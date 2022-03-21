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Стадион: Ренцо Барбера
История личных встреч
Италия
Северная Македония
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Италия
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Северная Ирландия - Италия 0:0 Италия - Швейцария 1:1 Италия - Бельгия 2:1 Италия - Испания 1:2
Италия - Литва 5:0 Швейцария - Италия 0:0 Италия - Болгария 1:1 Италия - Англия 1:1 Италия - Испания 1:1 Бельгия - Италия 1:2 Италия - Австрия 2:1 Италия - Уэльс 1:0 Италия - Швейцария 3:0 Турция - Италия 0:3 Италия - Чехия 4:0 Италия - Сан-Марино 7:0 Литва - Италия 0:2 Болгария - Италия 0:2 Италия - Северная Ирландия 2:0 Босния и Герцеговина - Италия 0:2
Северная Македония
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Северная Македония - Исландия 3:1 Армения - Северная Македония 0:5 Северная Македония - Германия 0:4 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4
Северная Македония - Румыния 0:0 Исландия - Северная Македония 2:2 Северная Македония - Армения 0:0 Северная Македония - Голландия 0:3 Украина - Северная Македония 2:1 Австрия - Северная Македония 3:1 Северная Македония - Казахстан 4:0 Северная Македония - Словения 1:1 Германия - Северная Македония 1:2 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 Румыния - Северная Македония 3:2 Армения - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Эстония 2:1 Грузия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Грузия 1:1 Эстония - Северная Македония 3:3
Прогнозы на матч Италия - Северная Македония
Исход игры
Италия
97.8% (44)
Ничья
2.2% (1)
Северная Македония
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40.91% (18)
Меньше
59.09% (26)
Обе команды забьют
Да
20.45% (9)
Нет
79.55% (35)
Популярный счёт
2:0 Италия
53.3% (24)
3:0 Италия
20% (9)
2:1 Италия
8.9% (4)
3:1 Италия
8.9% (4)
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