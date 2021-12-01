1:1
Первый тайм: 41'
Стадион: Hoeddvoll Stadion
0:1
7' Гол в свои воротаEirik Saunes
11' Желтая карточкаСкривен Альфред
11' Желтая карточкаJoachim Olufsen
1:1
38' ГолSyver Skundberg Skeide
14
Eirik
Saunes
10
Bendik
Rise
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Eirik SaunesПолузащитник
-
10 Bendik RiseПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Steinar Lein
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Хёуге РунарНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Vegard FiskeЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Tom Dent
Ход матча
7'
0:1
11'
11'
38'
История личных встреч
Хёдд
Стйордалс Блинк
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Хёдд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Арендал - Хёдд 2:2 Хёдд - Арендал 2:1 Хёдд - Берум 3:1 Мосс - Хёдд 1:3
Сенья - Хёдд 0:4 Хёдд - Волеренга-2 7:1 Альта - Хёдд 1:4 Хёдд - Эйдсвольд 2:0 Тромсдален - Хёдд 0:0 Хёдд - Аскер 1:1 Флёя - Хёдд 2:6 Хёдд - Конгсвингер 0:0 Квик-Халден - Хёдд 0:1 Хёдд - Флорё 7:1 Браттвог - Хёдд 3:1 Хёдд - Тромсдален 4:0 Эйдсвольд - Хёдд 0:4 Хёдд - Флёя 1:0 Конгсвингер - Хёдд 1:0 Хёдд - Мольде 1:2
Стйордалс Блинк
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Стйордалс Блинк - Олесунн 1:0 Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Согндаль - Стйордалс Блинк 1:1 Стйордалс Блинк - Хам-Кам 0:1
Стйордалс Блинк - Дьерв 2:2 Стйордалс Блинк - Улленсакер-Киса 0:0 Рёуфосс - Стйордалс Блинк 5:2 Стйордалс Блинк - Старт 2:2 КФУМ - Стйордалс Блинк 1:0 Стйордалс Блинк - Фредрикстад 3:0 Санднес - Стйордалс Блинк 2:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 1:0 Стйордалс Блинк - Стрёммен 1:1 Гроруд - Стйордалс Блинк 1:2 Стйордалс Блинк - Брюне 2:1 Фредрикстад - Стйордалс Блинк 5:1 Стйордалс Блинк - Рёуфосс 0:1 Нардо - Стйордалс Блинк 3:0 НТНУИ - Стйордалс Блинк 0:6 Старт - Стйордалс Блинк 4:1