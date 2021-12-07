Аргентина: Лига професьональ 2021
0:0
Первый тайм: 36'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Juan Sforza
-
55 Tomas Jacob
-
-
-
-
-
17 Justo Giani
-
26 Ramiro Sordo
-
-
-
Главный тренер: Adrian Blas Taffarel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Alexis SosaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Joel SonoraПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
-
29 Luciano PonsНападающий
-
-
-
-
-
35 Abel Amaya
-
15 Lautaro Rios
-
Главный тренер: Diego Dabove
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Банфилд
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
87.5%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед
18 матчей
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
2 победы 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Castro
|5
|0.21
|Игнасио Скокко
|5
|0.21
|Juan Fernando Garro
|2
|0.08
|Кристальдо Хонатан
|2 (1)
|0.08
|Justo Giani
|1
|0.04
|Maximiliano Comba
|1
|0.04
|Gabriel Compagnucci
|1
|0.04
|Перес Пабло II
|1
|0.04
|Manuel Capasso
|1
|0.04
|Maxi Rodriguez1
|1
|0.04
|Facundo Mansilla Zahir
|1
|0.04
|Roman Bravo
|1
|0.04
|Белуччи Фернандо
|0
|0
|Биттоло Мариано
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Manuel Cruz
|7
|0.29
|Датоло Хесус
|3
|0.13
|Ramiro Enrique
|3
|0.13
|Giuliano Galoppo
|3 (1)
|0.13
|Joel Sonora
|1
|0.04
|Luciano Pons
|1
|0.04
|Alexis Maldonado
|1
|0.04
|Лолло Лусиано
|1
|0.04
|Emanuel Coronel
|0
|0
|Урси Агустин
|0
|0
|Куэро Маурисио
|0
|0
|Juan Alvarez2
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лема Кристиан
|6
|0
|Игнасио Скокко
|4
|1
|Juan Sforza
|5
|0
|Jeronimo Cacciabue
|4
|0
|Julian Fernandez II
|3
|0
|Franco Negri
|3
|0
|Mateo Maccari
|3
|0
|Marco Campagnaro
|1
|1
|Биттоло Мариано
|2
|0
|Nicolas Castro
|2
|0
|Перес Пабло II
|2
|0
|Alan Aguerre
|2
|0
|Gabriel Compagnucci
|2
|0
|Maximiliano Comba
|2
|0
|Francisco Gonzalez2
|2
|0
|Facundo Mansilla Zahir
|2
|0
|Кристальдо Хонатан
|0
|1
|Manuel Capasso
|1
|0
|Jose Maria Canale
|1
|0
|Justo Giani
|1
|0
|Maxi Rodriguez1
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emanuel Coronel
|8
|0
|Alexis Maldonado
|5
|1
|Lautaro Rios
|6
|0
|Лолло Лусиано
|5
|0
|Giuliano Galoppo
|3
|1
|Franco Quinteros
|4
|0
|Ramiro Enrique
|4
|0
|Доминго Николас
|3
|0
|Nicolas Linares
|3
|0
|Урси Агустин
|3
|0
|Juan Alvarez2
|3
|0
|Датоло Хесус
|2
|0
|Куэро Маурисио
|2
|0
|Alexis Sosa
|0
|1
|Матиас Гонсалез
|1
|0
|Joel Sonora
|1
|0
|Valentin Barbero
|1
|0
|Juan Manuel Cruz
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
7
2 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
6
40%
0
0%
61-75
5
33%
4
57%
76-90
Пропущено
14
8
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
2
14%
2
25%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
3
21%
2
25%
61-75
3
21%
1
13%
76-90
Забито
8
16
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 14
1
13%
3
19%
1-15
2
25%
3
19%
16-30
2
25%
1
6%
31-45
3
38%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
5
31%
76-90
Пропущено
14
14
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
29%
2
14%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
5
36%
76-90
Забито
23
23
7 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
7 Не забивали 7
2
9%
3
13%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
3
13%
2
9%
31-45
5
22%
3
13%
46-60
6
26%
2
9%
61-75
5
22%
9
39%
76-90
Пропущено
28
22
10 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
2
7%
4
18%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
6
21%
4
18%
31-45
4
14%
5
23%
46-60
6
21%
2
9%
61-75
8
29%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Ньюэллс Олд Бойз 0:0
Банфилд
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Сармиенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1
Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1 Годой Крус - Банфилд 2:1 Банфилд - Уракан 1:4 Ланус - Банфилд 1:1 Банфилд - Ривер Плейт 0:1 Колон - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Патронато Парана - Банфилд 1:1 Банфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Сан-Лоренсо - Банфилд 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|24
|16
|5
|3
|52 - 18
|53
|2.
|Тальерес Кордоба
|24
|14
|4
|6
|37 - 26
|46
|3.
|Дефенса и Хустисия
|24
|12
|8
|4
|41 - 23
|44
|4.
|Колон
|24
|11
|6
|7
|26 - 28
|39
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|24
|10
|9
|5
|41 - 28
|39
|6.
|Велес Сарсфилд
|24
|10
|9
|5
|32 - 18
|39
|7.
