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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Челси
1:0
Второй тайм: 51'

Стадион:
Брайтон
0'
1:0
28' Гол
Лукаку Ромелу
41' Желтая карточка
Рюдигер Антонио
51'

Ход матча

27'
Алонсо Маркос
Джеймс Рис
 
28'
Лукаку Ромелу
(Маунт Мэйсон)
1:0
41'
Рюдигер Антонио
 
46'
Чалоба Трево
Кристенсен Андреас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 168
Челси 94.6% (159)
X 3.6% (6)
Брайтон 1.8% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Брайтон
1.40
6.14
9.17
Все Коэффициенты
Новости
16
Менди
Эдуар
28
Аспиликуэта
Сесар
4
Кристенсен
Андреас
2
Рюдигер
Антонио
10
Пулишич
Кристиан
8
Ковачич
Матео
5
Жоржиньо
II
24
Джеймс
Рис
II
19
Маунт
Мэйсон
20
Хадсон-Одои
Каллум
9
Лукаку
Ромелу
1
Санчес
Роберт
2
Лемпти
Тарик
34
Вельтман
Йоел
33
Бёрн
Дэн
3
Кукурелья
Марк
20
Марч
Соломон
15
Модер
Якуб
14
Лаллана
Адам
8
Биссума
Ив
10
Макаллистер
Алексис
9
Мопе
Нил
Челси
3-4-2-1
Брайтон
5-4-1

История личных встреч

Челси
Брайтон

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

10 матчей

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ТМС
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ММ(
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маунт Мэйсон 7 (1) 0.35
Жоржиньо II 6 (6) 0.3
Лукаку Ромелу 5 0.25
Джеймс Рис II 4 0.2
Чилуэлл Бен 3 0.15
Хаверц Кай 2 0.1
Силва Тьяго 2 0.1
Рюдигер Антонио 2 0.1
Канте Н'Голо 2 0.1
Чалоба Трево 2 0.1
Пулишич Кристиан 2 0.1
Ковачич Матео 1 0.05
Алонсо Маркос 1 0.05
Зиеш Хаким 1 0.05
Вернер Тимо 1 0.05
Хадсон-Одои Каллум 1 0.05
Аспиликуэта Сесар 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мопе Нил 7 (1) 0.39
Троссар Леандро 4 (1) 0.22
Макаллистер Алексис 2 (1) 0.11
Мвепу Энок 1 0.06
Уэлбек Данни 1 0.06
Даффи Шейн 1 0.06
Модер Якуб 0 0
Гросс Паскаль 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Марч Соломон 0 0
Биссума Ив 0 0
Лемпти Тарик 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймс Рис II 4 1
Алонсо Маркос 4 0
Рюдигер Антонио 4 0
Жоржиньо II 3 0
Зиеш Хаким 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Менди Эдуар 2 0
Томас Тухель 2 0
Силва Тьяго 1 0
Ковачич Матео 1 0
Ньигес Сауль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Канте Н'Голо 1 0
Чалоба Трево 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даффи Шейн 5 0
Биссума Ив 5 0
Лаллана Адам 4 0
Вельтман Йоел 4 0
Мопе Нил 4 0
Санчес Роберт 2 1
Уэбстер Адам 3 0
Кукурелья Марк 3 0
Бёрн Дэн 2 0
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0
Макаллистер Алексис 1 0
Мвепу Энок 1 0
Модер Якуб 1 0
Лемпти Тарик 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
8
9 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
19%
1
13%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
2
10%
2
25%
61-75
6
29%
5
63%
76-90

Пропущено

8
8
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
0
0%
3
38%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Забито

21
8
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
9 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
2
10%
1
13%
1-15
5
24%
1
13%
16-30
4
19%
4
50%
31-45
3
14%
1
13%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
4
19%
1
13%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
60%
3
33%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Забито

42
16
20 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 9
15 Забивали первыми 5
2 Не забивали 6
5
12%
1
6%
1-15
7
17%
1
6%
16-30
8
19%
5
31%
31-45
7
17%
1
6%
46-60
5
12%
2
13%
61-75
10
24%
6
38%
76-90

