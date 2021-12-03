Аргентина: Лига професьональ 2021
1:0
Первый тайм: 44'
1:0
22' ГолNahuel Banegas
30' Желтая карточкаМартинес Алекс
16
Мелано
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Мелано ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Jose Amado
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Mauro PittonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
34 Kevin Zenon
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Munua
Ход матча
22'
1:0
30'
История личных встреч
Сентраль Кордоба Росарио
Унион Санта-Фе
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|10 (3)
|0.42
|Рибас Себастьян
|4
|0.17
|Мелано Лукас
|3
|0.13
|Мартинес Алекс
|3
|0.13
|Leonardo Sequeira
|2 (1)
|0.08
|Pablo Arganaraz
|1
|0.04
|Cristian Vega
|1
|0.04
|Риано Клаудио
|1
|0.04
|Nahuel Banegas
|1
|0.04
|Agustin Gallo
|1
|0.04
|Jesus Soraire
|0
|0
|Lucas Brochero
|0
|0
|Matias Mier
|0
|0
|Gonzalo Bettini
|0
|0
|Jonathan Bay
|0
|0
|Alejandro Maciel
|0
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Manuel Garcia
|6 (1)
|0.25
|Gaston Gonzalez2
|4
|0.17
|Mauro Luna Diale
|4
|0.17
|Emanuel Britez
|3
|0.13
|Фернандо Андре Маркес
|2
|0.08
|Franco Calderon
|2
|0.08
|Nicolas Cordero
|2 (1)
|0.08
|Корвалан Клаудио
|1
|0.04
|Imanol Machuca
|1
|0.04
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0.04
|Cristian Insaurralde
|1
|0.04
|Lucas Esquivel
|1
|0.04
|Juan Ignacio Nardoni
|0
|0
|Federico Vera
|0
|0
|Enzo Roldan
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Maciel
|5
|1
|Milton Gimenez
|6
|0
|Oscar Salomon
|5
|0
|Cristian Vega
|4
|0
|Jesus Soraire
|4
|0
|Federico Andueza
|4
|0
|Gonzalo Bettini
|3
|0
|Carlo Lattanzio
|3
|0
|Franco Sbutoni
|2
|0
|Мартинес Алекс
|2
|0
|Jonathan Bay
|2
|0
|Juan Cruz III
|2
|0
|Pablo Arganaraz
|2
|0
|Mateo Montenegro
|2
|0
|Hernan Lopez
|0
|1
|Ригамонти Сесар
|1
|0
|Juan Daniel Galeano
|1
|0
|Leonardo Sequeira
|1
|0
|Lucas Brochero
|1
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emanuel Britez
|6
|1
|Корвалан Клаудио
|7
|0
|Juan Portillo
|4
|1
|Franco Calderon
|2
|1
|Lucas Esquivel
|2
|1
|Juan Manuel Garcia
|3
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|3
|0
|Martin Ezequiel Canete
|3
|0
|Enzo Roldan
|3
|0
|Nicolas Penailillo
|1
|0
|Cristian Insaurralde
|1
|0
|Marco Borgnino
|1
|0
|Nicolas Cordero
|1
|0
|Mauro Luna Diale
|1
|0
|Federico Vera
|1
|0
|Gaston Gonzalez2
|1
|0
|Daniel Juarez
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
11
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 18
1
5%
0
0%
1-15
4
21%
2
18%
16-30
3
16%
2
18%
31-45
3
16%
2
18%
46-60
3
16%
2
18%
61-75
5
26%
3
27%
76-90
Пропущено
17
16
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
3
18%
2
13%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
2
12%
4
25%
46-60
3
18%
4
25%
61-75
4
24%
3
19%
76-90
Забито
8
18
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 13
2
25%
2
11%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
1
13%
6
33%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
25%
3
17%
61-75
2
25%
4
22%
76-90
Пропущено
11
14
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
9%
1
7%
1-15
1
9%
5
36%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
3
27%
2
14%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
2
18%
3
21%
76-90
Забито
27
29
12 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
7 Не забивали 8
3
11%
2
7%
1-15
5
19%
3
10%
16-30
4
15%
8
28%
31-45
3
11%
4
14%
46-60
5
19%
5
17%
61-75
7
26%
7
24%
76-90
Пропущено
28
30
11 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 17
4
14%
3
10%
1-15
5
18%
6
20%
16-30
2
7%
4
13%
31-45
5
18%
6
20%
46-60
6
21%
5
17%
61-75
6
21%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 5:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Сентраль Кордоба Росарио - Викториано Аренас 3:1 Сармиенто - Сентраль Кордоба Росарио 1:3 Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 1:0 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Велес Сарсфилд 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 0:0 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Док Суд - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Итусаиндо 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 1:2 Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Ланус - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 1:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0
Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Унион Санта-Фе - Аргентинос Хуниорс 1:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 1:2 Уракан - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 4:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|23
|16
|5
|2
|50 - 15
|53
|2.
|Тальерес Кордоба
|23
|13
|4
|6
|35 - 25
|43
|3.