|Бока Хуниорс
|24
|10
|8
|6
|27 - 18
|38
|8.
|Ланус
|24
|10
|7
|7
|43 - 41
|37
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|24
|9
|8
|7
|25 - 23
|35
|10.
|Уракан
|24
|9
|8
|7
|24 - 24
|35
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|24
|9
|8
|7
|27 - 28
|35
|12.
|Росарио Сентраль
|24
|9
|5
|10
|38 - 37
|32
|13.
|Унион Санта-Фе
|24
|9
|4
|11
|29 - 32
|31
|14.
|Годой Крус
|24
|8
|7
|9
|34 - 31
|31
|15.
|Альдосиви
|24
|9
|3
|12
|26 - 37
|30
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|24
|7
|8
|9
|24 - 25
|29
|17.
|Расинг Авельянеда
|24
|7
|8
|9
|22 - 22
|29
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|24
|7
|7
|10
|22 - 29
|28
|19.
|Атлетико Платенсе
|24
|6
|10
|8
|33 - 34
|28
|20.
|Банфилд
|0:0
|24
|5
|11
|8
|20 - 25
|26
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|24
|6
|8
|10
|29 - 28
|26
|22.
|Сан-Лоренсо
|24
|6
|6
|12
|20 - 31
|24
|23.
|Патронато Парана
|24
|5
|9
|10
|23 - 35
|24
|24.
|Сармиенто
|24
|6
|6
|12
|23 - 31
|24
|25.
|Атлетико Тукуман
|24
|5
|6
|13
|21 - 45
|21
|26.
|Арсенал Саранди
|24
|4
|8
|12
|12 - 34
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|13
|9
|2
|2
|31 - 9
|29
|2.
|Велес Сарсфилд
|13
|7
|5
|1
|24 - 8
|26
|3.
|Тальерес Кордоба
|11
|8
|2
|1
|18 - 5
|26
|4.
|Колон
|12
|7
|3
|2
|16 - 11
|24
|5.
|Дефенса и Хустисия
|11
|7
|3
|1
|22 - 10
|24
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|6
|5
|2
|15 - 8
|23
|7.
|Уракан
|13
|6
|4
|3
|12 - 10
|22
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|5
|6
|2
|18 - 13
|21
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|5
|5
|1
|18 - 8
|20
|11.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|4
|2
|11 - 7
|19
|12.
|Росарио Сентраль
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|13.
|Ланус
|13
|4
|7
|2
|24 - 21
|19
|14.
|Альдосиви
|13
|6
|0
|7
|17 - 22
|18
|15.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|5
|3
|5
|21 - 17
|18
|16.
|Арсенал Саранди
|13
|4
|6
|3
|10 - 10
|18
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|5
|3
|3
|14 - 8
|18
|18.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|19 - 13
|17
|19.
|Сан-Лоренсо
|11
|5
|2
|4
|12 - 10
|17
|20.
|Сармиенто
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|21.
|Годой Крус
|13
|4
|5
|4
|19 - 18
|17
|22.
|Патронато Парана
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|23.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|5
|3
|14 - 12
|14
|24.
|Атлетико Тукуман
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|25.
|Расинг Авельянеда
|11
|3
|4
|4
|10 - 9
|13
|26.
|Банфилд
|0:0
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|2.
|Дефенса и Хустисия
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|3.
|Тальерес Кордоба
|13
|6
|2
|5
|19 - 21
|20
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|5
|4
|4
|23 - 20
|19
|5.
|Бока Хуниорс
|13
|5
|4
|4
|16 - 11
|19
|6.
|Ланус
|11
|6
|0
|5
|19 - 20
|18
|7.
|Расинг Авельянеда
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|8.
|Колон
|12
|4
|3
|5
|10 - 17
|15
|9.
|Банфилд
|0:0
|13
|2
|9
|2
|7 - 8
|15
|10.
|Атлетико Платенсе
|13
|3
|5
|5
|19 - 22
|14
|11.
|Унион Санта-Фе
|12
|4
|2
|6
|10 - 19
|14
|12.
|Годой Крус
|11
|4
|2
|5
|15 - 13
|14
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|2
|5
|9 - 15
|14
|14.
|Велес Сарсфилд
|11
|3
|4
|4
|8 - 10
|13
|15.
|Уракан
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|16.
|Росарио Сентраль
|13
|3
|4
|6
|19 - 24
|13
|17.
|Альдосиви
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|3
|5
|10 - 15
|12
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|2
|5
|6
|10 - 17
|11
|20.
|Патронато Парана
|13
|1
|5
|7
|9 - 22
|8
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|1
|5
|5
|8 - 11
|8
|22.
|Сармиенто
|11
|1
|4
|6
|7 - 15
|7
|23.
|Атлетико Тукуман
|13
|2
|1
|10
|9 - 30
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|11
|1
|4
|6
|7 - 15
|7
|25.
|Сан-Лоренсо
|13
|1
|4
|8
|8 - 21
|7
|26.
|Арсенал Саранди
|11
|0
|2
|9
|2 - 24
|2