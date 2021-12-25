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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Челси
 
Позже

Стадион:
Брайтон
Прогнозы 62
Челси 98.4% (61)
X 0% (0)
Брайтон 1.6% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Брайтон
1.47
4.81
9.17
Все Коэффициенты

История личных встреч

Челси
Брайтон

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

10 матчей

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ТМС
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ММ(
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маунт Мэйсон 7 (1) 0.37
Жоржиньо II 6 (6) 0.32
Джеймс Рис II 4 0.21
Лукаку Ромелу 4 0.21
Чилуэлл Бен 3 0.16
Хаверц Кай 2 0.11
Силва Тьяго 2 0.11
Рюдигер Антонио 2 0.11
Канте Н'Голо 2 0.11
Чалоба Трево 2 0.11
Пулишич Кристиан 2 0.11
Ковачич Матео 1 0.05
Алонсо Маркос 1 0.05
Зиеш Хаким 1 0.05
Вернер Тимо 1 0.05
Хадсон-Одои Каллум 1 0.05
Аспиликуэта Сесар 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мопе Нил 7 (1) 0.41
Троссар Леандро 4 (1) 0.24
Макаллистер Алексис 2 (1) 0.12
Мвепу Энок 1 0.06
Уэлбек Данни 1 0.06
Даффи Шейн 1 0.06
Модер Якуб 0 0
Гросс Паскаль 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Марч Соломон 0 0
Биссума Ив 0 0
Лемпти Тарик 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймс Рис II 4 1
Алонсо Маркос 4 0
Жоржиньо II 3 0
Рюдигер Антонио 3 0
Зиеш Хаким 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Менди Эдуар 2 0
Томас Тухель 2 0
Силва Тьяго 1 0
Ковачич Матео 1 0
Ньигес Сауль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Канте Н'Голо 1 0
Чалоба Трево 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даффи Шейн 5 0
Биссума Ив 5 0
Лаллана Адам 4 0
Вельтман Йоел 4 0
Мопе Нил 4 0
Санчес Роберт 2 1
Уэбстер Адам 3 0
Кукурелья Марк 3 0
Бёрн Дэн 2 0
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0
Макаллистер Алексис 1 0
Мвепу Энок 1 0
Модер Якуб 1 0
Лемпти Тарик 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
8
9 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
19%
1
13%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
2
10%
2
25%
61-75
6
29%
5
63%
76-90

Пропущено

8
8
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
0
0%
3
38%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Забито

21
8
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
9 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
2
10%
1
13%
1-15
5
24%
1
13%
16-30
4
19%
4
50%
31-45
3
14%
1
13%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
4
19%
1
13%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
60%
3
33%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Забито

42
16
20 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 9
15 Забивали первыми 5
2 Не забивали 6
5
12%
1
6%
1-15
7
17%
1
6%
16-30
8
19%
5
31%
31-45
7
17%
1
6%
46-60
5
12%
2
13%
61-75
10
24%
6
38%
76-90

Пропущено

13
17
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
0
0%
4
24%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
3
23%
4
24%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
3
23%
2
12%
61-75
3
23%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1
Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0
Брайтон
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Брайтон - Брентфорд 2:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Вест Хэм - Брайтон 1:1
Брайтон - Лидс 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Норвич - Брайтон 0:0 Брайтон - Арсенал 0:0 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Суонси 2:0 Брайтон - Лестер 2:1 Брентфорд - Брайтон 0:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Кардифф Сити - Брайтон 0:2 Брайтон - Уотфорд 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 15 2 2 50 - 12 47
2. Челси Заявка 19 12 5 2 42 - 13 41
3. Ливерпуль Заявка 18 12 5 1 50 - 15 41
4. Арсенал Заявка 19 11 2 6 32 - 23 35
5. Тоттенхэм Заявка 16 9 2 5 21 - 19 29
6. Вест Хэм Заявка 18 8 4 6 30 - 24 28
7. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
8. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 13 - 14 25
9. Брайтон Заявка 17 5 8 4 16 - 17 23
10. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 24 - 28 22
11. Лестер Заявка 17 6 4 7 30 - 33 22
12. Брентфорд Заявка 17 5 5 7 21 - 24 20
13. Саутгемптон Заявка 18 4 8 6 19 - 28 20
14. Кристал Пэлас Заявка 18 4 8 6 24 - 27 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
16. Лидс Заявка 18 3 7 8 18 - 36 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
19. Норвич Заявка 18 2 4 12 8 - 39 10
20. Ньюкасл Заявка 18 1 7 10 18 - 41 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 8 1 1 31 - 6 25
2. Арсенал Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
4. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
5. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 7 18
6. Кристал Пэлас Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
7. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 18 - 15 14
8. Астон Вилла Заявка 9 4 1 4 15 - 14 13
9. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Брайтон Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
13. Вулверхэмптон Заявка 9 3 2 4 5 - 7 11
14. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
15. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
16. Лидс Заявка 9 2 4 3 10 - 15 10
17. Ньюкасл Заявка 9 1 4 4 12 - 21 7
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 10 1 2 7 5 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 10 7 2 1 20 - 6 23
2. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 19 - 6 22
3. Ливерпуль Заявка 9 6 2 1 28 - 9 20
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
6. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
7. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
8. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
9. Брентфорд Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
10. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
11. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
12. Саутгемптон Заявка 10 2 3 5 11 - 21 9
13. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
14. Кристал Пэлас Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
15. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
16. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
17. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
18. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 декабря 2021, осталось 2 дня 20 часов 12 минут.

    Главный судья: Дин Майк

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 62
    Челси 98.4% (61)
    X 0% (0)
    Брайтон 1.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Брайтон
    1.47
    4.81
    9.17
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Челси - Брайтон онлайн


    Прогнозы на матч Челси - Брайтон

    Исход игры
    Челси
    98.4% (61)
    Ничья
    0% (0)
    Брайтон
    1.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.51% (18)
    Меньше
    69.49% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    20.34% (12)
    Нет
    79.66% (47)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    59.7% (37)
    3:1 Челси
    9.7% (6)
    2:1 Челси
    9.7% (6)
    3:0 Челси
    8.1% (5)
    1:0 Челси
    6.5% (4)
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    Челси
    Брайтон

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