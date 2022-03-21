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Уэльс
FIFA #19
 
Позже

Стадион:
Австрия
FIFA #32
Прогнозы 47
Уэльс 44.7% (21)
X 31.9% (15)
Австрия 23.4% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уэльс
Ничья
Австрия
3.05
3.10
2.84
Все Коэффициенты

История личных встреч

Уэльс
Австрия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
1:0
ОМЧ2Е
2:2
ММ
2:1

Результаты последних матчей

Уэльс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Беларусь 5:1 Эстония - Уэльс 0:1 Чехия - Уэльс 2:2
Уэльс - Эстония 0:0 Беларусь - Уэльс 2:3 Финляндия - Уэльс 0:0 Уэльс - Дания 0:4 Италия - Уэльс 1:0 Турция - Уэльс 0:2 Уэльс - Швейцария 1:1 Уэльс - Албания 0:0 Франция - Уэльс 3:0 Уэльс - Чехия 1:0 Уэльс - Мексика 1:0 Бельгия - Уэльс 3:1 Уэльс - Финляндия 3:1 Уэльс - Ирландия 1:0 Уэльс - США 0:0 Болгария - Уэльс 0:1
Австрия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Австрия - Молдова 4:1 Австрия - Израиль 4:2 Дания - Австрия 1:0 Фарерские острова - Австрия 0:2
Австрия - Шотландия 0:1 Израиль - Австрия 5:2 Молдова - Австрия 0:2 Италия - Австрия 2:1 Украина - Австрия 0:1 Голландия - Австрия 2:0 Австрия - Северная Македония 3:1 Австрия - Словакия 0:0 Англия - Австрия 1:0 Австрия - Дания 0:4 Австрия - Фарерские острова 3:1 Шотландия - Австрия 2:2 Австрия - Норвегия 1:1 Австрия - Северная Ирландия 2:1 Люксембург - Австрия 0:3 Румыния - Австрия 0:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уэльс - Австрия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 марта 2022, осталось 2 дня 18 часов 29 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Уэльс 44.7% (21)
    X 31.9% (15)
    Австрия 23.4% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Уэльс
    Ничья
    Австрия
    3.05
    3.10
    2.84
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Уэльс - Австрия онлайн

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    Прогнозы на матч Уэльс - Австрия

    Исход игры
    Уэльс
    44.7% (21)
    Ничья
    31.9% (15)
    Австрия
    23.4% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.91% (18)
    Меньше
    59.09% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    70.45% (31)
    Нет
    29.55% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.7% (13)
    1:0 Уэльс
    19.1% (9)
    2:1 Уэльс
    19.1% (9)
    1:2 Австрия
    14.9% (7)
    2:0 Уэльс
    4.3% (2)
    1:3 Австрия
    4.3% (2)
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    Уэльс
    Австрия

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