|Дефенса и Хустисия
|23
|11
|8
|4
|38 - 21
|41
|4.
|Колон
|2:0
|24
|11
|6
|7
|25 - 28
|39
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|23
|10
|8
|5
|37 - 24
|38
|6.
|Велес Сарсфилд
|23
|10
|8
|5
|32 - 18
|38
|7.
|Бока Хуниорс
|23
|10
|7
|6
|26 - 17
|37
|8.
|Ланус
|23
|10
|6
|7
|41 - 39
|36
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|23
|9
|7
|7
|23 - 24
|34
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|23
|9
|7
|7
|24 - 22
|34
|11.
|Уракан
|23
|8
|8
|7
|23 - 24
|32
|12.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|24
|9
|4
|11
|29 - 31
|31
|13.
|Росарио Сентраль
|23
|9
|4
|10
|36 - 35
|31
|14.
|Годой Крус
|23
|8
|6
|9
|32 - 29
|30
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|23
|7
|8
|8
|22 - 22
|29
|16.
|Расинг Авельянеда
|23
|7
|8
|8
|22 - 21
|29
|17.
|Альдосиви
|23
|8
|3
|12
|23 - 35
|27
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|23
|7
|6
|10
|22 - 29
|27
|19.
|Атлетико Платенсе
|23
|6
|9
|8
|31 - 32
|27
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1:0
|24
|6
|8
|10
|28 - 28
|26
|21.
|Банфилд
|23
|5
|10
|8
|20 - 25
|25
|22.
|Сармиенто
|23
|6
|6
|11
|22 - 29
|24
|23.
|Сан-Лоренсо
|23
|6
|5
|12
|19 - 30
|23
|24.
|Патронато Парана
|23
|5
|8
|10
|23 - 35
|23
|25.
|Атлетико Тукуман
|0:2
|24
|5
|6
|13
|21 - 44
|21
|26.
|Арсенал Саранди
|23
|4
|7
|12
|11 - 33
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|12
|9
|2
|1
|29 - 6
|29
|2.
|Тальерес Кордоба
|11
|8
|2
|1
|18 - 5
|26
|3.
|Велес Сарсфилд
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|4.
|Колон
|2:0
|12
|7
|3
|2
|15 - 11
|24
|5.
|Дефенса и Хустисия
|11
|7
|3
|1
|22 - 10
|24
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|6
|4
|2
|14 - 7
|22
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|9.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|5
|5
|1
|18 - 8
|20
|10.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|4
|2
|11 - 7
|19
|11.
|Росарио Сентраль
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|12.
|Уракан
|12
|5
|4
|3
|11 - 10
|19
|13.
|Ланус
|12
|4
|6
|2
|22 - 19
|18
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1:0
|13
|5
|3
|5
|20 - 17
|18
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|5
|3
|3
|14 - 8
|18
|16.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|12
|5
|2
|5
|19 - 13
|17
|17.
|Сан-Лоренсо
|11
|5
|2
|4
|12 - 10
|17
|18.
|Арсенал Саранди
|12
|4
|5
|3
|9 - 9
|17
|19.
|Сармиенто
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|20.
|Годой Крус
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|21.
|Патронато Парана
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|22.
|Альдосиви
|12
|5
|0
|7
|14 - 20
|15
|23.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|5
|3
|14 - 12
|14
|24.
|Атлетико Тукуман
|0:2
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|25.
|Расинг Авельянеда
|11
|3
|4
|4
|10 - 9
|13
|26.
|Банфилд
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|5
|3
|4
|19 - 16
|18
|3.
|Бока Хуниорс
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|4.
|Ланус
|11
|6
|0
|5
|19 - 20
|18
|5.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|5
|3
|16 - 11
|17
|6.
|Тальерес Кордоба
|12
|5
|2
|5
|17 - 20
|17
|7.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|8.
|Колон
|2:0
|12
|4
|3
|5
|10 - 17
|15
|9.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|12
|4
|2
|6
|10 - 18
|14
|10.
|Годой Крус
|11
|4
|2
|5
|15 - 13
|14
|11.
|Банфилд
|12
|2
|8
|2
|7 - 8
|14
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|2
|5
|9 - 15
|14
|13.
|Велес Сарсфилд
|11
|3
|4
|4
|8 - 10
|13
|14.
|Атлетико Платенсе
|12
|3
|4
|5
|17 - 20
|13
|15.
|Уракан
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|16.
|Альдосиви
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|17.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|3
|5
|10 - 15
|12
|18.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|3
|6
|17 - 22
|12
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1:0
|11
|1
|5
|5
|8 - 11
|8
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|1
|4
|6
|7 - 15
|7
|22.
|Патронато Парана
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
|23.
|Сармиенто
|11
|1
|4
|6
|7 - 15
|7
|24.
|Атлетико Тукуман
|0:2
|13
|2
|1
|10
|9 - 29
|7
|25.
|Сан-Лоренсо
|12
|1
|3
|8
|7 - 20
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|11
|0
|2
|9
|2 - 24
|2