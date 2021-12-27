Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:7
Конец матча
Стадион: Olympisch Stadion
0:1
8' ГолВерсхарен Яри
0:2
19' ГолВерсхарен Яри
0:3
35' ГолЗиркзее Джошуа
40' Красная карточкаХольцхаузер Рафаэль
0:4
47' ГолРафаэлов Лиор
55' Желтая карточкаКайседо Мойсес
0:5
63' ГолРаман Бенито
0:6
68' ГолРаман Бенито
0:7
72' ГолАмузу Френсис
90' Желтая карточкаБурден Пьер
Ход матча
8'
0:1
19'
0:2
35'
0:3
47'
0:4
55'
63'
0:5
68'
0:6
72'
0:7
90'
15
Бурден
Пьер
2
Берг
Ян
20
Вака
Рамиро
16
Питермат
Том
17
Гомес
Серхио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бурден ПьерЗащитник
-
2 Берг ЯнЗащитник
-
20 Вака РамироПолузащитник
-
16 Питермат ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Де Смет ТибоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Torrente
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гомес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincent Kompany
История личных встреч
Беерсхот-Вильрейк
Андерлехт
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольцхаузер Рафаэль
|3 (1)
|0.15
|Нубисси Мариус
|3
|0.15
|Дом Джорен
|2
|0.1
|Шенклэнд Лоуренс
|2
|0.1
|Кайседо Мойсес
|1
|0.05
|Берг Ян
|1
|0.05
|Саньянг Абдулия
|1
|0.05
|Сумаре Исса
|1
|0.05
|Вака Рамиро
|0
|0
|Исмаила Кулибали
|0
|0
|Ванхамел Майк
|0
|0
|Бурден Пьер
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|9
|0.43
|Рафаэлов Лиор
|9 (2)
|0.43
|Раман Бенито
|7 (1)
|0.33
|Гомес Серхио
|5 (3)
|0.24
|Версхарен Яри
|4
|0.19
|Амузу Френсис
|4
|0.19
|Куаме Кристиан
|4
|0.19
|Ашимеру Маджид
|2
|0.1
|Мурильо Микаэль
|1
|0.05
|Телин Исаак
|1
|0.05
|Худт Уэсли
|1
|0.05
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.05
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|0
|0
Карточки
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Смет Тибо
|6
|2
|Хольцхаузер Рафаэль
|5
|1
|Берг Ян
|4
|1
|Stipe Radic
|2
|2
|Питермат Том
|4
|0
|Бурден Пьер
|4
|0
|Халемия Мохамед Реда
|4
|0
|Франс Фредерик
|2
|1
|Исмаила Кулибали
|3
|0
|Сумаре Исса
|3
|0
|Дом Джорен
|2
|0
|Кайседо Мойсес
|2
|0
|Ванхамел Майк
|1
|0
|Шенклэнд Лоуренс
|1
|0
|Лемос Маурисио
|1
|0
|Вака Рамиро
|1
|0
|Нубисси Мариус
|1
|0
|Константопулос Апостолос
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амузу Френсис
|6
|0
|Мурильо Микаэль
|4
|1
|Олссон Кристоффер
|4
|0
|Худт Уэсли
|4
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|4
|0
|Раман Бенито
|2
|1
|Ашимеру Маджид
|2
|1
|Куаме Кристиан
|1
|1
|Каллен Джош
|2
|0
|Гомес Серхио
|2
|0
|Зиркзее Джошуа
|2
|0
|Рафаэлов Лиор
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
25
2 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 6
18 Не забивали 12
1
20%
3
12%
1-15
1
20%
4
16%
16-30
0
0%
4
16%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
0
0%
7
28%
61-75
3
60%
5
20%
76-90
Пропущено
20
12
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
15%
3
25%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
5
25%
1
8%
31-45
4
20%
1
8%
46-60
5
25%
1
8%
61-75
1
5%
5
42%
76-90
Забито
10
23
1 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 18
1 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
10%
3
13%
31-45
4
40%
4
17%
46-60
1
10%
7
30%
61-75
4
40%
7
30%
76-90
Пропущено
21
16
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
5
24%
3
19%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
3
14%
3
19%
31-45
4
19%
3
19%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
5
24%
3
19%
76-90
Забито
15
48
3 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 32
3 Забивали первыми 10
12 Не забивали 3
1
7%
3
6%
1-15
1
7%
6
13%
16-30
1
7%
7
15%
31-45
4
27%
6
13%
46-60
1
7%
14
29%
29%
61-75
7
47%
12
25%
76-90
Пропущено
41
28
20 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 16
8
20%
6
21%
1-15
4
10%
3
11%
16-30
8
20%
4
14%
31-45
8
20%
4
14%
46-60
7
17%
3
11%
61-75
6
15%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0
Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Франкс-Борен - Беерсхот-Вильрейк 0:4 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:1 Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Беерсхот-Вильрейк 2:2
Андерлехт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Андерлехт - Кортрейк 3:0 Брюгге - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5
Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Ла Лувьер - Андерлехт 1:7 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Сент-Трейден - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Брюгге 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Гент 1:1 Стандард - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Мехелен 7:2 Генк - Андерлехт 1:0 Витесс - Андерлехт 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|21
|15
|2
|4
|50 - 20
|47
|2.
