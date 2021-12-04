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Бразилия: Серия A 2021

2021
Шапекоэнсе
0:1
Конец матча
Атлетико Гойяненсе
0'
20' Желтая карточка
Bruno Silva3
21' Желтая карточка
Marlon Freitas
41' Желтая карточка
Энрике Артур
47' Желтая карточка
Eder 2
87' Желтая карточка
Ignacio2
0:1
88' Гол
Энрике Артур
90'+6
31
Паулу
Жоау
30
Esekel
Kriado
II
33
Joilson2
21
Ignacio2
6
Gabriel
Dal
Toe
Busanello
15
Ronei
5
Мойзес
32
Лима
Северино
17
Mike
I
11
Henrique
I
7
Bruno
Silva3
1
Fernando
Miguel
2
Dudu
V1
3
Eder
2
14
Маркес
Лукас
6
Энрике
Артур
II
8
Marlon
Freitas
5
Willian
Moraes
7
Janderson
10
Rickson
11
Ronald
Pereira
9
Ze
Roberto
III
Шапекоэнсе
4-3-3
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1

История личных встреч

Шапекоэнсе
Атлетико Гойяненсе

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

СA
1:1
СA
1:1
СA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Шапекоэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mike I 5 (1) 0.14
Anselmo I 4 (2) 0.11
Жеуванио 3 0.08
Kaio Nunes 3 0.08
Перотти Педро 3 0.08
Ignacio2 2 0.06
Matheus Ribeiro 2 0.06
Anderson Leite 1 0.03
Gabriel Dal Toe Busanello 1 0.03
Раванелли Феррейра 1 (1) 0.03
Родригиньо Кабрал 1 0.03
Derlan 1 0.03
Лима Северино 0 0
Иордания 0 0
Деннер 0 0
Bruno Silva3 0 0
Атлетико Гойяненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ze Roberto III 6 (1) 0.17
Паулу Жоау 4 (1) 0.11
Marlon Freitas 3 (2) 0.08
Gabriel Baralhas 3 0.08
Janderson 2 0.06
Nathan VI 2 0.06
Andre1 1 0.03
Lucao 1 0.03
Matheus III 1 0.03
Arthur VIII 1 0.03
Eder 2 1 0.03
Энрике Артур II 1 0.03
Монтенегро Брайан 1 0.03
Маркес Лукас 1 0.03
Miguel Castro Rocha Igor6 1 0.03
Натанаэл 0 0
Arnaldo II 0 0
Dudu V1 0 0

Карточки

Шапекоэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anselmo I 7 0
Иордания 4 1
Мойзес 5 0
Anderson Leite 5 0
Derlan 5 0
Gabriel Dal Toe Busanello 5 0
Bruno Silva3 3 1
Ignacio2 4 0
Kaio Nunes 2 1
Лима Северино 3 0
Жеуванио 3 0
Раванелли Феррейра 3 0
Keiller 3 0
Каду Рикардо II 1 1
Деннер 2 0
Rene Junior 2 0
Matheus Ribeiro 2 0
Esekel Kriado II 2 0
Fernandinho IX 2 0
Гуэдеш Элдер 1 0
Родригиньо Кабрал 1 0
Алан Сантос 1 0
Ronei 1 0
Henrique I 1 0
Mike I 1 0
Leo Gomes 1 0
Атлетико Гойяненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Willian Moraes 10 1
Ze Roberto III 8 0
Eder 2 8 0
Janderson 7 0
Andre1 6 0
Паулу Жоау 5 0
Fernando Miguel 5 0
Marlon Freitas 5 0
Miguel Castro Rocha Igor6 5 0
Натанаэл 4 0
Nathan VI 4 0
Wanderson VIII 3 0
Arnaldo II 3 0
Gabriel Baralhas 3 0
Ronald Pereira 3 0
Dudu V1 1 1
Jonas Toro 2 0
Lucao 1 0
Маркес Лукас 1 0
Энрике Артур II 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
13
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
26 Не забивали 25
0
0%
1
8%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
3
23%
2
15%
31-45
2
15%
3
23%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
3
23%
4
31%
76-90

Пропущено

31
22
19 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 11
5
16%
2
9%
1-15
6
19%
3
14%
16-30
8
26%
6
27%
31-45
2
6%
1
5%
46-60
3
10%
5
23%
61-75
7
23%
5
23%
76-90

Забито

14
16
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
26 Не забивали 24
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
1
7%
4
25%
46-60
3
21%
3
19%
61-75
6
43%
6
38%
76-90

Пропущено

32
13
18 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 11
7
22%
1
8%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
7
22%
2
15%
31-45
5
16%
5
38%
46-60
4
13%
1
8%
61-75
5
16%
4
31%
76-90

Забито

27
29
10 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 12
16 Не забивали 13
1
4%
1
3%
1-15
4
15%
3
10%
16-30
5
19%
3
10%
31-45
3
11%
7
24%
46-60
5
19%
5
17%
61-75
9
33%
10
34%
76-90

