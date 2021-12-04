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Аргентина: Лига професьональ 2021

Сармиенто
1:2
Второй тайм: 65'
Тальерес Кордоба
0'
6' Желтая карточка
Gabriel Alanis
11' Желтая карточка
Diego Garcia VI
1:0
12' Гол
Jonathan Torres
1:1
29' Гол
Diego Garcia VI
31' Желтая карточка
Federico Torres
1:2
54' Гол
Jose Romero
65'
1
Manuel
Vicentini
15
Мартин
Гарсия
18
Braian
Salvareschi
2
Federico
Mancinelli
24
Lautaro
Montoya
10
Sergio
Quiroga
22
Браво
Федерико
17
Gabriel
Alanis
19
Luciano
Gondou
9
Jonathan
Torres
21
Julian
Brea
22
Эррера
Гидо
25
Federico
Torres
14
Nahuel
Tenaglia
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
8
Мендез
Начо
16
Gonzalo
Alvez
10
Hector
Fertoli
34
Jose
Romero
50
Diego
Garcia
VI
23
Mateo
Retegui
Сармиенто
4-3-3
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Сармиенто
Тальерес Кордоба

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛП
1:1
П
1:4
ПБ
3:0
ПБ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Torres 8 (1) 0.33
Luciano Gondou 6 0.25
Gabriel Alanis 3 (1) 0.13
Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0.04
Yair Arismendi 1 0.04
Guido Mainero 1 0.04
Patricio Cucchi 1 0.04
Lautaro Montoya 1 0.04
Braian Salvareschi 1 0.04
Мартин Гарсия 0 0
Rodrigo Javier Salinas 0 0
Sergio Quiroga 0 0
Браво Федерико 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майкл Сантос 7 (2) 0.29
Carlos Auzqui 5 (1) 0.21
Enzo Hernan Diaz 4 0.17
Diego Valoyes 4 0.17
Nahuel Tenaglia 3 0.13
Mateo Retegui 3 0.13
Hector Fertoli 2 0.08
Комар Хуан 2 0.08
Angelo Martino 1 0.04
Diego Garcia VI 1 0.04
Julian Malatini 1 0.04
Рафа II 1 0.04
Мендез Начо 0 0
Francis Mac Allister 0 0
Rodrigo Villagra 0 0

Карточки

Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Braian Salvareschi 6 1
Браво Федерико 7 0
Julian Chicco 6 0
Lautaro Montoya 4 0
Мартин Гарсия 3 0
Нуньес Хервасио 3 0
Nicolas Bazzana 3 0
Yair Arismendi 3 0
Jonathan Torres 2 0
Manuel Vicentini 2 0
Gabriel Alanis 2 0
Federico Mancinelli 1 0
Гарсия Мануэль 1 0
Federico Rasmussen 1 0
Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0
Sergio Quiroga 1 0
Guido Mainero 1 0
Facundo Castet 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Enzo Hernan Diaz 7 1
Carlos Auzqui 7 0
Nahuel Tenaglia 7 0
Рафа II 5 0
Мендез Начо 5 0
Diego Valoyes 5 0
Julian Malatini 5 0
Комар Хуан 4 0
Francis Mac Allister 4 0
Angelo Martino 4 0
Mateo Retegui 3 0
Hector Fertoli 1 1
Майкл Сантос 2 0
Эррера Гидо 2 0
Rodrigo Villagra 2 0
Federico Torres 1 0
Diego Garcia VI 1 0
Federico Navarro 1 0
Cristian Nicolas Luduena 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
17
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
1
7%
3
18%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
3
20%
2
12%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
4
27%
3
18%
61-75
5
33%
2
12%
76-90

Пропущено

14
20
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
21%
4
20%
31-45
5
36%
3
15%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
3
21%
8
40%
76-90

Забито

7
17
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
4
57%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
14%
3
18%
61-75
2
29%
3
18%
76-90

Пропущено

15
6
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
17%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
3
20%
1
17%
46-60
2
13%
2
33%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Забито

22
34
8 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 16
9 Не забивали 5
1
5%
4
12%
1-15
0
0%
7
21%
16-30
7
32%
5
15%
31-45
2
9%
7
21%
46-60
5
23%
6
18%
61-75
7
32%
5
15%
76-90

