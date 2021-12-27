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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Сент-Трейден
2:0
Конец матча

Стадион:
Эйпен
0'
3' Желтая карточка
Хасиока Даики
1:0
25' Гол
Хара Таити
33' Желтая карточка
Петерс Стеф
78' Желтая карточка
Агбаду Эммануэль
80' Желтая карточка
Эрис Жонатан
2:0
81' Гол
Судзуки Юма
90'+5
21
Шмидт
Даниэль
4
Хасиока
Даики
20
Бауэр
Роберт
37
Ляйстнер
Тони
40
Пий
Джуниор
13
Какас
Либерато
27
Лавале
Димитри
44
Брюлс
Кристиан
6
Конате
Мори
9
Судзуки
Юма
18
Хара
Таити
33
Нуруден
Абдул
22
Агбаду
Эммануэль
6
Пулен
Бенуа
5
Амат
Хорди
28
Эрис
Жонатан
15
Gary
Magnee
35
Ламбер
Борис
8
Петерс
Стеф
24
Гнака
Силас
14
Деом
Жером
7
Нгой
Жульен
Сент-Трейден
5-3-2
Эйпен
4-2-3-1

История личных встреч

Сент-Трейден
Эйпен

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

31 матч

32.3%
35.5%
32.2%
10 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

32.3%
29%
38.7%
10 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

45.2%
22.6%
32.2%
14 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

ПДА
2:1
ТМК
1:1
ПДА
0:2
ПДА
1:1
ТМС
2:2
ПДА
5:2
ТМК
2:3
ПДА
0:2
ПДАТЗПВЛЕПО
2:2
ПДАТЗПВЛЕПО
1:1
ПДА
4:1
ПДА
1:4
ПДА
3:1
ПДА
2:3
ПДА
0:0
ПДА
4:4
ЛП
2:1
ЛП
4:2
ВД
1:0
БВЛ
1:0
БВЛ
3:0
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:3
БВЛ
0:3
БВЛ
1:2
БВЛ
0:0
БВЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
6:0
2ЙК
3:0
2ЙК
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брюлс Кристиан 3 (1) 0.14
Хара Таити 3 0.14
Судзуки Юма 2 0.1
Конате Мори 2 0.1
Хаяси Даити 2 0.1
Де Риддер Стив 1 0.05
Номбе Мбойо 1 0.05
Ляйстнер Тони 1 0.05
Бауэр Роберт 1 0.05
Койта Абубакари 1 0.05
Лавале Димитри 1 0.05
Балонго Нельсон 1 0.05
Райтц Рокко 1 0.05
Мацубара Ко 0 0
Янсенс Вольке 0 0
Дуркин Кристофер 0 0
Хасиока Даики 0 0
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Превляк Смаил 6 (1) 0.29
Агбаду Эммануэль 5 0.24
Каембе Эдо 4 0.19
Нгой Жульен 3 0.14
Петерс Стеф 2 0.1
Эрис Жонатан 2 0.1
Нуху Айзек 1 0.05
Бек Андреас 1 0.05
Ламбер Борис 1 0.05
Н'Дри Конан 1 0.05
Колс Йенс 1 0.05
Эмбало Карлос 1 0.05
Кейта Сибири 1 0.05
Амат Хорди 0 0
Коне Мамаду 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавале Димитри 8 0
Ляйстнер Тони 4 1
Судзуки Юма 4 0
Тейшейра Жорже 3 0
Кофрие Максимилиано 3 0
Койта Абубакари 3 0
Дуркин Кристофер 3 0
Конате Мори 3 0
Хасиока Даики 3 0
Хара Таити 3 0
Бауэр Роберт 1 1
Брюлс Кристиан 2 0
Де Риддер Стив 2 0
Райтц Рокко 0 1
Янсенс Вольке 1 0
Шмидт Даниэль 1 0
Какас Либерато 1 0
Пий Джуниор 1 0
Ван Дессел Стан 1 0
Хаяси Даити 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Агбаду Эммануэль 7 0
Петерс Стеф 6 0
Бек Андреас 5 0
Нуху Айзек 5 0
Амат Хорди 3 1
Колс Йенс 4 0
Превляк Смаил 4 0
Ламбер Борис 4 0
Деом Жером 3 0
Н'Дри Конан 3 0
Эрис Жонатан 2 0
Нгой Жульен 2 0
Каембе Эдо 2 0
Коне Мамаду 1 0
Химмельман Робин 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Роча Леонардо 1 0
Кейта Сибири 1 0
Gary Magnee 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
18
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
1
8%
2
11%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
3
23%
4
22%
31-45
3
23%
3
17%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
2
15%
7
39%
76-90

Пропущено

19
18
4 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
16%
0
0%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
5%
4
22%
31-45
5
26%
2
11%
46-60
4
21%
2
11%
61-75
6
32%
8
44%
76-90

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
17%
61-75
2
29%
3
25%
76-90

