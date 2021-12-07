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Аргентина: Лига професьональ 2021

Ньюэллс Олд Бойз
0:0
Конец матча
Банфилд
0'
40' Желтая карточка
Franco Quinteros
65' Желтая карточка
Эскобар Франко
74' Желтая карточка
Justo Giani
89' Желтая карточка
Leonardo Flores2
0:0
90' Не забитый пенальти
Белуччи Фернандо
90'+5
1
Alan
Aguerre
4
Эскобар
Франко
15
Diego
Calcaterra
6
Jose
Maria
Canale
28
Биттоло
Мариано
20
Julian
Fernandez
II
31
Jeronimo
Cacciabue
8
Перес
Пабло
II
44
Francisco
Gonzalez2
11
Maxi
Rodriguez1
24
Juan
Fernando
Garro
21
Facundo
Cambeses
24
Leonardo
Flores2
2
Alexis
Maldonado
19
Alexis
Sosa
3
Franco
Quinteros
22
Juan
Alvarez2
27
Доминго
Николас
8
Giuliano
Galoppo
11
Урси
Агустин
18
Ramiro
Enrique
9
Juan
Manuel
Cruz
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-2-2
Банфилд
4-4-2

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Банфилд

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
87.5%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

18 матчей

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
2 победы 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

С
0:0
С
1:1
С
1:0
ТМК
1:1
П
0:2
П
1:1
П
0:3
П
3:0
ПА
2:0
ПА
0:1
ПА
0:0
ПА
2:1
ПА
2:1
ПА
1:1
ПА
2:1
ПА
0:1
ТМС
0:0
ПА
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Castro 5 0.21
Игнасио Скокко 5 0.21
Juan Fernando Garro 2 0.08
Кристальдо Хонатан 2 (1) 0.08
Justo Giani 1 0.04
Maximiliano Comba 1 0.04
Gabriel Compagnucci 1 0.04
Перес Пабло II 1 0.04
Manuel Capasso 1 0.04
Maxi Rodriguez1 1 0.04
Facundo Mansilla Zahir 1 0.04
Roman Bravo 1 0.04
Белуччи Фернандо 0 0
Биттоло Мариано 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Manuel Cruz 7 0.29
Датоло Хесус 3 0.13
Ramiro Enrique 3 0.13
Giuliano Galoppo 3 (1) 0.13
Joel Sonora 1 0.04
Luciano Pons 1 0.04
Alexis Maldonado 1 0.04
Лолло Лусиано 1 0.04
Emanuel Coronel 0 0
Урси Агустин 0 0
Куэро Маурисио 0 0
Juan Alvarez2 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лема Кристиан 6 0
Игнасио Скокко 4 1
Juan Sforza 5 0
Jeronimo Cacciabue 4 0
Julian Fernandez II 3 0
Franco Negri 3 0
Mateo Maccari 3 0
Marco Campagnaro 1 1
Биттоло Мариано 2 0
Nicolas Castro 2 0
Перес Пабло II 2 0
Alan Aguerre 2 0
Gabriel Compagnucci 2 0
Maximiliano Comba 2 0
Justo Giani 2 0
Francisco Gonzalez2 2 0
Facundo Mansilla Zahir 2 0
Кристальдо Хонатан 0 1
Эскобар Франко 1 0
Manuel Capasso 1 0
Jose Maria Canale 1 0
Maxi Rodriguez1 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emanuel Coronel 8 0
Alexis Maldonado 5 1
Lautaro Rios 6 0
Лолло Лусиано 5 0
Franco Quinteros 5 0
Giuliano Galoppo 3 1
Ramiro Enrique 4 0
Доминго Николас 3 0
Nicolas Linares 3 0
Урси Агустин 3 0
Juan Alvarez2 3 0
Датоло Хесус 2 0
Куэро Маурисио 2 0
Alexis Sosa 0 1
Матиас Гонсалез 1 0
Joel Sonora 1 0
Valentin Barbero 1 0
Leonardo Flores2 1 0
Juan Manuel Cruz 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
7
2 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
6
40%
0
0%
61-75
5
33%
4
57%
76-90

Пропущено

14
8
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
2
14%
2
25%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
3
21%
2
25%
61-75
3
21%
1
13%
76-90

Забито

8
16
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 15
1
13%
3
19%
1-15
2
25%
3
19%
16-30
2
25%
1
6%
31-45
3
38%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Пропущено

14
14
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
29%
2
14%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
5
36%
76-90

Забито

23
23
7 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
8 Не забивали 8
2
9%
3
13%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
3
13%
2
9%
31-45
5
22%
3
13%
46-60
6
26%
2
9%
61-75
5
22%
9
39%
76-90

