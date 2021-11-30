Словакия: Суперлига 2021-2022
4' Желтая карточкаDavid Gac
1:0
16' ГолМаулана Эги
21' Желтая карточкаMilan Jurdik
29' Желтая карточкаФазлагич Энис
1:1
33' Гол в свои воротаGabriel Halabrin
64' Желтая карточкаGabriel Halabrin
2:1
68' ГолМаулана Эги
82' Желтая карточкаШимчак Милан
2:2
90' ГолИлько Патрик
10
Дуда
Доминик
17
Маулана
Эги
16
Milan
Jurdik
66
Руснак
Матуш
33
Копас
Адам
28
Ананг
Бенсон
17
Паур
Якуб
29
Дурис
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Дуда ДоминикПолузащитник
-
17 Маулана ЭгиПолузащитник
-
16 Milan JurdikПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Кучера ЛукашЗащитник
- Защитник
-
33 Пирошка ЮрайПолузащитник
-
20 Бухель ЯкубПолузащитник
-
19 Бухель ФилипНападающий
- Нападающий
-
30 Matus Repa
-
Главный тренер: Karol Prazenica
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Руснак МатушЗащитник
-
33 Копас АдамЗащитник
-
28 Ананг БенсонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Паур ЯкубНападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
43 Мраз ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
16 Илько ПатрикНападающий
-
20 Гольян АдамНападающий
-
-
Главный тренер: Стано Павол
Ход матча
4'
16'
1:0
21'
29'
33'
1:1
64'
68'
2:1
82'
90'
2:2
История личных встреч
Сеница
Жилина
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
88.9%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
44.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
21 матч
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 14 побед
30 матчей
20%
16.7%
63.3%
6 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
16.7%
46.7%
36.6%
5 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.7%
26.7%
46.6%
8 побед 8 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сеница
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Elvis Mashike Sukisa
|7 (2)
|0.44
|Маулана Эги
|3
|0.19
|Шумбера Шимон
|2
|0.13
|Ниархос Иоаннис
|1
|0.06
|Milan Jurdik
|1
|0.06
|Павлик Петр
|1
|0.06
|Оршула Филип
|0
|0
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бичахчян Ваан
|5 (1)
|0.31
|Ямбор Тимотей
|4
|0.25
|Мыслович Патрик
|3 (1)
|0.19
|Минарик Ян
|3
|0.19
|Дурис Давид
|2
|0.13
|Яношик Лукаш
|2
|0.13
|Паур Якуб
|2
|0.13
|Слука Бранислав
|1
|0.06
|Кивиор Якуб
|1
|0.06
|Илько Патрик
|1
|0.06
|Капралик Адриан
|1
|0.06
|Ананг Бенсон
|0
|0
|Копас Адам
|0
|0
|Фазлагич Энис
|0
|0
|Руснак Матуш
|0
|0
|Гольян Адам
|0
|0
Карточки
Сеница
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шимчак Милан
|4
|1
|David Gac
|4
|1
|Шумбера Шимон
|5
|0
|Gabriel Halabrin
|4
|0
|Tomas Egert
|2
|1
|Milan Jurdik
|3
|0
|Кучера Лукаш
|3
|0
|Пирошка Юрай
|1
|1
|Павлик Петр
|2
|0
|Elvis Mashike Sukisa
|2
|0
|Дуда Доминик
|2
|0
|Машулович Даниэль
|1
|0
|Свобода Вацлав
|1
|0
|Равас Генрих
|1
|0
|Бухель Якуб
|1
|0
|Ниархос Иоаннис
|1
|0
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фазлагич Энис
|4
|0
|Ананг Бенсон
|4
|0
|Немчик Томаш
|4
|0
|Мраз Филип
|3
|0
|Бичахчян Ваан
|1
|1
|Паур Якуб
|2
|0
|Слука Бранислав
|2
|0
|Руснак Матуш
|2
|0
|Слебодник Тибор
|2
|0
|Яношик Лукаш
|1
|0
|Минарик Ян
|1
|0
|Копас Адам
|1
|0
|Мыслович Патрик
|1
|0
|Кивиор Якуб
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Ямбор Тимотей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
10
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
11%
3
30%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
1
11%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
1
10%
76-90
Пропущено
11
10
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
18%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
3
27%
4
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
5
45%
0
0%
76-90
Забито
6
16
