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  3. Норвегия: Первый дивизион: Квалификация: Финал
Стйордалс Блинк
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 618
Хёдд
0'
1:0
4' Гол
Robin Bjoernholm-Jatta
6' Желтая карточка
Morten Strand
2:0
10' Гол
Mats Lillebo
32' Желтая карточка
Robin Bjoernholm-Jatta
53' Желтая карточка
Magnus Nybakken Bruun-Hansen
63' Желтая карточка
Беньяминсен Янн
3:0
75' Гол
Mats Lillebo
81' Желтая карточка
Люндал Мартин
90' Желтая карточка
Haakon Leine
90'+7
12
Саннберг
Расмус
2
Lars
Ramstad
29
Robin
Bjoernholm-Jatta
4
Люндал
Мартин
24
Фооснес
Александер
6
Fredrik
Vinje
25
Lasse
Bransdal
14
Morten
Strand
21
Холланд-Тёссе
Кьетил
19
Хёуге
Рунар
9
Mats
Lillebo
77
Ориджи
Арнольд
4
Peder
Neersveen
3
Magnus
Nybakken
Bruun-Hansen
6
Joakim
Wrele
14
Eirik
Saunes
20
Syver
Skundberg
Skeide
10
Bendik
Rise
5
Vebjoern
Hagen
23
Скривен
Альфред
7
Robin
Hjelmeseth
11
Oscar
Johannes
Loeken
Стйордалс Блинк
4-1-4-1
Хёдд
3-4-3

История личных встреч

Стйордалс Блинк
Хёдд

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПД
3:2
ВД
2:3
ВД
4:0
ВД
2:0

Результаты последних матчей

Стйордалс Блинк
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хёдд - Стйордалс Блинк 3:2 Стйордалс Блинк - Олесунн 1:0 Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Согндаль - Стйордалс Блинк 1:1
Стйордалс Блинк - Хам-Кам 0:1 Стйордалс Блинк - Дьерв 2:2 Стйордалс Блинк - Улленсакер-Киса 0:0 Рёуфосс - Стйордалс Блинк 5:2 Стйордалс Блинк - Старт 2:2 КФУМ - Стйордалс Блинк 1:0 Стйордалс Блинк - Фредрикстад 3:0 Санднес - Стйордалс Блинк 2:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 1:0 Стйордалс Блинк - Стрёммен 1:1 Гроруд - Стйордалс Блинк 1:2 Стйордалс Блинк - Брюне 2:1 Фредрикстад - Стйордалс Блинк 5:1 Стйордалс Блинк - Рёуфосс 0:1 Нардо - Стйордалс Блинк 3:0 НТНУИ - Стйордалс Блинк 0:6
Хёдд
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Хёдд - Стйордалс Блинк 3:2 Арендал - Хёдд 2:2 Хёдд - Арендал 2:1 Хёдд - Берум 3:1
Мосс - Хёдд 1:3 Сенья - Хёдд 0:4 Хёдд - Волеренга-2 7:1 Альта - Хёдд 1:4 Хёдд - Эйдсвольд 2:0 Тромсдален - Хёдд 0:0 Хёдд - Аскер 1:1 Флёя - Хёдд 2:6 Хёдд - Конгсвингер 0:0 Квик-Халден - Хёдд 0:1 Хёдд - Флорё 7:1 Браттвог - Хёдд 3:1 Хёдд - Тромсдален 4:0 Эйдсвольд - Хёдд 0:4 Хёдд - Флёя 1:0 Конгсвингер - Хёдд 1:0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Robin Bjoernholm-Jatta получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Mats Lillebo бьет в цель!
  • Желтая карточка
    6'
    Morten Strand получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Robin Bjoernholm-Jatta бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Стйордалс Блинк 3:0 Хёдд онлайн


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