Пропущено

13
17
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
0
0%
4
24%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
3
23%
4
24%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
3
23%
2
12%
61-75
3
23%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1
Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0
Брайтон
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Брайтон - Брентфорд 2:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Вест Хэм - Брайтон 1:1
Брайтон - Лидс 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Норвич - Брайтон 0:0 Брайтон - Арсенал 0:0 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Суонси 2:0 Брайтон - Лестер 2:1 Брентфорд - Брайтон 0:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Кардифф Сити - Брайтон 0:2 Брайтон - Уотфорд 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 1:0 Заявка 20 16 2 2 51 - 12 50
2. Челси 1:0 Заявка 20 13 5 2 43 - 13 44
3. Ливерпуль Заявка 19 12 5 2 50 - 16 41
4. Арсенал Заявка 19 11 2 6 32 - 23 35
5. Вест Хэм Заявка 19 9 4 6 34 - 25 31
6. Тоттенхэм Заявка 17 9 3 5 22 - 20 30
7. Манчестер Юнайтед Заявка 17 8 4 5 27 - 25 28
8. Лестер Заявка 18 7 4 7 31 - 33 25
9. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 13 - 14 25
10. Брайтон 0:1 Заявка 18 5 8 5 16 - 18 23
11. Кристал Пэлас Заявка 19 5 8 6 27 - 27 23
12. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 24 - 28 22
13. Саутгемптон Заявка 19 4 9 6 20 - 29 21
14. Брентфорд 0:1 Заявка 18 5 5 8 21 - 25 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
16. Лидс Заявка 18 3 7 8 18 - 36 16
17. Уотфорд Заявка 17 4 1 12 22 - 35 13
18. Ньюкасл Заявка 19 1 8 10 19 - 42 11
19. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
20. Норвич Заявка 19 2 4 13 8 - 42 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 1:0 Заявка 10 8 1 1 31 - 6 25
2. Арсенал Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
4. Челси 1:0 Заявка 10 6 3 1 23 - 7 21
5. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
6. Кристал Пэлас Заявка 10 4 5 1 18 - 9 17
7. Лестер Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
8. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 18 - 15 14
9. Астон Вилла Заявка 9 4 1 4 15 - 14 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Брайтон 0:1 Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
13. Саутгемптон Заявка 9 2 6 1 9 - 8 12
14. Вулверхэмптон Заявка 9 3 2 4 5 - 7 11
15. Брентфорд 0:1 Заявка 9 3 1 5 10 - 11 10
16. Лидс Заявка 9 2 4 3 10 - 15 10
17. Ньюкасл Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 9 2 1 6 11 - 21 7
20. Норвич Заявка 10 1 2 7 5 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 1:0 Заявка 10 8 1 1 20 - 6 25
2. Челси 1:0 Заявка 10 7 2 1 20 - 6 23
3. Ливерпуль Заявка 10 6 2 2 28 - 10 20
4. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 16 - 10 17
5. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
6. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
7. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
8. Брайтон 0:1 Заявка 9 2 5 2 8 - 9 11
9. Брентфорд 0:1 Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
10. Саутгемптон Заявка 10 2 3 5 11 - 21 9
11. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
12. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
13. Тоттенхэм Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
14. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
15. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
16. Кристал Пэлас Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
17. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
18. Норвич Заявка 9 1 2 6 3 - 23 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    52'
    Пулишич на правом фланге обороны пытался отобрать мяч у Марча, но в итоге попал по ноге соперника. Опасный штрафной будет подан "чайками".
  • 51'
    Мопе едва не запрессинговал Менди, который выбил мяч в нападающего, но снаряд срикошетил в сторону.
  • Угловой
    50'
    В первой контратаке "синие" заработали угловой на правом фланге. Подача от Маунта следовала снова в район линии вратарской площади, но Лукаку в этот раз до мяча не добрался.
  • Штанга
    49'
    ОПАСНО! После диагональной подачи слева от Лалланы Модер переправлял в касание мяч по дуге в воротам, но снаряд упал на перекладину, от которой отскочил за пределы поля.
  • Опасный момент
    48'
    В агрессивном прессинге футболисты "Брайтона" заставили соперников ошибиться, заработав аут на правом фланге. После вбрасывания следовала прострельная передача в штрафную площадку, но Чалоба сумел отбить мяч.
  • Замена
    47'
