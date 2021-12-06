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Аргентина: Лига професьональ 2021

Ривер Плейт
1:1
Второй тайм: 65'
Дефенса и Хустисия
0'
1:0
10' Гол
Зидан Энцо
1:1
64' Гол
Walter Bou
65'
1
Армани
Франко
2
Рохас
Роберт
17
Диас
Пауло
6
Мартинес
Эктор
II
20
Каско
Милтон
5
Сукулини
Бруно
31
Симон
Сантьяго
13
Зидан
Энцо
8
Палавесино
Агустин
19
Ромеро
Брайан
9
Альварес
Хулиан
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
2
Adonis
Frias
6
Nazareno
Colombo
3
Marcelo
Benitez
II
29
Пиццини
Франсиско
19
Gabriel
Hachen
31
Facundo
Gutierrez
11
Carlos
Rodolfo
Rotondi
7
Walter
Bou
9
Miguel
Merentiel
Ривер Плейт
4-1-3-2
Дефенса и Хустисия
4-4-1-1

История личных встреч

Ривер Плейт
Дефенса и Хустисия

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:1
С
0:1
С
1:3
К
3:0
П
3:3
П
1:0
П
3:0
НБ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Хулиан 17 0.71
Ромеро Брайан 9 0.38
Палавесино Агустин 4 0.17
Де ла Крус Николас 4 0.17
Суарес Матиас 3 0.13
Карраскаль Хорхе 3 0.13
Зидан Энцо 2 0.08
Перес Энцо 2 0.08
Сукулини Бруно 2 0.08
Рохас Роберт 2 0.08
Диас Пауло 1 0.04
Каско Милтон 0 0
Анхилери Фабрисио 0 0
Симон Сантьяго 0 0
Пинола Хавьер II 0 0
Рольхейсер Бенхамин 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Miguel Merentiel 9 0.38
Walter Bou 8 (1) 0.33
Пиццини Франсиско 7 0.29
Gabriel Hachen 3 0.13
Carlos Rodolfo Rotondi 2 0.08
Nicolas Tripicchio 2 0.08
Барриос Лукас 2 0.08
Rodrigo Contreras 2 0.08
Hugo Ezequiel Silva 1 0.04
Franco Paredes 1 0.04
Raul Loaiza 1 0.04
Сото Алексис 0 0
Marcelo Benitez II 0 0
Matías Rodríguez I 0 0
Facundo Gutierrez 0 0
Adonis Frias 0 0
Nazareno Colombo 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 6 0
Сукулини Бруно 6 0
Каско Милтон 5 0
Карраскаль Хорхе 4 0
Диас Пауло 3 0
Пенья Фелипе 1 1
Ромеро Брайан 2 0
Армани Франко 2 0
Анхилери Фабрисио 2 0
Agustin Fontana 2 0
Зидан Энцо 2 0
Парадела Хосе 2 0
Виго Алекс 2 0
Рольхейсер Бенхамин 2 0
Суарес Матиас 1 0
Понцио Леонардо 1 0
Пинола Хавьер II 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Рохас Роберт 1 0
Альварес Хулиан 1 0
Мартинес Эктор II 1 0
Симон Сантьяго 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adonis Frias 6 0
Nicolas Tripicchio 5 0
Matías Rodríguez I 3 0
Nazareno Colombo 3 0
Gabriel Hachen 2 0
Rodrigo Contreras 2 0
Кардона Томас 2 0
Hugo Ezequiel Silva 2 0
Сото Алексис 2 0
Miguel Merentiel 2 0
Carlos Rodolfo Rotondi 2 0
Marcelo Benitez II 1 0
Braian Rivero 1 0
Walter Bou 1 0
Facundo Gutierrez 1 0
Raul Loaiza 1 0
Hugo Fernandez 1 0
Lautaro Tomas Escalante 1 0
Franco Paredes 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
17
12 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 16
3
11%
1
6%
1-15
3
11%
2
12%
16-30
6
21%
2
12%
31-45
5
18%
4
24%
46-60
6
21%
5
29%
29%
61-75
5
18%
3
18%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
1
14%
5
50%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

20
22
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
13 Не забивали 13
3
15%
3
14%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
6
30%
1
5%
31-45
2
10%
4
18%
46-60
6
30%
3
14%
61-75
3
15%
7
32%
76-90

Пропущено

10
10
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
2
20%
3
30%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

48
39
21 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 13
2 Не забивали 6
6
13%
4
10%
1-15
3
6%
6
15%
16-30
12
25%
3
8%
31-45
7
15%
8
21%
46-60
12
25%
8
21%
61-75
8
17%
10
26%
76-90

