Аргентина: Лига професьональ 2021
1:2
Второй тайм: 65'
6' Желтая карточкаGabriel Alanis
11' Желтая карточкаDiego Garcia VI
1:0
12' ГолJonathan Torres
1:1
29' ГолDiego Garcia VI
31' Желтая карточкаFederico Torres
1:2
54' ГолJose Romero
21
Julian
Brea
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
34
Jose
Romero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Julian BreaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
38 Erik Lescano
-
Главный тренер: Mario Sciacqua
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Jose RomeroПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Mauro OrtizНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
Ход матча
11'
12'
29'
1:1
31'
54'
1:2
История личных встреч
Сармиенто
Тальерес Кордоба
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Torres
|8 (1)
|0.33
|Luciano Gondou
|6
|0.25
|Gabriel Alanis
|3 (1)
|0.13
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0.04
|Yair Arismendi
|1
|0.04
|Guido Mainero
|1
|0.04
|Patricio Cucchi
|1
|0.04
|Lautaro Montoya
|1
|0.04
|Braian Salvareschi
|1
|0.04
|Мартин Гарсия
|0
|0
|Rodrigo Javier Salinas
|0
|0
|Sergio Quiroga
|0
|0
|Браво Федерико
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майкл Сантос
|7 (2)
|0.29
|Carlos Auzqui
|5 (1)
|0.21
|Enzo Hernan Diaz
|4
|0.17
|Diego Valoyes
|4
|0.17
|Nahuel Tenaglia
|3
|0.13
|Mateo Retegui
|3
|0.13
|Hector Fertoli
|2
|0.08
|Комар Хуан
|2
|0.08
|Angelo Martino
|1
|0.04
|Diego Garcia VI
|1
|0.04
|Julian Malatini
|1
|0.04
|Рафа II
|1
|0.04
|Мендез Начо
|0
|0
|Francis Mac Allister
|0
|0
|Rodrigo Villagra
|0
|0
Карточки
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Braian Salvareschi
|6
|1
|Браво Федерико
|7
|0
|Julian Chicco
|6
|0
|Lautaro Montoya
|4
|0
|Мартин Гарсия
|3
|0
|Нуньес Хервасио
|3
|0
|Nicolas Bazzana
|3
|0
|Yair Arismendi
|3
|0
|Jonathan Torres
|2
|0
|Manuel Vicentini
|2
|0
|Gabriel Alanis
|2
|0
|Federico Mancinelli
|1
|0
|Гарсия Мануэль
|1
|0
|Federico Rasmussen
|1
|0
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0
|Sergio Quiroga
|1
|0
|Guido Mainero
|1
|0
|Facundo Castet
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enzo Hernan Diaz
|7
|1
|Carlos Auzqui
|7
|0
|Nahuel Tenaglia
|7
|0
|Рафа II
|5
|0
|Мендез Начо
|5
|0
|Diego Valoyes
|5
|0
|Julian Malatini
|5
|0
|Комар Хуан
|4
|0
|Francis Mac Allister
|4
|0
|Angelo Martino
|4
|0
|Mateo Retegui
|3
|0
|Hector Fertoli
|1
|1
|Майкл Сантос
|2
|0
|Эррера Гидо
|2
|0
|Rodrigo Villagra
|2
|0
|Federico Torres
|1
|0
|Diego Garcia VI
|1
|0
|Federico Navarro
|1
|0
|Cristian Nicolas Luduena
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
17
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
1
7%
3
18%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
3
20%
2
12%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
4
27%
3
18%
61-75
5
33%
2
12%
76-90
Пропущено
14
20
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
21%
4
20%
31-45
5
36%
3
15%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
3
21%
8
40%
76-90
Забито
7
17
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
4
57%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
14%
3
18%
61-75
2
29%
3
18%
76-90
Пропущено
15
6
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
17%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
3
20%
1
17%
46-60
2
13%
2
33%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Забито
22
34
8 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 16
9 Не забивали 5
1
5%
4
12%
1-15
0
0%
7
21%
16-30
7
32%
5
15%
31-45
2
9%
7
21%
46-60
5
23%
6
18%
61-75
7
32%
5
15%
76-90
Пропущено
29
26
9 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 14
1
3%
2
8%
1-15
3
10%
2
8%
16-30
5
17%
6
23%
31-45
8
28%
4
15%
46-60
5
17%
4
15%
61-75
7
24%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Сармиенто
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Сентраль Кордоба Росарио 1:3
Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Уракан 0:0 Ланус - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 1:2 Колон - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Атлетико Тукуман 3:0 Дефенса и Хустисия - Сармиенто 4:2 Сармиенто - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1
Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Уракан 1:0 Ланус - Тальерес Кордоба 3:3 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Темперлей - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:2 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|23
|16
|5
|2
|50 - 15
|53
|2.
|Тальерес Кордоба
|2:1
|24
|14
|4
|6
|37 - 26
|46
|3.
|Дефенса и Хустисия
|23
|11
|8
|4
|38 - 21
|41
|4.
|Колон
|24
|11
|6
|7
|26 - 28
|39
|5.
