  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия: Типпелиген. Переходные матчи: 1/8 финала
КФУМ
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 864
Согндаль
0'
0:0
41' Не забитый пенальти
Alagie Sanyang
1:0
51' Гол
Нжи Билал
53' Желтая карточка
Mathias Blaarud
86' Желтая карточка
Axel Kryger
90'+7
28
Браути
Йонас
5
Aaron
Kiil
Olsen
25
Jesper
Taaje
17
Fredrik
Kristensen
Dahl
3
Dadi
Dodou
Gaye
26
Remi
Svindland
27
Mohammed
Mahnin
2
Keivan
Ghaedamini
14
Haakon
Hoseth
10
Alagie
Sanyang
11
Нжи
Билал
1
Фей
Рензе
5
Daniel
Eid
3
Mansour
Gueye
II
4
Росет
Мартин-Уве
30
Амин
Нури
11
Ховен
Андреас
6
Axel
Kryger
17
Mathias
Blaarud
2
Фло
Пер-Эгиль
10
Адамс
Акор
15
Kristoffer
Nessoe
КФУМ
3-4-3
Согндаль
3-5-2

Ход матча

41'
Alagie Sanyang
0:0
51'
Нжи Билал
(Mohammed Mahnin)
1:0
53'
 
Mathias Blaarud
64'
 
Сколевик Стеффен
Ховен Андреас
64'
 
Kristoffer Hoven
Амин Нури
64'
 
Johan Bakke
Mansour Gueye II
76'
Christopher Lindquist
Haakon Hoseth
 
86'
 
Axel Kryger
87'
 
Ronan Darcy
Mathias Blaarud
89'
David Tavakoli
Нжи Билал
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

История личных встреч

КФУМ
Согндаль

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПД
3:1
ПД
3:2
ПД
3:0
ПД
4:1
ПД
1:0
ПД
4:2

Результаты последних матчей

КФУМ
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
КФУМ - Дьерв 4:1 Санднес - КФУМ 1:1 КФУМ - Согндаль 3:1 Ранхейм - КФУМ 1:3
КФУМ - Олесунн 2:4 Осане - КФУМ 3:0 КФУМ - Брюне 0:1 Хам-Кам - КФУМ 3:0 КФУМ - Стйордалс Блинк 1:0 Стрёммен - КФУМ 1:1 КФУМ - Гроруд 2:0 КФУМ - Кристиансунд 3:1 Рёуфосс - КФУМ 5:1 КФУМ - Фредрикстад 2:1 Старт - КФУМ 2:3 Улленсакер-Киса - КФУМ 0:1 КФУМ - Санднес 1:1 Согндаль - КФУМ 3:2 Флёя - КФУМ 1:5 Фригг - КФУМ 2:4
Согндаль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Улленсакер-Киса - Согндаль 2:1 Согндаль - Старт 1:1 Согндаль - Стйордалс Блинк 1:1 КФУМ - Согндаль 3:1
Санднес - Согндаль 0:2 Стрёммен - Согндаль 0:2 Согндаль - Хам-Кам 1:1 Олесунн - Согндаль 3:0 Согндаль - Дьерв 1:1 Осане - Согндаль 1:0 Согндаль - Брюне 0:0 Согндаль - Осане 0:2 Гроруд - Согндаль 1:2 Согндаль - Рёуфосс 2:1 Фредрикстад - Согндаль 2:1 Согндаль - Ранхейм 1:2 Старт - Согндаль 1:1 Согндаль - КФУМ 3:2 Флорё - Согндаль 1:5 Фьора - Согндаль 0:3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Alagie Sanyang пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч КФУМ 1:0 Согндаль онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 