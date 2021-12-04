3:0
Конец матча
Стадион: M.U.S Stadion Sandskogan Зрители: 618
1:0
4' ГолRobin Bjoernholm-Jatta
6' Желтая карточкаMorten Strand
2:0
10' ГолMats Lillebo
32' Желтая карточкаRobin Bjoernholm-Jatta
53' Желтая карточкаMagnus Nybakken Bruun-Hansen
63' Желтая карточкаБеньяминсен Янн
3:0
75' ГолMats Lillebo
81' Желтая карточкаЛюндал Мартин
90' Желтая карточкаHaakon Leine
19
Хёуге
Рунар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хёуге РунарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Vegard FiskeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tom Dent
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Eirik SaunesПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Bendik RiseПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Steinar Lein
Ход матча
10'
2:0
63'
75'
3:0
81'
90'
История личных встреч
Стйордалс Блинк
Хёдд
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Стйордалс Блинк
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хёдд - Стйордалс Блинк 3:2 Стйордалс Блинк - Олесунн 1:0 Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Согндаль - Стйордалс Блинк 1:1
Стйордалс Блинк - Хам-Кам 0:1 Стйордалс Блинк - Дьерв 2:2 Стйордалс Блинк - Улленсакер-Киса 0:0 Рёуфосс - Стйордалс Блинк 5:2 Стйордалс Блинк - Старт 2:2 КФУМ - Стйордалс Блинк 1:0 Стйордалс Блинк - Фредрикстад 3:0 Санднес - Стйордалс Блинк 2:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 1:0 Стйордалс Блинк - Стрёммен 1:1 Гроруд - Стйордалс Блинк 1:2 Стйордалс Блинк - Брюне 2:1 Фредрикстад - Стйордалс Блинк 5:1 Стйордалс Блинк - Рёуфосс 0:1 Нардо - Стйордалс Блинк 3:0 НТНУИ - Стйордалс Блинк 0:6
Хёдд
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Хёдд - Стйордалс Блинк 3:2 Арендал - Хёдд 2:2 Хёдд - Арендал 2:1 Хёдд - Берум 3:1
Мосс - Хёдд 1:3 Сенья - Хёдд 0:4 Хёдд - Волеренга-2 7:1 Альта - Хёдд 1:4 Хёдд - Эйдсвольд 2:0 Тромсдален - Хёдд 0:0 Хёдд - Аскер 1:1 Флёя - Хёдд 2:6 Хёдд - Конгсвингер 0:0 Квик-Халден - Хёдд 0:1 Хёдд - Флорё 7:1 Браттвог - Хёдд 3:1 Хёдд - Тромсдален 4:0 Эйдсвольд - Хёдд 0:4 Хёдд - Флёя 1:0 Конгсвингер - Хёдд 1:0