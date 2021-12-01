1:0
Конец матча
Стадион: КФУМ Арена Зрители: 864
0:0
41' Не забитый пенальтиAlagie Sanyang
1:0
51' ГолНжи Билал
53' Желтая карточкаMathias Blaarud
86' Желтая карточкаAxel Kryger
28
Браути
Йонас
25
Jesper
Taaje
11
Нжи
Билал
30
Амин
Нури
10
Адамс
Акор
- Основной состав
-
28 Браути ЙонасВратарь
- Защитник
-
25 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Нжи БилалНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Амин НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адамс АкорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
16 Eirik Lereng
-
-
25 Johan Bakke
-
26 Ronan Darcy
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
Ход матча
41'
0:0
51'
1:0
53'
86'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 7
-
0 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
47 Владение мячом, % 53
История личных встреч
КФУМ
Согндаль
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
КФУМ
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
КФУМ - Дьерв 4:1 Санднес - КФУМ 1:1 КФУМ - Согндаль 3:1 Ранхейм - КФУМ 1:3
КФУМ - Олесунн 2:4 Осане - КФУМ 3:0 КФУМ - Брюне 0:1 Хам-Кам - КФУМ 3:0 КФУМ - Стйордалс Блинк 1:0 Стрёммен - КФУМ 1:1 КФУМ - Гроруд 2:0 КФУМ - Кристиансунд 3:1 Рёуфосс - КФУМ 5:1 КФУМ - Фредрикстад 2:1 Старт - КФУМ 2:3 Улленсакер-Киса - КФУМ 0:1 КФУМ - Санднес 1:1 Согндаль - КФУМ 3:2 Флёя - КФУМ 1:5 Фригг - КФУМ 2:4
Согндаль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Улленсакер-Киса - Согндаль 2:1 Согндаль - Старт 1:1 Согндаль - Стйордалс Блинк 1:1 КФУМ - Согндаль 3:1
Санднес - Согндаль 0:2 Стрёммен - Согндаль 0:2 Согндаль - Хам-Кам 1:1 Олесунн - Согндаль 3:0 Согндаль - Дьерв 1:1 Осане - Согндаль 1:0 Согндаль - Брюне 0:0 Согндаль - Осане 0:2 Гроруд - Согндаль 1:2 Согндаль - Рёуфосс 2:1 Фредрикстад - Согндаль 2:1 Согндаль - Ранхейм 1:2 Старт - Согндаль 1:1 Согндаль - КФУМ 3:2 Флорё - Согндаль 1:5 Фьора - Согндаль 0:3