Фред выбил мяч за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    35'
    Магуайр у угла штрафной площади сбил Уилсона.
  • 34'
    Варан на чужой половине поля справа сделал безадресную передачу в центр.
  • 33'
    Роналду слева с острого угла попытался пробить с лёта, но не попал ногой по мячу.
  • 32'
    Успокоилась игра к середине тайма. Командам не удаётся остро играть впереди, на дальние удары отваживаются игроки редко.
  • 30'
    Удар Гринвуда справа с двадцати метров пришёлся в Шёра.
  • 29'
    Прострел Жоэлинтона слева к воротам перехватил Варан.
  • Фол, нарушение
    28'
    Варан в центральном круге толкнул в спину Уилсона.
  • 27'
    Ласселлс в чужой штрафной площади нарушил правила.
  • Травма, повреждение
    26'
    Мактоминей в стыке с соперником получил небольшое повреждение. Медики быстро оказали помощь Скотту.
  • 24'
    Удар Шелви с дальней дистанции Де Хеа отразил кулаками.
  • 23'
    Пас Гринвуда справа в штрафную площадь на Мактоминея получился неточным.
  • 22'
    Жоэлинтон вернулся на поле. Видимо, повреждение не помешает бразильцы продолжить встречу. Хозяева левым флангом стараются организовать атаку.
  • Угловой
    20'
    Теллес от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч вынесли.
  • Травма, повреждение
    19'
    У Жоэлинтона проблемы со здоровьем. Похоже, уже в первом тайме хозяевам придётся делать замену.
  • Угловой
    18'
    Теллес исполнил первый угловой удар в матче. "Ньюкасл" мяч от своих ворот выбил.
  • 16'
    Роналду справа сделал рывок вперёд, а Далот сделал пас на Мактоминея.
  • 15'
    Рэшфорд на линии чужой штрафной площади не смог сделать точную скидку на Теллеса.
  • 14'
    Пас Теллеса слева по левому флангу на Роналду не получился точным.
  • Опасный момент
    13'
    Жоэлинтон с двадцати трёх метров пробил рядом с правой штангой.
  • Офсайд
    12'
    Уилсон на левом фланге забрался в офсайд.
  • 11'
    Теллес слева получил мяч, но вперёд продвинуться не смог.
  • 10'
    Сен-Максимен сделал заброс в штрафную площадь на Уилсона, который не смог поймать мяч на ногу.
  • 9'
    Навес Далота справа к дальней штанге получился слишком сильным и высоким.
  • Описание гола
    7'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    СЕН-МАКСИМЕН!!! Сен-Максимен слева получил мяч, вошёл в штрафную площадь, сместился немного к центру и с пятнадцати метров пробил в правый угол.
  • Фол, нарушение
    6'
    Шелви недалеко от центрального круга сбил Гринвуда.
  • Фол, нарушение
    4'
    Далот на чужой половине поля прихватил руками за футболку Жоэлинтона.
  • 3'
    Магуайр грубо ошибся на фланге, но Альмирону, сыгравшему на перехвате, не удалось сделать точный пас справа в штрафную площадь.
  • 2'

    "Ньюкасл" играет в полосатых чёрно-белых футболках и чёрных трусах, "Манчестер Юнайтед" - в красных футболках и белых трусах.

  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Сент-Джемс Парк"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед онлайн


Прогнозы на матч Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед

Исход игры
Ньюкасл
5% (9)
Ничья
6.1% (11)
Манчестер Юнайтед
88.9% (160)
Тотал 2.5
Больше
67.91% (91)
Меньше
32.09% (43)
Обе команды забьют
Да
68.66% (92)
Нет
31.34% (42)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
35% (63)
0:2 Манчестер Юнайтед
12.8% (23)
1:3 Манчестер Юнайтед
8.9% (16)
0:1 Манчестер Юнайтед
8.3% (15)
1:1 Ничья
2.8% (5)
0:3 Манчестер Юнайтед
1.7% (3)
2:3 Манчестер Юнайтед
1.7% (3)
2:1 Ньюкасл
1.1% (2)
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Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

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