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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Эвертон
 
Позже

Стадион:
Ньюкасл

История личных встреч

Эвертон
Ньюкасл

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
8 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 8 побед

23 матча

52.2%
21.7%
26.1%
12 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

52.2%
39.1%
8.7%
12 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 5 0.29
Ришарлисон 3 0.18
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.18
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.18
Дукуре Абдулай 2 0.12
Кин Майкл 1 0.06
Айуоби Алекс 1 0.06
Рондон Саломон 1 0.06
Дэвис Том 1 0.06
Брэнтуэйт Джерред 1 0.06
Аллан Маркес 0 0
Гомеш Андре 0 0
Гордон Энтони 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 6 (1) 0.32
Сен-Максимен Аллан 4 0.21
Манкильо Хави 1 0.05
Мёрфи Джейкоб 1 0.05
Жоэлинтон 1 0.05
Лонгстафф Шон 1 0.05
Шелви Джонджо 1 0.05
Хендрик Джефф 1 0.05
Ласcеллс Джамал 1 0.05
Хэйден Айзак 1 0.05
Ритчи Мэтт 0 0
Кларк Киран 0 0
Фрейзер Райан 0 0
Крафт Эмиль 0 0
Шёр Фабиан 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ришарлисон 5 0
Дукуре Абдулай 4 0
Динь Люка 4 0
Таунсенд Андрос 3 0
Грэй Демарай 3 0
Годфри Бен 3 0
Холгейт Мэйсон 1 1
Коулмэн Шеймус 2 0
Рондон Саломон 2 0
Аллан Маркес 2 0
Делф Фабиан 1 0
Гомеш Андре 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Мина Йерри 1 0
Гордон Энтони 1 0
Доббин Льюис 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ритчи Мэтт 5 0
Ласcеллс Джамал 5 0
Манкильо Хави 5 0
Хэйден Айзак 5 0
Шелви Джонджо 3 1
Уилсон Каллум 4 0
Жоэлинтон 4 0
Кларк Киран 2 1
Крафт Эмиль 2 0
Шёр Фабиан 2 0
Сен-Максимен Аллан 2 0
Мёрфи Джейкоб 2 0
Фрейзер Райан 1 0
Дарлоу Карл 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Льюис Джамал 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
6
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
1
8%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
3
23%
2
33%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Пропущено

13
20
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
4
20%
16-30
1
8%
3
15%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
2
15%
4
20%
61-75
5
38%
5
25%
76-90

Забито

9
13
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 7
10 Не забивали 11
0
0%
4
31%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
4
31%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
5
56%
3
23%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

15
22
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
0
0%
3
14%
1-15
2
13%
4
18%
16-30
5
33%
2
9%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
5
33%
6
27%
61-75
2
13%
6
27%
76-90

Забито

22
19
5 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
1
5%
5
26%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
2
9%
5
26%
31-45
4
18%
2
11%
46-60
8
36%
5
26%
61-75
5
23%
1
5%
76-90

Пропущено

28
42
12 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 18
2
7%
3
7%
1-15
4
14%
8
19%
16-30
6
21%
5
12%
31-45
2
7%
5
12%
46-60
7
25%
10
24%
61-75
7
25%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4
Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Хаддерсфилд Таун - Эвертон 1:2 Лидс - Эвертон 2:2 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0
Ньюкасл
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Лестер - Ньюкасл 4:0
Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 15 2 2 50 - 12 47
2. Челси Заявка 19 12 5 2 42 - 13 41
3. Ливерпуль Заявка 18 12 5 1 50 - 15 41
4. Арсенал Заявка 19 11 2 6 32 - 23 35
5. Тоттенхэм Заявка 16 9 2 5 21 - 19 29
6. Манчестер Юнайтед Заявка 17 8 4 5 27 - 25 28
7. Вест Хэм Заявка 18 8 4 6 30 - 24 28
8. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 13 - 14 25
9. Брайтон Заявка 17 5 8 4 16 - 17 23
10. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 24 - 28 22
11. Лестер Заявка 17 6 4 7 30 - 33 22
12. Брентфорд Заявка 17 5 5 7 21 - 24 20
13. Саутгемптон Заявка 18 4 8 6 19 - 28 20
14. Кристал Пэлас Заявка 18 4 8 6 24 - 27 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
16. Лидс Заявка 18 3 7 8 18 - 36 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Ньюкасл Заявка 19 1 8 10 19 - 42 11
19. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
20. Норвич Заявка 18 2 4 12 8 - 39 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 8 1 1 31 - 6 25
2. Арсенал Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
4. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
5. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 7 18
6. Кристал Пэлас Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
7. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 18 - 15 14
8. Астон Вилла Заявка 9 4 1 4 15 - 14 13
9. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Брайтон Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
13. Вулверхэмптон Заявка 9 3 2 4 5 - 7 11
14. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
15. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
16. Лидс Заявка 9 2 4 3 10 - 15 10
17. Ньюкасл Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 10 1 2 7 5 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 10 7 2 1 20 - 6 23
2. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 19 - 6 22
3. Ливерпуль Заявка 9 6 2 1 28 - 9 20
4. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
5. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
6. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
7. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
8. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
9. Брентфорд Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
10. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
11. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
12. Саутгемптон Заявка 10 2 3 5 11 - 21 9
13. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
14. Кристал Пэлас Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
15. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
16. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
17. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
18. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 декабря 2021, осталось 2 дня 12 часов 54 минуты.

    Главный судья: Скотт Грэм

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 68
    Эвертон 82.4% (56)
    X 10.3% (7)
    Ньюкасл 7.4% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Ньюкасл
    1.94
    3.88
    5.08
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Эвертон - Ньюкасл онлайн


    Прогнозы на матч Эвертон - Ньюкасл

    Исход игры
    Эвертон
    82.4% (56)
    Ничья
    10.3% (7)
    Ньюкасл
    7.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.09% (39)
    Меньше
    40.91% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    68.18% (45)
    Нет
    31.82% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Эвертон
    39.7% (27)
    1:0 Эвертон
    19.1% (13)
    2:0 Эвертон
    11.8% (8)
    3:1 Эвертон
    10.3% (7)
    1:1 Ничья
    8.8% (6)
    1:2 Ньюкасл
    4.4% (3)
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