Пропущено

63
35
37 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 21
25 Пропускали первыми 17
33 Не пропускали 22
12
19%
3
9%
1-15
10
16%
3
9%
16-30
15
24%
8
23%
31-45
7
11%
6
17%
46-60
7
11%
6
17%
61-75
12
19%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Шапекоэнсе
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Америка Минейро - Шапекоэнсе 3:0 Шапекоэнсе - Гремио 1:3 Сантос - Шапекоэнсе 2:0 Шапекоэнсе - Жувентуде 0:2
Шапекоэнсе - Фламенго 2:2 Куяба - Шапекоэнсе 0:0 Коринтианс - Шапекоэнсе 1:0 Байя - Шапекоэнсе 3:0 Шапекоэнсе - Форталеза 1:2 Шапекоэнсе - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Шапекоэнсе 5:2 Шапекоэнсе - Атлетико Минейро 2:2 Шапекоэнсе - Сан-Паулу 1:1 Сеара - Шапекоэнсе 1:0 Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Брагантино - Шапекоэнсе 1:2 Шапекоэнсе - Флуминенсе 1:2 Спорт Ресифи - Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Шапекоэнсе 1:1 Шапекоэнсе - Америка Минейро 1:1
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Атлетико Гойяненсе - Байя 2:1 Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе - Сеара 1:1 Америка Минейро - Атлетико Гойяненсе 0:0
Атлетико Гойяненсе - Сантос 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:0 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 2:0 Спорт Ресифи - Атлетико Гойяненсе 2:0 Атлетико Гойяненсе - Гремио 2:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 2:1 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 1:0 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Форталеза - Атлетико Гойяненсе 0:3 Атлетико Гойяненсе - Куяба 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 1:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Гойяненсе - Шапекоэнсе 1:1 Байя - Атлетико Гойяненсе 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 36 25 6 5 60 - 27 81
2. Фламенго 36 21 8 7 69 - 33 71
3. Палмейрас Сан-Паулу 36 19 5 12 57 - 43 62
4. Коринтианс 36 15 11 10 39 - 34 56
5. Форталеза 36 16 7 13 42 - 43 55
6. Брагантино 36 13 14 9 51 - 42 53
7. Флуминенсе 36 14 9 13 35 - 36 51
8. Америка Минейро 36 12 13 11 39 - 37 49
9. Сеара 36 11 16 9 39 - 37 49
10. Интернасьонал Порту Алегре 36 12 12 12 43 - 39 48
11. Атлетико Гойяненсе 36 11 14 11 29 - 35 47
12. Сантос 36 11 13 12 33 - 39 46
13. Сан-Паулу 36 10 15 11 28 - 36 45
14. Атлетико Паранаэнсе 36 13 6 17 40 - 44 45
15. Куяба 36 9 16 11 32 - 36 43
16. Жувентуде 36 10 13 13 34 - 41 43
17. Байя 36 10 10 16 39 - 49 40
18. Гремио 36 11 6 19 39 - 47 39
19. Спорт Ресифи 36 8 10 18 22 - 36 34
20. Шапекоэнсе 36 1 12 23 27 - 63 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 18 16 1 1 38 - 10 49
2. Фламенго 18 13 1 4 31 - 14 40
3. Сеара 18 10 6 2 24 - 14 36
4. Флуминенсе 18 10 5 3 21 - 14 35
5. Коринтианс 18 10 4 4 25 - 17 34
6. Форталеза 18 10 4 4 24 - 18 34
7. Палмейрас Сан-Паулу 18 10 3 5 32 - 26 33
8. Сантос 18 9 5 4 20 - 13 32
9. Интернасьонал Порту Алегре 18 8 6 4 28 - 20 30
10. Америка Минейро 18 8 6 4 20 - 11 30
11. Жувентуде 18 8 6 4 18 - 15 30
12. Атлетико Паранаэнсе 18 8 4 6 23 - 21 28
13. Гремио 18 7 6 5 25 - 18 27
14. Брагантино 18 6 9 3 27 - 20 27
15. Сан-Паулу 18 6 9 3 15 - 14 27
16. Байя 18 7 5 6 25 - 22 26
17. Атлетико Гойяненсе 18 5 10 3 15 - 14 25
18. Куяба 18 6 6 6 17 - 20 24
19. Спорт Ресифи 18 5 6 7 12 - 12 21
20. Шапекоэнсе 18 0 6 12 13 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 18 9 5 4 22 - 17 32
2. Фламенго 18 8 7 3 38 - 19 31
3. Палмейрас Сан-Паулу 18 9 2 7 25 - 17 29
4. Брагантино 18 7 5 6 24 - 22 26
5. Атлетико Гойяненсе 18 6 4 8 14 - 21 22
6. Коринтианс 18 5 7 6 14 - 17 22
7. Форталеза 18 6 3 9 18 - 25 21
8. Америка Минейро 18 4 7 7 19 - 26 19
9. Куяба 18 3 10 5 15 - 16 19
10. Сан-Паулу 18 4 6 8 13 - 22 18
11. Интернасьонал Порту Алегре 18 4 6 8 15 - 19 18
12. Атлетико Паранаэнсе 18 5 2 11 17 - 23 17
13. Флуминенсе 18 4 4 10 14 - 22 16
14. Байя 18 3 5 10 14 - 27 14
15. Сантос 18 2 8 8 13 - 26 14
16. Сеара 18 1 10 7 15 - 23 13
17. Спорт Ресифи 18 3 4 11 10 - 24 13
18. Жувентуде 18 2 7 9 16 - 26 13
19. Гремио 18 4 0 14 14 - 29 12
20. Шапекоэнсе 18 1 6 11 14 - 32 9
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Энрике Артур II получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Марлон Фрейтас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Бруно Силва получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Шапекоэнсе 0:1 Атлетико Гойяненсе онлайн


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