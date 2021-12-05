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  3. Швеция: Суперэттан: Квалификация: Финал
Акрополис
0:0
Второй тайм: 69'
Сковде АИК
0'
27' Желтая карточка
William Granath
41' Желтая карточка
Осбринк Понтус
45' Желтая карточка
Абрахамссон Александер
69'
Акрополис
Сковде АИК
4-4-2

История личных встреч

Акрополис
Сковде АИК

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
3:0

Результаты последних матчей

Акрополис
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сковде АИК - Акрополис 3:0 Эстер - Акрополис 2:1 Акрополис - ГАИС 0:0 Браге - Акрополис 2:0
Акрополис - Треллеборг 3:1 Акрополис - Ландскруна 1:0 Сундсвалль - Акрополис 3:0 Акрополис - Сирианска Эскильстуна 1:0 Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Васалунд - Акрополис 0:1 Акрополис - Вестерос 0:2 Эргрюте - Акрополис 3:1 Фалькенберг - Акрополис 3:3 Акрополис - Вернаму 1:2 Норрбю - Акрополис 0:1 ИФК Лидинго - Акрополис 1:2 Акрополис - Хельсинборг 0:3 Вестерос - Акрополис 2:3 Акрополис - Эстер 1:0 ГАИС - Акрополис 1:1
Сковде АИК
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Сковде АИК - Акрополис 3:0 Линчёпинг Сити - Сковде АИК 0:6 Сковде АИК - Отвидаберг 1:1 Ассирийска Турабдин - Сковде АИК 0:1
Сковде АИК - Утсиктенс 3:3 Сковде АИК - ИФК Мальмё 3:0 Тролльхеттан - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Линдоме 1:0 Лундс ФФ - Сковде АИК 1:5 Сковде АИК - Твоокер 1:1 Эстерлен - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Оскаршамнс АИК 2:0 Сковде АИК - Юнгшиле 1:1 Венерсборг - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Торнс 2:1 Квидинг ФИФ - Сковде АИК 1:1 Сковде АИК - Линчёпинг Сити 5:0 ИФК Мальмё - Сковде АИК 2:2 Хускварна - Сковде АИК 1:1 Сковде АИК - Лундс ФФ 1:0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Абрахамссон Александер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Осбринк Понтус получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    William Granath получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Акрополис
Ничья
Сковде АИК
2.94
3.68
4.66
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Где смотреть матч Акрополис 0:0 Сковде АИК онлайн


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