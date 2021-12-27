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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Беерсхот-Вильрейк
0:7
Конец матча

Стадион:
Андерлехт
0'
0:1
8' Гол
Версхарен Яри
0:2
19' Гол
Версхарен Яри
0:3
35' Гол
Зиркзее Джошуа
40' Красная карточка
Хольцхаузер Рафаэль
0:4
47' Гол
Рафаэлов Лиор
55' Желтая карточка
Кайседо Мойсес
0:5
63' Гол
Раман Бенито
0:6
68' Гол
Раман Бенито
0:7
72' Гол
Амузу Френсис
90' Желтая карточка
Бурден Пьер
90'+1
31
Ванхамел
Майк
5
Дом
Джорен
44
Лемос
Маурисио
15
Бурден
Пьер
2
Берг
Ян
20
Вака
Рамиро
16
Питермат
Том
6
Кайседо
Мойсес
9
Нубисси
Мариус
8
Хольцхаузер
Рафаэль
10
Судзуки
Мусаси
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
62
Мурильо
Микаэль
2
Магальян
Лисандро
4
Худт
Уэсли
17
Гомес
Серхио
51
Версхарен
Яри
8
Каллен
Джош
20
Олссон
Кристоффер
11
Рафаэлов
Лиор
23
Зиркзее
Джошуа
99
Куаме
Кристиан
Беерсхот-Вильрейк
4-3-3
Андерлехт
4-4-2

История личных встреч

Беерсхот-Вильрейк
Андерлехт

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ПДА
4:2
ПДА
2:0
ПДА
2:1
К
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Беерсхот-Вильрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольцхаузер Рафаэль 3 (1) 0.15
Нубисси Мариус 3 0.15
Дом Джорен 2 0.1
Шенклэнд Лоуренс 2 0.1
Кайседо Мойсес 1 0.05
Берг Ян 1 0.05
Саньянг Абдулия 1 0.05
Сумаре Исса 1 0.05
Вака Рамиро 0 0
Исмаила Кулибали 0 0
Ванхамел Майк 0 0
Бурден Пьер 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 9 0.43
Рафаэлов Лиор 9 (2) 0.43
Раман Бенито 7 (1) 0.33
Гомес Серхио 5 (3) 0.24
Версхарен Яри 4 0.19
Амузу Френсис 4 0.19
Куаме Кристиан 4 0.19
Ашимеру Маджид 2 0.1
Мурильо Микаэль 1 0.05
Телин Исаак 1 0.05
Худт Уэсли 1 0.05
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.05
Олссон Кристоффер 0 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 0 0

Карточки

Беерсхот-Вильрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Смет Тибо 6 2
Хольцхаузер Рафаэль 5 1
Берг Ян 4 1
Stipe Radic 2 2
Питермат Том 4 0
Бурден Пьер 4 0
Халемия Мохамед Реда 4 0
Франс Фредерик 2 1
Исмаила Кулибали 3 0
Сумаре Исса 3 0
Дом Джорен 2 0
Кайседо Мойсес 2 0
Ванхамел Майк 1 0
Шенклэнд Лоуренс 1 0
Лемос Маурисио 1 0
Вака Рамиро 1 0
Нубисси Мариус 1 0
Константопулос Апостолос 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амузу Френсис 6 0
Мурильо Микаэль 4 1
Олссон Кристоффер 4 0
Худт Уэсли 4 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 4 0
Раман Бенито 2 1
Ашимеру Маджид 2 1
Куаме Кристиан 1 1
Каллен Джош 2 0
Гомес Серхио 2 0
Зиркзее Джошуа 2 0
Рафаэлов Лиор 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
25
2 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 6
18 Не забивали 12
1
20%
3
12%
1-15
1
20%
4
16%
16-30
0
0%
4
16%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
0
0%
7
28%
61-75
3
60%
5
20%
76-90

Пропущено

20
12
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
15%
3
25%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
5
25%
1
8%
31-45
4
20%
1
8%
46-60
5
25%
1
8%
61-75
1
5%
5
42%
76-90

Забито

10
23
1 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 18
1 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
10%
3
13%
31-45
4
40%
4
17%
46-60
1
10%
7
30%
61-75
4
40%
7
30%
76-90

Пропущено

21
16
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
5
24%
3
19%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
3
14%
3
19%
31-45
4
19%
3
19%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
5
24%
3
19%
76-90