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
33%
4
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
33%
5
31%
76-90
Пропущено
15
11
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
13%
3
27%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
6
40%
4
36%
76-90
Забито
15
26
7 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 10
6 Не забивали 3
3
20%
7
27%
1-15
1
7%
1
4%
16-30
3
20%
8
31%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
6
40%
6
23%
76-90
Пропущено
26
21
12 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
4
15%
4
19%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
5
19%
6
29%
31-45
2
8%
1
5%
46-60
1
4%
5
24%
61-75
11
42%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Сеница
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
ДАК - Сеница 1:0 Сеница - Злате Моравце 1:2 Спартак Трнава - Сеница 2:1 Сеница - Ружомберок 0:2
Сеница - Земплин 1:1 Середь - Сеница 2:1 Сеница - Слован Братислава 0:3 Тренчин - Сеница 3:3 Сеница - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Сеница 1:2 Жилина - Сеница 3:0 Сеница - ДАК 1:1 Злате Моравце - Сеница 1:1 Сеница - Спартак Трнава 2:1 Ружомберок - Сеница 0:0 Середь - Сеница 4:1 Сеница - Погронье 0:0 Ружомберок - Сеница 1:1 Сеница - Нитра 1:0 Сеница - Земплин 1:1
Жилина
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Жилина 1:2 Жилина - Злате Моравце 4:1 Середь - Жилина 1:1
Жилина - ДАК 0:2 Земплин - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Жилина 2:2 Жилина - Тренчин 1:3 Спартак Трнава - Жилина 1:1 Жилина - Яблонец 0:3 Жилина - Сеница 3:0 Яблонец - Жилина 5:1 Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 2:1 Жилина - Тобол 5:0 Жилина - Погронье 3:1 Тобол - Жилина 0:1 Злате Моравце - Жилина 0:1 Жилина - Аполлон 2:2 Жилина - Середь 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|15
|12
|2
|1
|37 - 11
|38
|2.
|Спартак Трнава
|15
|10
|3
|2
|24 - 8
|33
|3.
|Ружомберок
|16
|8
|6
|2
|27 - 12
|30
|4.
|ДАК
|16
|8
|3
|5
|22 - 19
|27
|5.
|Жилина
|16
|6
|5
|5
|27 - 22
|23
|6.
|Тренчин
|16
|5
|5
|6
|24 - 23
|20
|7.
|Земплин
|16
|6
|2
|8
|18 - 22
|20
|8.
|Середь
|16
|5
|4
|7
|18 - 22
|19
|9.
|Сеница
|16
|3
|6
|7
|17 - 26
|15
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|16
|4
|2
|10
|19 - 35
|14
|11.
|Злате Моравце
|16
|3
|5
|8
|17 - 30
|14
|12.
|Погронье
|16
|2
|3
|11
|14 - 34
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|8
|7
|1
|0
|23 - 5
|22
|2.
|Спартак Трнава
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|16
|3.
|Ружомберок
|8
|4
|3
|1
|12 - 4
|15
|4.
|ДАК
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Жилина
|8
|4
|1
|3
|16 - 11
|13
|6.
|Середь
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|7.
|Земплин
|8
|4
|0
|4
|12 - 11
|12
|8.
|Татран Липтовски-Микулаш
|8
|4
|0
|4
|12 - 12
|12
|9.
|Сеница
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|10.
|Тренчин
|8
|2
|3
|3
|14 - 11
|9
|11.
|Злате Моравце
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|12.
|Погронье
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|8
|5
|2
|1
|11 - 3
|17
|2.
|Слован Братислава
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|3.
|Ружомберок
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|4.
|ДАК
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|5.
|Тренчин
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|6.
|Жилина
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|7.
|Земплин
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|8.
|Середь
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|9.
|Злате Моравце
|8
|2
|0
|6
|9 - 21
|6
|10.
|Сеница
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|11.
|Погронье
|8
|1
|0
|7
|6 - 20
|3
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|8
|0
|2
|6
|7 - 23
|2