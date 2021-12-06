Аргентина: Лига професьональ 2021
2:2
Второй тайм: 57'
0:1
11' ГолАвалос Габриэль
21' Желтая карточкаFederico Milo
23' Желтая карточкаСерро Франсиско
0:2
24' ГолАвалос Габриэль
25' Желтая карточкаFernando Roman Villalba
28' Желтая карточкаFranco Moyano
1:2
31' ГолАуче Габриэль
32' Вторая желтая карточкаFranco Moyano
2:2
45' ГолJonathan Zacaria
49' Желтая карточкаRufino Lucero
25
Девекки
Хосе
19
Миерс
Маркос
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Миерс МаркосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
32 Pablo BeckerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Elias GomezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
Ход матча
11'
21'
23'
24'
28'
31'
32'
45'
49'
История личных встреч
Альдосиви
Аргентинос Хуниорс
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
9 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Альдосиви
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|10 (3)
|0.42
|Gaston Lodico
|4
|0.17
|Ауче Габриэль
|3
|0.13
|Federico Gino
|1
|0.04
|Leandro Maciel
|1
|0.04
|Серро Франсиско
|1
|0.04
|Jonathan Zacaria
|1
|0.04
|Francisco Grahl
|1
|0.04
|Brian Guzman
|1
|0.04
|Malcom Braida
|0
|0
|Инсуа Эмануэль
|0
|0
|Андрада Федерико
|0
|0
|Federico Milo
|0
|0
|Javier Iritier
|0
|0
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Reniero
|5
|0.21
|Gabriel Carabajal
|4 (1)
|0.17
|Mateo Agustin Coronel
|3
|0.13
|Авалос Габриэль
|3
|0.13
|Cesar Florentin
|2 (1)
|0.08
|Kevin Mac Allister
|2
|0.08
|Кабрера Хавьер
|1
|0.04
|Jonathan David Gomez
|1
|0.04
|Lucas Villalba
|1
|0.04
|Jonathan Sandoval
|1
|0.04
|Matias Romero1
|1
|0.04
|Luciano Gomez
|0
|0
|Franco Moyano
|0
|0
Карточки
Альдосиви
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Гастон
|7
|0
|Инсуа Эмануэль
|6
|0
|Emanuel Iniguez
|6
|0
|Инсуа Эмилиано
|5
|0
|Leandro Maciel
|5
|0
|Миерс Маркос
|4
|0
|Joaquin Indacoechea
|2
|1
|Серро Франсиско
|3
|0
|Колоччини Фабрисио
|1
|1
|Каутеруссио Мартин
|1
|1
|Federico Milo
|2
|0
|Девекки Хосе
|2
|0
|Mario Lopez
|2
|0
|Francisco Grahl
|2
|0
|Gaston Lodico
|2
|0
|Rufino Lucero
|2
|0
|Jonathan Zacaria
|1
|0
|Андрада Федерико
|1
|0
|Federico Gino
|1
|0
|Alejandro Aranda
|1
|0
|Javier Iritier
|1
|0
|Fernando Roman Villalba
|1
|0
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Mac Allister
|9
|0
|Miguel Angel Torren
|4
|1
|Lucas Villalba
|5
|0
|Cesar Florentin
|5
|0
|Кабрера Хавьер
|3
|1
|Jonathan David Gomez
|4
|0
|Luciano Gomez
|4
|0
|Franco Moyano
|2
|1
|Gabriel Carabajal
|3
|0
|Nicolas Reniero
|3
|0
|Matias Romero1
|3
|0
|Pablo Minissale
|3
|0
|Ауче Габриэль
|1
|1
|Авалос Габриэль
|2
|0
|Lautro Ovando
|2
|0
|Elias Gomez
|1
|0
|Diego Sosa III
|1
|0
|Marco Di Cesare
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
9
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
2
15%
2
22%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
3
23%
3
33%
76-90
Пропущено
21
13
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
14%
2
15%
1-15
4
19%
2
15%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
4
19%
4
31%
46-60
4
19%
1
8%
61-75
3
14%
4
31%
76-90
Забито
8
14
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 15
1
13%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
2
14%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
2
25%
6
43%
76-90
Пропущено
16
8
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
6%
1
13%
1-15
1
6%
2
25%
16-30
2
13%
2
25%
31-45
3
19%
1
13%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
7
44%
1
13%
76-90
Забито
21
23
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 10
10 Не забивали 9
3
14%
5
22%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
5
24%
3
13%
46-60
4
19%
4
17%
61-75
5
24%
9
39%
76-90
Пропущено
37
21
14 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
4
11%
3
14%
1-15
5
14%
4
19%
16-30
5
14%
2
10%
31-45
7
19%
5
24%
46-60
6
16%
2
10%
61-75
10
27%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Альдосиви
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3
Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Годой Крус 1:4 Уракан - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Ланус 2:3 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Альдосиви 2:2 Альдосиви - Дефенса и Хустисия 1:0 Росарио Сентраль - Альдосиви 1:2
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0 Уракан - Аргентинос Хуниорс 1:1
Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3 Аргентинос Хуниорс - Сан-Тельмо 2:1 Academia Santa Cruz - Аргентинос Хуниорс 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Torre Fuerte 1:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Аргентинос Хуниорс - Academia Santa Cruz 4:1 Torre Fuerte - Аргентинос Хуниорс 0:0 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Патронато Парана 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|24
|16
|5
|3
|52 - 18
|53
|2.
