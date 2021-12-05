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  3. Швеция: Суперэттан: Квалификация: Финал
Акрополис
0:0
Конец матча
Сковде АИК
0'
27' Желтая карточка
William Granath
41' Желтая карточка
Осбринк Понтус
45' Желтая карточка
Абрахамссон Александер
83' Желтая карточка
Mikael Moerk
90' Желтая карточка
Viktor Granath
90'+6
Акрополис
Сковде АИК
4-4-2

История личных встреч

Акрополис
Сковде АИК

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
3:0

Результаты последних матчей

Акрополис
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сковде АИК - Акрополис 3:0 Эстер - Акрополис 2:1 Акрополис - ГАИС 0:0 Браге - Акрополис 2:0
Акрополис - Треллеборг 3:1 Акрополис - Ландскруна 1:0 Сундсвалль - Акрополис 3:0 Акрополис - Сирианска Эскильстуна 1:0 Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Васалунд - Акрополис 0:1 Акрополис - Вестерос 0:2 Эргрюте - Акрополис 3:1 Фалькенберг - Акрополис 3:3 Акрополис - Вернаму 1:2 Норрбю - Акрополис 0:1 ИФК Лидинго - Акрополис 1:2 Акрополис - Хельсинборг 0:3 Вестерос - Акрополис 2:3 Акрополис - Эстер 1:0 ГАИС - Акрополис 1:1
Сковде АИК
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Сковде АИК - Акрополис 3:0 Линчёпинг Сити - Сковде АИК 0:6 Сковде АИК - Отвидаберг 1:1 Ассирийска Турабдин - Сковде АИК 0:1
Сковде АИК - Утсиктенс 3:3 Сковде АИК - ИФК Мальмё 3:0 Тролльхеттан - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Линдоме 1:0 Лундс ФФ - Сковде АИК 1:5 Сковде АИК - Твоокер 1:1 Эстерлен - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Оскаршамнс АИК 2:0 Сковде АИК - Юнгшиле 1:1 Венерсборг - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Торнс 2:1 Квидинг ФИФ - Сковде АИК 1:1 Сковде АИК - Линчёпинг Сити 5:0 ИФК Мальмё - Сковде АИК 2:2 Хускварна - Сковде АИК 1:1 Сковде АИК - Лундс ФФ 1:0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Абрахамссон Александер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Осбринк Понтус получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    William Granath получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Акрополис 0:0 Сковде АИК онлайн


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