Бразилия: Серия A 2021
0:1
Конец матча
20' Желтая карточкаBruno Silva3
21' Желтая карточкаMarlon Freitas
41' Желтая карточкаЭнрике Артур
47' Желтая карточкаEder 2
87' Желтая карточкаIgnacio2
0:1
88' ГолЭнрике Артур
31
Паулу
Жоау
33
Joilson2
21
Ignacio2
15
Ronei
5
Мойзес
17
Mike
I
11
Henrique
I
2
Dudu
V1
3
Eder
2
14
Маркес
Лукас
10
Rickson
- Основной состав
-
31 Паулу ЖоауВратарь
- Защитник
-
33 Joilson2Защитник
-
21 Ignacio2Защитник
- Защитник
-
15 RoneiПолузащитник
-
5 МойзесПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Mike IНападающий
-
11 Henrique IНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 ИорданияЗащитник
-
3 LaercioЗащитник
-
29 Тьягу МендешПолузащитник
-
23 Rene JuniorПолузащитник
-
50 ЖеуваниоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Igor Campos
-
96 Kaio Nunes
-
80 Mancha
-
Главный тренер: Felipe Endres
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Dudu V1Защитник
-
3 Eder 2Защитник
-
14 Маркес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 RicksonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Luan PolliВратарь
- Защитник
-
16 ВерлейЗащитник
- Нападающий
-
20 LucaoНападающий
-
-
13 Arnaldo II
-
18 Matheus III
-
21 Jonas Toro
-
-
Главный тренер: Marcelo Cabo
Ход матча
20'
21'
41'
46'
47'
72'
87'
88'
0:1
История личных встреч
Шапекоэнсе
Атлетико Гойяненсе
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шапекоэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mike I
|5 (1)
|0.14
|Anselmo I
|4 (2)
|0.11
|Жеуванио
|3
|0.08
|Kaio Nunes
|3
|0.08
|Перотти Педро
|3
|0.08
|Ignacio2
|2
|0.06
|Matheus Ribeiro
|2
|0.06
|Anderson Leite
|1
|0.03
|Gabriel Dal Toe Busanello
|1
|0.03
|Раванелли Феррейра
|1 (1)
|0.03
|Родригиньо Кабрал
|1
|0.03
|Derlan
|1
|0.03
|Лима Северино
|0
|0
|Иордания
|0
|0
|Деннер
|0
|0
|Bruno Silva3
|0
|0
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ze Roberto III
|6 (1)
|0.17
|Паулу Жоау
|4 (1)
|0.11
|Marlon Freitas
|3 (2)
|0.08
|Gabriel Baralhas
|3
|0.08
|Janderson
|2
|0.06
|Nathan VI
|2
|0.06
|Andre1
|1
|0.03
|Lucao
|1
|0.03
|Matheus III
|1
|0.03
|Arthur VIII
|1
|0.03
|Eder 2
|1
|0.03
|Энрике Артур II
|1
|0.03
|Монтенегро Брайан
|1
|0.03
|Маркес Лукас
|1
|0.03
|Miguel Castro Rocha Igor6
|1
|0.03
|Натанаэл
|0
|0
|Arnaldo II
|0
|0
|Dudu V1
|0
|0
Карточки
Шапекоэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anselmo I
|7
|0
|Иордания
|4
|1
|Мойзес
|5
|0
|Anderson Leite
|5
|0
|Derlan
|5
|0
|Gabriel Dal Toe Busanello
|5
|0
|Bruno Silva3
|3
|1
|Ignacio2
|4
|0
|Kaio Nunes
|2
|1
|Лима Северино
|3
|0
|Жеуванио
|3
|0
|Раванелли Феррейра
|3
|0
|Keiller
|3
|0
|Каду Рикардо II
|1
|1
|Деннер
|2
|0
|Rene Junior
|2
|0
|Matheus Ribeiro
|2
|0
|Esekel Kriado II
|2
|0
|Fernandinho IX
|2
|0
|Гуэдеш Элдер
|1
|0
|Родригиньо Кабрал
|1
|0
|Алан Сантос
|1
|0
|Ronei
|1
|0
|Henrique I
|1
|0
|Mike I
|1
|0
|Leo Gomes
|1
|0
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Willian Moraes
|10
|1
|Ze Roberto III
|8
|0
|Eder 2
|8
|0
|Janderson
|7
|0
|Andre1
|6
|0
|Паулу Жоау
|5
|0
|Fernando Miguel
|5
|0
|Marlon Freitas
|5
|0
|Miguel Castro Rocha Igor6
|5
|0
|Натанаэл
|4
|0
|Nathan VI
|4
|0
|Wanderson VIII
|3
|0
|Arnaldo II
|3
|0
|Gabriel Baralhas
|3
|0
|Ronald Pereira
|3
|0
|Dudu V1
|1
|1
|Jonas Toro
