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Италия
FIFA #4
 
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Стадион:
Северная Македония
FIFA #74
Прогнозы 45
Италия 97.8% (44)
X 2.2% (1)
Северная Македония 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Италия
Ничья
Северная Македония
1.23
7.70
19.25
Все Коэффициенты

История личных встреч

Италия
Северная Македония

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
1:1
ОМЧ2Е
2:3

Результаты последних матчей

Италия
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Северная Ирландия - Италия 0:0 Италия - Швейцария 1:1 Италия - Бельгия 2:1 Италия - Испания 1:2
Италия - Литва 5:0 Швейцария - Италия 0:0 Италия - Болгария 1:1 Италия - Англия 1:1 Италия - Испания 1:1 Бельгия - Италия 1:2 Италия - Австрия 2:1 Италия - Уэльс 1:0 Италия - Швейцария 3:0 Турция - Италия 0:3 Италия - Чехия 4:0 Италия - Сан-Марино 7:0 Литва - Италия 0:2 Болгария - Италия 0:2 Италия - Северная Ирландия 2:0 Босния и Герцеговина - Италия 0:2
Северная Македония
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Северная Македония - Исландия 3:1 Армения - Северная Македония 0:5 Северная Македония - Германия 0:4 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4
Северная Македония - Румыния 0:0 Исландия - Северная Македония 2:2 Северная Македония - Армения 0:0 Северная Македония - Голландия 0:3 Украина - Северная Македония 2:1 Австрия - Северная Македония 3:1 Северная Македония - Казахстан 4:0 Северная Македония - Словения 1:1 Германия - Северная Македония 1:2 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 Румыния - Северная Македония 3:2 Армения - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Эстония 2:1 Грузия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Грузия 1:1 Эстония - Северная Македония 3:3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Италия - Северная Македония от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 марта 2022, осталось 2 дня 18 часов 29 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Италия 97.8% (44)
    X 2.2% (1)
    Северная Македония 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Италия
    Ничья
    Северная Македония
    1.23
    7.70
    19.25
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Италия - Северная Македония онлайн

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    Прогнозы на матч Италия - Северная Македония

    Исход игры
    Италия
    97.8% (44)
    Ничья
    2.2% (1)
    Северная Македония
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.91% (18)
    Меньше
    59.09% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    20.45% (9)
    Нет
    79.55% (35)
    Популярный счёт
    2:0 Италия
    53.3% (24)
    3:0 Италия
    20% (9)
    2:1 Италия
    8.9% (4)
    3:1 Италия
    8.9% (4)
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    Италия
    Северная Македония

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