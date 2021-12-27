Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Стааен
3' Желтая карточкаХасиока Даики
1:0
25' ГолХара Таити
33' Желтая карточкаПетерс Стеф
78' Желтая карточкаАгбаду Эммануэль
80' Желтая карточкаЭрис Жонатан
2:0
81' ГолСудзуки Юма
Ход матча
25'
1:0
33'
78'
80'
81'
2:0
20
Бауэр
Роберт
40
Пий
Джуниор
18
Хара
Таити
28
Эрис
Жонатан
15
Gary
Magnee
35
Ламбер
Борис
24
Гнака
Силас
14
Деом
Жером
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Бауэр РобертЗащитник
- Защитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Хара ТаитиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хаяси ДаитиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
-
15 Gary MagneeПолузащитник
-
35 Ламбер БорисПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Гнака СиласПолузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Кейта СибириПолузащитник
-
11 Н'Дри КонанПолузащитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
-
18 Amadou Keita
-
-
23 Anas Nanah
-
Главный тренер: Stefan Kraemer
История личных встреч
Сент-Трейден
Эйпен
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
31 матч
32.3%
35.5%
32.2%
10 побед 11 ничьих 10 побед
Первый тайм
32.3%
29%
38.7%
10 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
45.2%
22.6%
32.2%
14 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюлс Кристиан
|3 (1)
|0.14
|Хара Таити
|3
|0.14
|Судзуки Юма
|2
|0.1
|Конате Мори
|2
|0.1
|Хаяси Даити
|2
|0.1
|Де Риддер Стив
|1
|0.05
|Номбе Мбойо
|1
|0.05
|Ляйстнер Тони
|1
|0.05
|Бауэр Роберт
|1
|0.05
|Койта Абубакари
|1
|0.05
|Лавале Димитри
|1
|0.05
|Балонго Нельсон
|1
|0.05
|Райтц Рокко
|1
|0.05
|Мацубара Ко
|0
|0
|Янсенс Вольке
|0
|0
|Дуркин Кристофер
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Превляк Смаил
|6 (1)
|0.29
|Агбаду Эммануэль
|5
|0.24
|Каембе Эдо
|4
|0.19
|Нгой Жульен
|3
|0.14
|Петерс Стеф
|2
|0.1
|Эрис Жонатан
|2
|0.1
|Нуху Айзек
|1
|0.05
|Бек Андреас
|1
|0.05
|Ламбер Борис
|1
|0.05
|Н'Дри Конан
|1
|0.05
|Колс Йенс
|1
|0.05
|Эмбало Карлос
|1
|0.05
|Кейта Сибири
|1
|0.05
|Амат Хорди
|0
|0
|Коне Мамаду
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавале Димитри
|8
|0
|Ляйстнер Тони
|4
|1
|Судзуки Юма
|4
|0
|Тейшейра Жорже
|3
|0
|Кофрие Максимилиано
|3
|0
|Койта Абубакари
|3
|0
|Дуркин Кристофер
|3
|0
|Конате Мори
|3
|0
|Хасиока Даики
|3
|0
|Хара Таити
|3
|0
|Бауэр Роберт
|1
|1
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Де Риддер Стив
|2
|0
|Райтц Рокко
|0
|1
|Янсенс Вольке
|1
|0
|Шмидт Даниэль
|1
|0
|Какас Либерато
|1
|0
|Пий Джуниор
|1
|0
|Ван Дессел Стан
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Агбаду Эммануэль
|7
|0
|Петерс Стеф
|6
|0
|Бек Андреас
|5
|0
|Нуху Айзек
|5
|0
|Амат Хорди
|3
|1
|Колс Йенс
|4
|0
|Превляк Смаил
|4
|0
|Ламбер Борис
|4
|0
|Деом Жером
|3
|0
|Н'Дри Конан
|3
|0
|Эрис Жонатан
|2
|0
|Нгой Жульен
|2
|0
|Каембе Эдо
|2
|0
|Коне Мамаду
|1
|0
|Химмельман Робин
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
|Кейта Сибири
|1
|0
|Gary Magnee
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
18
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
1
8%
2
11%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
3
23%
4
22%
31-45
3
23%
3
17%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
2
15%
7
39%
76-90
Пропущено
19
18
4 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
16%
0
0%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
5%
4
22%
31-45
5
26%
2
11%
46-60
4
21%
2
11%
61-75
6
32%
8
44%
76-90
Забито
7
12
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
17%
61-75
2
29%
3
25%
76-90
Пропущено
14
18
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
7%
3
17%
1-15
2
14%
3
17%
16-30
2
14%
3
17%
31-45
3
21%
5
28%
46-60
3
21%
2
11%
61-75
3
21%
2
11%
76-90
Забито
20
30
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
6 Не забивали 6
2
10%
3
10%
1-15
2
10%
4
13%
16-30
4
20%
7
23%
31-45
4
20%
3
10%
46-60
4
20%
3
10%
61-75
4
20%
10
33%
76-90
Пропущено
33
36
9 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 18
4
12%
3
8%
1-15
2
6%
5
14%
16-30
3
9%
7
19%
31-45
8
24%
7
19%
46-60
7
21%
4
11%
61-75
9
27%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Гент - Сент-Трейден 2:1 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2
Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Андерлехт 2:2 Сент-Трейден - Остенде 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:2 Сент-Трейден - Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:1 Вестерло - Сент-Трейден 0:5 Фортуна - Сент-Трейден 1:0 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Кортрейк 0:2 Эйпен - Сент-Трейден 2:1
Эйпен
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Антверпен - Эйпен 4:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0
Остенде - Эйпен 2:1 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Кортрейк 2:2 Стандард - Эйпен 1:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Дендер - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Гент - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Эйпен - Антверпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Эйпен - Сент-Трейден 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|21
|15
|2
|4
|50 - 20
|47
|2.