    Вторая замена произошла в составе "Челси" в перерыве: вместо имеющего проблемы со спиной Андреаса Кристенсена на поле вышел Трево Чалоба.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Челси" пока что с минимальным счётом переигрывает "Брайтон". Отдыхаем...
  • Опасный момент
    45'
    Макаллистер с дальней дистанции плотно палил по воротам хозяев, но Менди видел этот удар, успел переместиться м намертво поймал "ядро".
  • 45'
    "Брайтон" большими силами не стремится идти в атаку на последних минутах первого тайма. Идти ва-банк пока что рано.
  • 45'
    Заброс по правому флангу у гостей следовал на забегание Лалланы, но того сумел опередить сыгравший на выходе Менди, который просто выбил мяч в аут.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты компенсировано.
  • 44'
    Попытались контратаковать хозяева поля в концовке первого тайма, но Маунту не удалось в касание выполнить сложный точный пас.
  • Опасный момент
    43'
    После подачи углового мяч снова был недалеко отбит "синими", и с подбора с лёту пробивал Лемпти, но не поймал он мяч нормально на ногу, и снаряд полетел над перекладиной.
  • Угловой
    42'
    Со стандарта мяч подавал Марч на дальнюю штангу, но там выше всех выпрыгнул Рюдигер, который отбил мяч на очередной угловой.
  • Желтая карточка
    41'
    Рюдигер в грубом подкате на левом фланге обороны атаковал Лемпти, за что получил жёлтую карточку. Антонио иронично улыбается, считая, что он не фолил.
  • Угловой
    40'
    Два угловых кряду с левого фланга подали гости, и после второй подачи мяч был отбит из штрафной площади, а с подбора пробивал Лаллана, но не попал на этот раз в створ ворот англичанин.
  • Опасный момент
    39'
    ОПАСНО! Пожар некоторый возник в штрафной площади "Челси", и в этой неразберихе по воротам с 13 метров палил Лаллана, но Менди сумел в броске потащить мяч на угловой.
  • Опасный момент
    38'
    После прострела Марча с левого фланга защитники "Челси" отбили мяч недалеко, после чего с подбора пробивал Биссума, но прямо в Менди мяч полетел.
  • 37'
    Вынуждены сейчас "чайки" пытаться вскрывать массированные оборонительные порядки соперника.
  • 36'
    Мопе мощно пробивал метров с 23, но лишь проверил на прочность Рюдигера. Защитник от удара не удержался на ногах, но после этого поднялся на ноги, демонстрируя, что с ним всё в порядке.
  • 35'
    С правого фланга подача шла в штрафную площадку хозяев, но слишком близко к воротам мяч летел, и его на выходе сумел выловить Менди.
  • 34'
    Кукурелья заработал угловой для "Брайтона" на левом фланге, но подача от флажка получилась слишком низкой, и ближайший защитник "Челси" спокойно выбил мяч подальше.
  • 33'
    6:2 - такова статистика по ударам по воротам на эту минуту. "Синие" при этом попали в створ чужих ворот четырежды, а соперники - ни разу.
  • 32'
    Отошли после первого забитого гола лондонцы на свою половину поля, и в дальнейшем будут играть просто по счёту, ожидая, когда соперники начнут раскрываться.
  • Видеоповтор
    31'
    Принялся негодовать Мопе после получения медицинской помощи, показывая, что Лукаку намеренно отмахнулся от него, но по повтору такого нельзя сказать.
  • Травма, повреждение
    30'
    Повреждение в стыке с Лукаку в голевом эпизоде получил Мопе, но не фолил против него Ромелу, и судьи на VAR подтвердили, что это был хороший гол.
  • Описание гола
    29'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Ромелу Лукаку.
    С углового пошла подача в район линии вратарской площади, где не смогли сдержать защитники Лукаку, который головой переправил мяч точно в сетку ворот.
  • Замена
    28'
    Вынужденная замена в составе "Челси": вместо травмированного Риса Джеймса на поле вышел Маркос Алонсо.
  • Травма, повреждение
    27'
    Джеймс теперь оказался на газоне с травмой. По всей видимости, дёрнул мышцу, а если так, то это на 99% понадобится замена в самое ближайшее время.
  • Опасный момент
    26'
    Жоржиньо снова забросил мяч на Лукаку на правый край, а тот выполнил пас в штрафную площадку на Маунта, который с острого угла пробивал низом на силу - Санчес ногой парировал мяч на угловой.
  • 25'
    В контратаке "Брайтона" вертикальная передача следовала на ход Лемпти, но тот теперь наткнулся на корпус Рюдигера. Очень чётко работают в своих зонах защитники "Челси".
  • Травма, повреждение
    24'
    У Кристенсена какие-то проблемы возникли. Присел он на газон и просит замену, судя по всему. Похоже, обострились у парня былые проблемы со спиной. Очень жаль.
  • 23'
