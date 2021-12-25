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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брентфорд
 
Позже

Стадион:
Манчестер Сити

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 4 (2) 0.24
Мбеумо Брайан 3 (1) 0.18
Каньос Серхи 2 0.12
Генри Рико 2 0.12
Висса Йоан 2 0.12
Янссон Понтус 1 0.06
Норгор Кристиан 1 0.06
Годдос Саман 1 0.06
Пиннок Итан 1 0.06
Йоргенсен Матиас 1 0.06
Янельт Витали 1 0.06
Баптист Шендон 1 0.06
Йенсен Матиас 0 0
Форсс Маркус 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Бернарду 7 0.37
Стерлинг Рахим 7 (2) 0.37
Марез Рияд 5 (1) 0.26
Де Брёйне Кевин 5 0.26
Гюндоган Илкай 4 0.21
Фоден Фил 4 0.21
Жезус Габриэль 2 0.11
Грилиш Джек 2 0.11
Диаш Рубен 2 0.11
Родри Эрнандес 2 0.11
Торрес Ферран 2 0.11
Лапорт Эмерик 2 0.11
Канселу Жоау 1 0.05
Фернандиньо Фернандо 1 0.05
Стоунс Джон 1 0.05
Аке Натан 1 0.05
Уокер Кайл 0 0
Зинченко Александр 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 5 0
Каньос Серхи 5 0
Янссон Понтус 3 0
Тони Айвен 3 0
Гуд Чарли 3 0
Ониика Фрэнк 3 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Генри Рико 2 0
Годдос Саман 2 0
Янельт Витали 2 0
Мбеумо Брайан 2 0
Айер Кристоффер 1 0
Бех Мадс 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лапорт Эмерик 5 1
Канселу Жоау 5 0
Родри Эрнандес 4 0
Силва Бернарду 4 0
Диаш Рубен 4 0
Эдерсон Мораес 2 0
Фернандиньо Фернандо 1 0
Гюндоган Илкай 1 0
Уокер Кайл 1 0
Грилиш Джек 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
18
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
0
0%
3
17%
1-15
3
30%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
2
20%
4
22%
61-75
3
30%
3
17%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
20%
1
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
3
43%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
2
29%
76-90

Забито

11
30
7 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 7
10 Не забивали 11
3
27%
7
23%
1-15
2
18%
3
10%
16-30
2
18%
4
13%
31-45
1
9%
3
10%
46-60
1
9%
7
23%
61-75
2
18%
6
20%
76-90

Пропущено

14
7
9 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
21%
2
29%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
21%
1
14%
61-75
2
14%
2
29%
76-90

Забито

21
48
10 В 1-м тайме 24
11 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 13
4 Не забивали 3
3
14%
10
21%
1-15
5
24%
6
13%
16-30
2
10%
8
17%
31-45
3
14%
4
8%
46-60
3
14%
11
23%
61-75
5
24%
9
19%
76-90

Пропущено

24
14
15 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
5
21%
3
21%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
7
29%
29%
0
0%
31-45
1
4%
5
36%
46-60
5
21%
2
14%
61-75
3
13%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Брайтон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Челси 0:2 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2
Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Форест Грин 3:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0
РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 15 2 2 50 - 12 47
2. Челси Заявка 19 12 5 2 42 - 13 41
3. Ливерпуль Заявка 18 12 5 1 50 - 15 41
4. Арсенал Заявка 19 11 2 6 32 - 23 35
5. Тоттенхэм Заявка 16 9 2 5 21 - 19 29
6. Вест Хэм Заявка 18 8 4 6 30 - 24 28
7. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
8. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 13 - 14 25
9. Брайтон Заявка 17 5 8 4 16 - 17 23
10. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 24 - 28 22
11. Лестер Заявка 17 6 4 7 30 - 33 22
12. Брентфорд Заявка 17 5 5 7 21 - 24 20
13. Саутгемптон Заявка 18 4 8 6 19 - 28 20
14. Кристал Пэлас Заявка 18 4 8 6 24 - 27 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
16. Лидс Заявка 18 3 7 8 18 - 36 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
19. Норвич Заявка 18 2 4 12 8 - 39 10
20. Ньюкасл Заявка 18 1 7 10 18 - 41 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 8 1 1 31 - 6 25
2. Арсенал Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
4. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
5. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 7 18
6. Кристал Пэлас Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
7. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 18 - 15 14
8. Астон Вилла Заявка 9 4 1 4 15 - 14 13
9. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Брайтон Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
13. Вулверхэмптон Заявка 9 3 2 4 5 - 7 11
14. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
15. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
16. Лидс Заявка 9 2 4 3 10 - 15 10
17. Ньюкасл Заявка 9 1 4 4 12 - 21 7
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 10 1 2 7 5 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 10 7 2 1 20 - 6 23
2. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 19 - 6 22
3. Ливерпуль Заявка 9 6 2 1 28 - 9 20
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
6. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
7. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
8. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
9. Брентфорд Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
10. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
11. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
12. Саутгемптон Заявка 10 2 3 5 11 - 21 9
13. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
14. Кристал Пэлас Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
15. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
16. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
17. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
18. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брентфорд - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 декабря 2021, осталось 2 дня 20 часов 57 минут.

    Главный судья: Кут Дэвид

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 66
    Брентфорд 0% (0)
    X 3% (2)
    Манчестер Сити 97% (64)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Манчестер Сити
    19.18
    8.20
    1.20
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Брентфорд - Манчестер Сити онлайн


    Прогнозы на матч Брентфорд - Манчестер Сити

    Исход игры
    Брентфорд
    0% (0)
    Ничья
    3% (2)
    Манчестер Сити
    97% (64)
    Тотал 2.5
    Больше
    70% (42)
    Меньше
    30% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    55% (33)
    Нет
    45% (27)
    Популярный счёт
    0:2 Манчестер Сити
    25.8% (17)
    1:2 Манчестер Сити
    22.7% (15)
    1:3 Манчестер Сити
    21.2% (14)
    0:3 Манчестер Сити
    12.1% (8)
    1:4 Манчестер Сити
    4.5% (3)
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    Брентфорд
    Манчестер Сити

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