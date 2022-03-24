Рассудит этот матч французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Помогать ему на бровках будут Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервным арбитром на этот матч назначен Бенуа Бастьен. За VAR будут отвечать Жером Брисар и Вилли Делажо.

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Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на стыковых матчах за путёвку на чемпионат мира в Катаре. Сегодня между собой в Палермо сыграют сборные Италии и Северной Македонии. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров.