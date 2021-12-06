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Аргентина: Лига професьональ 2021

Альдосиви
2:2
Второй тайм: 57'
Аргентинос Хуниорс
0'
0:1
11' Гол
Авалос Габриэль
21' Желтая карточка
Federico Milo
23' Желтая карточка
Серро Франсиско
0:2
24' Гол
Авалос Габриэль
25' Желтая карточка
Fernando Roman Villalba
28' Желтая карточка
Franco Moyano
1:2
31' Гол
Ауче Габриэль
32' Вторая желтая карточка
Franco Moyano
2:2
45' Гол
Jonathan Zacaria
49' Желтая карточка
Rufino Lucero
57'
25
Девекки
Хосе
4
Rufino
Lucero
6
Колоччини
Фабрисио
19
Миерс
Маркос
28
Fernando
Roman
Villalba
20
Malcom
Braida
18
Серро
Франсиско
33
Leandro
Maciel
14
Federico
Milo
15
Ауче
Габриэль
77
Каутеруссио
Мартин
20
Federico
Lanzillota
29
Marco
Di
Cesare
6
Lucas
Villalba
24
Elias
Gomez
7
Кабрера
Хавьер
17
Franco
Moyano
10
Cesar
Florentin
4
Kevin
Mac
Allister
9
Авалос
Габриэль
8
Gabriel
Carabajal
32
Nicolas
Reniero
Альдосиви
4-4-2
Аргентинос Хуниорс
3-4-1-2

История личных встреч

Альдосиви
Аргентинос Хуниорс

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
1:3
КДМЗ5
1:4
КДМЗ5
0:1
С
0:0
С
1:2
П
3:2
П
0:1
ПБ
2:0
ПБ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Альдосиви
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 10 (3) 0.42
Gaston Lodico 4 0.17
Ауче Габриэль 3 0.13
Federico Gino 1 0.04
Leandro Maciel 1 0.04
Серро Франсиско 1 0.04
Jonathan Zacaria 1 0.04
Francisco Grahl 1 0.04
Brian Guzman 1 0.04
Malcom Braida 0 0
Инсуа Эмануэль 0 0
Андрада Федерико 0 0
Federico Milo 0 0
Javier Iritier 0 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Reniero 5 0.21
Gabriel Carabajal 4 (1) 0.17
Mateo Agustin Coronel 3 0.13
Авалос Габриэль 3 0.13
Cesar Florentin 2 (1) 0.08
Kevin Mac Allister 2 0.08
Кабрера Хавьер 1 0.04
Jonathan David Gomez 1 0.04
Lucas Villalba 1 0.04
Jonathan Sandoval 1 0.04
Matias Romero1 1 0.04
Luciano Gomez 0 0
Franco Moyano 0 0

Карточки

Альдосиви
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Гастон 7 0
Инсуа Эмануэль 6 0
Emanuel Iniguez 6 0
Инсуа Эмилиано 5 0
Leandro Maciel 5 0
Миерс Маркос 4 0
Joaquin Indacoechea 2 1
Серро Франсиско 3 0
Колоччини Фабрисио 1 1
Каутеруссио Мартин 1 1
Federico Milo 2 0
Девекки Хосе 2 0
Mario Lopez 2 0
Francisco Grahl 2 0
Gaston Lodico 2 0
Rufino Lucero 2 0
Jonathan Zacaria 1 0
Андрада Федерико 1 0
Federico Gino 1 0
Alejandro Aranda 1 0
Javier Iritier 1 0
Fernando Roman Villalba 1 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Mac Allister 9 0
Miguel Angel Torren 4 1
Lucas Villalba 5 0
Cesar Florentin 5 0
Кабрера Хавьер 3 1
Jonathan David Gomez 4 0
Luciano Gomez 4 0
Franco Moyano 2 1
Gabriel Carabajal 3 0
Nicolas Reniero 3 0
Matias Romero1 3 0
Pablo Minissale 3 0
Ауче Габриэль 1 1
Авалос Габриэль 2 0
Lautro Ovando 2 0
Elias Gomez 1 0
Diego Sosa III 1 0
Marco Di Cesare 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
9
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
2
15%
2
22%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
3
23%
3
33%
76-90

Пропущено

21
13
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
14%
2
15%
1-15
4
19%
2
15%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
4
19%
4
31%
46-60
4
19%
1
8%
61-75
3
14%
4
31%
76-90

Забито

8
14
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 15
1
13%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
2
14%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
2
25%
6
43%
76-90

Пропущено

16
8
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
6%
1
13%
1-15
1
6%
2
25%
16-30
2
13%
2
25%
31-45
3
19%
1
13%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
7
44%
1
13%
76-90

Забито

21
23
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 10
10 Не забивали 9
3
14%
5
22%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
5
24%
3
13%
46-60
4
19%
4
17%
61-75
5
24%
9
39%
76-90

