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Аргентина: Лига професьональ 2021

Арсенал Саранди
1:1
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
10' Желтая карточка
Leonel Picco
0:1
44' Гол
Juan Edgardo Ramirez
68' Желтая карточка
Dardo Federico Miloc
68' Желтая карточка
Lucas Albertengo
1:1
75' Гол
Bruno Christian Sepulveda
90' Желтая карточка
Brian Farioli
90'+5
23
Alejandro
Medina
I
18
Julian
Navas
14
Gonzalo
Goni
26
Lucas
Suarez
II
3
Эмилиано
Папа
27
Facundo
Kruspzky
21
Leonel
Picco
8
Dardo
Federico
Miloc
11
Nicolas
Castro1
9
Lucas
Albertengo
17
Bruno
Christian
Sepulveda
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
24
Искиэрдос
Карлос
6
Рохо
Маркос
18
Фабра
Франк
41
Монтес
Родриго
21
Кампусано
Хорман
20
Juan
Edgardo
Ramirez
8
Кардона
Эдвин
38
Васкес
Луис
22
Вилья
Себастьян
Арсенал Саранди
4-4-2
Бока Хуниорс
4-3-1-2

История личных встреч

Арсенал Саранди
Бока Хуниорс

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

11 матчей

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

КДМЭП
1:1
С
5:1
С
2:0
П
3:0
П
1:2
П
1:1
П
4:2
П
3:2
П
1:0
П
1:0
П
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 5 0.21
Alejo Antilef 2 0.08
Brian Farioli 2 (1) 0.08
Руис Алан 1 0.04
Mateo Carabajal 1 0.04
Leonel Picco 1 0.04
Массола Николас 0 0
Lucas Albertengo 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Луис 6 0.25
Альмендра Агустин 3 0.13
Павон Кристиан 2 (1) 0.08
Фабра Франк 2 0.08
Кардона Эдвин 1 0.04
Juan Edgardo Ramirez 1 0.04
Самбрано Очандарте 1 0.04
Лопес Лисандро II 1 0.04
Орсини Николас 1 0.04
Гонсалес Диего Эрнан 1 0.04
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.04
Вилья Себастьян 1 0.04
Вейгандт Марсело 1 0.04
Agustin Obando 1 0.04
Монтес Родриго 1 0.04
Рохо Маркос 1 (1) 0.04
Кампусано Хорман 0 0
Адвинкула Луис 0 0
Искиэрдос Карлос 0 0
Себальос Эсекиэль 0 0
Молинас Аарон 0 0
Сандез Агустин 0 0

Карточки

Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emiliano Mendez 8 0
Julian Navas 5 0
Lucas Albertengo 4 0
Эмилиано Папа 3 0
Dardo Federico Miloc 3 0
Gaston Suso 3 0
Gonzalo Goni 3 0
Brian Farioli 3 0
Leonel Picco 3 0
Jorge Ortiz IV 1 1
Mateo Carabajal 1 1
Руис Алан 2 0
Массола Николас 1 0
Lucas Suarez II 1 0
Alejandro Medina I 1 0
Bruno Christian Sepulveda 1 0
Juan Andrada 1 0
Gaston Americo Benavidez 1 0
Nicolas Castro1 1 0
E. Viveros 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рохо Маркос 5 1
Кампусано Хорман 5 0
Альмендра Агустин 5 0
Сандез Агустин 4 0
Искиэрдос Карлос 1 1
Кардона Эдвин 1 1
Павон Кристиан 2 0
Эстебан Ролон 2 0
Вейгандт Марсело 2 0
Alan Varela 2 0
Фернандес Игнасио 1 0
Фабра Франк 1 0
Орсини Николас 1 0
Israel Escalante 1 0
Медина Кристиан 1 0
Васкес Луис 1 0
Valentin Barco 1 0
Gabriel Aranda 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
16
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
1
10%
2
13%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
4
40%
2
13%
61-75
2
20%
4
25%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
3
30%
3
27%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
2
20%
4
36%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
21 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
67%
2
20%
76-90

Пропущено

23
8
14 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
4
17%
1
13%
1-15
6
26%
3
38%
16-30
4
17%
1
13%
31-45
1
4%
1
13%
46-60
4
17%
1
13%
61-75
4
17%
1
13%
76-90

Забито

13
26
4 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
14 Не забивали 11
1
8%
2
8%
1-15
1
8%
4
15%
16-30
2
15%
7
27%
31-45
1
8%
4
15%
46-60
4
31%
3
12%
61-75
4
31%
6
23%
76-90

