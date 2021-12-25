Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Гудисон Парк
История личных встреч
Эвертон
Ньюкасл
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
12.5%
37.5%
8 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 8 побед
23 матча
52.2%
21.7%
26.1%
12 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
52.2%
39.1%
8.7%
12 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грэй Демарай
|5
|0.29
|Ришарлисон
|3
|0.18
|Таунсенд Андрос
|3 (1)
|0.18
|Калверт-Льюин Доминик
|3 (2)
|0.18
|Дукуре Абдулай
|2
|0.12
|Кин Майкл
|1
|0.06
|Айуоби Алекс
|1
|0.06
|Рондон Саломон
|1
|0.06
|Дэвис Том
|1
|0.06
|Брэнтуэйт Джерред
|1
|0.06
|Аллан Маркес
|0
|0
|Гомеш Андре
|0
|0
|Гордон Энтони
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|6 (1)
|0.32
|Сен-Максимен Аллан
|4
|0.21
|Манкильо Хави
|1
|0.05
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.05
|Жоэлинтон
|1
|0.05
|Лонгстафф Шон
|1
|0.05
|Шелви Джонджо
|1
|0.05
|Хендрик Джефф
|1
|0.05
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.05
|Хэйден Айзак
|1
|0.05
|Ритчи Мэтт
|0
|0
|Кларк Киран
|0
|0
|Фрейзер Райан
|0
|0
|Крафт Эмиль
|0
|0
|Шёр Фабиан
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ришарлисон
|5
|0
|Дукуре Абдулай
|4
|0
|Динь Люка
|4
|0
|Таунсенд Андрос
|3
|0
|Грэй Демарай
|3
|0
|Годфри Бен
|3
|0
|Холгейт Мэйсон
|1
|1
|Коулмэн Шеймус
|2
|0
|Рондон Саломон
|2
|0
|Аллан Маркес
|2
|0
|Делф Фабиан
|1
|0
|Гомеш Андре
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Гордон Энтони
|1
|0
|Доббин Льюис
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ритчи Мэтт
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|5
|0
|Манкильо Хави
|5
|0
|Хэйден Айзак
|5
|0
|Шелви Джонджо
|3
|1
|Уилсон Каллум
|4
|0
|Жоэлинтон
|4
|0
|Кларк Киран
|2
|1
|Крафт Эмиль
|2
|0
|Шёр Фабиан
|2
|0
|Сен-Максимен Аллан
|2
|0
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0
|Фрейзер Райан
|1
|0
|Дарлоу Карл
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
|Льюис Джамал
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
6
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
1
8%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
3
23%
2
33%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Пропущено
13
20
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
4
20%
16-30
1
8%
3
15%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
2
15%
4
20%
61-75
5
38%
5
25%
76-90
Забито
9
13
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 7
10 Не забивали 11
0
0%
4
31%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
4
31%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
5
56%
3
23%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
15
22
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
0
0%
3
14%
1-15
2
13%
4
18%
16-30
5
33%
2
9%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
5
33%
6
27%
61-75
2
13%
6
27%
76-90
Забито
22
19
5 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
1
5%
5
26%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
2
9%
5
26%
31-45
4
18%
2
11%
46-60
8
36%
5
26%
61-75
5
23%
1
5%
76-90
Пропущено
28
42
12 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 18
2
7%
3
7%
1-15
4
14%
8
19%
16-30
6
21%
5
12%
31-45
2
7%
5
12%
46-60
7
25%
10
24%
61-75
7
25%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4
Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Хаддерсфилд Таун - Эвертон 1:2 Лидс - Эвертон 2:2 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0
Ньюкасл
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Лестер - Ньюкасл 4:0
Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|50 - 12
|47
|2.
|Челси
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|42 - 13
|41
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|12
|5
|1
|50 - 15
|41
|4.
|Арсенал
|Заявка
|19
|11
|2
|6
|32 - 23
|35
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|21 - 19
|29
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|27 - 25
|28
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|30 - 24
|28
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|13 - 14
|25
|9.
|Брайтон
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|16 - 17
|23
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|7
|1
|10
|24 - 28
|22
|11.
|Лестер
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 33
|22
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 24
|20
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|19 - 28
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|24 - 27
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 29
|19
|16.
|Лидс
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 36
|16
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|21 - 31
|13
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|19 - 42
|11
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|14 - 21
|11
|20.
|Норвич
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|8 - 39
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 6
|25
|2.
|Арсенал
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 6
|22
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 6
|21
|5.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 7
|18
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 9
|14
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 15
|14
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 14
|13
|9.
|Лестер
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|10.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|12.
|Брайтон
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|5 - 7
|11
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|16.
|Лидс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 15
|10
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|20.
|Норвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 6
|23
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 6
|22
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|28 - 9
|20
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 7
|14
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|7.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|8.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|11.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 21
|9
|13.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|15.
|Эвертон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|16.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 20
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Эвертон - Ньюкасл
Исход игры
Эвертон
82.4% (56)
Ничья
10.3% (7)
Ньюкасл
7.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
59.09% (39)
Меньше
40.91% (27)
Обе команды забьют
Да
68.18% (45)
Нет
31.82% (21)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
39.7% (27)
1:0 Эвертон
19.1% (13)
2:0 Эвертон
11.8% (8)
3:1 Эвертон
10.3% (7)
1:1 Ничья
8.8% (6)
1:2 Ньюкасл
4.4% (3)
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