Пропущено

17
20
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 13
3
18%
0
0%
1-15
5
29%
29%
2
10%
16-30
2
12%
6
30%
31-45
3
18%
4
20%
46-60
2
12%
4
20%
61-75
2
12%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 1:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 2:2 Дакота - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0
Атлетико Платенсе - Ривер Плейт 0:1 Эстрелла - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 4:1 Ривер Плейт - Патронато Парана 5:0 Британния - Ривер Плейт 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Каравел 2:3 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 3:0 Бубали - Ривер Плейт 0:5 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Сан-Лоренсо 3:1 Банфилд - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Дефенса и Хустисия - Колон 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0
Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Дефенса и Хустисия 3:3 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармиенто 4:2 Альдосиви - Дефенса и Хустисия 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 1:1 24 16 6 2 51 - 16 54
2. Тальерес Кордоба 24 14 4 6 37 - 26 46
3. Дефенса и Хустисия 1:1 24 11 9 4 39 - 22 42
4. Колон 24 11 6 7 26 - 28 39
5. Эстудиантес Ла Плата 24 10 9 5 41 - 28 39
6. Велес Сарсфилд 24 10 9 5 32 - 18 39
7. Бока Хуниорс 24 10 8 6 27 - 18 38
8. Ланус 24 10 7 7 43 - 41 37
9. Индепендьенте Авельянеда 24 9 8 7 25 - 23 35
10. Уракан 24 9 8 7 24 - 24 35
11. Химнасия Ла-Плата 24 9 8 7 27 - 28 35
12. Росарио Сентраль 24 9 5 10 38 - 37 32
13. Унион Санта-Фе 24 9 4 11 29 - 32 31
14. Годой Крус 24 8 7 9 34 - 31 31
15. Аргентинос Хуниорс 23 7 8 8 22 - 22 29
16. Расинг Авельянеда 24 7 8 9 22 - 22 29
17. Атлетико Платенсе 24 6 10 8 33 - 34 28
18. Альдосиви 23 8 3 12 23 - 35 27
19. Ньюэллс Олд Бойз 23 7 6 10 22 - 29 27
20. Сентраль Кордоба Росарио 24 6 8 10 29 - 28 26
21. Банфилд 23 5 10 8 20 - 25 25
22. Сан-Лоренсо 24 6 6 12 20 - 31 24
23. Патронато Парана 24 5 9 10 23 - 35 24
24. Сармиенто 24 6 6 12 23 - 31 24
25. Атлетико Тукуман 24 5 6 13 21 - 45 21
26. Арсенал Саранди 24 4 8 12 12 - 34 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 1:1 13 9 3 1 30 - 7 30
2. Велес Сарсфилд 13 7 5 1 24 - 8 26
3. Тальерес Кордоба 11 8 2 1 18 - 5 26
4. Колон 12 7 3 2 16 - 11 24
5. Дефенса и Хустисия 1:1 11 7 3 1 22 - 10 24
6. Индепендьенте Авельянеда 13 6 5 2 15 - 8 23
7. Уракан 13 6 4 3 12 - 10 22
8. Химнасия Ла-Плата 13 5 6 2 18 - 13 21
9. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 2 4 15 - 14 20
10. Эстудиантес Ла Плата 11 5 5 1 18 - 8 20
11. Бока Хуниорс 11 5 4 2 11 - 7 19
12. Росарио Сентраль 11 6 1 4 19 - 13 19
13. Ланус 13 4 7 2 24 - 21 19
14. Сентраль Кордоба Росарио 13 5 3 5 21 - 17 18
15. Арсенал Саранди 13 4 6 3 10 - 10 18
16. Аргентинос Хуниорс 11 5 3 3 14 - 8 18
17. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 19 - 13 17
18. Сан-Лоренсо 11 5 2 4 12 - 10 17
19. Сармиенто 13 5 2 6 16 - 16 17
20. Годой Крус 13 4 5 4 19 - 18 17
21. Патронато Парана 11 4 4 3 14 - 13 16
22. Альдосиви 12 5 0 7 14 - 20 15
23. Атлетико Платенсе 11 3 5 3 14 - 12 14
24. Атлетико Тукуман 11 3 5 3 12 - 15 14
25. Расинг Авельянеда 11 3 4 4 10 - 9 13
26. Банфилд 11 3 2 6 13 - 17 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 1:1 11 7 3 1 21 - 9 24
2. Тальерес Кордоба 13 6 2 5 19 - 21 20
3. Эстудиантес Ла Плата 13 5 4 4 23 - 20 19
4. Бока Хуниорс 13 5 4 4 16 - 11 19
5. Ланус 11 6 0 5 19 - 20 18
6. Дефенса и Хустисия 1:1 13 4 6 3 17 - 12 18
7. Расинг Авельянеда 13 4 4 5 12 - 13 16
8. Колон 12 4 3 5 10 - 17 15
9. Атлетико Платенсе 13 3 5 5 19 - 22 14
10. Унион Санта-Фе 12 4 2 6 10 - 19 14
11. Годой Крус 11 4 2 5 15 - 13 14
12. Банфилд 12 2 8 2 7 - 8 14
13. Химнасия Ла-Плата 11 4 2 5 9 - 15 14
14. Росарио Сентраль 13 3 4 6 19 - 24 13
15. Велес Сарсфилд 11 3 4 4 8 - 10 13
16. Уракан 11 3 4 4 12 - 14 13
17. Альдосиви 11 3 3 5 9 - 15 12
18. Индепендьенте Авельянеда 11 3 3 5 10 - 15 12
19. Аргентинос Хуниорс 12 2 5 5 8 - 14 11
20. Патронато Парана 13 1 5 7 9 - 22 8
21. Сентраль Кордоба Росарио 11 1 5 5 8 - 11 8
22. Сармиенто 11 1 4 6 7 - 15 7
23. Атлетико Тукуман 13 2 1 10 9 - 30 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 11 1 4 6 7 - 15 7
25. Сан-Лоренсо 13 1 4 8 8 - 21 7
26. Арсенал Саранди 11 0 2 9 2 - 24 2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Энцо Фернандес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ривер Плейт
Ничья
Дефенса и Хустисия
1.67
9.71
51.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия онлайн


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