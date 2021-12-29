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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брентфорд
0:1
Первый тайм: 27'

Стадион:
Манчестер Сити
0'
0:1
17' Гол
Фоден Фил
27'

Ход матча

17'
0:1
Фоден Фил
(Де Брёйне Кевин)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 22 Владение мячом, % 78

Владение мячом

Прогнозы 156
Брентфорд 1.9% (3)
X 4.5% (7)
Манчестер Сити 93.6% (146)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брентфорд
Ничья
Манчестер Сити
45.37
9.40
1.19
Все Коэффициенты
Новости
40
Фернандес
Альваро
III
5
Пиннок
Итан
18
Янссон
Понтус
29
Бех
Мадс
30
Расмуссен
Мадс
26
Баптист
Шендон
8
Йенсен
Матиас
15
Ониика
Фрэнк
2
Томпсон
Доминик
11
Висса
Йоан
17
Тони
Айвен
31
Эдерсон
Мораес
27
Канселу
Жоау
3
Диаш
Рубен
14
Лапорт
Эмерик
6
Аке
Натан
17
Де
Брёйне
Кевин
25
Фернандиньо
Фернандо
20
Силва
Бернарду
9
Жезус
Габриэль
10
Грилиш
Джек
47
Фоден
Фил
Брентфорд
3-5-2
Манчестер Сити
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 4 (2) 0.22
Мбеумо Брайан 3 (1) 0.17
Каньос Серхи 2 0.11
Генри Рико 2 0.11
Висса Йоан 2 0.11
Янссон Понтус 1 0.06
Норгор Кристиан 1 0.06
Годдос Саман 1 0.06
Пиннок Итан 1 0.06
Йоргенсен Матиас 1 0.06
Янельт Витали 1 0.06
Баптист Шендон 1 0.06
Йенсен Матиас 0 0
Форсс Маркус 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Бернарду 7 0.35
Стерлинг Рахим 7 (2) 0.35
Марез Рияд 5 (1) 0.25
Фоден Фил 5 0.25
Де Брёйне Кевин 5 0.25
Гюндоган Илкай 4 0.2
Жезус Габриэль 2 0.1
Грилиш Джек 2 0.1
Диаш Рубен 2 0.1
Родри Эрнандес 2 0.1
Торрес Ферран 2 0.1
Лапорт Эмерик 2 0.1
Канселу Жоау 1 0.05
Фернандиньо Фернандо 1 0.05
Стоунс Джон 1 0.05
Аке Натан 1 0.05
Уокер Кайл 0 0
Зинченко Александр 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 5 0
Каньос Серхи 5 0
Янссон Понтус 3 0
Тони Айвен 3 0
Гуд Чарли 3 0
Ониика Фрэнк 3 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Генри Рико 2 0
Годдос Саман 2 0
Янельт Витали 2 0
Мбеумо Брайан 2 0
Айер Кристоффер 1 0
Бех Мадс 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лапорт Эмерик 5 1
Канселу Жоау 5 0
Родри Эрнандес 4 0
Силва Бернарду 4 0
Диаш Рубен 4 0
Эдерсон Мораес 2 0
Фернандиньо Фернандо 1 0
Гюндоган Илкай 1 0
Уокер Кайл 1 0
Грилиш Джек 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
18
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
0
0%
3
17%
1-15
3
30%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
2
20%
4
22%
61-75
3
30%
3
17%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
20%
1
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
3
43%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
2
29%
76-90

Забито

11
30
7 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 7
10 Не забивали 11
3
27%
7
23%
1-15
2
18%
3
10%
16-30
2
18%
4
13%
31-45
1
9%
3
10%
46-60
1
9%
7
23%
61-75
2
18%
6
20%
76-90

Пропущено

14
7
9 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
21%
2
29%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
21%
1
14%
61-75
2
14%
2
29%
76-90

Забито

21
48
10 В 1-м тайме 24
11 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 13
4 Не забивали 3
3
14%
10
21%
1-15
5
24%
6
13%
16-30
2
10%
8
17%
31-45
3
14%
4
8%
46-60
3
14%
11
23%
61-75
5
24%
9
19%
76-90