|Велес Сарсфилд
|24
|10
|9
|5
|32 - 18
|39
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|23
|10
|8
|5
|37 - 24
|38
|7.
|Бока Хуниорс
|24
|10
|8
|6
|27 - 18
|38
|8.
|Ланус
|23
|10
|6
|7
|41 - 39
|36
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|23
|9
|7
|7
|23 - 24
|34
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|23
|9
|7
|7
|24 - 22
|34
|11.
|Уракан
|23
|8
|8
|7
|23 - 24
|32
|12.
|Унион Санта-Фе
|24
|9
|4
|11
|29 - 32
|31
|13.
|Годой Крус
|2:2
|24
|8
|7
|9
|34 - 31
|31
|14.
|Росарио Сентраль
|23
|9
|4
|10
|36 - 35
|31
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|23
|7
|8
|8
|22 - 22
|29
|16.
|Расинг Авельянеда
|23
|7
|8
|8
|22 - 21
|29
|17.
|Атлетико Платенсе
|2:2
|24
|6
|10
|8
|33 - 34
|28
|18.
|Альдосиви
|23
|8
|3
|12
|23 - 35
|27
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|23
|7
|6
|10
|22 - 29
|27
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|24
|6
|8
|10
|29 - 28
|26
|21.
|Банфилд
|23
|5
|10
|8
|20 - 25
|25
|22.
|Патронато Парана
|24
|5
|9
|10
|23 - 35
|24
|23.
|Сармиенто
|1:2
|24
|6
|6
|12
|23 - 31
|24
|24.
|Сан-Лоренсо
|23
|6
|5
|12
|19 - 30
|23
|25.
|Атлетико Тукуман
|24
|5
|6
|13
|21 - 45
|21
|26.
|Арсенал Саранди
|24
|4
|8
|12
|12 - 34
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|12
|9
|2
|1
|29 - 6
|29
|2.
|Велес Сарсфилд
|13
|7
|5
|1
|24 - 8
|26
|3.
|Тальерес Кордоба
|2:1
|11
|8
|2
|1
|18 - 5
|26
|4.
|Колон
|12
|7
|3
|2
|16 - 11
|24
|5.
|Дефенса и Хустисия
|11
|7
|3
|1
|22 - 10
|24
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|6
|4
|2
|14 - 7
|22
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|5
|5
|1
|18 - 8
|20
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|10.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|4
|2
|11 - 7
|19
|11.
|Росарио Сентраль
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|12.
|Уракан
|12
|5
|4
|3
|11 - 10
|19
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|5
|3
|5
|21 - 17
|18
|14.
|Арсенал Саранди
|13
|4
|6
|3
|10 - 10
|18
|15.
|Ланус
|12
|4
|6
|2
|22 - 19
|18
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|5
|3
|3
|14 - 8
|18
|17.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|19 - 13
|17
|18.
|Сан-Лоренсо
|11
|5
|2
|4
|12 - 10
|17
|19.
|Сармиенто
|1:2
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|20.
|Годой Крус
|2:2
|13
|4
|5
|4
|19 - 18
|17
|21.
|Патронато Парана
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|22.
|Альдосиви
|12
|5
|0
|7
|14 - 20
|15
|23.
|Атлетико Платенсе
|2:2
|11
|3
|5
|3
|14 - 12
|14
|24.
|Атлетико Тукуман
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|25.
|Расинг Авельянеда
|11
|3
|4
|4
|10 - 9
|13
|26.
|Банфилд
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|2.
|Тальерес Кордоба
|2:1
|13
|6
|2
|5
|19 - 21
|20
|3.
|Бока Хуниорс
|13
|5
|4
|4
|16 - 11
|19
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|5
|3
|4
|19 - 16
|18
|5.
|Ланус
|11
|6
|0
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|5
|3
|16 - 11
|17
|7.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|8.
|Колон
|12
|4
|3
|5
|10 - 17
|15
|9.
|Атлетико Платенсе
|2:2
|13
|3
|5
|5
|19 - 22
|14
|10.
|Банфилд
|12
|2
|8
|2
|7 - 8
|14
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|2
|5
|9 - 15
|14
|12.
|Унион Санта-Фе
|12
|4
|2
|6
|10 - 19
|14
|13.
|Годой Крус
|2:2
|11
|4
|2
|5
|15 - 13
|14
|14.
|Велес Сарсфилд
|11
|3
|4
|4
|8 - 10
|13
|15.
|Уракан
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|16.
|Альдосиви
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|17.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|3
|5
|10 - 15
|12
|18.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|3
|6
|17 - 22
|12
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|20.
|Патронато Парана
|13
|1
|5
|7
|9 - 22
|8
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|1
|5
|5
|8 - 11
|8
|22.
|Сармиенто
|1:2
|11
|1
|4
|6
|7 - 15
|7
|23.
|Атлетико Тукуман
|13
|2
|1
|10
|9 - 30
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|1
|4
|6
|7 - 15
|7
|25.
|Сан-Лоренсо
|12
|1
|3
|8
|7 - 20
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|11
|0
|2
|9
|2 - 24
|2