Пропущено

37
21
14 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
4
11%
3
14%
1-15
5
14%
4
19%
16-30
5
14%
2
10%
31-45
7
19%
5
24%
46-60
6
16%
2
10%
61-75
10
27%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Альдосиви
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3
Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Годой Крус 1:4 Уракан - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Ланус 2:3 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Альдосиви 2:2 Альдосиви - Дефенса и Хустисия 1:0 Росарио Сентраль - Альдосиви 1:2
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0 Уракан - Аргентинос Хуниорс 1:1
Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3 Аргентинос Хуниорс - Сан-Тельмо 2:1 Academia Santa Cruz - Аргентинос Хуниорс 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Torre Fuerte 1:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Аргентинос Хуниорс - Academia Santa Cruz 4:1 Torre Fuerte - Аргентинос Хуниорс 0:0 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Патронато Парана 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 24 16 5 3 52 - 18 53
2. Тальерес Кордоба 24 14 4 6 37 - 26 46
3. Дефенса и Хустисия 24 12 8 4 41 - 23 44
4. Колон 24 11 6 7 26 - 28 39
5. Эстудиантес Ла Плата 24 10 9 5 41 - 28 39
6. Велес Сарсфилд 24 10 9 5 32 - 18 39
7. Бока Хуниорс 24 10 8 6 27 - 18 38
8. Ланус 24 10 7 7 43 - 41 37
9. Индепендьенте Авельянеда 24 9 8 7 25 - 23 35
10. Уракан 24 9 8 7 24 - 24 35
11. Химнасия Ла-Плата 24 9 8 7 27 - 28 35
12. Росарио Сентраль 24 9 5 10 38 - 37 32
13. Унион Санта-Фе 24 9 4 11 29 - 32 31
14. Годой Крус 24 8 7 9 34 - 31 31
15. Аргентинос Хуниорс 2:2 24 7 9 8 24 - 24 30
16. Расинг Авельянеда 24 7 8 9 22 - 22 29
17. Альдосиви 2:2 24 8 4 12 25 - 37 28
18. Атлетико Платенсе 24 6 10 8 33 - 34 28
19. Ньюэллс Олд Бойз 23 7 6 10 22 - 29 27
20. Сентраль Кордоба Росарио 24 6 8 10 29 - 28 26
21. Банфилд 23 5 10 8 20 - 25 25
22. Сан-Лоренсо 24 6 6 12 20 - 31 24
23. Патронато Парана 24 5 9 10 23 - 35 24
24. Сармиенто 24 6 6 12 23 - 31 24
25. Атлетико Тукуман 24 5 6 13 21 - 45 21
26. Арсенал Саранди 24 4 8 12 12 - 34 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 13 9 2 2 31 - 9 29
2. Велес Сарсфилд 13 7 5 1 24 - 8 26
3. Тальерес Кордоба 11 8 2 1 18 - 5 26
4. Колон 12 7 3 2 16 - 11 24
5. Дефенса и Хустисия 11 7 3 1 22 - 10 24
6. Индепендьенте Авельянеда 13 6 5 2 15 - 8 23
7. Уракан 13 6 4 3 12 - 10 22
8. Химнасия Ла-Плата 13 5 6 2 18 - 13 21
9. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 2 4 15 - 14 20
10. Эстудиантес Ла Плата 11 5 5 1 18 - 8 20
11. Бока Хуниорс 11 5 4 2 11 - 7 19
12. Росарио Сентраль 11 6 1 4 19 - 13 19
13. Ланус 13 4 7 2 24 - 21 19
14. Сентраль Кордоба Росарио 13 5 3 5 21 - 17 18
15. Арсенал Саранди 13 4 6 3 10 - 10 18
16. Аргентинос Хуниорс 2:2 11 5 3 3 14 - 8 18
17. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 19 - 13 17
18. Сан-Лоренсо 11 5 2 4 12 - 10 17
19. Сармиенто 13 5 2 6 16 - 16 17
20. Годой Крус 13 4 5 4 19 - 18 17
21. Патронато Парана 11 4 4 3 14 - 13 16
22. Альдосиви 2:2 13 5 1 7 16 - 22 16
23. Атлетико Платенсе 11 3 5 3 14 - 12 14
24. Атлетико Тукуман 11 3 5 3 12 - 15 14
25. Расинг Авельянеда 11 3 4 4 10 - 9 13
26. Банфилд 11 3 2 6 13 - 17 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 11 7 3 1 21 - 9 24
2. Дефенса и Хустисия 13 5 5 3 19 - 13 20
3. Тальерес Кордоба 13 6 2 5 19 - 21 20
4. Эстудиантес Ла Плата 13 5 4 4 23 - 20 19
5. Бока Хуниорс 13 5 4 4 16 - 11 19
6. Ланус 11 6 0 5 19 - 20 18
7. Расинг Авельянеда 13 4 4 5 12 - 13 16
8. Колон 12 4 3 5 10 - 17 15
9. Атлетико Платенсе 13 3 5 5 19 - 22 14
10. Унион Санта-Фе 12 4 2 6 10 - 19 14
11. Годой Крус 11 4 2 5 15 - 13 14
12. Банфилд 12 2 8 2 7 - 8 14
13. Химнасия Ла-Плата 11 4 2 5 9 - 15 14
14. Росарио Сентраль 13 3 4 6 19 - 24 13
15. Велес Сарсфилд 11 3 4 4 8 - 10 13
16. Уракан 11 3 4 4 12 - 14 13
17. Альдосиви 2:2 11 3 3 5 9 - 15 12
18. Индепендьенте Авельянеда 11 3 3 5 10 - 15 12
19. Аргентинос Хуниорс 2:2 13 2 6 5 10 - 16 12
20. Патронато Парана 13 1 5 7 9 - 22 8
21. Сентраль Кордоба Росарио 11 1 5 5 8 - 11 8
22. Сармиенто 11 1 4 6 7 - 15 7
23. Атлетико Тукуман 13 2 1 10 9 - 30 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 11 1 4 6 7 - 15 7
25. Сан-Лоренсо 13 1 4 8 8 - 21 7
26. Арсенал Саранди 11 0 2 9 2 - 24 2
Лучшие коэффициенты
Альдосиви
Ничья
Аргентинос Хуниорс
4.40
3.66
3.32
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Альдосиви 2:2 Аргентинос Хуниорс онлайн


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