|Брюгге
|21
|11
|7
|3
|41 - 28
|40
|3.
|Андерлехт
|21
|10
|8
|3
|50 - 26
|38
|4.
|Антверпен
|20
|11
|4
|5
|37 - 24
|37
|5.
|Шарлеруа
|21
|10
|5
|6
|38 - 29
|35
|6.
|Гент
|21
|10
|4
|7
|33 - 22
|34
|7.
|Мехелен
|21
|10
|3
|8
|37 - 37
|33
|8.
|Кортрейк
|20
|8
|7
|5
|26 - 22
|31
|9.
|Генк
|21
|8
|5
|8
|40 - 33
|29
|10.
|АХ Лёвен
|21
|6
|8
|7
|29 - 34
|26
|11.
|Эйпен
|21
|7
|4
|10
|30 - 36
|25
|12.
|Серкль Брюгге
|21
|7
|4
|10
|29 - 28
|25
|13.
|Сент-Трейден
|21
|7
|3
|11
|22 - 31
|24
|14.
|Стандард
|20
|6
|5
|9
|22 - 34
|23
|15.
|Зульте-Варегем
|21
|6
|5
|10
|31 - 45
|23
|16.
|Остенде
|21
|7
|2
|12
|23 - 43
|23
|17.
|Серен Юнайтед
|21
|6
|1
|14
|23 - 42
|19
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|20
|2
|3
|15
|15 - 42
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|11
|7
|2
|2
|23 - 15
|23
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|7
|1
|3
|23 - 11
|22
|3.
|Гент
|10
|7
|1
|2
|22 - 11
|22
|4.
|Брюгге
|10
|5
|5
|0
|22 - 12
|20
|5.
|Антверпен
|10
|6
|2
|2
|21 - 12
|20
|6.
|Андерлехт
|10
|5
|4
|1
|25 - 14
|19
|7.
|Генк
|10
|4
|3
|3
|20 - 15
|15
|8.
|Кортрейк
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|9.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|10.
|Шарлеруа
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|11.
|Остенде
|11
|4
|1
|6
|13 - 27
|13
|12.
|Серен Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 16
|13
|13.
|Эйпен
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|14.
|Серкль Брюгге
|11
|3
|2
|6
|12 - 14
|11
|15.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|2
|6
|17 - 27
|11
|16.
|Сент-Трейден
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|17.
|Стандард
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|11
|2
|0
|9
|5 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|8
|1
|1
|27 - 9
|25
|2.
|Шарлеруа
|11
|6
|3
|2
|25 - 17
|21
|3.
|Брюгге
|11
|6
|2
|3
|19 - 16
|20
|4.
|Андерлехт
|11
|5
|4
|2
|25 - 12
|19
|5.
|Антверпен
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|6.
|Кортрейк
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|7.
|Серкль Брюгге
|10
|4
|2
|4
|17 - 14
|14
|8.
|Генк
|11
|4
|2
|5
|20 - 18
|14
|9.
|Стандард
|10
|4
|2
|4
|13 - 18
|14
|10.
|Сент-Трейден
|10
|4
|1
|5
|8 - 13
|13
|11.
|Эйпен
|11
|4
|1
|6
|17 - 19
|13
|12.
|Гент
|11
|3
|3
|5
|11 - 11
|12
|13.
|Зульте-Варегем
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|14.
|АХ Лёвен
|10
|2
|5
|3
|15 - 17
|11
|15.
|Мехелен
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|16.
|Остенде
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|17.
|Серен Юнайтед
|11
|2
|0
|9
|10 - 26
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|0
|3
|6
|10 - 21
|3