Пропущено

29
26
9 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 14
1
3%
2
8%
1-15
3
10%
2
8%
16-30
5
17%
6
23%
31-45
8
28%
4
15%
46-60
5
17%
4
15%
61-75
7
24%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Сармиенто
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Сентраль Кордоба Росарио 1:3
Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Уракан 0:0 Ланус - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 1:2 Колон - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Атлетико Тукуман 3:0 Дефенса и Хустисия - Сармиенто 4:2 Сармиенто - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1
Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Уракан 1:0 Ланус - Тальерес Кордоба 3:3 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Темперлей - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:2 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 23 16 5 2 50 - 15 53
2. Тальерес Кордоба 2:1 24 14 4 6 37 - 26 46
3. Дефенса и Хустисия 23 11 8 4 38 - 21 41
4. Колон 24 11 6 7 26 - 28 39
5. Велес Сарсфилд 24 10 9 5 32 - 18 39
6. Эстудиантес Ла Плата 23 10 8 5 37 - 24 38
7. Бока Хуниорс 24 10 8 6 27 - 18 38
8. Ланус 23 10 6 7 41 - 39 36
9. Химнасия Ла-Плата 23 9 7 7 23 - 24 34
10. Индепендьенте Авельянеда 23 9 7 7 24 - 22 34
11. Уракан 23 8 8 7 23 - 24 32
12. Унион Санта-Фе 24 9 4 11 29 - 32 31
13. Годой Крус 2:2 24 8 7 9 34 - 31 31
14. Росарио Сентраль 23 9 4 10 36 - 35 31
15. Аргентинос Хуниорс 23 7 8 8 22 - 22 29
16. Расинг Авельянеда 23 7 8 8 22 - 21 29
17. Атлетико Платенсе 2:2 24 6 10 8 33 - 34 28
18. Альдосиви 23 8 3 12 23 - 35 27
19. Ньюэллс Олд Бойз 23 7 6 10 22 - 29 27
20. Сентраль Кордоба Росарио 24 6 8 10 29 - 28 26
21. Банфилд 23 5 10 8 20 - 25 25
22. Патронато Парана 24 5 9 10 23 - 35 24
23. Сармиенто 1:2 24 6 6 12 23 - 31 24
24. Сан-Лоренсо 23 6 5 12 19 - 30 23
25. Атлетико Тукуман 24 5 6 13 21 - 45 21
26. Арсенал Саранди 24 4 8 12 12 - 34 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 12 9 2 1 29 - 6 29
2. Велес Сарсфилд 13 7 5 1 24 - 8 26
3. Тальерес Кордоба 2:1 11 8 2 1 18 - 5 26
4. Колон 12 7 3 2 16 - 11 24
5. Дефенса и Хустисия 11 7 3 1 22 - 10 24
6. Индепендьенте Авельянеда 12 6 4 2 14 - 7 22
7. Эстудиантес Ла Плата 11 5 5 1 18 - 8 20
8. Химнасия Ла-Плата 12 5 5 2 14 - 9 20
9. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 2 4 15 - 14 20
10. Бока Хуниорс 11 5 4 2 11 - 7 19
11. Росарио Сентраль 11 6 1 4 19 - 13 19
12. Уракан 12 5 4 3 11 - 10 19
13. Сентраль Кордоба Росарио 13 5 3 5 21 - 17 18
14. Арсенал Саранди 13 4 6 3 10 - 10 18
15. Ланус 12 4 6 2 22 - 19 18
16. Аргентинос Хуниорс 11 5 3 3 14 - 8 18
17. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 19 - 13 17
18. Сан-Лоренсо 11 5 2 4 12 - 10 17
19. Сармиенто 1:2 13 5 2 6 16 - 16 17
20. Годой Крус 2:2 13 4 5 4 19 - 18 17
21. Патронато Парана 11 4 4 3 14 - 13 16
22. Альдосиви 12 5 0 7 14 - 20 15
23. Атлетико Платенсе 2:2 11 3 5 3 14 - 12 14
24. Атлетико Тукуман 11 3 5 3 12 - 15 14
25. Расинг Авельянеда 11 3 4 4 10 - 9 13
26. Банфилд 11 3 2 6 13 - 17 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 11 7 3 1 21 - 9 24
2. Тальерес Кордоба 2:1 13 6 2 5 19 - 21 20
3. Бока Хуниорс 13 5 4 4 16 - 11 19
4. Эстудиантес Ла Плата 12 5 3 4 19 - 16 18
5. Ланус 11 6 0 5 19 - 20 18
6. Дефенса и Хустисия 12 4 5 3 16 - 11 17
7. Расинг Авельянеда 12 4 4 4 12 - 12 16
8. Колон 12 4 3 5 10 - 17 15
9. Атлетико Платенсе 2:2 13 3 5 5 19 - 22 14
10. Банфилд 12 2 8 2 7 - 8 14
11. Химнасия Ла-Плата 11 4 2 5 9 - 15 14
12. Унион Санта-Фе 12 4 2 6 10 - 19 14
13. Годой Крус 2:2 11 4 2 5 15 - 13 14
14. Велес Сарсфилд 11 3 4 4 8 - 10 13
15. Уракан 11 3 4 4 12 - 14 13
16. Альдосиви 11 3 3 5 9 - 15 12
17. Индепендьенте Авельянеда 11 3 3 5 10 - 15 12
18. Росарио Сентраль 12 3 3 6 17 - 22 12
19. Аргентинос Хуниорс 12 2 5 5 8 - 14 11
20. Патронато Парана 13 1 5 7 9 - 22 8
21. Сентраль Кордоба Росарио 11 1 5 5 8 - 11 8
22. Сармиенто 1:2 11 1 4 6 7 - 15 7
23. Атлетико Тукуман 13 2 1 10 9 - 30 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 11 1 4 6 7 - 15 7
25. Сан-Лоренсо 12 1 3 8 7 - 20 6
26. Арсенал Саранди 11 0 2 9 2 - 24 2
Лучшие коэффициенты
Сармиенто
Ничья
Тальерес Кордоба
2.82
4.30
2.56
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сармиенто 1:2 Тальерес Кордоба онлайн


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