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Швеция
FIFA #17
 
Позже

Стадион:
Чехия
FIFA #31
Прогнозы 44
Швеция 86.4% (38)
X 6.8% (3)
Чехия 6.8% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Швеция
Ничья
Чехия
2.25
3.35
4.15
Все Коэффициенты

История личных встреч

Швеция
Чехия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
1:1

Результаты последних матчей

Швеция
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Испания - Швеция 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Швеция - Греция 2:0 Швеция - Косово 3:0
Греция - Швеция 2:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Швеция - Испания 2:1 Швеция - Украина 1:2 Швеция - Польша 3:2 Швеция - Словакия 1:0 Испания - Швеция 0:0 Швеция - Армения 3:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Эстония 1:0 Косово - Швеция 0:3 Швеция - Грузия 1:0 Франция - Швеция 4:2 Швеция - Хорватия 2:1 Дания - Швеция 2:0 Португалия - Швеция 3:0
Чехия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Чехия - Эстония 2:0 Чехия - Кувейт 7:0 Беларусь - Чехия 0:2 Чехия - Уэльс 2:2
Чехия - Украина 1:1 Бельгия - Чехия 3:0 Чехия - Беларусь 1:0 Чехия - Дания 1:2 Голландия - Чехия 0:2 Чехия - Англия 0:1 Хорватия - Чехия 1:1 Шотландия - Чехия 0:2 Чехия - Албания 3:1 Италия - Чехия 4:0 Уэльс - Чехия 1:0 Чехия - Бельгия 1:1 Эстония - Чехия 2:6 Чехия - Словакия 2:0 Чехия - Израиль 1:0 Германия - Чехия 1:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Швеция - Чехия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 марта 2022, осталось 2 дня 18 часов 29 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Швеция 86.4% (38)
    X 6.8% (3)
    Чехия 6.8% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Швеция
    Ничья
    Чехия
    2.25
    3.35
    4.15
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Швеция - Чехия онлайн

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    Прогнозы на матч Швеция - Чехия

    Исход игры
    Швеция
    86.4% (38)
    Ничья
    6.8% (3)
    Чехия
    6.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.79% (27)
    Меньше
    37.21% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    69.77% (30)
    Нет
    30.23% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Швеция
    54.5% (24)
    1:0 Швеция
    18.2% (8)
    1:1 Ничья
    6.8% (3)
    2:0 Швеция
    6.8% (3)
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    Швеция
    Чехия

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