Пропущено

28
22
10 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
2
7%
4
18%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
6
21%
4
18%
31-45
4
14%
5
23%
46-60
6
21%
2
9%
61-75
8
29%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Ньюэллс Олд Бойз 0:0
Банфилд
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Сармиенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1
Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1 Годой Крус - Банфилд 2:1 Банфилд - Уракан 1:4 Ланус - Банфилд 1:1 Банфилд - Ривер Плейт 0:1 Колон - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Патронато Парана - Банфилд 1:1 Банфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Сан-Лоренсо - Банфилд 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 24 16 5 3 52 - 18 53
2. Тальерес Кордоба 24 14 4 6 37 - 26 46
3. Дефенса и Хустисия 24 12 8 4 41 - 23 44
4. Колон 24 11 6 7 26 - 28 39
5. Эстудиантес Ла Плата 24 10 9 5 41 - 28 39
6. Велес Сарсфилд 24 10 9 5 32 - 18 39
7. Бока Хуниорс 24 10 8 6 27 - 18 38
8. Ланус 24 10 7 7 43 - 41 37
9. Индепендьенте Авельянеда 24 9 8 7 25 - 23 35
10. Уракан 24 9 8 7 24 - 24 35
11. Химнасия Ла-Плата 24 9 8 7 27 - 28 35
12. Росарио Сентраль 24 9 5 10 38 - 37 32
13. Унион Санта-Фе 24 9 4 11 29 - 32 31
14. Годой Крус 24 8 7 9 34 - 31 31
15. Альдосиви 24 9 3 12 26 - 37 30
16. Аргентинос Хуниорс 24 7 8 9 24 - 25 29
17. Расинг Авельянеда 24 7 8 9 22 - 22 29
18. Ньюэллс Олд Бойз 24 7 7 10 22 - 29 28
19. Атлетико Платенсе 24 6 10 8 33 - 34 28
20. Банфилд 24 5 11 8 20 - 25 26
21. Сентраль Кордоба Росарио 24 6 8 10 29 - 28 26
22. Сан-Лоренсо 24 6 6 12 20 - 31 24
23. Патронато Парана 24 5 9 10 23 - 35 24
24. Сармиенто 24 6 6 12 23 - 31 24
25. Атлетико Тукуман 24 5 6 13 21 - 45 21
26. Арсенал Саранди 24 4 8 12 12 - 34 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 13 9 2 2 31 - 9 29
2. Велес Сарсфилд 13 7 5 1 24 - 8 26
3. Тальерес Кордоба 11 8 2 1 18 - 5 26
4. Колон 12 7 3 2 16 - 11 24
5. Дефенса и Хустисия 11 7 3 1 22 - 10 24
6. Индепендьенте Авельянеда 13 6 5 2 15 - 8 23
7. Уракан 13 6 4 3 12 - 10 22
8. Химнасия Ла-Плата 13 5 6 2 18 - 13 21
9. Ньюэллс Олд Бойз 13 6 3 4 15 - 14 21
10. Эстудиантес Ла Плата 11 5 5 1 18 - 8 20
11. Бока Хуниорс 11 5 4 2 11 - 7 19
12. Росарио Сентраль 11 6 1 4 19 - 13 19
13. Ланус 13 4 7 2 24 - 21 19
14. Альдосиви 13 6 0 7 17 - 22 18
15. Сентраль Кордоба Росарио 13 5 3 5 21 - 17 18
16. Арсенал Саранди 13 4 6 3 10 - 10 18
17. Аргентинос Хуниорс 11 5 3 3 14 - 8 18
18. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 19 - 13 17
19. Сан-Лоренсо 11 5 2 4 12 - 10 17
20. Сармиенто 13 5 2 6 16 - 16 17
21. Годой Крус 13 4 5 4 19 - 18 17
22. Патронато Парана 11 4 4 3 14 - 13 16
23. Атлетико Платенсе 11 3 5 3 14 - 12 14
24. Атлетико Тукуман 11 3 5 3 12 - 15 14
25. Расинг Авельянеда 11 3 4 4 10 - 9 13
26. Банфилд 11 3 2 6 13 - 17 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 11 7 3 1 21 - 9 24
2. Дефенса и Хустисия 13 5 5 3 19 - 13 20
3. Тальерес Кордоба 13 6 2 5 19 - 21 20
4. Эстудиантес Ла Плата 13 5 4 4 23 - 20 19
5. Бока Хуниорс 13 5 4 4 16 - 11 19
6. Ланус 11 6 0 5 19 - 20 18
7. Расинг Авельянеда 13 4 4 5 12 - 13 16
8. Колон 12 4 3 5 10 - 17 15
9. Банфилд 13 2 9 2 7 - 8 15
10. Атлетико Платенсе 13 3 5 5 19 - 22 14
11. Унион Санта-Фе 12 4 2 6 10 - 19 14
12. Годой Крус 11 4 2 5 15 - 13 14
13. Химнасия Ла-Плата 11 4 2 5 9 - 15 14
14. Велес Сарсфилд 11 3 4 4 8 - 10 13
15. Уракан 11 3 4 4 12 - 14 13
16. Росарио Сентраль 13 3 4 6 19 - 24 13
17. Альдосиви 11 3 3 5 9 - 15 12
18. Индепендьенте Авельянеда 11 3 3 5 10 - 15 12
19. Аргентинос Хуниорс 13 2 5 6 10 - 17 11
20. Патронато Парана 13 1 5 7 9 - 22 8
21. Сентраль Кордоба Росарио 11 1 5 5 8 - 11 8
22. Сармиенто 11 1 4 6 7 - 15 7
23. Атлетико Тукуман 13 2 1 10 9 - 30 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 11 1 4 6 7 - 15 7
25. Сан-Лоренсо 13 1 4 8 8 - 21 7
26. Арсенал Саранди 11 0 2 9 2 - 24 2
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Франко Кинтерос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд онлайн


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