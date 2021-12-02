3:0
Конец матча
1:0
45' ГолViktor Granath
2:0
47' ГолDaniel Ask
3:0
59' ГолElias Lindell
71' Желтая карточкаСиводедов Кристиан Рубио
77' Желтая карточкаВейлид Сесар
78' Желтая карточкаWilliam Granath
- Основной состав
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18 Башич АлдинНападающий
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14 Mikael Moerk
- Запасные игроки
- Полузащитник
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17 Samuel Gladh
-
23 David Frisk
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- Основной состав
-
22 Альвбоге ЙонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Kewin Lounis
-
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Главный тренер: Христопулос Янис
Ход матча
45'
1:0
47'
2:0
59'
3:0
77'
78'
Результаты последних матчей
Сковде АИК
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Линчёпинг Сити - Сковде АИК 0:6 Сковде АИК - Отвидаберг 1:1 Ассирийска Турабдин - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Утсиктенс 3:3
Сковде АИК - ИФК Мальмё 3:0 Тролльхеттан - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Линдоме 1:0 Лундс ФФ - Сковде АИК 1:5 Сковде АИК - Твоокер 1:1 Эстерлен - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Оскаршамнс АИК 2:0 Сковде АИК - Юнгшиле 1:1 Венерсборг - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Торнс 2:1 Квидинг ФИФ - Сковде АИК 1:1 Сковде АИК - Линчёпинг Сити 5:0 ИФК Мальмё - Сковде АИК 2:2 Хускварна - Сковде АИК 1:1 Сковде АИК - Лундс ФФ 1:0 Твоокер - Сковде АИК 0:2
Акрополис
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эстер - Акрополис 2:1 Акрополис - ГАИС 0:0 Браге - Акрополис 2:0 Акрополис - Треллеборг 3:1
Акрополис - Ландскруна 1:0 Сундсвалль - Акрополис 3:0 Акрополис - Сирианска Эскильстуна 1:0 Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Васалунд - Акрополис 0:1 Акрополис - Вестерос 0:2 Эргрюте - Акрополис 3:1 Фалькенберг - Акрополис 3:3 Акрополис - Вернаму 1:2 Норрбю - Акрополис 0:1 ИФК Лидинго - Акрополис 1:2 Акрополис - Хельсинборг 0:3 Вестерос - Акрополис 2:3 Акрополис - Эстер 1:0 ГАИС - Акрополис 1:1 Акрополис - Норрбю 0:3