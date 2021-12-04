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Аргентина: Лига професьональ 2021

Сентраль Кордоба Росарио
2:0
Конец матча
Унион Санта-Фе
0'
1:0
22' Гол
Nahuel Banegas
30' Желтая карточка
Мартинес Алекс
71' Желтая карточка
Federico Vera
81' Желтая карточка
Milton Gimenez
84' Желтая карточка
Carlo Lattanzio
2:0
90' Гол
Leonardo Sequeira
90' Желтая карточка
Leonardo Sequeira
90'+5
13
Cesar
Taborda
25
Gonzalo
Bettini
44
Alejandro
Maciel
6
Franco
Sbutoni
3
Nahuel
Banegas
16
Мелано
Лукас
5
Cristian
Vega
18
Jesus
Soraire
22
Мартинес
Алекс
11
Рибас
Себастьян
45
Milton
Gimenez
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
17
Brian
Blasi
2
Franco
Calderon
22
Emanuel
Britez
3
Корвалан
Клаудио
8
Enzo
Roldan
28
Juan
Portillo
30
Juan
Ignacio
Nardoni
39
Imanol
Machuca
11
Juan
Manuel
Garcia
15
Gaston
Gonzalez2
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-2
Унион Санта-Фе
4-3-3

История личных встреч

Сентраль Кордоба Росарио
Унион Санта-Фе

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milton Gimenez 10 (3) 0.42
Рибас Себастьян 4 0.17
Leonardo Sequeira 3 (1) 0.13
Мелано Лукас 3 0.13
Мартинес Алекс 3 0.13
Pablo Arganaraz 1 0.04
Cristian Vega 1 0.04
Риано Клаудио 1 0.04
Nahuel Banegas 1 0.04
Agustin Gallo 1 0.04
Jesus Soraire 0 0
Lucas Brochero 0 0
Matias Mier 0 0
Gonzalo Bettini 0 0
Jonathan Bay 0 0
Alejandro Maciel 0 0
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Manuel Garcia 6 (1) 0.25
Gaston Gonzalez2 4 0.17
Mauro Luna Diale 4 0.17
Emanuel Britez 3 0.13
Фернандо Андре Маркес 2 0.08
Franco Calderon 2 0.08
Nicolas Cordero 2 (1) 0.08
Корвалан Клаудио 1 0.04
Imanol Machuca 1 0.04
Martin Ezequiel Canete 1 0.04
Cristian Insaurralde 1 0.04
Lucas Esquivel 1 0.04
Juan Ignacio Nardoni 0 0
Federico Vera 0 0
Enzo Roldan 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Milton Gimenez 7 0
Alejandro Maciel 5 1
Oscar Salomon 5 0
Cristian Vega 4 0
Jesus Soraire 4 0
Carlo Lattanzio 4 0
Federico Andueza 4 0
Gonzalo Bettini 3 0
Franco Sbutoni 2 0
Мартинес Алекс 2 0
Jonathan Bay 2 0
Leonardo Sequeira 2 0
Juan Cruz III 2 0
Pablo Arganaraz 2 0
Mateo Montenegro 2 0
Hernan Lopez 0 1
Ригамонти Сесар 1 0
Juan Daniel Galeano 1 0
Lucas Brochero 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emanuel Britez 6 1
Корвалан Клаудио 7 0
Juan Portillo 4 1
Franco Calderon 2 1
Lucas Esquivel 2 1
Juan Manuel Garcia 3 0
Juan Ignacio Nardoni 3 0
Martin Ezequiel Canete 3 0
Enzo Roldan 3 0
Federico Vera 2 0
Nicolas Penailillo 1 0
Cristian Insaurralde 1 0
Marco Borgnino 1 0
Nicolas Cordero 1 0
Mauro Luna Diale 1 0
Gaston Gonzalez2 1 0
Daniel Juarez 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
11
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 19
1
5%
0
0%
1-15
5
24%
2
18%
16-30
3
14%
2
18%
31-45
3
14%
2
18%
46-60
3
14%
2
18%
61-75
6
29%
3
27%
76-90

Пропущено

17
18
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
3
18%
2
11%
1-15
4
24%
2
11%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
2
12%
4
22%
46-60
3
18%
4
22%
61-75
4
24%
4
22%
76-90

Забито

8
18
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 14
2
25%
2
11%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
1
13%
6
33%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
25%
3
17%
61-75
2
25%
4
22%
76-90

Пропущено

11
14
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
9%
1
7%
1-15
1
9%
5
36%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
3
27%
2
14%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
2
18%
3
21%
76-90

Забито

29
29
13 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 8
7 Не забивали 9
3
10%
2
7%
1-15
6
21%
3
10%
16-30
4
14%
8
28%
31-45
3
10%
4
14%
46-60
5
17%
5
17%
61-75
8
28%
7
24%
76-90

