Аргентина: Лига професьональ 2021
0:0
Первый тайм: 31'
18
Фабра
Франк
38
Васкес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Eros Mancuso
-
33 Alan Varela
-
Главный тренер: Батталья Себастьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Justo GianiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
55 Tomas Jacob
-
13 Juan Sforza
-
-
-
-
-
26 Ramiro Sordo
-
Главный тренер: Adrian Blas Taffarel
История личных встреч
Бока Хуниорс
Ньюэллс Олд Бойз
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
25 матчей
48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
36%
44%
20%
9 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Луис
|6
|0.26
|Альмендра Агустин
|3
|0.13
|Павон Кристиан
|2 (1)
|0.09
|Фабра Франк
|2
|0.09
|Кардона Эдвин
|1
|0.04
|Самбрано Очандарте
|1
|0.04
|Лопес Лисандро II
|1
|0.04
|Орсини Николас
|1
|0.04
|Гонсалес Диего Эрнан
|1
|0.04
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.04
|Вилья Себастьян
|1
|0.04
|Вейгандт Марсело
|1
|0.04
|Agustin Obando
|1
|0.04
|Монтес Родриго
|1
|0.04
|Рохо Маркос
|1 (1)
|0.04
|Juan Edgardo Ramirez
|0
|0
|Кампусано Хорман
|0
|0
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Искиэрдос Карлос
|0
|0
|Себальос Эсекиэль
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
|Сандез Агустин
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Castro
|5
|0.22
|Игнасио Скокко
|5
|0.22
|Juan Fernando Garro
|2
|0.09
|Кристальдо Хонатан
|2 (1)
|0.09
|Justo Giani
|1
|0.04
|Maximiliano Comba
|1
|0.04
|Gabriel Compagnucci
|1
|0.04
|Перес Пабло II
|1
|0.04
|Manuel Capasso
|1
|0.04
|Maxi Rodriguez1
|1
|0.04
|Facundo Mansilla Zahir
|1
|0.04
|Roman Bravo
|1
|0.04
|Белуччи Фернандо
|0
|0
|Биттоло Мариано
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рохо Маркос
|5
|1
|Кампусано Хорман
|5
|0
|Альмендра Агустин
|4
|0
|Сандез Агустин
|4
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|1
|Кардона Эдвин
|1
|1
|Павон Кристиан
|2
|0
|Эстебан Ролон
|2
|0
|Вейгандт Марсело
|2
|0
|Alan Varela
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|Фабра Франк
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Israel Escalante
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
|Valentin Barco
|1
|0
|Gabriel Aranda
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лема Кристиан
|6
|0
|Игнасио Скокко
|4
|1
|Juan Sforza
|5
|0
|Julian Fernandez II
|3
|0
|Franco Negri
|3
|0
|Jeronimo Cacciabue
|3
|0
|Mateo Maccari
|3
|0
|Marco Campagnaro
|1
|1
|Биттоло Мариано
|2
|0
|Nicolas Castro
|2
|0
|Alan Aguerre
|2
|0
|Gabriel Compagnucci
|2
|0
|Maximiliano Comba
|2
|0
|Facundo Mansilla Zahir
|2
|0
|Кристальдо Хонатан
|0
|1
|Перес Пабло II
|1
|0
|Manuel Capasso
|1
|0
|Jose Maria Canale
|1
|0
|Justo Giani
|1
|0
|Maxi Rodriguez1
|1
|0
|Francisco Gonzalez2
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
0
0%
1
13%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
4
40%
2
25%
31-45
2
20%
3
38%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
14
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
4
29%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
1
13%
3
21%
61-75
1
13%
5
36%
76-90
Забито
15
15
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
2
13%
1
7%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
2
13%
6
40%
61-75
4
27%
5
33%
76-90
Пропущено
10
14
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
10%
2
14%
1-15
2
20%
2
14%
16-30
3
30%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
4
40%
3
21%
76-90
Забито
25
23
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 9
10 Не забивали 6
2
8%
2
9%
1-15
4
16%
2
9%
16-30
6
24%
3
13%
31-45
4
16%
5
22%
46-60
3
12%
6
26%
61-75
6
24%
5
22%
76-90
Пропущено
18
28
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
2
11%
2
7%
1-15
5
28%
2
7%
16-30
4
22%
6
21%
31-45
1
6%
4
14%
46-60
1
6%
6
21%
61-75
5
28%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0
Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Уракан - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Ланус 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|23
|16
|5
|2
|50 - 15
|53
|2.
|Тальерес Кордоба
|23
|13
|4
|6
|35 - 25
|43
|3.
|Дефенса и Хустисия
|23
|11
|8
|4
|38 - 21
|41
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|23
|10
|8
|5
|37 - 24
|38
|5.
