Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Брентфорд Коммьюнити
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|4 (2)
|0.24
|Мбеумо Брайан
|3 (1)
|0.18
|Каньос Серхи
|2
|0.12
|Генри Рико
|2
|0.12
|Висса Йоан
|2
|0.12
|Янссон Понтус
|1
|0.06
|Норгор Кристиан
|1
|0.06
|Годдос Саман
|1
|0.06
|Пиннок Итан
|1
|0.06
|Йоргенсен Матиас
|1
|0.06
|Янельт Витали
|1
|0.06
|Баптист Шендон
|1
|0.06
|Йенсен Матиас
|0
|0
|Форсс Маркус
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Бернарду
|7
|0.37
|Стерлинг Рахим
|7 (2)
|0.37
|Марез Рияд
|5 (1)
|0.26
|Де Брёйне Кевин
|5
|0.26
|Гюндоган Илкай
|4
|0.21
|Фоден Фил
|4
|0.21
|Жезус Габриэль
|2
|0.11
|Грилиш Джек
|2
|0.11
|Диаш Рубен
|2
|0.11
|Родри Эрнандес
|2
|0.11
|Торрес Ферран
|2
|0.11
|Лапорт Эмерик
|2
|0.11
|Канселу Жоау
|1
|0.05
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0.05
|Стоунс Джон
|1
|0.05
|Аке Натан
|1
|0.05
|Уокер Кайл
|0
|0
|Зинченко Александр
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|5
|0
|Каньос Серхи
|5
|0
|Янссон Понтус
|3
|0
|Тони Айвен
|3
|0
|Гуд Чарли
|3
|0
|Ониика Фрэнк
|3
|0
|Баптист Шендон
|1
|1
|Йоргенсен Матиас
|2
|0
|Генри Рико
|2
|0
|Годдос Саман
|2
|0
|Янельт Витали
|2
|0
|Мбеумо Брайан
|2
|0
|Айер Кристоффер
|1
|0
|Бех Мадс
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лапорт Эмерик
|5
|1
|Канселу Жоау
|5
|0
|Родри Эрнандес
|4
|0
|Силва Бернарду
|4
|0
|Диаш Рубен
|4
|0
|Эдерсон Мораес
|2
|0
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Грилиш Джек
|1
|0
|Хосеп Гвардиола
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
18
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
0
0%
3
17%
1-15
3
30%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
2
20%
4
22%
61-75
3
30%
3
17%
76-90
Пропущено
10
7
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
20%
1
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
3
43%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
2
29%
76-90
Забито
11
30
7 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 7
10 Не забивали 11
3
27%
7
23%
1-15
2
18%
3
10%
16-30
2
18%
4
13%
31-45
1
9%
3
10%
46-60
1
9%
7
23%
61-75
2
18%
6
20%
76-90
Пропущено
14
7
9 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
21%
2
29%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
21%
1
14%
61-75
2
14%
2
29%
76-90
Забито
21
48
10 В 1-м тайме 24
11 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 13
4 Не забивали 3
3
14%
10
21%
1-15
5
24%
6
13%
16-30
2
10%
8
17%
31-45
3
14%
4
8%
46-60
3
14%
11
23%
61-75
5
24%
9
19%
76-90
Пропущено
24
14
15 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
5
21%
3
21%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
7
29%
29%
0
0%
31-45
1
4%
5
36%
46-60
5
21%
2
14%
61-75
3
13%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Брайтон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Челси 0:2 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2
Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Форест Грин 3:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0
РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|50 - 12
|47
|2.
|Челси
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|42 - 13
|41
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|12
|5
|1
|50 - 15
|41
|4.
|Арсенал
|Заявка
|19
|11
|2
|6
|32 - 23
|35
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|21 - 19
|29
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|30 - 24
|28
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 24
|27
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|13 - 14
|25
|9.
|Брайтон
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|16 - 17
|23
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|7
|1
|10
|24 - 28
|22
|11.
|Лестер
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 33
|22
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 24
|20
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|19 - 28
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|24 - 27
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 29
|19
|16.
|Лидс
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 36
|16
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|21 - 31
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|14 - 21
|11
|19.
|Норвич
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|8 - 39
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|18 - 41
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 6
|25
|2.
|Арсенал
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 6
|22
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 6
|21
|5.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 7
|18
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 9
|14
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 15
|14
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 14
|13
|9.
|Лестер
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|10.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|12.
|Брайтон
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|5 - 7
|11
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|16.
|Лидс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 15
|10
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 21
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|20.
|Норвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 6
|23
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 6
|22
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|28 - 9
|20
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 7
|14
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|7.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|8.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|11.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 21
|9
|13.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|15.
|Эвертон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|16.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 20
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Брентфорд - Манчестер Сити
Исход игры
Брентфорд
0% (0)
Ничья
3% (2)
Манчестер Сити
97% (64)
Тотал 2.5
Больше
70% (42)
Меньше
30% (18)
Обе команды забьют
Да
55% (33)
Нет
45% (27)
Популярный счёт
0:2 Манчестер Сити
25.8% (17)
1:2 Манчестер Сити
22.7% (15)
1:3 Манчестер Сити
21.2% (14)
0:3 Манчестер Сити
12.1% (8)
1:4 Манчестер Сити
4.5% (3)
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