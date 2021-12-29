Гости всё больше прижимают "Брентфорд" к штрафной площади, но ударов по воротам при этом не увеличивается.

Пиннок не смог сделать скидку к воротам после заброса от Йенсена со штрафного.

Фоден слева сильно навесил к дальней штанге. Жезус мяч не достал.

Йенсен получил травму в столкновении с арбитром у центрального круга. Потребовался выход медиков на поле.

20' Силва слева забежал в офсайд.

19' "Манчестер Сити" продолжает уверенно контролировать мяч у центрального круга.

18' Пас Аке по левому флангу вперёд на Фодена получился неточным.

16' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ФОДЕН!!! Де Брёйне справа прострелил к воротам, где Фоден в касание ногой переправил мяч в ближний угол.

16' Пиннок после подачи от углового флага сделал скидку на Висса, после удара которого на дальней штанге мяч с ленточки вынес "Фоден".

15' Висса справа прострелил к воротам. После рикошета от Диаша мяч полетел в ближний угол, но Эдерсон смог среагировать.

14' Де Брёйне от углового флага навесил к дальней штанге, где до мяча никто не дотянулся.

13' Висса слева убежал в отрыв, вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам. Эдерсон остановил мяч.

12' У "Манчестер Сити" в начале матча большое территориальное преимущество, но гости играют вовсе без ударов в сторону ворот.

10' Жезус на правом фланге не смог остановить мяч после длинного заброса вперёд от Фернандиньо.

9' Канселу права заброс на дальнюю штангу сделал слишком сильно. Фоден достать мяч не смог.

8' Фодена на левом фланге встретили два соперника и отобрали мяч.

6' Пиннок на фланге не позволил сыграть Силве и сопроводил мяч за пределы поля.

5' Баптист с лёта с восемнадцати метров пробил влево в направлении углового флага.

4' Фоден исполнил первый угловой удар в матче. Подачу Фила к ближней штанге вынес Тони.

3' Гости подержали мяч на чужой половине поля без обостряющих передач вперёд.

2' "Брентфорд" играет в полосатых красно-белых футболках и чёрных трусах, "Манчестер Сити" - в голубой форме.