Пропущено

14
18
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
7%
3
17%
1-15
2
14%
3
17%
16-30
2
14%
3
17%
31-45
3
21%
5
28%
46-60
3
21%
2
11%
61-75
3
21%
2
11%
76-90

Забито

20
30
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
6 Не забивали 6
2
10%
3
10%
1-15
2
10%
4
13%
16-30
4
20%
7
23%
31-45
4
20%
3
10%
46-60
4
20%
3
10%
61-75
4
20%
10
33%
76-90

Пропущено

33
36
9 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 18
4
12%
3
8%
1-15
2
6%
5
14%
16-30
3
9%
7
19%
31-45
8
24%
7
19%
46-60
7
21%
4
11%
61-75
9
27%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Гент - Сент-Трейден 2:1 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2
Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Андерлехт 2:2 Сент-Трейден - Остенде 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:2 Сент-Трейден - Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:1 Вестерло - Сент-Трейден 0:5 Фортуна - Сент-Трейден 1:0 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Кортрейк 0:2 Эйпен - Сент-Трейден 2:1
Эйпен
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Антверпен - Эйпен 4:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0
Остенде - Эйпен 2:1 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Кортрейк 2:2 Стандард - Эйпен 1:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Дендер - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Гент - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Эйпен - Антверпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Эйпен - Сент-Трейден 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 21 15 2 4 50 - 20 47
2. Брюгге 21 11 7 3 41 - 28 40
3. Андерлехт 21 10 8 3 50 - 26 38
4. Антверпен 20 11 4 5 37 - 24 37
5. Шарлеруа 21 10 5 6 38 - 29 35
6. Гент 21 10 4 7 33 - 22 34
7. Мехелен 21 10 3 8 37 - 37 33
8. Кортрейк 20 8 7 5 26 - 22 31
9. Генк 21 8 5 8 40 - 33 29
10. АХ Лёвен 21 6 8 7 29 - 34 26
11. Эйпен 21 7 4 10 30 - 36 25
12. Серкль Брюгге 21 7 4 10 29 - 28 25
13. Сент-Трейден 21 7 3 11 22 - 31 24
14. Стандард 20 6 5 9 22 - 34 23
15. Зульте-Варегем 21 6 5 10 31 - 45 23
16. Остенде 21 7 2 12 23 - 43 23
17. Серен Юнайтед 21 6 1 14 23 - 42 19
18. Беерсхот-Вильрейк 20 2 3 15 15 - 42 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 11 7 2 2 23 - 15 23
2. Унион Сент-Жиллуаз 11 7 1 3 23 - 11 22
3. Гент 10 7 1 2 22 - 11 22
4. Брюгге 10 5 5 0 22 - 12 20
5. Антверпен 10 6 2 2 21 - 12 20
6. Андерлехт 10 5 4 1 25 - 14 19
7. Генк 10 4 3 3 20 - 15 15
8. Кортрейк 9 4 3 2 12 - 10 15
9. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
10. Шарлеруа 10 4 2 4 13 - 12 14
11. Остенде 11 4 1 6 13 - 27 13
12. Серен Юнайтед 10 4 1 5 13 - 16 13
13. Эйпен 10 3 3 4 13 - 17 12
14. Серкль Брюгге 11 3 2 6 12 - 14 11
15. Зульте-Варегем 11 3 2 6 17 - 27 11
16. Сент-Трейден 11 3 2 6 14 - 18 11
17. Стандард 10 2 3 5 9 - 16 9
18. Беерсхот-Вильрейк 11 2 0 9 5 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 10 8 1 1 27 - 9 25
2. Шарлеруа 11 6 3 2 25 - 17 21
3. Брюгге 11 6 2 3 19 - 16 20
4. Андерлехт 11 5 4 2 25 - 12 19
5. Антверпен 10 5 2 3 16 - 12 17
6. Кортрейк 11 4 4 3 14 - 12 16
7. Серкль Брюгге 10 4 2 4 17 - 14 14
8. Генк 11 4 2 5 20 - 18 14
9. Стандард 10 4 2 4 13 - 18 14
10. Сент-Трейден 10 4 1 5 8 - 13 13
11. Эйпен 11 4 1 6 17 - 19 13
12. Гент 11 3 3 5 11 - 11 12
13. Зульте-Варегем 10 3 3 4 14 - 18 12
14. АХ Лёвен 10 2 5 3 15 - 17 11
15. Мехелен 10 3 1 6 14 - 22 10
16. Остенде 10 3 1 6 10 - 16 10
17. Серен Юнайтед 11 2 0 9 10 - 26 6
18. Беерсхот-Вильрейк 9 0 3 6 10 - 21 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Петерс Стеф получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Пулен Бенуа уходит с поля. Н'Дри Конан выходит вместо него
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Хара Таити бьет в цель!
  • Желтая карточка
    3'
    Хасиока Даики получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сент-Трейден 2:0 Эйпен онлайн


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