В агрессивном прессинге футболисты "Брайтона" заставили соперников ошибиться, заработав аут на правом фланге. После вбрасывания следовала прострельная передача в штрафную площадку, но Чалоба сумел отбить мяч.

ОПАСНО! После диагональной подачи слева от Лалланы Модер переправлял в касание мяч по дуге в воротам, но снаряд упал на перекладину, от которой отскочил за пределы поля.

В первой контратаке "синие" заработали угловой на правом фланге. Подача от Маунта следовала снова в район линии вратарской площади, но Лукаку в этот раз до мяча не добрался.

Мопе едва не запрессинговал Менди, который выбил мяч в нападающего, но снаряд срикошетил в сторону.

Пулишич на правом фланге обороны пытался отобрать мяч у Марча, но в итоге попал по ноге соперника. Опасный штрафной будет подан "чайками".

Вторая замена произошла в составе "Челси" в перерыве: вместо имеющего проблемы со спиной Андреаса Кристенсена на поле вышел Трево Чалоба.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! "Челси" пока что с минимальным счётом переигрывает "Брайтон". Отдыхаем...

45' Макаллистер с дальней дистанции плотно палил по воротам хозяев, но Менди видел этот удар, успел переместиться м намертво поймал "ядро".

45' "Брайтон" большими силами не стремится идти в атаку на последних минутах первого тайма. Идти ва-банк пока что рано.

45' Заброс по правому флангу у гостей следовал на забегание Лалланы, но того сумел опередить сыгравший на выходе Менди, который просто выбил мяч в аут.

45' 4 минуты компенсировано.

44' Попытались контратаковать хозяева поля в концовке первого тайма, но Маунту не удалось в касание выполнить сложный точный пас.

43' После подачи углового мяч снова был недалеко отбит "синими", и с подбора с лёту пробивал Лемпти, но не поймал он мяч нормально на ногу, и снаряд полетел над перекладиной.

42' Со стандарта мяч подавал Марч на дальнюю штангу, но там выше всех выпрыгнул Рюдигер, который отбил мяч на очередной угловой.

41' Рюдигер в грубом подкате на левом фланге обороны атаковал Лемпти, за что получил жёлтую карточку. Антонио иронично улыбается, считая, что он не фолил.

40' Два угловых кряду с левого фланга подали гости, и после второй подачи мяч был отбит из штрафной площади, а с подбора пробивал Лаллана, но не попал на этот раз в створ ворот англичанин.

39' ОПАСНО! Пожар некоторый возник в штрафной площади "Челси", и в этой неразберихе по воротам с 13 метров палил Лаллана, но Менди сумел в броске потащить мяч на угловой.

38' После прострела Марча с левого фланга защитники "Челси" отбили мяч недалеко, после чего с подбора пробивал Биссума, но прямо в Менди мяч полетел.

37' Вынуждены сейчас "чайки" пытаться вскрывать массированные оборонительные порядки соперника.

36' Мопе мощно пробивал метров с 23, но лишь проверил на прочность Рюдигера. Защитник от удара не удержался на ногах, но после этого поднялся на ноги, демонстрируя, что с ним всё в порядке.

35' С правого фланга подача шла в штрафную площадку хозяев, но слишком близко к воротам мяч летел, и его на выходе сумел выловить Менди.

34' Кукурелья заработал угловой для "Брайтона" на левом фланге, но подача от флажка получилась слишком низкой, и ближайший защитник "Челси" спокойно выбил мяч подальше.

33' 6:2 - такова статистика по ударам по воротам на эту минуту. "Синие" при этом попали в створ чужих ворот четырежды, а соперники - ни разу.

32' Отошли после первого забитого гола лондонцы на свою половину поля, и в дальнейшем будут играть просто по счёту, ожидая, когда соперники начнут раскрываться.

31' Принялся негодовать Мопе после получения медицинской помощи, показывая, что Лукаку намеренно отмахнулся от него, но по повтору такого нельзя сказать.

30' Повреждение в стыке с Лукаку в голевом эпизоде получил Мопе, но не фолил против него Ромелу, и судьи на VAR подтвердили, что это был хороший гол.

29' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Ромелу Лукаку.

С углового пошла подача в район линии вратарской площади, где не смогли сдержать защитники Лукаку, который головой переправил мяч точно в сетку ворот.

28' Вынужденная замена в составе "Челси": вместо травмированного Риса Джеймса на поле вышел Маркос Алонсо.

27' Джеймс теперь оказался на газоне с травмой. По всей видимости, дёрнул мышцу, а если так, то это на 99% понадобится замена в самое ближайшее время.