Пропущено

33
19
18 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
4
12%
2
11%
1-15
7
21%
5
26%
16-30
7
21%
4
21%
31-45
3
9%
1
5%
46-60
6
18%
2
11%
61-75
6
18%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Саранди
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 5:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0
Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Ланус 1:0 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Колон 0:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Арсенал Саранди 4:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3
Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Уракан - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Ланус 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 23 16 5 2 50 - 15 53
2. Тальерес Кордоба 23 13 4 6 35 - 25 43
3. Дефенса и Хустисия 23 11 8 4 38 - 21 41
4. Колон 24 11 6 7 26 - 28 39
5. Велес Сарсфилд 24 10 9 5 32 - 18 39
6. Эстудиантес Ла Плата 23 10 8 5 37 - 24 38
7. Бока Хуниорс 24 10 8 6 27 - 18 38
8. Ланус 23 10 6 7 41 - 39 36
9. Химнасия Ла-Плата 23 9 7 7 23 - 24 34
10. Индепендьенте Авельянеда 23 9 7 7 24 - 22 34
11. Уракан 23 8 8 7 23 - 24 32
12. Унион Санта-Фе 24 9 4 11 29 - 32 31
13. Росарио Сентраль 23 9 4 10 36 - 35 31
14. Годой Крус 23 8 6 9 32 - 29 30
15. Аргентинос Хуниорс 23 7 8 8 22 - 22 29
16. Расинг Авельянеда 23 7 8 8 22 - 21 29
17. Альдосиви 23 8 3 12 23 - 35 27
18. Ньюэллс Олд Бойз 23 7 6 10 22 - 29 27
19. Атлетико Платенсе 23 6 9 8 31 - 32 27
20. Сентраль Кордоба Росарио 24 6 8 10 29 - 28 26
21. Банфилд 23 5 10 8 20 - 25 25
22. Патронато Парана 24 5 9 10 23 - 35 24
23. Сармиенто 23 6 6 11 22 - 29 24
24. Сан-Лоренсо 23 6 5 12 19 - 30 23
25. Атлетико Тукуман 24 5 6 13 21 - 45 21
26. Арсенал Саранди 24 4 8 12 12 - 34 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 12 9 2 1 29 - 6 29
2. Велес Сарсфилд 13 7 5 1 24 - 8 26
3. Тальерес Кордоба 11 8 2 1 18 - 5 26
4. Колон 12 7 3 2 16 - 11 24
5. Дефенса и Хустисия 11 7 3 1 22 - 10 24
6. Индепендьенте Авельянеда 12 6 4 2 14 - 7 22
7. Эстудиантес Ла Плата 11 5 5 1 18 - 8 20
8. Химнасия Ла-Плата 12 5 5 2 14 - 9 20
9. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 2 4 15 - 14 20
10. Бока Хуниорс 11 5 4 2 11 - 7 19
11. Росарио Сентраль 11 6 1 4 19 - 13 19
12. Уракан 12 5 4 3 11 - 10 19
13. Сентраль Кордоба Росарио 13 5 3 5 21 - 17 18
14. Арсенал Саранди 13 4 6 3 10 - 10 18
15. Ланус 12 4 6 2 22 - 19 18
16. Аргентинос Хуниорс 11 5 3 3 14 - 8 18
17. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 19 - 13 17
18. Сан-Лоренсо 11 5 2 4 12 - 10 17
19. Сармиенто 12 5 2 5 15 - 14 17
20. Годой Крус 12 4 4 4 17 - 16 16
21. Патронато Парана 11 4 4 3 14 - 13 16
22. Альдосиви 12 5 0 7 14 - 20 15
23. Атлетико Платенсе 11 3 5 3 14 - 12 14
24. Атлетико Тукуман 11 3 5 3 12 - 15 14
25. Расинг Авельянеда 11 3 4 4 10 - 9 13
26. Банфилд 11 3 2 6 13 - 17 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 11 7 3 1 21 - 9 24
2. Бока Хуниорс 13 5 4 4 16 - 11 19
3. Эстудиантес Ла Плата 12 5 3 4 19 - 16 18
4. Ланус 11 6 0 5 19 - 20 18
5. Дефенса и Хустисия 12 4 5 3 16 - 11 17
6. Тальерес Кордоба 12 5 2 5 17 - 20 17
7. Расинг Авельянеда 12 4 4 4 12 - 12 16
8. Колон 12 4 3 5 10 - 17 15
9. Унион Санта-Фе 12 4 2 6 10 - 19 14
10. Годой Крус 11 4 2 5 15 - 13 14
11. Банфилд 12 2 8 2 7 - 8 14
12. Химнасия Ла-Плата 11 4 2 5 9 - 15 14
13. Велес Сарсфилд 11 3 4 4 8 - 10 13
14. Атлетико Платенсе 12 3 4 5 17 - 20 13
15. Уракан 11 3 4 4 12 - 14 13
16. Альдосиви 11 3 3 5 9 - 15 12
17. Индепендьенте Авельянеда 11 3 3 5 10 - 15 12
18. Росарио Сентраль 12 3 3 6 17 - 22 12
19. Аргентинос Хуниорс 12 2 5 5 8 - 14 11
20. Патронато Парана 13 1 5 7 9 - 22 8
21. Сентраль Кордоба Росарио 11 1 5 5 8 - 11 8
22. Сармиенто 11 1 4 6 7 - 15 7
23. Атлетико Тукуман 13 2 1 10 9 - 30 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 11 1 4 6 7 - 15 7
25. Сан-Лоренсо 12 1 3 8 7 - 20 6
26. Арсенал Саранди 11 0 2 9 2 - 24 2
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Хуан Эдгардо Рамирес бьет в цель!
  • Желтая карточка
    10'
    Леонель Пикко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Арсенал Саранди 1:1 Бока Хуниорс онлайн


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