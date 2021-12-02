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  3. Швеция: Суперэттан: Квалификация: Финал
Сковде АИК
3:0
Конец матча
Акрополис
0'
1:0
45' Гол
Viktor Granath
2:0
47' Гол
Daniel Ask
3:0
59' Гол
Elias Lindell
71' Желтая карточка
Сиводедов Кристиан Рубио
77' Желтая карточка
Вейлид Сесар
78' Желтая карточка
William Granath
90'+6
Сковде АИК
4-4-2
Акрополис

Результаты последних матчей

Сковде АИК
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Линчёпинг Сити - Сковде АИК 0:6 Сковде АИК - Отвидаберг 1:1 Ассирийска Турабдин - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Утсиктенс 3:3
Сковде АИК - ИФК Мальмё 3:0 Тролльхеттан - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Линдоме 1:0 Лундс ФФ - Сковде АИК 1:5 Сковде АИК - Твоокер 1:1 Эстерлен - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Оскаршамнс АИК 2:0 Сковде АИК - Юнгшиле 1:1 Венерсборг - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Торнс 2:1 Квидинг ФИФ - Сковде АИК 1:1 Сковде АИК - Линчёпинг Сити 5:0 ИФК Мальмё - Сковде АИК 2:2 Хускварна - Сковде АИК 1:1 Сковде АИК - Лундс ФФ 1:0 Твоокер - Сковде АИК 0:2
Акрополис
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эстер - Акрополис 2:1 Акрополис - ГАИС 0:0 Браге - Акрополис 2:0 Акрополис - Треллеборг 3:1
Акрополис - Ландскруна 1:0 Сундсвалль - Акрополис 3:0 Акрополис - Сирианска Эскильстуна 1:0 Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Васалунд - Акрополис 0:1 Акрополис - Вестерос 0:2 Эргрюте - Акрополис 3:1 Фалькенберг - Акрополис 3:3 Акрополис - Вернаму 1:2 Норрбю - Акрополис 0:1 ИФК Лидинго - Акрополис 1:2 Акрополис - Хельсинборг 0:3 Вестерос - Акрополис 2:3 Акрополис - Эстер 1:0 ГАИС - Акрополис 1:1 Акрополис - Норрбю 0:3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Viktor Granath бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сковде АИК 3:0 Акрополис онлайн


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