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  3. Норвегия: Типпелиген. Переходные матчи: 1/8 финала
КФУМ
1:0
Второй тайм: 86'

Стадион:
Согндаль
0'
0:0
41' Не забитый пенальти
Alagie Sanyang
1:0
51' Гол
Нжи Билал
53' Желтая карточка
Mathias Blaarud
86'
28
Браути
Йонас
5
Aaron
Kiil
Olsen
25
Jesper
Taaje
17
Fredrik
Kristensen
Dahl
3
Dadi
Dodou
Gaye
26
Remi
Svindland
27
Mohammed
Mahnin
2
Keivan
Ghaedamini
14
Haakon
Hoseth
10
Alagie
Sanyang
11
Нжи
Билал
1
Фей
Рензе
5
Daniel
Eid
3
Mansour
Gueye
II
4
Росет
Мартин-Уве
30
Амин
Нури
11
Ховен
Андреас
6
Axel
Kryger
17
Mathias
Blaarud
2
Фло
Пер-Эгиль
10
Адамс
Акор
15
Kristoffer
Nessoe
КФУМ
3-4-3
Согндаль
3-5-2

Ход матча

41'
Alagie Sanyang
0:0
51'
Нжи Билал
(Mohammed Mahnin)
1:0
53'
 
Mathias Blaarud
63'
 
Сколевик Стеффен
Ховен Андреас
64'
 
Kristoffer Hoven
Амин Нури
64'
 
Johan Bakke
Mansour Gueye II
76'
Christopher Lindquist
Haakon Hoseth
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

История личных встреч

КФУМ
Согндаль

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПД
3:1
ПД
3:2
ПД
3:0
ПД
4:1
ПД
1:0
ПД
4:2

Результаты последних матчей

КФУМ
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
КФУМ - Дьерв 4:1 Санднес - КФУМ 1:1 КФУМ - Согндаль 3:1 Ранхейм - КФУМ 1:3
КФУМ - Олесунн 2:4 Осане - КФУМ 3:0 КФУМ - Брюне 0:1 Хам-Кам - КФУМ 3:0 КФУМ - Стйордалс Блинк 1:0 Стрёммен - КФУМ 1:1 КФУМ - Гроруд 2:0 КФУМ - Кристиансунд 3:1 Рёуфосс - КФУМ 5:1 КФУМ - Фредрикстад 2:1 Старт - КФУМ 2:3 Улленсакер-Киса - КФУМ 0:1 КФУМ - Санднес 1:1 Согндаль - КФУМ 3:2 Флёя - КФУМ 1:5 Фригг - КФУМ 2:4
Согндаль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Улленсакер-Киса - Согндаль 2:1 Согндаль - Старт 1:1 Согндаль - Стйордалс Блинк 1:1 КФУМ - Согндаль 3:1
Санднес - Согндаль 0:2 Стрёммен - Согндаль 0:2 Согндаль - Хам-Кам 1:1 Олесунн - Согндаль 3:0 Согндаль - Дьерв 1:1 Осане - Согндаль 1:0 Согндаль - Брюне 0:0 Согндаль - Осане 0:2 Гроруд - Согндаль 1:2 Согндаль - Рёуфосс 2:1 Фредрикстад - Согндаль 2:1 Согндаль - Ранхейм 1:2 Старт - Согндаль 1:1 Согндаль - КФУМ 3:2 Флорё - Согндаль 1:5 Фьора - Согндаль 0:3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Alagie Sanyang пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
КФУМ
Ничья
Согндаль
3.16
4.40
20.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч КФУМ 1:0 Согндаль онлайн


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