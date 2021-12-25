Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Олд Траффорд
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Бёрнли
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
14 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|7 (2)
|0.41
|Фернандеш Бруну
|5
|0.29
|Гринвуд Мэйсон
|4
|0.24
|Фред Сантос
|2
|0.12
|Рэшфорд Маркус
|2
|0.12
|Кавани Эдинсон
|2
|0.12
|Лингард Джесси
|2
|0.12
|Марсьяль Антони
|1
|0.06
|Ван де Бек Донни
|1
|0.06
|Санчо Джедон
|1
|0.06
|Погба Поль
|0
|0
|Матич Неманья
|0
|0
|Линделоф Виктор
|0
|0
|Варан Рафаэль
|0
|0
|Шоу Люк
|0
|0
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корне Максвелл
|5
|0.33
|Вуд Крис
|3
|0.2
|Ми Бен
|2
|0.13
|Лоутон Мэттью
|1
|0.07
|Тарковски Джеймс
|1
|0.07
|Выдра Матей
|1
|0.07
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Родригес Джей
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магуайр Гарри
|5
|1
|Погба Поль
|4
|1
|Фернандеш Бруну
|5
|0
|Роналду Криштиану
|4
|0
|Шоу Люк
|4
|0
|Фред Сантос
|4
|0
|Мактоминай Скотт
|4
|0
|Линделоф Виктор
|2
|0
|Далот Диогу
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Байи Эрик
|1
|0
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вествуд Эшли
|5
|0
|Тарковски Джеймс
|5
|0
|Браунхилл Джош
|4
|0
|Родригес Джей
|3
|0
|Ми Бен
|3
|0
|Барнс Эшли
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Лоутон Мэттью
|2
|0
|Корне Максвелл
|2
|0
|Леннон Аарон
|1
|0
|Корк Джек
|1
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
|Коллинз Натан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
5
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
1
7%
1
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
1
20%
31-45
4
27%
2
40%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
1
20%
76-90
Пропущено
12
14
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
25%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
25%
4
29%
31-45
4
33%
2
14%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
1
8%
1
7%
76-90
Забито
14
8
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
0
0%
2
25%
1-15
2
14%
2
25%
16-30
2
14%
2
25%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
9%
1
13%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
5
45%
3
38%
76-90
Забито
29
13
9 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 5
2 Не забивали 7
1
3%
3
23%
1-15
3
10%
2
15%
16-30
5
17%
3
23%
31-45
7
24%
3
23%
46-60
6
21%
1
8%
61-75
7
24%
1
8%
76-90
Пропущено
23
22
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
4
17%
3
14%
1-15
2
9%
2
9%
16-30
5
22%
6
27%
31-45
4
17%
2
9%
46-60
2
9%
5
23%
61-75
6
26%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0
Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1
Бёрнли
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3
Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1 Бёрнли - Арсенал 0:1 Эвертон - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лидс 1:1 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Бёрнли - Кадис 0:2 Транмир - Бёрнли 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|50 - 12
|47
|2.
|Челси
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|42 - 13
|41
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|12
|5
|1
|50 - 15
|41
|4.
|Арсенал
|Заявка
|19
|11
|2
|6
|32 - 23
|35
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|21 - 19
|29
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|27 - 25
|28
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|30 - 24
|28
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|13 - 14
|25
|9.
|Брайтон
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|16 - 17
|23
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|7
|1
|10
|24 - 28
|22
|11.
|Лестер
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 33
|22
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 24
|20
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|19 - 28
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|24 - 27
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 29
|19
|16.
|Лидс
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 36
|16
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|21 - 31
|13
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|19 - 42
|11
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|14 - 21
|11
|20.
|Норвич
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|8 - 39
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 6
|25
|2.
|Арсенал
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 6
|22
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 6
|21
|5.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 7
|18
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 9
|14
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 15
|14
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 14
|13
|9.
|Лестер
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|10.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|12.
|Брайтон
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|5 - 7
|11
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|16.
|Лидс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 15
|10
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|20.
|Норвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 6
|23
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 6
|22
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|28 - 9
|20
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 7
|14
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|7.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|8.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|11.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 21
|9
|13.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|15.
|Эвертон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|16.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 20
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Бёрнли
Исход игры
Манчестер Юнайтед
94.1% (64)
Ничья
2.9% (2)
Бёрнли
2.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
33.85% (22)
Меньше
66.15% (43)
Обе команды забьют
Да
26.15% (17)
Нет
73.85% (48)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
55.9% (38)
2:1 Манчестер Юнайтед
14.7% (10)
1:0 Манчестер Юнайтед
5.9% (4)
3:1 Манчестер Юнайтед
5.9% (4)
3:0 Манчестер Юнайтед
4.4% (3)
4:0 Манчестер Юнайтед
2.9% (2)
4:1 Манчестер Юнайтед
2.9% (2)
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