Англия: Премьер-лига 2021-2022
1:0
Второй тайм: 51'
Стадион: Стэмфорд Бридж
1:0
28' ГолЛукаку Ромелу
41' Желтая карточкаРюдигер Антонио
Ход матча
28'
1:0
41'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
16
Менди
Эдуар
19
Маунт
Мэйсон
33
Бёрн
Дэн
20
Марч
Соломон
15
Модер
Якуб
14
Лаллана
Адам
9
Мопе
Нил
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 ЖоржиньоПолузащитник
-
24 Джеймс РисПолузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Сарр МалангЗащитник
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ньигес СаульПолузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
-
18 Баркли РоссНападающий
-
29 Хаверц КайНападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Защитник
-
20 Марч СоломонЗащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Мопе НилНападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
-
24 Даффи ШейнЗащитник
-
12 Мвепу ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Челси
Брайтон
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
10 матчей
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маунт Мэйсон
|7 (1)
|0.35
|Жоржиньо II
|6 (6)
|0.3
|Лукаку Ромелу
|5
|0.25
|Джеймс Рис II
|4
|0.2
|Чилуэлл Бен
|3
|0.15
|Хаверц Кай
|2
|0.1
|Силва Тьяго
|2
|0.1
|Рюдигер Антонио
|2
|0.1
|Канте Н'Голо
|2
|0.1
|Чалоба Трево
|2
|0.1
|Пулишич Кристиан
|2
|0.1
|Ковачич Матео
|1
|0.05
|Алонсо Маркос
|1
|0.05
|Зиеш Хаким
|1
|0.05
|Вернер Тимо
|1
|0.05
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.05
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мопе Нил
|7 (1)
|0.39
|Троссар Леандро
|4 (1)
|0.22
|Макаллистер Алексис
|2 (1)
|0.11
|Мвепу Энок
|1
|0.06
|Уэлбек Данни
|1
|0.06
|Даффи Шейн
|1
|0.06
|Модер Якуб
|0
|0
|Гросс Паскаль
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Марч Соломон
|0
|0
|Биссума Ив
|0
|0
|Лемпти Тарик
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеймс Рис II
|4
|1
|Алонсо Маркос
|4
|0
|Рюдигер Антонио
|4
|0
|Жоржиньо II
|3
|0
|Зиеш Хаким
|2
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Менди Эдуар
|2
|0
|Томас Тухель
|2
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Ковачич Матео
|1
|0
|Ньигес Сауль
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Канте Н'Голо
|1
|0
|Чалоба Трево
|1
|0
|Маунт Мэйсон
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даффи Шейн
|5
|0
|Биссума Ив
|5
|0
|Лаллана Адам
|4
|0
|Вельтман Йоел
|4
|0
|Мопе Нил
|4
|0
|Санчес Роберт
|2
|1
|Уэбстер Адам
|3
|0
|Кукурелья Марк
|3
|0
|Бёрн Дэн
|2
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Макаллистер Алексис
|1
|0
|Мвепу Энок
|1
|0
|Модер Якуб
|1
|0
|Лемпти Тарик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
8
9 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
19%
1
13%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
2
10%
2
25%
61-75
6
29%
5
63%
76-90
Пропущено
8
8
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
0
0%
3
38%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Забито
21
8
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
9 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
2
10%
1
13%
1-15
5
24%
1
13%
16-30
4
19%
4
50%
31-45
3
14%
1
13%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
4
19%
1
13%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
60%
3
33%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
20%
1
11%
76-90
Забито
42
16
20 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 9
15 Забивали первыми 5
2 Не забивали 6
5
12%
1
6%
1-15
7
17%
1
6%
16-30
8
19%
5
31%
31-45
7
17%
1
6%
46-60
5
12%
2
13%
61-75
10
24%
6
38%
76-90
Пропущено
13
17
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
0
0%
4
24%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
3
23%
4
24%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
3
23%
2
12%
61-75
3
23%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1
Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0
Брайтон
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Брайтон - Брентфорд 2:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Вест Хэм - Брайтон 1:1
Брайтон - Лидс 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Норвич - Брайтон 0:0 Брайтон - Арсенал 0:0 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Суонси 2:0 Брайтон - Лестер 2:1 Брентфорд - Брайтон 0:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Кардифф Сити - Брайтон 0:2 Брайтон - Уотфорд 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|1:0 Заявка
|20
|16
|2
|2
|51 - 12
|50
|2.
|Челси
|1:0 Заявка
|20
|13
|5
|2
|43 - 13
|44
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|50 - 16
|41
|4.
|Арсенал
|Заявка
|19
|11
|2
|6
|32 - 23
|35
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 25
|31
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 20
|30
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|27 - 25
|28
|8.
|Лестер
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|31 - 33
|25
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|13 - 14
|25
|10.
|Брайтон
|0:1 Заявка
|18
|5
|8
|5
|16 - 18
|23
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|27 - 27
|23
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|7
|1
|10
|24 - 28
|22
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|20 - 29
|21
|14.
|Брентфорд
|0:1 Заявка
|18
|5
|5
|8
|21 - 25
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 29
|19
|16.
|Лидс
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 36
|16
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|22 - 35
|13
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|19 - 42
|11
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|14 - 21
|11
|20.
|Норвич
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|8 - 42
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|1:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 6
|25
|2.
|Арсенал
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 6
|22
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|4.
|Челси
|1:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 7
|21
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 6
|21
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 9
|17
|7.
|Лестер
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 15
|14
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 14
|13
|10.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|12.
|Брайтон
|0:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|9 - 8
|12
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|5 - 7
|11
|15.
|Брентфорд
|0:1 Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 11
|10
|16.
|Лидс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 15
|10
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 21
|7
|20.
|Норвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|1:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|20 - 6
|25
|2.
|Челси
|1:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 6
|23
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|28 - 10
|20
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 10
|17
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 7
|14
|7.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|8.
|Брайтон
|0:1 Заявка
|9
|2
|5
|2
|8 - 9
|11
|9.
|Брентфорд
|0:1 Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 21
|9
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|12.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|13.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|14.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|17.
|Эвертон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|3 - 23
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Челси 1:0 Брайтон
Исход игры
Челси
94.6% (159)
Ничья
3.6% (6)
Брайтон
1.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
35.56% (48)
Меньше
64.44% (87)
Обе команды забьют
Да
28.15% (38)
Нет
71.85% (97)
Популярный счёт
2:0 Челси
42.3% (71)
2:1 Челси
10.7% (18)
3:1 Челси
8.9% (15)
1:0 Челси
7.7% (13)
3:0 Челси
6% (10)
4:0 Челси
1.2% (2)
1:1 Ничья
1.2% (2)
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