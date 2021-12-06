Аргентина: Лига професьональ 2021
1:1
Второй тайм: 65'
1:0
10' ГолЗидан Энцо
1:1
64' ГолWalter Bou
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
13
Зидан
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Люкс ХерманВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Виго АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Tomas Galvan
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Сото АлексисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
30 Raul Loaiza
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
Ход матча
10'
1:0
64'
1:1
История личных встреч
Ривер Плейт
Дефенса и Хустисия
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Хулиан
|17
|0.71
|Ромеро Брайан
|9
|0.38
|Палавесино Агустин
|4
|0.17
|Де ла Крус Николас
|4
|0.17
|Суарес Матиас
|3
|0.13
|Карраскаль Хорхе
|3
|0.13
|Зидан Энцо
|2
|0.08
|Перес Энцо
|2
|0.08
|Сукулини Бруно
|2
|0.08
|Рохас Роберт
|2
|0.08
|Диас Пауло
|1
|0.04
|Каско Милтон
|0
|0
|Анхилери Фабрисио
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
|Пинола Хавьер II
|0
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Miguel Merentiel
|9
|0.38
|Walter Bou
|8 (1)
|0.33
|Пиццини Франсиско
|7
|0.29
|Gabriel Hachen
|3
|0.13
|Carlos Rodolfo Rotondi
|2
|0.08
|Nicolas Tripicchio
|2
|0.08
|Барриос Лукас
|2
|0.08
|Rodrigo Contreras
|2
|0.08
|Hugo Ezequiel Silva
|1
|0.04
|Franco Paredes
|1
|0.04
|Raul Loaiza
|1
|0.04
|Сото Алексис
|0
|0
|Marcelo Benitez II
|0
|0
|Matías Rodríguez I
|0
|0
|Facundo Gutierrez
|0
|0
|Adonis Frias
|0
|0
|Nazareno Colombo
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|6
|0
|Сукулини Бруно
|6
|0
|Каско Милтон
|5
|0
|Карраскаль Хорхе
|4
|0
|Диас Пауло
|3
|0
|Пенья Фелипе
|1
|1
|Ромеро Брайан
|2
|0
|Армани Франко
|2
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|0
|Agustin Fontana
|2
|0
|Зидан Энцо
|2
|0
|Парадела Хосе
|2
|0
|Виго Алекс
|2
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|2
|0
|Суарес Матиас
|1
|0
|Понцио Леонардо
|1
|0
|Пинола Хавьер II
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Рохас Роберт
|1
|0
|Альварес Хулиан
|1
|0
|Мартинес Эктор II
|1
|0
|Симон Сантьяго
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adonis Frias
|6
|0
|Nicolas Tripicchio
|5
|0
|Matías Rodríguez I
|3
|0
|Nazareno Colombo
|3
|0
|Gabriel Hachen
|2
|0
|Rodrigo Contreras
|2
|0
|Кардона Томас
|2
|0
|Hugo Ezequiel Silva
|2
|0
|Сото Алексис
|2
|0
|Miguel Merentiel
|2
|0
|Carlos Rodolfo Rotondi
|2
|0
|Marcelo Benitez II
|1
|0
|Braian Rivero
|1
|0
|Walter Bou
|1
|0
|Facundo Gutierrez
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Hugo Fernandez
|1
|0
|Lautaro Tomas Escalante
|1
|0
|Franco Paredes
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
17
12 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 16
3
11%
1
6%
1-15
3
11%
2
12%
16-30
6
21%
2
12%
31-45
5
18%
4
24%
46-60
6
21%
5
29%
29%
61-75
5
18%
3
18%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
1
14%
5
50%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
20
22
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
13 Не забивали 13
3
15%
3
14%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
6
30%
1
5%
31-45
2
10%
4
18%
46-60
6
30%
3
14%
61-75
3
15%
7
32%
76-90
Пропущено
10
10
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
2
20%
3
30%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
48
39
21 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 13
2 Не забивали 6
6
13%
4
10%
1-15
3
6%
6
15%
16-30
12
25%
3
8%
31-45
7
15%
8
21%
46-60
12
25%
8
21%
61-75
8
17%
10
26%
76-90
Пропущено
17
20
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 13
3
18%
0
0%
1-15
5
29%
29%
2
10%
16-30
2
12%
6
30%
31-45
3
18%
4
20%
46-60
2
12%
4
20%
61-75
2
12%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 1:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 2:2 Дакота - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0
Атлетико Платенсе - Ривер Плейт 0:1 Эстрелла - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 4:1 Ривер Плейт - Патронато Парана 5:0 Британния - Ривер Плейт 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Каравел 2:3 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 3:0 Бубали - Ривер Плейт 0:5 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Сан-Лоренсо 3:1 Банфилд - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Дефенса и Хустисия - Колон 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0
Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Дефенса и Хустисия 3:3 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармиенто 4:2 Альдосиви - Дефенса и Хустисия 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|1:1
|24
|16
|6
|2
|51 - 16
|54
|2.
|Тальерес Кордоба
|24
|14
|4
|6
|37 - 26
|46
|3.
|Дефенса и Хустисия
|1:1
|24
|11
|9
|4
|39 - 22
|42
|4.