Пропущено

24
14
15 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
5
21%
3
21%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
7
29%
29%
0
0%
31-45
1
4%
5
36%
46-60
5
21%
2
14%
61-75
3
13%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Брайтон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Челси 0:2 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2
Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Форест Грин 3:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0
РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 1:0 Заявка 20 16 2 2 51 - 12 50
2. Челси 1:0 Заявка 20 13 5 2 43 - 13 44
3. Ливерпуль Заявка 19 12 5 2 50 - 16 41
4. Арсенал Заявка 19 11 2 6 32 - 23 35
5. Вест Хэм Заявка 19 9 4 6 34 - 25 31
6. Тоттенхэм Заявка 17 9 3 5 22 - 20 30
7. Манчестер Юнайтед Заявка 17 8 4 5 27 - 25 28
8. Лестер Заявка 18 7 4 7 31 - 33 25
9. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 13 - 14 25
10. Брайтон 0:1 Заявка 18 5 8 5 16 - 18 23
11. Кристал Пэлас Заявка 19 5 8 6 27 - 27 23
12. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 24 - 28 22
13. Саутгемптон Заявка 19 4 9 6 20 - 29 21
14. Брентфорд 0:1 Заявка 18 5 5 8 21 - 25 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
16. Лидс Заявка 18 3 7 8 18 - 36 16
17. Уотфорд Заявка 17 4 1 12 22 - 35 13
18. Ньюкасл Заявка 19 1 8 10 19 - 42 11
19. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
20. Норвич Заявка 19 2 4 13 8 - 42 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 1:0 Заявка 10 8 1 1 31 - 6 25
2. Арсенал Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
4. Челси 1:0 Заявка 10 6 3 1 23 - 7 21
5. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
6. Кристал Пэлас Заявка 10 4 5 1 18 - 9 17
7. Лестер Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
8. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 18 - 15 14
9. Астон Вилла Заявка 9 4 1 4 15 - 14 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Брайтон 0:1 Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
13. Саутгемптон Заявка 9 2 6 1 9 - 8 12
14. Вулверхэмптон Заявка 9 3 2 4 5 - 7 11
15. Брентфорд 0:1 Заявка 9 3 1 5 10 - 11 10
16. Лидс Заявка 9 2 4 3 10 - 15 10
17. Ньюкасл Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 9 2 1 6 11 - 21 7
20. Норвич Заявка 10 1 2 7 5 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 1:0 Заявка 10 8 1 1 20 - 6 25
2. Челси 1:0 Заявка 10 7 2 1 20 - 6 23
3. Ливерпуль Заявка 10 6 2 2 28 - 10 20
4. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 16 - 10 17
5. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
6. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
7. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
8. Брайтон 0:1 Заявка 9 2 5 2 8 - 9 11
9. Брентфорд 0:1 Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
10. Саутгемптон Заявка 10 2 3 5 11 - 21 9
11. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
12. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
13. Тоттенхэм Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
14. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
15. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
16. Кристал Пэлас Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
17. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
18. Норвич Заявка 9 1 2 6 3 - 23 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    26'
    Йенсен получил травму в столкновении с арбитром у центрального круга. Потребовался выход медиков на поле.
  • 25'
    Фоден слева сильно навесил к дальней штанге. Жезус мяч не достал.
  • 24'
    Пиннок не смог сделать скидку к воротам после заброса от Йенсена со штрафного.
  • Фол, нарушение
    23'
    Аке в центре поля сбил Тони.
  • 22'
    Гости всё больше прижимают "Брентфорд" к штрафной площади, но ударов по воротам при этом не увеличивается.
  • Офсайд
    20'
    Силва слева забежал в офсайд.
  • 19'
    "Манчестер Сити" продолжает уверенно контролировать мяч у центрального круга.
  • 18'
    Пас Аке по левому флангу вперёд на Фодена получился неточным.
  • Описание гола
    16'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ФОДЕН!!! Де Брёйне справа прострелил к воротам, где Фоден в касание ногой переправил мяч в ближний угол.
  • Угловой
    16'
    Пиннок после подачи от углового флага сделал скидку на Висса, после удара которого на дальней штанге мяч с ленточки вынес "Фоден".
  • Опасный момент
    15'
    Висса справа прострелил к воротам. После рикошета от Диаша мяч полетел в ближний угол, но Эдерсон смог среагировать.
  • Угловой
    14'
    Де Брёйне от углового флага навесил к дальней штанге, где до мяча никто не дотянулся.
  • 13'
    Висса слева убежал в отрыв, вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам. Эдерсон остановил мяч.
  • 12'
    У "Манчестер Сити" в начале матча большое территориальное преимущество, но гости играют вовсе без ударов в сторону ворот.
  • 10'
    Жезус на правом фланге не смог остановить мяч после длинного заброса вперёд от Фернандиньо.
  • 9'
    Канселу  права заброс на дальнюю штангу сделал слишком сильно. Фоден достать мяч не смог.
  • 8'
    Фодена на левом фланге встретили два соперника и отобрали мяч.
  • 6'
    Пиннок на фланге не позволил сыграть Силве и сопроводил мяч за пределы поля.
  • 5'
    Баптист с лёта с восемнадцати метров пробил влево в направлении углового флага.
  • Угловой
    4'
    Фоден исполнил первый угловой удар в матче. Подачу Фила к ближней штанге вынес Тони.
  • 3'
    Гости подержали мяч на чужой половине поля без обостряющих передач вперёд.
  • 2'
    "Брентфорд" играет в полосатых красно-белых футболках и чёрных трусах, "Манчестер Сити" - в голубой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Брентфорд Коммьюнити"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brentford Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Брентфорд 0:1 Манчестер Сити онлайн


Прогнозы на матч Брентфорд 0:1 Манчестер Сити

Исход игры
Брентфорд
1.9% (3)
Ничья
4.5% (7)
Манчестер Сити
93.5% (145)
Тотал 2.5
Больше
67.65% (92)
Меньше
32.35% (44)
Обе команды забьют
Да
50.74% (69)
Нет
49.26% (67)
Популярный счёт
0:2 Манчестер Сити
25.8% (40)
1:3 Манчестер Сити
22.6% (35)
1:2 Манчестер Сити
14.2% (22)
0:3 Манчестер Сити
13.5% (21)
1:4 Манчестер Сити
5.2% (8)
0:1 Манчестер Сити
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
0:4 Манчестер Сити
1.3% (2)
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Манчестер Сити

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