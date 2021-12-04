Аргентина: Лига професьональ 2021
0:0
Конец матча
55' Желтая карточкаFranco Leys
59' Желтая карточкаLucas Kruspzky
77' Желтая карточкаХара Леонардо
90' Желтая карточкаRolando Garcia
90' Желтая карточкаCristian Alberto Tarragona
90' Желтая карточкаSebastian Sosa II
12
Lucas
Hoyos
21
Martin
Garay
27
Juan
Guasone
33
Matias
Pardo
32
Franco
Leys
20
Junior
Arias
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лампе КарлосВратарь
- Полузащитник
-
21 Пратто ЛукасНападающий
- Нападающий
-
-
44 Lenny Lobato
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Martin GarayЗащитник
-
27 Juan GuasoneЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Matias PardoПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Franco LeysПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Junior AriasНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
24 Damian LenosПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Brian Nievas
-
-
-
-
Главный тренер: Ivan Delfino
Ход матча
55'
59'
77'
90'
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Патронато Парана
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
8 матчей
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Martin Lucero
|8 (1)
|0.33
|Thiago Almada
|4
|0.17
|Манкуэльо Федерико
|3
|0.13
|Дженсон Лукас
|3
|0.13
|Luca Orellano
|2
|0.08
|Agustin Bouzat
|2
|0.08
|Адриан Рикардо
|2
|0.08
|Cristian Alberto Tarragona
|2
|0.08
|Ортега Франсиско
|1
|0.04
|Пратто Лукас
|1
|0.04
|Хианетти Лаутаро
|1
|0.04
|Matias De los Santos II
|1
|0.04
|Касерес Сантьяго
|1
|0.04
|Tomas Ezequiel Guidara
|0
|0
|Поблет Херонимо
|0
|0
|Mateo Pellegrino
|0
|0
Патронато Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Sosa II
|8
|0.33
|Junior Arias
|5 (1)
|0.21
|Кантерос Гектор
|1
|0.04
|Gabriel Gudino
|1
|0.04
|Oliver Paz Benitez
|1
|0.04
|Nicolas Delgadillo Godoy
|1
|0.04
|Марин Леандро
|1
|0.04
|Fabio Vazquez
|1
|0.04
|Franco Leys
|1
|0.04
|Brian Nievas
|1
|0.04
|Ибанес Матиас
|1 (1)
|0.04
|Охеда Серхио
|0
|0
|Rolando Garcia
|0
|0
|Facundo Cobos
|0
|0
|Matias Pardo
|0
|0
|Martin Garay
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манкуэльо Федерико
|5
|0
|Поблет Херонимо
|5
|0
|Касерес Сантьяго
|5
|0
|Хианетти Лаутаро
|4
|0
|Juan Martin Lucero
|4
|0
|Cristian Alberto Tarragona
|4
|0
|Ортега Франсиско
|4
|0
|Адриан Рикардо
|2
|1
|Matias De los Santos II
|3
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|3
|0
|Damian Fernandez
|1
|1
|Хара Леонардо
|2
|0
|Lucas Hoyos
|2
|0
|Agustin Bouzat
|2
|0
|Дженсон Лукас
|1
|0
|Thiago Almada
|1
|0
|Luca Orellano
|1
|0
|Enzo Martinez3
|1
|0
|Miguel Brizuela
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Nazareno Romero
|1
|0
Патронато Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matias Pardo
|6
|1
|Oliver Paz Benitez
|6
|0
|Lautaro Geminiani
|6
|0
|Rolando Garcia
|5
|0
|Sebastian Sosa II
|4
|0
|Brian Nievas
|4
|0
|Matias Palavecino2
|2
|1
|Кантерос Гектор
|3
|0
|Lucas Kruspzky
|3
|0
|Gabriel Gudino
|3
|0
|Tiago Banega
|3
|0
|Fabio Vazquez
|2
|0
|Facundo Cobos
|2
|0
|Hugo Magallanes
|2
|0
|Охеда Серхио
|0
|1
|Ибанес Матиас
|1
|0
|Franco Leys
|1
|0
|Nicolas Albarracin
|1
|0
|Nicolas Delgadillo Godoy
|1
|0
|Junior Arias
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
9
8 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
16 Не забивали 19
3
13%
2
22%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
2
8%
3
33%
31-45
3
13%
1
11%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
11
46%
3
33%
76-90
Пропущено
8
22
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 10
2
25%
4
18%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
1
13%
2
9%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
1
13%
4
18%
61-75
4
50%
4
18%
76-90
Забито
8
13
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
50%
2
15%
61-75
1
13%
3
23%
76-90
Пропущено
10
14
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
10%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
6
43%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
5
50%
5
36%
76-90
Забито
32
22
11 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 8
10 Не забивали 11
5
16%
3
14%
1-15
4
13%
3
14%
16-30
2
6%
7
32%
31-45
3
9%
1
5%
46-60
6
19%
2
9%
61-75
12
38%
6
27%
76-90
Пропущено
18
36
6 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 16
3
17%
5
14%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
3
17%
8
22%
31-45
2
11%
5
14%
46-60
1
6%
5
14%
61-75
9
50%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 2:1
Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Велес Сарсфилд - Годой Крус 3:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ланус 5:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Колон 0:1 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0
Патронато Парана
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Патронато Парана - Годой Крус 0:3 Уракан - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Ланус 3:2 Ривер Плейт - Патронато Парана 5:0
Патронато Парана - Колон 2:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 2:2 Патронато Парана - Дефенса и Хустисия 3:3 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0 Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс - Патронато Парана 1:1 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 3:0 Патронато Парана - Банфилд 1:1 Бока Хуниорс - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Патронато Парана 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|23
|16
|5
|2
|50 - 15
|53
|2.