|Велес Сарсфилд
|23
|10
|8
|5
|32 - 18
|38
|6.
|Бока Хуниорс
|0:0
|23
|10
|7
|6
|26 - 17
|37
|7.
|Ланус
|23
|10
|6
|7
|41 - 39
|36
|8.
|Колон
|23
|10
|6
|7
|23 - 28
|36
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|23
|9
|7
|7
|23 - 24
|34
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|22
|9
|7
|6
|23 - 18
|34
|11.
|Уракан
|23
|8
|8
|7
|23 - 24
|32
|12.
|Унион Санта-Фе
|23
|9
|4
|10
|29 - 30
|31
|13.
|Росарио Сентраль
|23
|9
|4
|10
|36 - 35
|31
|14.
|Годой Крус
|23
|8
|6
|9
|32 - 29
|30
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|23
|7
|8
|8
|22 - 22
|29
|16.
|Расинг Авельянеда
|23
|7
|8
|8
|22 - 21
|29
|17.
|Альдосиви
|23
|8
|3
|12
|23 - 35
|27
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|23
|7
|6
|10
|22 - 29
|27
|19.
|Атлетико Платенсе
|23
|6
|9
|8
|31 - 32
|27
|20.
|Сармиенто
|23
|6
|6
|11
|22 - 29
|24
|21.
|Сан-Лоренсо
|23
|6
|5
|12
|19 - 30
|23
|22.
|Патронато Парана
|23
|5
|8
|10
|23 - 35
|23
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|23
|5
|8
|10
|27 - 28
|23
|24.
|Банфилд
|22
|4
|10
|8
|16 - 24
|22
|25.
|Атлетико Тукуман
|23
|5
|6
|12
|21 - 42
|21
|26.
|Арсенал Саранди
|23
|4
|7
|12
|11 - 33
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|12
|9
|2
|1
|29 - 6
|29
|2.
|Тальерес Кордоба
|11
|8
|2
|1
|18 - 5
|26
|3.
|Велес Сарсфилд
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|4.
|Дефенса и Хустисия
|11
|7
|3
|1
|22 - 10
|24
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|6
|4
|2
|14 - 7
|22
|6.
|Колон
|11
|6
|3
|2
|13 - 11
|21
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|5
|5
|1
|18 - 8
|20
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|10.
|Бока Хуниорс
|0:0
|11
|5
|4
|2
|11 - 7
|19
|11.
|Росарио Сентраль
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|12.
|Уракан
|12
|5
|4
|3
|11 - 10
|19
|13.
|Ланус
|12
|4
|6
|2
|22 - 19
|18
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|5
|3
|3
|14 - 8
|18
|15.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|19 - 13
|17
|16.
|Сан-Лоренсо
|11
|5
|2
|4
|12 - 10
|17
|17.
|Арсенал Саранди
|12
|4
|5
|3
|9 - 9
|17
|18.
|Сармиенто
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|19.
|Годой Крус
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|20.
|Патронато Парана
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|21.
|Альдосиви
|12
|5
|0
|7
|14 - 20
|15
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|4
|3
|5
|19 - 17
|15
|23.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|5
|3
|14 - 12
|14
|24.
|Атлетико Тукуман
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|25.
|Расинг Авельянеда
|11
|3
|4
|4
|10 - 9
|13
|26.
|Банфилд
|10
|2
|2
|6
|9 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|5
|3
|4
|19 - 16
|18
|3.
|Бока Хуниорс
|0:0
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|4.
|Ланус
|11
|6
|0
|5
|19 - 20
|18
|5.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|5
|3
|16 - 11
|17
|6.
|Тальерес Кордоба
|12
|5
|2
|5
|17 - 20
|17
|7.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|8.
|Колон
|12
|4
|3
|5
|10 - 17
|15
|9.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|10 - 17
|14
|10.
|Годой Крус
|11
|4
|2
|5
|15 - 13
|14
|11.
|Банфилд
|12
|2
|8
|2
|7 - 8
|14
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|2
|5
|9 - 15
|14
|13.
|Велес Сарсфилд
|11
|3
|4
|4
|8 - 10
|13
|14.
|Атлетико Платенсе
|12
|3
|4
|5
|17 - 20
|13
|15.
|Уракан
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|16.
|Альдосиви
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|17.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|18.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|3
|6
|17 - 22
|12
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|1
|5
|5
|8 - 11
|8
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|11
|1
|4
|6
|7 - 15
|7
|22.
|Патронато Парана
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
|23.
|Сармиенто
|11
|1
|4
|6
|7 - 15
|7
|24.
|Атлетико Тукуман
|12
|2
|1
|9
|9 - 27
|7
|25.
|Сан-Лоренсо
|12
|1
|3
|8
|7 - 20
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|11
|0
|2
|9
|2 - 24
|2