26' Жоржиньо снова забросил мяч на Лукаку на правый край, а тот выполнил пас в штрафную площадку на Маунта, который с острого угла пробивал низом на силу - Санчес ногой парировал мяч на угловой.

25' В контратаке "Брайтона" вертикальная передача следовала на ход Лемпти, но тот теперь наткнулся на корпус Рюдигера. Очень чётко работают в своих зонах защитники "Челси".

24' У Кристенсена какие-то проблемы возникли. Присел он на газон и просит замену, судя по всему. Похоже, обострились у парня былые проблемы со спиной. Очень жаль.

23' Зажаты в последние минуты "чайки" на своей половине поля, не успевая накрывать своих соперников. В глубине поля сейчас заработали штрафной удар "синие".

22' Стараниями Хадсона-Одои на левом фланге угловой заработали "синие". Разыгран был мяч накоротке, после чего сам Каллум решил выполнить диагональную подачу, но слишком сильно и высоко был пущен игровой снаряд.

21' Джеймс теперь с дальней дистанции по воротам пробивал, но и у него получилось слабо, пусть даже он попал в створ ворот. Легко мяч забрал Санчес.

20' В ответной атаке с дальней дистанции по воротам пробивал Кукурелья, но получилось у него слабовато, да ещё и правее створа ворот мяч прокатился, совсем никак не напугав Менди.

19' Атака вторым темпом "Челси" закончилась точным навесом с правого фланга от Джеймса на голову Рюдигера, но немец пробил со "второго этажа" прямо в то место, где находился Санчес.

18' ОПАСНО! Снова Санчес на выходе не уверенно сыграл, смахнув мяч в центр штрафной площади, откуда Аспиликуэта пробивал, но после небольшого рикошета от защитника мяч попал всего лишь в правую штангу.

17' На правом фланге сумели заработали угловой "пенсионеры". Большими силами к чужим владениям подтягиваются подопечные Томаса Тухеля.

16' Жоржиньо на правом краю атаки "Челси" нашёл передачей Лукаку, однако бельгийский гренадёр не сумел обработать мяч, находясь под прессингом настырного опекуна.

15' Аспиликуэта с правого фланга выполнил диагональную подачу на дальний край штрафной площади, но в эту зону никто из партнёров по команде не побежал, и мяч просто вышел за лицевую линию.

14' Лондонцы решили немного снизить игровой ритм, принявшись пасоваться поперёк поля в центральной зоне.

13' Модер работал в прессинге на чужой половине поля, но до мяча не добрался, лишь нарушив правила против соперника.

12' Брайтонцы совсем не стесняются идти вперёд и искать счастья у чужих владений. Никакого мандража не испытывает команда Грэма Поттера перед победителем Лиги чемпионов.

11' Лепмти с правого фланга сместился в центр вдоль линии штрафной площади, после чего с левой ноги пробивал по воротам на исполнение, но мяч пролетел метра на три мимо дальнего угла ворот.

10' Заполнен практически полностью сегодня стадион "Стэмфорд Бридж". Отличное настроение у лондонских фанов, которые сейчас дружно поют.

9' Первый угловой с левого фланга подали "синие". Джеймс направлял мяч на дальнюю штангу, где на выходе неуверенно играл Санчес, но всё же вратарь слегка коснулся мяча, чего оказалось достаточно, чтобы на подборе после этого сработал Кукурелья.

8' С левого края штрафной площади следовал удар по воротам гостей от Хадсона-Одои, но мяч попал в ногу Вельтману, от которой летел на дальнюю штангу, но высоковато, и Лукаку до мяча не добрался.

7' Пасоваться принялись поперёк поля гости у своей штрафной площади. Лондонцы идут в высокий прессинг, которому, что правда, не хватает агрессии, чтобы заставить соперников ошибиться.

6' В целом неплохие скорости в матчи мы с Вами наблюдаем. Но у вратарей пока что работы никакой нет.

5' Лемпти открывался на правый край чужой штрафной площади в ответной атаке "Брайтона", но Джеймс сумел поставить его корпус, не пустив к мячу, и Тарик только правила нарушил.

4' Пулишич теперь пытался правым краем за счёт дриблинга продраться в чужую штрафную площадку, но сумели у него оппоненты чисто выбить мяч из-под ног.

3' В первой контратаке хозяев Маунт пытался тонкой передачей найти в чужой штрафной площади Хадсона-Одои, но мяч был перехвачен соперниками.

2' "Челси" начал встречу достаточно спокойно, не пытаясь агрессивно прессинговать соперников, которые провели первую атаку левым флангом с подачей в штрафную площадку, но без опасности у ворот Менди обошлось.