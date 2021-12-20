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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ньюкасл
 
Позже

Стадион:
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 70
Ньюкасл 2.9% (2)
X 4.3% (3)
Манчестер Юнайтед 92.9% (65)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл
Ничья
Манчестер Юнайтед
6.90
4.94
1.52
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
116.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

26 матчей

15.4%
19.2%
65.4%
4 победы 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

11.5%
50%
38.5%
3 победы 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

19.2%
23.1%
57.7%
5 побед 6 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:4
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
4:3
ПЛ
0:3
КЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:5
ПЛ
6:0

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 6 (1) 0.33
Сен-Максимен Аллан 3 0.17
Манкильо Хави 1 0.06
Мёрфи Джейкоб 1 0.06
Жоэлинтон 1 0.06
Шелви Джонджо 1 0.06
Хендрик Джефф 1 0.06
Ласcеллс Джамал 1 0.06
Хэйден Айзак 1 0.06
Лонгстафф Шон 1 0.06
Ритчи Мэтт 0 0
Кларк Киран 0 0
Фрейзер Райан 0 0
Крафт Эмиль 0 0
Шёр Фабиан 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 7 (2) 0.44
Фернандеш Бруну 5 0.31
Гринвуд Мэйсон 4 0.25
Фред Сантос 2 0.13
Рэшфорд Маркус 2 0.13
Лингард Джесси 2 0.13
Кавани Эдинсон 1 0.06
Марсьяль Антони 1 0.06
Ван де Бек Донни 1 0.06
Санчо Джедон 1 0.06
Погба Поль 0 0
Матич Неманья 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Варан Рафаэль 0 0
Шоу Люк 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ритчи Мэтт 5 0
Ласcеллс Джамал 5 0
Хэйден Айзак 5 0
Шелви Джонджо 3 1
Уилсон Каллум 4 0
Манкильо Хави 4 0
Кларк Киран 2 1
Жоэлинтон 3 0
Шёр Фабиан 2 0
Сен-Максимен Аллан 2 0
Мёрфи Джейкоб 2 0
Фрейзер Райан 1 0
Дарлоу Карл 1 0
Крафт Эмиль 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Льюис Джамал 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 4 1
Погба Поль 4 1
Фернандеш Бруну 4 0
Шоу Люк 4 0
Фред Сантос 4 0
Мактоминай Скотт 4 0
Роналду Криштиану 3 0
Линделоф Виктор 2 0
Далот Диогу 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Байи Эрик 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
13
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
33%
2
15%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
1
8%
4
31%
76-90

Пропущено

21
10
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
3
14%
0
0%
1-15
4
19%
2
20%
16-30
2
10%
2
20%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
5
24%
1
10%
61-75
6
29%
5
50%
76-90

Забито

6
15
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
17%
1
7%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
1
17%
3
20%
31-45
1
17%
4
27%
46-60
2
33%
3
20%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Пропущено

20
12
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
3
15%
3
25%
31-45
4
20%
4
33%
46-60
4
20%
1
8%
61-75
5
25%
1
8%
76-90

Забито

18
28
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 11
5 Не забивали 2
4
22%
1
4%
1-15
1
6%
3
11%
16-30
5
28%
5
18%
31-45
2
11%
7
25%
46-60
5
28%
5
18%
61-75
1
6%
7
25%
76-90

Пропущено

41
22
16 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 11
3
7%
3
14%
1-15
8
20%
2
9%
16-30
5
12%
5
23%
31-45
5
12%
4
18%
46-60
9
22%
2
9%
61-75
11
27%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Лестер - Ньюкасл 4:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0
Ньюкасл - Норвич 1:1 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Ньюкасл - Норвич 3:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2
Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 14 2 2 44 - 9 44
2. Ливерпуль Заявка 18 12 5 1 50 - 15 41
3. Челси Заявка 18 11 5 2 39 - 12 38
4. Арсенал Заявка 18 10 2 6 27 - 23 32
5. Вест Хэм Заявка 17 8 4 5 28 - 21 28
6. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
7. Тоттенхэм Заявка 15 8 2 5 18 - 19 26
8. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 13 - 14 25
9. Астон Вилла Заявка 17 7 1 9 23 - 25 22
10. Лестер Заявка 16 6 4 6 27 - 27 22
11. Брайтон Заявка 16 4 8 4 14 - 17 20
12. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
13. Кристал Пэлас Заявка 17 4 8 5 24 - 24 20
14. Эвертон Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
15. Саутгемптон Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
16. Лидс Заявка 18 3 7 8 18 - 36 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
19. Норвич Заявка 17 2 4 11 8 - 34 10
20. Ньюкасл Заявка 18 1 7 10 18 - 41 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 25 - 3 22
2. Арсенал Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
4. Тоттенхэм Заявка 9 6 1 2 13 - 10 19
5. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 7 18
6. Кристал Пэлас Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
7. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
8. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
9. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Вулверхэмптон Заявка 9 3 2 4 5 - 7 11
13. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
14. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
15. Лидс Заявка 9 2 4 3 10 - 15 10
16. Брайтон Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
17. Ньюкасл Заявка 9 1 4 4 12 - 21 7
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 19 - 6 22
2. Челси Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
3. Ливерпуль Заявка 9 6 2 1 28 - 9 20
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
6. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Арсенал Заявка 9 3 1 5 10 - 17 10
10. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
11. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
12. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
13. Саутгемптон Заявка 9 1 3 5 8 - 19 6
14. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
15. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
16. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
17. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
18. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 декабря 2021, осталось 2 дня 18 часов 34 минуты.

    Главный судья: Поусон Крейг

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 70
    Ньюкасл 2.9% (2)
    X 4.3% (3)
    Манчестер Юнайтед 92.9% (65)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    6.90
    4.94
    1.52
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ньюкасл - Манчестер Юнайтед онлайн


    Прогнозы на матч Ньюкасл - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Ньюкасл
    2.9% (2)
    Ничья
    4.3% (3)
    Манчестер Юнайтед
    92.9% (65)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.63% (50)
    Меньше
    25.37% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    76.12% (51)
    Нет
    23.88% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    57.1% (40)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    11.4% (8)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    10% (7)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    7.1% (5)
    1:1 Ничья
    2.9% (2)
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    Ньюкасл
    Манчестер Юнайтед

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