    Зажаты в последние минуты "чайки" на своей половине поля, не успевая накрывать своих соперников.  В глубине поля сейчас заработали штрафной удар "синие".
  • Угловой
    22'
    Стараниями Хадсона-Одои на левом фланге угловой заработали "синие". Разыгран был мяч накоротке, после чего сам Каллум решил выполнить диагональную подачу, но слишком сильно и высоко был пущен игровой снаряд.
  • 21'
    Джеймс теперь с дальней дистанции по воротам пробивал, но и у него получилось слабо, пусть даже он попал в створ ворот. Легко мяч забрал Санчес.
  • 20'
    В ответной атаке с дальней дистанции по воротам пробивал Кукурелья, но получилось у него слабовато, да ещё и правее створа ворот мяч прокатился, совсем никак не напугав Менди.
  • Опасный момент
    19'
    Атака вторым темпом "Челси" закончилась точным навесом с правого фланга от Джеймса на голову Рюдигера, но немец пробил со "второго этажа" прямо в то место, где находился Санчес.
  • Штанга
    18'
    ОПАСНО! Снова Санчес на выходе не уверенно сыграл, смахнув мяч в центр штрафной площади, откуда Аспиликуэта пробивал, но после небольшого рикошета от защитника мяч попал всего лишь в правую штангу.
  • Угловой
    17'
    На правом фланге сумели заработали угловой "пенсионеры". Большими силами к чужим владениям подтягиваются подопечные Томаса Тухеля.
  • 16'
    Жоржиньо на правом краю атаки "Челси" нашёл передачей Лукаку, однако бельгийский гренадёр не сумел обработать мяч, находясь под прессингом настырного опекуна.
  • 15'
    Аспиликуэта с правого фланга выполнил диагональную подачу на дальний край штрафной площади, но в эту зону никто из партнёров по команде не побежал, и мяч просто вышел за лицевую линию.
  • 14'
    Лондонцы решили немного снизить игровой ритм, принявшись пасоваться поперёк поля в центральной зоне.
  • Фол, нарушение
    13'
    Модер работал в прессинге на чужой половине поля, но до мяча не добрался, лишь нарушив правила против соперника.
  • 12'
    Брайтонцы совсем не стесняются идти вперёд и искать счастья у чужих владений. Никакого мандража не испытывает команда Грэма Поттера перед победителем Лиги чемпионов.
  • Опасный момент
    11'
    Лепмти с правого фланга сместился в центр вдоль линии штрафной площади, после чего с левой ноги пробивал по воротам на исполнение, но мяч пролетел метра на три мимо дальнего угла ворот.
  • 10'
    Заполнен практически полностью сегодня стадион "Стэмфорд Бридж". Отличное настроение у лондонских фанов, которые сейчас дружно поют.
  • Угловой
    9'
    Первый угловой с левого фланга подали "синие". Джеймс направлял мяч на дальнюю штангу, где на выходе неуверенно играл Санчес, но всё же вратарь слегка коснулся мяча, чего оказалось достаточно, чтобы на подборе после этого сработал Кукурелья.
  • 8'
    С левого края штрафной площади следовал удар по воротам гостей от Хадсона-Одои, но мяч попал в ногу Вельтману, от которой летел на дальнюю штангу, но высоковато, и Лукаку до мяча не добрался.
  • 7'
    Пасоваться принялись поперёк поля гости у своей штрафной площади. Лондонцы идут в высокий прессинг, которому, что правда, не хватает агрессии, чтобы заставить соперников ошибиться.
  • 6'
    В целом неплохие скорости в матчи мы с Вами наблюдаем. Но у вратарей пока что работы никакой нет.
  • Фол, нарушение
    5'
    Лемпти открывался на правый край чужой штрафной площади в ответной атаке "Брайтона", но Джеймс сумел поставить его корпус, не пустив к мячу, и Тарик только правила нарушил.
  • 4'
    Пулишич теперь пытался правым краем за счёт дриблинга продраться в чужую штрафную площадку, но сумели у него оппоненты чисто выбить мяч из-под ног.
  • 3'
    В первой контратаке хозяев Маунт пытался тонкой передачей найти в чужой штрафной площади Хадсона-Одои, но мяч был перехвачен соперниками.
  • 2'
    "Челси" начал встречу достаточно спокойно, не пытаясь агрессивно прессинговать соперников, которые провели первую атаку левым флангом с подачей в штрафную площадку, но без опасности у ворот Менди обошлось.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Гости первыми разыграли мяч с центра поля.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Челси 1:0 Брайтон онлайн


Прогнозы на матч Челси 1:0 Брайтон

Исход игры
Челси
94.6% (159)
Ничья
3.6% (6)
Брайтон
1.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
35.56% (48)
Меньше
64.44% (87)
Обе команды забьют
Да
28.15% (38)
Нет
71.85% (97)
Популярный счёт
2:0 Челси
42.3% (71)
2:1 Челси
10.7% (18)
3:1 Челси
8.9% (15)
1:0 Челси
7.7% (13)
3:0 Челси
6% (10)
4:0 Челси
1.2% (2)
1:1 Ничья
1.2% (2)
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Челси
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