|Тальерес Кордоба
|23
|13
|4
|6
|35 - 25
|43
|3.
|Дефенса и Хустисия
|23
|11
|8
|4
|38 - 21
|41
|4.
|Колон
|24
|11
|6
|7
|26 - 28
|39
|5.
|Велес Сарсфилд
|24
|10
|9
|5
|32 - 18
|39
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|23
|10
|8
|5
|37 - 24
|38
|7.
|Бока Хуниорс
|23
|10
|7
|6
|26 - 17
|37
|8.
|Ланус
|23
|10
|6
|7
|41 - 39
|36
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|23
|9
|7
|7
|23 - 24
|34
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|23
|9
|7
|7
|24 - 22
|34
|11.
|Уракан
|23
|8
|8
|7
|23 - 24
|32
|12.
|Унион Санта-Фе
|24
|9
|4
|11
|29 - 32
|31
|13.
|Росарио Сентраль
|23
|9
|4
|10
|36 - 35
|31
|14.
|Годой Крус
|23
|8
|6
|9
|32 - 29
|30
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|23
|7
|8
|8
|22 - 22
|29
|16.
|Расинг Авельянеда
|23
|7
|8
|8
|22 - 21
|29
|17.
|Альдосиви
|23
|8
|3
|12
|23 - 35
|27
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|23
|7
|6
|10
|22 - 29
|27
|19.
|Атлетико Платенсе
|23
|6
|9
|8
|31 - 32
|27
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|24
|6
|8
|10
|29 - 28
|26
|21.
|Банфилд
|23
|5
|10
|8
|20 - 25
|25
|22.
|Патронато Парана
|24
|5
|9
|10
|23 - 35
|24
|23.
|Сармиенто
|23
|6
|6
|11
|22 - 29
|24
|24.
|Сан-Лоренсо
|23
|6
|5
|12
|19 - 30
|23
|25.
|Атлетико Тукуман
|24
|5
|6
|13
|21 - 45
|21
|26.
|Арсенал Саранди
|23
|4
|7
|12
|11 - 33
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|12
|9
|2
|1
|29 - 6
|29
|2.
|Велес Сарсфилд
|13
|7
|5
|1
|24 - 8
|26
|3.
|Тальерес Кордоба
|11
|8
|2
|1
|18 - 5
|26
|4.
|Колон
|12
|7
|3
|2
|16 - 11
|24
|5.
|Дефенса и Хустисия
|11
|7
|3
|1
|22 - 10
|24
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|6
|4
|2
|14 - 7
|22
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|9.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|5
|5
|1
|18 - 8
|20
|10.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|4
|2
|11 - 7
|19
|11.
|Росарио Сентраль
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|12.
|Уракан
|12
|5
|4
|3
|11 - 10
|19
|13.
|Ланус
|12
|4
|6
|2
|22 - 19
|18
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|5
|3
|5
|21 - 17
|18
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|5
|3
|3
|14 - 8
|18
|16.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|19 - 13
|17
|17.
|Сан-Лоренсо
|11
|5
|2
|4
|12 - 10
|17
|18.
|Арсенал Саранди
|12
|4
|5
|3
|9 - 9
|17
|19.
|Сармиенто
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|20.
|Годой Крус
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|21.
|Патронато Парана
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|22.
|Альдосиви
|12
|5
|0
|7
|14 - 20
|15
|23.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|5
|3
|14 - 12
|14
|24.
|Атлетико Тукуман
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|25.
|Расинг Авельянеда
|11
|3
|4
|4
|10 - 9
|13
|26.
|Банфилд
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|5
|3
|4
|19 - 16
|18
|3.
|Бока Хуниорс
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|4.
|Ланус
|11
|6
|0
|5
|19 - 20
|18
|5.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|5
|3
|16 - 11
|17
|6.
|Тальерес Кордоба
|12
|5
|2
|5
|17 - 20
|17
|7.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|8.
|Колон
|12
|4
|3
|5
|10 - 17
|15
|9.
|Унион Санта-Фе
|12
|4
|2
|6
|10 - 19
|14
|10.
|Годой Крус
|11
|4
|2
|5
|15 - 13
|14
|11.
|Банфилд
|12
|2
|8
|2
|7 - 8
|14
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|2
|5
|9 - 15
|14
|13.
|Велес Сарсфилд
|11
|3
|4
|4
|8 - 10
|13
|14.
|Атлетико Платенсе
|12
|3
|4
|5
|17 - 20
|13
|15.
|Уракан
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|16.
|Альдосиви
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|17.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|3
|5
|10 - 15
|12
|18.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|3
|6
|17 - 22
|12
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|20.
|Патронато Парана
|13
|1
|5
|7
|9 - 22
|8
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|1
|5
|5
|8 - 11
|8
|22.
|Сармиенто
|11
|1
|4
|6
|7 - 15
|7
|23.
|Атлетико Тукуман
|13
|2
|1
|10
|9 - 30
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|1
|4
|6
|7 - 15
|7
|25.
|Сан-Лоренсо
|12
|1
|3
|8
|7 - 20
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|11
|0
|2
|9
|2 - 24
|2