Пропущено

28
32
11 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 18
4
14%
3
9%
1-15
5
18%
7
22%
16-30
2
7%
4
13%
31-45
5
18%
6
19%
46-60
6
21%
5
16%
61-75
6
21%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 5:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Сентраль Кордоба Росарио - Викториано Аренас 3:1 Сармиенто - Сентраль Кордоба Росарио 1:3 Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 1:0 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Велес Сарсфилд 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 0:0 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Док Суд - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Итусаиндо 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 1:2 Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Ланус - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 1:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0
Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Унион Санта-Фе - Аргентинос Хуниорс 1:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 1:2 Уракан - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 4:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 23 16 5 2 50 - 15 53
2. Тальерес Кордоба 23 13 4 6 35 - 25 43
3. Дефенса и Хустисия 23 11 8 4 38 - 21 41
4. Колон 24 11 6 7 26 - 28 39
5. Велес Сарсфилд 0:0 24 10 9 5 32 - 18 39
6. Эстудиантес Ла Плата 23 10 8 5 37 - 24 38
7. Бока Хуниорс 23 10 7 6 26 - 17 37
8. Ланус 23 10 6 7 41 - 39 36
9. Химнасия Ла-Плата 23 9 7 7 23 - 24 34
10. Индепендьенте Авельянеда 23 9 7 7 24 - 22 34
11. Уракан 23 8 8 7 23 - 24 32
12. Унион Санта-Фе 24 9 4 11 29 - 32 31
13. Росарио Сентраль 23 9 4 10 36 - 35 31
14. Годой Крус 23 8 6 9 32 - 29 30
15. Аргентинос Хуниорс 23 7 8 8 22 - 22 29
16. Расинг Авельянеда 23 7 8 8 22 - 21 29
17. Альдосиви 23 8 3 12 23 - 35 27
18. Ньюэллс Олд Бойз 23 7 6 10 22 - 29 27
19. Атлетико Платенсе 23 6 9 8 31 - 32 27
20. Сентраль Кордоба Росарио 24 6 8 10 29 - 28 26
21. Банфилд 23 5 10 8 20 - 25 25
22. Патронато Парана 0:0 24 5 9 10 23 - 35 24
23. Сармиенто 23 6 6 11 22 - 29 24
24. Сан-Лоренсо 23 6 5 12 19 - 30 23
25. Атлетико Тукуман 24 5 6 13 21 - 45 21
26. Арсенал Саранди 23 4 7 12 11 - 33 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 12 9 2 1 29 - 6 29
2. Велес Сарсфилд 0:0 13 7 5 1 24 - 8 26
3. Тальерес Кордоба 11 8 2 1 18 - 5 26
4. Колон 12 7 3 2 16 - 11 24
5. Дефенса и Хустисия 11 7 3 1 22 - 10 24
6. Индепендьенте Авельянеда 12 6 4 2 14 - 7 22
7. Химнасия Ла-Плата 12 5 5 2 14 - 9 20
8. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 2 4 15 - 14 20
9. Эстудиантес Ла Плата 11 5 5 1 18 - 8 20
10. Бока Хуниорс 11 5 4 2 11 - 7 19
11. Росарио Сентраль 11 6 1 4 19 - 13 19
12. Уракан 12 5 4 3 11 - 10 19
13. Ланус 12 4 6 2 22 - 19 18
14. Сентраль Кордоба Росарио 13 5 3 5 21 - 17 18
15. Аргентинос Хуниорс 11 5 3 3 14 - 8 18
16. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 19 - 13 17
17. Сан-Лоренсо 11 5 2 4 12 - 10 17
18. Арсенал Саранди 12 4 5 3 9 - 9 17
19. Сармиенто 12 5 2 5 15 - 14 17
20. Годой Крус 12 4 4 4 17 - 16 16
21. Патронато Парана 0:0 11 4 4 3 14 - 13 16
22. Альдосиви 12 5 0 7 14 - 20 15
23. Атлетико Платенсе 11 3 5 3 14 - 12 14
24. Атлетико Тукуман 11 3 5 3 12 - 15 14
25. Расинг Авельянеда 11 3 4 4 10 - 9 13
26. Банфилд 11 3 2 6 13 - 17 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 11 7 3 1 21 - 9 24
2. Эстудиантес Ла Плата 12 5 3 4 19 - 16 18
3. Бока Хуниорс 12 5 3 4 15 - 10 18
4. Ланус 11 6 0 5 19 - 20 18
5. Дефенса и Хустисия 12 4 5 3 16 - 11 17
6. Тальерес Кордоба 12 5 2 5 17 - 20 17
7. Расинг Авельянеда 12 4 4 4 12 - 12 16
8. Колон 12 4 3 5 10 - 17 15
9. Унион Санта-Фе 12 4 2 6 10 - 19 14
10. Годой Крус 11 4 2 5 15 - 13 14
11. Банфилд 12 2 8 2 7 - 8 14
12. Химнасия Ла-Плата 11 4 2 5 9 - 15 14
13. Велес Сарсфилд 0:0 11 3 4 4 8 - 10 13
14. Атлетико Платенсе 12 3 4 5 17 - 20 13
15. Уракан 11 3 4 4 12 - 14 13
16. Альдосиви 11 3 3 5 9 - 15 12
17. Индепендьенте Авельянеда 11 3 3 5 10 - 15 12
18. Росарио Сентраль 12 3 3 6 17 - 22 12
19. Аргентинос Хуниорс 12 2 5 5 8 - 14 11
20. Патронато Парана 0:0 13 1 5 7 9 - 22 8
21. Сентраль Кордоба Росарио 11 1 5 5 8 - 11 8
22. Сармиенто 11 1 4 6 7 - 15 7
23. Атлетико Тукуман 13 2 1 10 9 - 30 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 11 1 4 6 7 - 15 7
25. Сан-Лоренсо 12 1 3 8 7 - 20 6
26. Арсенал Саранди 11 0 2 9 2 - 24 2
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Алехандро Мартинес получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Брайан Бласи уходит с поля. Федерико Вера выходит вместо него
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Науэль Банегас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Унион Санта-Фе онлайн


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