|Брюгге
|21
|11
|7
|3
|41 - 28
|40
|3.
|Андерлехт
|21
|10
|8
|3
|50 - 26
|38
|4.
|Антверпен
|20
|11
|4
|5
|37 - 24
|37
|5.
|Шарлеруа
|21
|10
|5
|6
|38 - 29
|35
|6.
|Гент
|21
|10
|4
|7
|33 - 22
|34
|7.
|Мехелен
|21
|10
|3
|8
|37 - 37
|33
|8.
|Кортрейк
|20
|8
|7
|5
|26 - 22
|31
|9.
|Генк
|21
|8
|5
|8
|40 - 33
|29
|10.
|АХ Лёвен
|21
|6
|8
|7
|29 - 34
|26
|11.
|Эйпен
|21
|7
|4
|10
|30 - 36
|25
|12.
|Серкль Брюгге
|21
|7
|4
|10
|29 - 28
|25
|13.
|Сент-Трейден
|21
|7
|3
|11
|22 - 31
|24
|14.
|Стандард
|20
|6
|5
|9
|22 - 34
|23
|15.
|Зульте-Варегем
|21
|6
|5
|10
|31 - 45
|23
|16.
|Остенде
|21
|7
|2
|12
|23 - 43
|23
|17.
|Серен Юнайтед
|21
|6
|1
|14
|23 - 42
|19
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|20
|2
|3
|15
|15 - 42
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|11
|7
|2
|2
|23 - 15
|23
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|7
|1
|3
|23 - 11
|22
|3.
|Гент
|10
|7
|1
|2
|22 - 11
|22
|4.
|Брюгге
|10
|5
|5
|0
|22 - 12
|20
|5.
|Антверпен
|10
|6
|2
|2
|21 - 12
|20
|6.
|Андерлехт
|10
|5
|4
|1
|25 - 14
|19
|7.
|Генк
|10
|4
|3
|3
|20 - 15
|15
|8.
|Кортрейк
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|9.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|10.
|Шарлеруа
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|11.
|Остенде
|11
|4
|1
|6
|13 - 27
|13
|12.
|Серен Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 16
|13
|13.
|Эйпен
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|14.
|Серкль Брюгге
|11
|3
|2
|6
|12 - 14
|11
|15.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|2
|6
|17 - 27
|11
|16.
|Сент-Трейден
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|17.
|Стандард
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|11
|2
|0
|9
|5 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|8
|1
|1
|27 - 9
|25
|2.
|Шарлеруа
|11
|6
|3
|2
|25 - 17
|21
|3.
|Брюгге
|11
|6
|2
|3
|19 - 16
|20
|4.
|Андерлехт
|11
|5
|4
|2
|25 - 12
|19
|5.
|Антверпен
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|6.
|Кортрейк
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|7.
|Серкль Брюгге
|10
|4
|2
|4
|17 - 14
|14
|8.
|Генк
|11
|4
|2
|5
|20 - 18
|14
|9.
|Стандард
|10
|4
|2
|4
|13 - 18
|14
|10.
|Сент-Трейден
|10
|4
|1
|5
|8 - 13
|13
|11.
|Эйпен
|11
|4
|1
|6
|17 - 19
|13
|12.
|Гент
|11
|3
|3
|5
|11 - 11
|12
|13.
|Зульте-Варегем
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|14.
|АХ Лёвен
|10
|2
|5
|3
|15 - 17
|11
|15.
|Мехелен
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|16.
|Остенде
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|17.
|Серен Юнайтед
|11
|2
|0
|9
|10 - 26
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|0
|3
|6
|10 - 21
|3