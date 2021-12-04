Аргентина: Лига професьональ 2021
0:0
Первый тайм: 40'
10' Желтая карточкаLeonel Picco
18
Julian
Navas
14
Gonzalo
Goni
21
Leonel
Picco
18
Фабра
Франк
38
Васкес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Julian NavasЗащитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
46 Axel Carrion
-
-
-
-
40 E. Viveros
-
-
-
-
32 Bruno Baez
-
Главный тренер: Dario Espinola
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Eros Mancuso
-
33 Alan Varela
-
Главный тренер: Батталья Себастьян
Ход матча
10'
История личных встреч
Арсенал Саранди
Бока Хуниорс
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
11 матчей
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Christian Sepulveda
|4
|0.17
|Brian Farioli
|2 (1)
|0.08
|Alejo Antilef
|2
|0.08
|Руис Алан
|1
|0.04
|Mateo Carabajal
|1
|0.04
|Leonel Picco
|1
|0.04
|Массола Николас
|0
|0
|Lucas Albertengo
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Луис
|6
|0.25
|Альмендра Агустин
|3
|0.13
|Павон Кристиан
|2 (1)
|0.08
|Фабра Франк
|2
|0.08
|Кардона Эдвин
|1
|0.04
|Самбрано Очандарте
|1
|0.04
|Лопес Лисандро II
|1
|0.04
|Орсини Николас
|1
|0.04
|Гонсалес Диего Эрнан
|1
|0.04
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.04
|Вилья Себастьян
|1
|0.04
|Вейгандт Марсело
|1
|0.04
|Agustin Obando
|1
|0.04
|Монтес Родриго
|1
|0.04
|Рохо Маркос
|1 (1)
|0.04
|Juan Edgardo Ramirez
|0
|0
|Кампусано Хорман
|0
|0
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Искиэрдос Карлос
|0
|0
|Себальос Эсекиэль
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
|Сандез Агустин
|0
|0
Карточки
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emiliano Mendez
|8
|0
|Julian Navas
|5
|0
|Эмилиано Папа
|3
|0
|Lucas Albertengo
|3
|0
|Gaston Suso
|3
|0
|Gonzalo Goni
|3
|0
|Leonel Picco
|3
|0
|Jorge Ortiz IV
|1
|1
|Mateo Carabajal
|1
|1
|Dardo Federico Miloc
|2
|0
|Руис Алан
|2
|0
|Brian Farioli
|2
|0
|Массола Николас
|1
|0
|Lucas Suarez II
|1
|0
|Alejandro Medina I
|1
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0
|Juan Andrada
|1
|0
|Gaston Americo Benavidez
|1
|0
|Nicolas Castro1
|1
|0
|E. Viveros
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рохо Маркос
|5
|1
|Кампусано Хорман
|5
|0
|Альмендра Агустин
|5
|0
|Сандез Агустин
|4
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|1
|Кардона Эдвин
|1
|1
|Павон Кристиан
|2
|0
|Эстебан Ролон
|2
|0
|Вейгандт Марсело
|2
|0
|Alan Varela
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|Фабра Франк
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Israel Escalante
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
|Valentin Barco
|1
|0
|Gabriel Aranda
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
15
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
1
11%
2
13%
1-15
1
11%
3
20%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
3
33%
2
13%
61-75
2
22%
4
27%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
3
30%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
4
40%
76-90
Забито
3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
20 Не забивали 18
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
67%
2
20%
76-90
Пропущено
23
8
14 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
4
17%
1
13%
1-15
6
26%
3
38%
16-30
4
17%
1
13%
31-45
1
4%
1
13%
46-60
4
17%
1
13%
61-75
4
17%
1
13%
76-90
Забито
12
25
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 11
1
8%
2
8%
1-15
1
8%
4
16%
16-30
2
17%
6
24%
31-45
1
8%
4
16%
46-60
3
25%
3
12%
61-75
4
33%
6
24%
76-90
Пропущено
32
18
17 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
4
13%
2
11%
1-15
7
22%
5
28%
16-30
6
19%
4
22%
31-45
3
9%
1
6%
46-60
6
19%
1
6%
61-75
6
19%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Саранди
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 5:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0
Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Ланус 1:0 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Колон 0:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Арсенал Саранди 4:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3
Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Уракан - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Ланус 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|23
|16
|5
|2
|50 - 15
|53
|2.
|Тальерес Кордоба
|23
|13
|4
|6
|35 - 25
|43
|3.
|Дефенса и Хустисия
|23
|11
|8
|4
|38 - 21
|41
|4.
|Колон
|24
|11
|6
|7
|26 - 28
|39
|5.
|Велес Сарсфилд
|24
|10
|9
|5
|32 - 18
|39
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|23
|10
|8
|5
|37 - 24
|38
|7.