|Тальерес Кордоба
|24
|14
|4
|6
|37 - 26
|46
|3.
|Дефенса и Хустисия
|24
|12
|8
|4
|41 - 23
|44
|4.
|Колон
|24
|11
|6
|7
|26 - 28
|39
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|24
|10
|9
|5
|41 - 28
|39
|6.
|Велес Сарсфилд
|24
|10
|9
|5
|32 - 18
|39
|7.
|Бока Хуниорс
|24
|10
|8
|6
|27 - 18
|38
|8.
|Ланус
|24
|10
|7
|7
|43 - 41
|37
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|24
|9
|8
|7
|25 - 23
|35
|10.
|Уракан
|24
|9
|8
|7
|24 - 24
|35
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|24
|9
|8
|7
|27 - 28
|35
|12.
|Росарио Сентраль
|24
|9
|5
|10
|38 - 37
|32
|13.
|Унион Санта-Фе
|24
|9
|4
|11
|29 - 32
|31
|14.
|Годой Крус
|24
|8
|7
|9
|34 - 31
|31
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|2:2
|24
|7
|9
|8
|24 - 24
|30
|16.
|Расинг Авельянеда
|24
|7
|8
|9
|22 - 22
|29
|17.
|Альдосиви
|2:2
|24
|8
|4
|12
|25 - 37
|28
|18.
|Атлетико Платенсе
|24
|6
|10
|8
|33 - 34
|28
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|23
|7
|6
|10
|22 - 29
|27
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|24
|6
|8
|10
|29 - 28
|26
|21.
|Банфилд
|23
|5
|10
|8
|20 - 25
|25
|22.
|Сан-Лоренсо
|24
|6
|6
|12
|20 - 31
|24
|23.
|Патронато Парана
|24
|5
|9
|10
|23 - 35
|24
|24.
|Сармиенто
|24
|6
|6
|12
|23 - 31
|24
|25.
|Атлетико Тукуман
|24
|5
|6
|13
|21 - 45
|21
|26.
|Арсенал Саранди
|24
|4
|8
|12
|12 - 34
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|13
|9
|2
|2
|31 - 9
|29
|2.
|Велес Сарсфилд
|13
|7
|5
|1
|24 - 8
|26
|3.
|Тальерес Кордоба
|11
|8
|2
|1
|18 - 5
|26
|4.
|Колон
|12
|7
|3
|2
|16 - 11
|24
|5.
|Дефенса и Хустисия
|11
|7
|3
|1
|22 - 10
|24
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|6
|5
|2
|15 - 8
|23
|7.
|Уракан
|13
|6
|4
|3
|12 - 10
|22
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|5
|6
|2
|18 - 13
|21
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|5
|5
|1
|18 - 8
|20
|11.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|4
|2
|11 - 7
|19
|12.
|Росарио Сентраль
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|13.
|Ланус
|13
|4
|7
|2
|24 - 21
|19
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|5
|3
|5
|21 - 17
|18
|15.
|Арсенал Саранди
|13
|4
|6
|3
|10 - 10
|18
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|2:2
|11
|5
|3
|3
|14 - 8
|18
|17.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|19 - 13
|17
|18.
|Сан-Лоренсо
|11
|5
|2
|4
|12 - 10
|17
|19.
|Сармиенто
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|20.
|Годой Крус
|13
|4
|5
|4
|19 - 18
|17
|21.
|Патронато Парана
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|22.
|Альдосиви
|2:2
|13
|5
|1
|7
|16 - 22
|16
|23.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|5
|3
|14 - 12
|14
|24.
|Атлетико Тукуман
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|25.
|Расинг Авельянеда
|11
|3
|4
|4
|10 - 9
|13
|26.
|Банфилд
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|2.
|Дефенса и Хустисия
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|3.
|Тальерес Кордоба
|13
|6
|2
|5
|19 - 21
|20
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|5
|4
|4
|23 - 20
|19
|5.
|Бока Хуниорс
|13
|5
|4
|4
|16 - 11
|19
|6.
|Ланус
|11
|6
|0
|5
|19 - 20
|18
|7.
|Расинг Авельянеда
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|8.
|Колон
|12
|4
|3
|5
|10 - 17
|15
|9.
|Атлетико Платенсе
|13
|3
|5
|5
|19 - 22
|14
|10.
|Унион Санта-Фе
|12
|4
|2
|6
|10 - 19
|14
|11.
|Годой Крус
|11
|4
|2
|5
|15 - 13
|14
|12.
|Банфилд
|12
|2
|8
|2
|7 - 8
|14
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|2
|5
|9 - 15
|14
|14.
|Росарио Сентраль
|13
|3
|4
|6
|19 - 24
|13
|15.
|Велес Сарсфилд
|11
|3
|4
|4
|8 - 10
|13
|16.
|Уракан
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|Альдосиви
|2:2
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|3
|5
|10 - 15
|12
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|2:2
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|20.
|Патронато Парана
|13
|1
|5
|7
|9 - 22
|8
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|1
|5
|5
|8 - 11
|8
|22.
|Сармиенто
|11
|1
|4
|6
|7 - 15
|7
|23.
|Атлетико Тукуман
|13
|2
|1
|10
|9 - 30
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|1
|4
|6
|7 - 15
|7
|25.
|Сан-Лоренсо
|13
|1
|4
|8
|8 - 21
|7
|26.
|Арсенал Саранди
|11
|0
|2
|9
|2 - 24
|2