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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Манчестер Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Бёрнли
Прогнозы 68
Манчестер Юнайтед 94.1% (64)
X 2.9% (2)
Бёрнли 2.9% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Бёрнли
1.40
5.53
9.75
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Бёрнли

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

14 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 7 (2) 0.41
Фернандеш Бруну 5 0.29
Гринвуд Мэйсон 4 0.24
Фред Сантос 2 0.12
Рэшфорд Маркус 2 0.12
Кавани Эдинсон 2 0.12
Лингард Джесси 2 0.12
Марсьяль Антони 1 0.06
Ван де Бек Донни 1 0.06
Санчо Джедон 1 0.06
Погба Поль 0 0
Матич Неманья 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Варан Рафаэль 0 0
Шоу Люк 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 5 0.33
Вуд Крис 3 0.2
Ми Бен 2 0.13
Лоутон Мэттью 1 0.07
Тарковски Джеймс 1 0.07
Выдра Матей 1 0.07
Вествуд Эшли 0 0
Родригес Джей 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Тэйлор Чарли 0 0
Макнил Дуайт 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 5 1
Погба Поль 4 1
Фернандеш Бруну 5 0
Роналду Криштиану 4 0
Шоу Люк 4 0
Фред Сантос 4 0
Мактоминай Скотт 4 0
Линделоф Виктор 2 0
Далот Диогу 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Байи Эрик 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вествуд Эшли 5 0
Тарковски Джеймс 5 0
Браунхилл Джош 4 0
Родригес Джей 3 0
Ми Бен 3 0
Барнс Эшли 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Лоутон Мэттью 2 0
Корне Максвелл 2 0
Леннон Аарон 1 0
Корк Джек 1 0
Вуд Крис 1 0
Тэйлор Чарли 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Коллинз Натан 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
5
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
1
7%
1
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
1
20%
31-45
4
27%
2
40%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
1
20%
76-90

Пропущено

12
14
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
25%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
25%
4
29%
31-45
4
33%
2
14%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
1
8%
1
7%
76-90

Забито

14
8
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
0
0%
2
25%
1-15
2
14%
2
25%
16-30
2
14%
2
25%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
9%
1
13%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
5
45%
3
38%
76-90

Забито

29
13
9 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 5
2 Не забивали 7
1
3%
3
23%
1-15
3
10%
2
15%
16-30
5
17%
3
23%
31-45
7
24%
3
23%
46-60
6
21%
1
8%
61-75
7
24%
1
8%
76-90

Пропущено

23
22
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
4
17%
3
14%
1-15
2
9%
2
9%
16-30
5
22%
6
27%
31-45
4
17%
2
9%
46-60
2
9%
5
23%
61-75
6
26%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0
Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1
Бёрнли
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3
Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1 Бёрнли - Арсенал 0:1 Эвертон - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лидс 1:1 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Бёрнли - Кадис 0:2 Транмир - Бёрнли 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 15 2 2 50 - 12 47
2. Челси Заявка 19 12 5 2 42 - 13 41
3. Ливерпуль Заявка 18 12 5 1 50 - 15 41
4. Арсенал Заявка 19 11 2 6 32 - 23 35
5. Тоттенхэм Заявка 16 9 2 5 21 - 19 29
6. Манчестер Юнайтед Заявка 17 8 4 5 27 - 25 28
7. Вест Хэм Заявка 18 8 4 6 30 - 24 28
8. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 13 - 14 25
9. Брайтон Заявка 17 5 8 4 16 - 17 23
10. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 24 - 28 22
11. Лестер Заявка 17 6 4 7 30 - 33 22
12. Брентфорд Заявка 17 5 5 7 21 - 24 20
13. Саутгемптон Заявка 18 4 8 6 19 - 28 20
14. Кристал Пэлас Заявка 18 4 8 6 24 - 27 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
16. Лидс Заявка 18 3 7 8 18 - 36 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Ньюкасл Заявка 19 1 8 10 19 - 42 11
19. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
20. Норвич Заявка 18 2 4 12 8 - 39 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 8 1 1 31 - 6 25
2. Арсенал Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
4. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
5. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 7 18
6. Кристал Пэлас Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
7. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 18 - 15 14
8. Астон Вилла Заявка 9 4 1 4 15 - 14 13
9. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Брайтон Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
13. Вулверхэмптон Заявка 9 3 2 4 5 - 7 11
14. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
15. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
16. Лидс Заявка 9 2 4 3 10 - 15 10
17. Ньюкасл Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 10 1 2 7 5 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 10 7 2 1 20 - 6 23
2. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 19 - 6 22
3. Ливерпуль Заявка 9 6 2 1 28 - 9 20
4. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
5. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
6. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
7. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
8. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
9. Брентфорд Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
10. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
11. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
12. Саутгемптон Заявка 10 2 3 5 11 - 21 9
13. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
14. Кристал Пэлас Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
15. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
16. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
17. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
18. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Бёрнли от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 декабря 2021, осталось 2 дня 13 часов 39 минут.

    Главный судья: Мосс Джонатан

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 68
    Манчестер Юнайтед 94.1% (64)
    X 2.9% (2)
    Бёрнли 2.9% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Бёрнли
    1.40
    5.53
    9.75
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Бёрнли онлайн


    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Бёрнли

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    94.1% (64)
    Ничья
    2.9% (2)
    Бёрнли
    2.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.85% (22)
    Меньше
    66.15% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    26.15% (17)
    Нет
    73.85% (48)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Юнайтед
    55.9% (38)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    14.7% (10)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    5.9% (4)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    5.9% (4)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    4.4% (3)
    4:0 Манчестер Юнайтед
    2.9% (2)
    4:1 Манчестер Юнайтед
    2.9% (2)
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    Бёрнли

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