|2
|0
|Lucao
|1
|0
|Маркес Лукас
|1
|0
|Энрике Артур II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
13
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
26 Не забивали 25
0
0%
1
8%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
3
23%
2
15%
31-45
2
15%
3
23%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
3
23%
4
31%
76-90
Пропущено
31
22
19 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 11
5
16%
2
9%
1-15
6
19%
3
14%
16-30
8
26%
6
27%
31-45
2
6%
1
5%
46-60
3
10%
5
23%
61-75
7
23%
5
23%
76-90
Забито
14
16
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
26 Не забивали 24
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
1
7%
4
25%
46-60
3
21%
3
19%
61-75
6
43%
6
38%
76-90
Пропущено
32
13
18 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 11
7
22%
1
8%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
7
22%
2
15%
31-45
5
16%
5
38%
46-60
4
13%
1
8%
61-75
5
16%
4
31%
76-90
Забито
27
29
10 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 12
16 Не забивали 13
1
4%
1
3%
1-15
4
15%
3
10%
16-30
5
19%
3
10%
31-45
3
11%
7
24%
46-60
5
19%
5
17%
61-75
9
33%
10
34%
76-90
Пропущено
63
35
37 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 21
25 Пропускали первыми 17
33 Не пропускали 22
12
19%
3
9%
1-15
10
16%
3
9%
16-30
15
24%
8
23%
31-45
7
11%
6
17%
46-60
7
11%
6
17%
61-75
12
19%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Шапекоэнсе
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Америка Минейро - Шапекоэнсе 3:0 Шапекоэнсе - Гремио 1:3 Сантос - Шапекоэнсе 2:0 Шапекоэнсе - Жувентуде 0:2
Шапекоэнсе - Фламенго 2:2 Куяба - Шапекоэнсе 0:0 Коринтианс - Шапекоэнсе 1:0 Байя - Шапекоэнсе 3:0 Шапекоэнсе - Форталеза 1:2 Шапекоэнсе - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Шапекоэнсе 5:2 Шапекоэнсе - Атлетико Минейро 2:2 Шапекоэнсе - Сан-Паулу 1:1 Сеара - Шапекоэнсе 1:0 Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Брагантино - Шапекоэнсе 1:2 Шапекоэнсе - Флуминенсе 1:2 Спорт Ресифи - Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Шапекоэнсе 1:1 Шапекоэнсе - Америка Минейро 1:1
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Атлетико Гойяненсе - Байя 2:1 Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе - Сеара 1:1 Америка Минейро - Атлетико Гойяненсе 0:0
Атлетико Гойяненсе - Сантос 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:0 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 2:0 Спорт Ресифи - Атлетико Гойяненсе 2:0 Атлетико Гойяненсе - Гремио 2:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 2:1 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 1:0 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Форталеза - Атлетико Гойяненсе 0:3 Атлетико Гойяненсе - Куяба 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 1:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Гойяненсе - Шапекоэнсе 1:1 Байя - Атлетико Гойяненсе 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|36
|25
|6
|5
|60 - 27
|81
|2.
|Фламенго
|36
|21
|8
|7
|69 - 33
|71
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|36
|19
|5
|12
|57 - 43
|62
|4.
|Коринтианс
|36
|15
|11
|10
|39 - 34
|56
|5.
|Форталеза
|36
|16
|7
|13
|42 - 43
|55
|6.
|Брагантино
|36
|13
|14
|9
|51 - 42
|53
|7.
