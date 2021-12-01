  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия: Первый дивизион: Квалификация: Финал
Хёдд
3:2
Конец матча

Стадион:
Стйордалс Блинк
0'
0:1
7' Гол в свои ворота
Eirik Saunes
10' Желтая карточка
Скривен Альфред
10' Желтая карточка
Joachim Olufsen
1:1
38' Гол
Syver Skundberg Skeide
2:1
43' Гол
Joakim Wrele
3:1
63' Гол
Eirik Saunes
3:2
76' Гол
Mats Lillebo
84' Желтая карточка
Фооснес Александер
90'+65
77
Ориджи
Арнольд
3
Magnus
Nybakken
Bruun-Hansen
6
Joakim
Wrele
4
Peder
Neersveen
14
Eirik
Saunes
10
Bendik
Rise
20
Syver
Skundberg
Skeide
5
Vebjoern
Hagen
23
Скривен
Альфред
7
Robin
Hjelmeseth
11
Oscar
Johannes
Loeken
12
Саннберг
Расмус
3
Dejan
Corovic
29
Robin
Bjoernholm-Jatta
4
Люндал
Мартин
24
Фооснес
Александер
14
Morten
Strand
18
Haavard
Kleven
Lorentsen
21
Холланд-Тёссе
Кьетил
27
Johann
Kosberg
11
Joachim
Olufsen
19
Хёуге
Рунар
Хёдд
3-4-3
Стйордалс Блинк
4-3-3

История личных встреч

Хёдд
Стйордалс Блинк

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ВД
2:3
ВД
4:0
ВД
2:0

Результаты последних матчей

Хёдд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Арендал - Хёдд 2:2 Хёдд - Арендал 2:1 Хёдд - Берум 3:1 Мосс - Хёдд 1:3
Сенья - Хёдд 0:4 Хёдд - Волеренга-2 7:1 Альта - Хёдд 1:4 Хёдд - Эйдсвольд 2:0 Тромсдален - Хёдд 0:0 Хёдд - Аскер 1:1 Флёя - Хёдд 2:6 Хёдд - Конгсвингер 0:0 Квик-Халден - Хёдд 0:1 Хёдд - Флорё 7:1 Браттвог - Хёдд 3:1 Хёдд - Тромсдален 4:0 Эйдсвольд - Хёдд 0:4 Хёдд - Флёя 1:0 Конгсвингер - Хёдд 1:0 Хёдд - Мольде 1:2
Стйордалс Блинк
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Стйордалс Блинк - Олесунн 1:0 Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Согндаль - Стйордалс Блинк 1:1 Стйордалс Блинк - Хам-Кам 0:1
Стйордалс Блинк - Дьерв 2:2 Стйордалс Блинк - Улленсакер-Киса 0:0 Рёуфосс - Стйордалс Блинк 5:2 Стйордалс Блинк - Старт 2:2 КФУМ - Стйордалс Блинк 1:0 Стйордалс Блинк - Фредрикстад 3:0 Санднес - Стйордалс Блинк 2:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 1:0 Стйордалс Блинк - Стрёммен 1:1 Гроруд - Стйордалс Блинк 1:2 Стйордалс Блинк - Брюне 2:1 Фредрикстад - Стйордалс Блинк 5:1 Стйордалс Блинк - Рёуфосс 0:1 Нардо - Стйордалс Блинк 3:0 НТНУИ - Стйордалс Блинк 0:6 Старт - Стйордалс Блинк 4:1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Йоаким Вреле бьет в цель!
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Syver Skundberg Skeide бьет в цель!
  • Желтая карточка
    10'
    Joachim Olufsen получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Скривен Альфред получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Eirik Saunes уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хёдд 3:2 Стйордалс Блинк онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 