Забито

15
48
3 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 32
3 Забивали первыми 10
12 Не забивали 3
1
7%
3
6%
1-15
1
7%
6
13%
16-30
1
7%
7
15%
31-45
4
27%
6
13%
46-60
1
7%
14
29%
29%
61-75
7
47%
12
25%
76-90

Пропущено

41
28
20 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 16
8
20%
6
21%
1-15
4
10%
3
11%
16-30
8
20%
4
14%
31-45
8
20%
4
14%
46-60
7
17%
3
11%
61-75
6
15%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0
Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Франкс-Борен - Беерсхот-Вильрейк 0:4 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:1 Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Беерсхот-Вильрейк 2:2
Андерлехт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Андерлехт - Кортрейк 3:0 Брюгге - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5
Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Ла Лувьер - Андерлехт 1:7 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Сент-Трейден - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Брюгге 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Гент 1:1 Стандард - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Мехелен 7:2 Генк - Андерлехт 1:0 Витесс - Андерлехт 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 21 15 2 4 50 - 20 47
2. Брюгге 21 11 7 3 41 - 28 40
3. Андерлехт 21 10 8 3 50 - 26 38
4. Антверпен 20 11 4 5 37 - 24 37
5. Шарлеруа 21 10 5 6 38 - 29 35
6. Гент 21 10 4 7 33 - 22 34
7. Мехелен 21 10 3 8 37 - 37 33
8. Кортрейк 20 8 7 5 26 - 22 31
9. Генк 21 8 5 8 40 - 33 29
10. АХ Лёвен 21 6 8 7 29 - 34 26
11. Эйпен 21 7 4 10 30 - 36 25
12. Серкль Брюгге 21 7 4 10 29 - 28 25
13. Сент-Трейден 21 7 3 11 22 - 31 24
14. Стандард 20 6 5 9 22 - 34 23
15. Зульте-Варегем 21 6 5 10 31 - 45 23
16. Остенде 21 7 2 12 23 - 43 23
17. Серен Юнайтед 21 6 1 14 23 - 42 19
18. Беерсхот-Вильрейк 20 2 3 15 15 - 42 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 11 7 2 2 23 - 15 23
2. Унион Сент-Жиллуаз 11 7 1 3 23 - 11 22
3. Гент 10 7 1 2 22 - 11 22
4. Брюгге 10 5 5 0 22 - 12 20
5. Антверпен 10 6 2 2 21 - 12 20
6. Андерлехт 10 5 4 1 25 - 14 19
7. Генк 10 4 3 3 20 - 15 15
8. Кортрейк 9 4 3 2 12 - 10 15
9. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
10. Шарлеруа 10 4 2 4 13 - 12 14
11. Остенде 11 4 1 6 13 - 27 13
12. Серен Юнайтед 10 4 1 5 13 - 16 13
13. Эйпен 10 3 3 4 13 - 17 12
14. Серкль Брюгге 11 3 2 6 12 - 14 11
15. Зульте-Варегем 11 3 2 6 17 - 27 11
16. Сент-Трейден 11 3 2 6 14 - 18 11
17. Стандард 10 2 3 5 9 - 16 9
18. Беерсхот-Вильрейк 11 2 0 9 5 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 10 8 1 1 27 - 9 25
2. Шарлеруа 11 6 3 2 25 - 17 21
3. Брюгге 11 6 2 3 19 - 16 20
4. Андерлехт 11 5 4 2 25 - 12 19
5. Антверпен 10 5 2 3 16 - 12 17
6. Кортрейк 11 4 4 3 14 - 12 16
7. Серкль Брюгге 10 4 2 4 17 - 14 14
8. Генк 11 4 2 5 20 - 18 14
9. Стандард 10 4 2 4 13 - 18 14
10. Сент-Трейден 10 4 1 5 8 - 13 13
11. Эйпен 11 4 1 6 17 - 19 13
12. Гент 11 3 3 5 11 - 11 12
13. Зульте-Варегем 10 3 3 4 14 - 18 12
14. АХ Лёвен 10 2 5 3 15 - 17 11
15. Мехелен 10 3 1 6 14 - 22 10
16. Остенде 10 3 1 6 10 - 16 10
17. Серен Юнайтед 11 2 0 9 10 - 26 6
18. Беерсхот-Вильрейк 9 0 3 6 10 - 21 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 40'
    УДАЛЕНИЕ! - Хольцхаузер Рафаэль увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Зиркзее Джошуа бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Версхарен Яри бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Версхарен Яри бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Беерсхот-Вильрейк 0:7 Андерлехт онлайн


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