|Колон
|24
|11
|6
|7
|26 - 28
|39
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|24
|10
|9
|5
|41 - 28
|39
|6.
|Велес Сарсфилд
|24
|10
|9
|5
|32 - 18
|39
|7.
|Бока Хуниорс
|24
|10
|8
|6
|27 - 18
|38
|8.
|Ланус
|24
|10
|7
|7
|43 - 41
|37
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|24
|9
|8
|7
|25 - 23
|35
|10.
|Уракан
|24
|9
|8
|7
|24 - 24
|35
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|24
|9
|8
|7
|27 - 28
|35
|12.
|Росарио Сентраль
|24
|9
|5
|10
|38 - 37
|32
|13.
|Унион Санта-Фе
|24
|9
|4
|11
|29 - 32
|31
|14.
|Годой Крус
|24
|8
|7
|9
|34 - 31
|31
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|23
|7
|8
|8
|22 - 22
|29
|16.
|Расинг Авельянеда
|24
|7
|8
|9
|22 - 22
|29
|17.
|Атлетико Платенсе
|24
|6
|10
|8
|33 - 34
|28
|18.
|Альдосиви
|23
|8
|3
|12
|23 - 35
|27
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|23
|7
|6
|10
|22 - 29
|27
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|24
|6
|8
|10
|29 - 28
|26
|21.
|Банфилд
|23
|5
|10
|8
|20 - 25
|25
|22.
|Сан-Лоренсо
|24
|6
|6
|12
|20 - 31
|24
|23.
|Патронато Парана
|24
|5
|9
|10
|23 - 35
|24
|24.
|Сармиенто
|24
|6
|6
|12
|23 - 31
|24
|25.
|Атлетико Тукуман
|24
|5
|6
|13
|21 - 45
|21
|26.
|Арсенал Саранди
|24
|4
|8
|12
|12 - 34
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|1:1
|13
|9
|3
|1
|30 - 7
|30
|2.
|Велес Сарсфилд
|13
|7
|5
|1
|24 - 8
|26
|3.
|Тальерес Кордоба
|11
|8
|2
|1
|18 - 5
|26
|4.
|Колон
|12
|7
|3
|2
|16 - 11
|24
|5.
|Дефенса и Хустисия
|1:1
|11
|7
|3
|1
|22 - 10
|24
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|6
|5
|2
|15 - 8
|23
|7.
|Уракан
|13
|6
|4
|3
|12 - 10
|22
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|5
|6
|2
|18 - 13
|21
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|5
|5
|1
|18 - 8
|20
|11.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|4
|2
|11 - 7
|19
|12.
|Росарио Сентраль
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|13.
|Ланус
|13
|4
|7
|2
|24 - 21
|19
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|5
|3
|5
|21 - 17
|18
|15.
|Арсенал Саранди
|13
|4
|6
|3
|10 - 10
|18
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|5
|3
|3
|14 - 8
|18
|17.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|19 - 13
|17
|18.
|Сан-Лоренсо
|11
|5
|2
|4
|12 - 10
|17
|19.
|Сармиенто
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|20.
|Годой Крус
|13
|4
|5
|4
|19 - 18
|17
|21.
|Патронато Парана
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|22.
|Альдосиви
|12
|5
|0
|7
|14 - 20
|15
|23.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|5
|3
|14 - 12
|14
|24.
|Атлетико Тукуман
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|25.
|Расинг Авельянеда
|11
|3
|4
|4
|10 - 9
|13
|26.
|Банфилд
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|1:1
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|2.
|Тальерес Кордоба
|13
|6
|2
|5
|19 - 21
|20
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|5
|4
|4
|23 - 20
|19
|4.
|Бока Хуниорс
|13
|5
|4
|4
|16 - 11
|19
|5.
|Ланус
|11
|6
|0
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Дефенса и Хустисия
|1:1
|13
|4
|6
|3
|17 - 12
|18
|7.
|Расинг Авельянеда
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|8.
|Колон
|12
|4
|3
|5
|10 - 17
|15
|9.
|Атлетико Платенсе
|13
|3
|5
|5
|19 - 22
|14
|10.
|Унион Санта-Фе
|12
|4
|2
|6
|10 - 19
|14
|11.
|Годой Крус
|11
|4
|2
|5
|15 - 13
|14
|12.
|Банфилд
|12
|2
|8
|2
|7 - 8
|14
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|2
|5
|9 - 15
|14
|14.
|Росарио Сентраль
|13
|3
|4
|6
|19 - 24
|13
|15.
|Велес Сарсфилд
|11
|3
|4
|4
|8 - 10
|13
|16.
|Уракан
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|Альдосиви
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|3
|5
|10 - 15
|12
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|20.
|Патронато Парана
|13
|1
|5
|7
|9 - 22
|8
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|1
|5
|5
|8 - 11
|8
|22.
|Сармиенто
|11
|1
|4
|6
|7 - 15
|7
|23.
|Атлетико Тукуман
|13
|2
|1
|10
|9 - 30
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|1
|4
|6
|7 - 15
|7
|25.
|Сан-Лоренсо
|13
|1
|4
|8
|8 - 21
|7
|26.
|Арсенал Саранди
|11
|0
|2
|9
|2 - 24
|2