|Флуминенсе
|36
|14
|9
|13
|35 - 36
|51
|8.
|Америка Минейро
|36
|12
|13
|11
|39 - 37
|49
|9.
|Сеара
|36
|11
|16
|9
|39 - 37
|49
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|36
|12
|12
|12
|43 - 39
|48
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|36
|11
|14
|11
|29 - 35
|47
|12.
|Сантос
|36
|11
|13
|12
|33 - 39
|46
|13.
|Сан-Паулу
|36
|10
|15
|11
|28 - 36
|45
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|36
|13
|6
|17
|40 - 44
|45
|15.
|Куяба
|36
|9
|16
|11
|32 - 36
|43
|16.
|Жувентуде
|36
|10
|13
|13
|34 - 41
|43
|17.
|Байя
|36
|10
|10
|16
|39 - 49
|40
|18.
|Гремио
|36
|11
|6
|19
|39 - 47
|39
|19.
|Спорт Ресифи
|36
|8
|10
|18
|22 - 36
|34
|20.
|Шапекоэнсе
|36
|1
|12
|23
|27 - 63
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|18
|16
|1
|1
|38 - 10
|49
|2.
|Фламенго
|18
|13
|1
|4
|31 - 14
|40
|3.
|Сеара
|18
|10
|6
|2
|24 - 14
|36
|4.
|Флуминенсе
|18
|10
|5
|3
|21 - 14
|35
|5.
|Коринтианс
|18
|10
|4
|4
|25 - 17
|34
|6.
|Форталеза
|18
|10
|4
|4
|24 - 18
|34
|7.
|Палмейрас Сан-Паулу
|18
|10
|3
|5
|32 - 26
|33
|8.
|Сантос
|18
|9
|5
|4
|20 - 13
|32
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|8
|6
|4
|28 - 20
|30
|10.
|Америка Минейро
|18
|8
|6
|4
|20 - 11
|30
|11.
|Жувентуде
|18
|8
|6
|4
|18 - 15
|30
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|8
|4
|6
|23 - 21
|28
|13.
|Гремио
|18
|7
|6
|5
|25 - 18
|27
|14.
|Брагантино
|18
|6
|9
|3
|27 - 20
|27
|15.
|Сан-Паулу
|18
|6
|9
|3
|15 - 14
|27
|16.
|Байя
|18
|7
|5
|6
|25 - 22
|26
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|5
|10
|3
|15 - 14
|25
|18.
|Куяба
|18
|6
|6
|6
|17 - 20
|24
|19.
|Спорт Ресифи
|18
|5
|6
|7
|12 - 12
|21
|20.
|Шапекоэнсе
|18
|0
|6
|12
|13 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|18
|9
|5
|4
|22 - 17
|32
|2.
|Фламенго
|18
|8
|7
|3
|38 - 19
|31
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|18
|9
|2
|7
|25 - 17
|29
|4.
|Брагантино
|18
|7
|5
|6
|24 - 22
|26
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|6
|4
|8
|14 - 21
|22
|6.
|Коринтианс
|18
|5
|7
|6
|14 - 17
|22
|7.
|Форталеза
|18
|6
|3
|9
|18 - 25
|21
|8.
|Америка Минейро
|18
|4
|7
|7
|19 - 26
|19
|9.
|Куяба
|18
|3
|10
|5
|15 - 16
|19
|10.
|Сан-Паулу
|18
|4
|6
|8
|13 - 22
|18
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|4
|6
|8
|15 - 19
|18
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|5
|2
|11
|17 - 23
|17
|13.
|Флуминенсе
|18
|4
|4
|10
|14 - 22
|16
|14.
|Байя
|18
|3
|5
|10
|14 - 27
|14
|15.
|Сантос
|18
|2
|8
|8
|13 - 26
|14
|16.
|Сеара
|18
|1
|10
|7
|15 - 23
|13
|17.
|Спорт Ресифи
|18
|3
|4
|11
|10 - 24
|13
|18.
|Жувентуде
|18
|2
|7
|9
|16 - 26
|13
|19.
|Гремио
|18
|4
|0
|14
|14 - 29
|12
|20.
|Шапекоэнсе
|18
|1
|6
|11
|14 - 32
|9