|Бока Хуниорс
|0:0
|24
|10
|8
|6
|26 - 17
|38
|8.
|Ланус
|23
|10
|6
|7
|41 - 39
|36
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|23
|9
|7
|7
|23 - 24
|34
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|23
|9
|7
|7
|24 - 22
|34
|11.
|Уракан
|23
|8
|8
|7
|23 - 24
|32
|12.
|Унион Санта-Фе
|24
|9
|4
|11
|29 - 32
|31
|13.
|Росарио Сентраль
|23
|9
|4
|10
|36 - 35
|31
|14.
|Годой Крус
|23
|8
|6
|9
|32 - 29
|30
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|23
|7
|8
|8
|22 - 22
|29
|16.
|Расинг Авельянеда
|23
|7
|8
|8
|22 - 21
|29
|17.
|Альдосиви
|23
|8
|3
|12
|23 - 35
|27
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|23
|7
|6
|10
|22 - 29
|27
|19.
|Атлетико Платенсе
|23
|6
|9
|8
|31 - 32
|27
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|24
|6
|8
|10
|29 - 28
|26
|21.
|Банфилд
|23
|5
|10
|8
|20 - 25
|25
|22.
|Патронато Парана
|24
|5
|9
|10
|23 - 35
|24
|23.
|Сармиенто
|23
|6
|6
|11
|22 - 29
|24
|24.
|Сан-Лоренсо
|23
|6
|5
|12
|19 - 30
|23
|25.
|Атлетико Тукуман
|24
|5
|6
|13
|21 - 45
|21
|26.
|Арсенал Саранди
|0:0
|24
|4
|8
|12
|11 - 33
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|12
|9
|2
|1
|29 - 6
|29
|2.
|Велес Сарсфилд
|13
|7
|5
|1
|24 - 8
|26
|3.
|Тальерес Кордоба
|11
|8
|2
|1
|18 - 5
|26
|4.
|Колон
|12
|7
|3
|2
|16 - 11
|24
|5.
|Дефенса и Хустисия
|11
|7
|3
|1
|22 - 10
|24
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|6
|4
|2
|14 - 7
|22
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|5
|5
|1
|18 - 8
|20
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|10.
|Бока Хуниорс
|0:0
|11
|5
|4
|2
|11 - 7
|19
|11.
|Росарио Сентраль
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|12.
|Уракан
|12
|5
|4
|3
|11 - 10
|19
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|5
|3
|5
|21 - 17
|18
|14.
|Арсенал Саранди
|0:0
|13
|4
|6
|3
|9 - 9
|18
|15.
|Ланус
|12
|4
|6
|2
|22 - 19
|18
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|5
|3
|3
|14 - 8
|18
|17.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|19 - 13
|17
|18.
|Сан-Лоренсо
|11
|5
|2
|4
|12 - 10
|17
|19.
|Сармиенто
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|20.
|Годой Крус
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|21.
|Патронато Парана
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|22.
|Альдосиви
|12
|5
|0
|7
|14 - 20
|15
|23.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|5
|3
|14 - 12
|14
|24.
|Атлетико Тукуман
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|25.
|Расинг Авельянеда
|11
|3
|4
|4
|10 - 9
|13
|26.
|Банфилд
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|2.
|Бока Хуниорс
|0:0
|13
|5
|4
|4
|15 - 10
|19
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|5
|3
|4
|19 - 16
|18
|4.
|Ланус
|11
|6
|0
|5
|19 - 20
|18
|5.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|5
|3
|16 - 11
|17
|6.
|Тальерес Кордоба
|12
|5
|2
|5
|17 - 20
|17
|7.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|8.
|Колон
|12
|4
|3
|5
|10 - 17
|15
|9.
|Унион Санта-Фе
|12
|4
|2
|6
|10 - 19
|14
|10.
|Годой Крус
|11
|4
|2
|5
|15 - 13
|14
|11.
|Банфилд
|12
|2
|8
|2
|7 - 8
|14
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|2
|5
|9 - 15
|14
|13.
|Велес Сарсфилд
|11
|3
|4
|4
|8 - 10
|13
|14.
|Атлетико Платенсе
|12
|3
|4
|5
|17 - 20
|13
|15.
|Уракан
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|16.
|Альдосиви
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|17.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|3
|5
|10 - 15
|12
|18.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|3
|6
|17 - 22
|12
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|20.
|Патронато Парана
|13
|1
|5
|7
|9 - 22
|8
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|1
|5
|5
|8 - 11
|8
|22.
|Сармиенто
|11
|1
|4
|6
|7 - 15
|7
|23.
|Атлетико Тукуман
|13
|2
|1
|10
|9 - 30
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|1
|4
|6
|7 - 15
|7
|25.
|Сан-Лоренсо
|12
|1
|3
|8
|7 - 20
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|0:0
|11
|0
|2
|9
|2 - 24
|2