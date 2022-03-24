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Италия
FIFA #4
 
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Стадион:
Северная Македония
FIFA #74
Прогнозы 138
Италия 90.6% (125)
X 5.8% (8)
Северная Македония 3.6% (5)
0
выиграет Италия, со счетом 2:0
Превосходство в классе и огромная мотивация должны обеспечить фавориту победу в этом противостоянии,... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Италия
Ничья
Северная Македония
1.23
7.67
20.00
Все Коэффициенты
Новости
21
Доннарумма
Джанлуиджи
16
Флоренци
Алессандро
19
Манчини
Джанлука
23
Бастони
Алессандро
13
Эмерсон
Палмиери
18
Барелла
Николо
8
Жоржиньо
II
6
Верратти
Марко
11
Берарди
Доменико
17
Иммобиле
Чиро
10
Инсинье
Лоренцо
1
Димитриевски
Столе
13
Ристовски
Стефан
14
Велкоски
Дарко
6
Муслиу
Визар
8
Алиоски
Эгзиян
11
Чурлинов
Дарко
5
Адеми
Ариян
10
Барди
Энис
16
Николов
Бобан
19
Ристовски
Милан
9
Трайковски
Александар
Италия
4-3-3
Северная Македония
4-4-2

История личных встреч

Италия
Северная Македония

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
1:1
ОМЧ2Е
2:3

Результаты последних матчей

Италия
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Северная Ирландия - Италия 0:0 Италия - Швейцария 1:1 Италия - Бельгия 2:1 Италия - Испания 1:2
Италия - Литва 5:0 Швейцария - Италия 0:0 Италия - Болгария 1:1 Италия - Англия 1:1 Италия - Испания 1:1 Бельгия - Италия 1:2 Италия - Австрия 2:1 Италия - Уэльс 1:0 Италия - Швейцария 3:0 Турция - Италия 0:3 Италия - Чехия 4:0 Италия - Сан-Марино 7:0 Литва - Италия 0:2 Болгария - Италия 0:2 Италия - Северная Ирландия 2:0 Босния и Герцеговина - Италия 0:2
Северная Македония
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Северная Македония - Исландия 3:1 Армения - Северная Македония 0:5 Северная Македония - Германия 0:4 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4
Северная Македония - Румыния 0:0 Исландия - Северная Македония 2:2 Северная Македония - Армения 0:0 Северная Македония - Голландия 0:3 Украина - Северная Македония 2:1 Австрия - Северная Македония 3:1 Северная Македония - Казахстан 4:0 Северная Македония - Словения 1:1 Германия - Северная Македония 1:2 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 Румыния - Северная Македония 3:2 Армения - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Эстония 2:1 Грузия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Грузия 1:1 Эстония - Северная Македония 3:3
  • До матча
  • Рассудит этот матч французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Помогать ему на бровках будут Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервным арбитром на этот матч назначен Бенуа Бастьен. За VAR будут отвечать Жером Брисар и Вилли Делажо. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на стыковых матчах за путёвку на чемпионат мира в Катаре. Сегодня между собой в Палермо сыграют сборные Италии и Северной Македонии. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Италия - Северная Македония от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 марта 2022, осталось 5 минут.

    Главный судья: Тюрпен Клеман

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 138
Италия 90.6% (125)
X 5.8% (8)
Северная Македония 3.6% (5)
0
выиграет Италия, со счетом 2:0
Превосходство в классе и огромная мотивация должны обеспечить фавориту победу в этом противостоянии,... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Италия
Ничья
Северная Македония
1.23
7.67
20.00
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Италия - Северная Македония онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

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Прогнозы на матч Италия - Северная Македония

Исход игры
Италия
90% (126)
Ничья
5.7% (8)
Северная Македония
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
37.84% (42)
Меньше
62.16% (69)
Обе команды забьют
Да
18.92% (21)
Нет
81.08% (90)
Популярный счёт
2:0 Италия
42.9% (60)
3:0 Италия
14.3% (20)
3:1 Италия
5.7% (8)
2:1 Италия
5% (7)
1:0 Италия
2.9% (4)
1:1 Ничья
2.1% (3)
4:0 Италия
2.1% (3)
4:1 Италия
1.4% (2)
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Италия
Северная Македония

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